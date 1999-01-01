Există 3 moduri în care puteți găsi uleiul potrivit pentru vehiculul dumneavoastră

1. Manualul vehiculului dumneavoastră

Manualul vehiculului dumneavoastră ar trebui să indice viscozitatea și specificația de care aveți nevoie și ar putea chiar să vă recomande un anumit produs. Puteți folosi aceste informații pentru a consulta etichetele produselor Castrol dintr-un magazin sau de pe site-ul nostru și a găsi produsul potrivit.

2. Instrumentul găsiți uleiul potrivit

Dacă mașina dumneavoastră este fabricată după 1995 - Puteți folosi instrumentul pentru identificarea uleiului. Introducând numărul de înregistrare, puteți obține informații și recomandări privind uleiurile Castrol potrivite pentru vehiculul dumneavoastră**.

Instrumentul pentru identificarea uleiului vă permite, de asemenea, să căutați uleiuri Castrol pentru motociclete, vehicule de teren și vehicule comerciale, precum și pentru utilaje agricole, prin căutarea vehiculului după marcă și model.

Faceți clic aici pentru a utiliza instrumentul pentru identificarea uleiului.

**Dacă există un produs potrivit

3. Sunați-ne

Aveți, de asemenea, posibilitatea de a contacta telefonic compania Castrol și de a discuta cu un tehnician despre uleiurile destinate vehiculului dumneavoastră dacă doriți indicații suplimentare sau aveți solicitări speciale.

Servicii pentru clienți și chestiuni tehnice*: 021 30 30 500

