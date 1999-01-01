Vă rugăm să consultați răspunsurile la întrebările frecvente primite prin serviciul nostru de asistență tehnică.
Există 3 moduri în care puteți găsi uleiul potrivit pentru vehiculul dumneavoastră
Manualul vehiculului dumneavoastră ar trebui să indice viscozitatea și specificația de care aveți nevoie și ar putea chiar să vă recomande un anumit produs. Puteți folosi aceste informații pentru a consulta etichetele produselor Castrol dintr-un magazin sau de pe site-ul nostru și a găsi produsul potrivit.
Dacă mașina dumneavoastră este fabricată după 1995 - Puteți folosi instrumentul pentru identificarea uleiului. Introducând numărul de înregistrare, puteți obține informații și recomandări privind uleiurile Castrol potrivite pentru vehiculul dumneavoastră**.
Instrumentul pentru identificarea uleiului vă permite, de asemenea, să căutați uleiuri Castrol pentru motociclete, vehicule de teren și vehicule comerciale, precum și pentru utilaje agricole, prin căutarea vehiculului după marcă și model.
Faceți clic aici pentru a utiliza instrumentul pentru identificarea uleiului.
**Dacă există un produs potrivit
Aveți, de asemenea, posibilitatea de a contacta telefonic compania Castrol și de a discuta cu un tehnician despre uleiurile destinate vehiculului dumneavoastră dacă doriți indicații suplimentare sau aveți solicitări speciale.
Servicii pentru clienți și chestiuni tehnice*: 021 30 30 500
Uleiurile Castrol MAGNATEC STOP-START sunt destinate atât vehiculelor prevăzute cu tehnologie de oprire-pornire a motorului*, cât și celor fără această tehnologie, și pot fi amestecate fără probleme cu versiuni anterioare de uleiuri MAGNATEC cu aceeași viscozitate și specificație.
Partea „STOP-START” a denumirii Castrol MAGNATEC nu se referă de fapt la tehnologia motorului prin care mașina se oprește și pornește automat pentru a economisi combustibil și a reduce emisiile. MAGNATEC STOP-START se referă la „tipul” de condus practicat zilnic de mulți dintre noi.
De fiecare dată când mergeți cu mașina la serviciu sau duceți copiii la școală, trebuie să opriți la semafoare sau să așteptați la intersecții sau în coloanele formate în trafic. Toate aceste momente la ralanti în trafic duc la deteriorarea motorului dumneavoastră. Castrol MAGNATEC STOP-START este creat special pentru a vă proteja motorul în condiții de trafic aglomerat, reducând cu 20%* uzura motorului cauzată de ciclurile de oprire-pornire dăunătoare.
Consultați întotdeauna manualul pentru a vă asigura că folosiți uleiul cu specificația/viscozitatea corectă
*față de limita din domeniu la testul de motor OM646LA.
Cariere și recrutare
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Adresa de corespondență
Castrol Lubricants RO SRL
Strada Halelor nr. 5, etaj 3, sector 3, București
Telefon
Informații generale: +4021.30.30.500
Pentru informații generale: castrolro@castrol.com
Pentru informații, consultanță și suport tehnic produse pentru autoturisme: RoTechService@castrol.com
Pentru informații, consultanță și suport tehnic produse pentru aplicații industriale: customerservice.romania@castrol.com