Atunci când vizitați oricare dintre website-urile noastre sau aplicațiile noastre ("Activul Digital"), participați la una dintre campaniile, programele sau evenimentele noastre, ne contactați, achiziționați produsele și serviciile noastre și/sau interacționați ori desfășurați activități comerciale cu noi în orice alt mod, o entitate Castrol sau o entitate afiliată ("Castrol", "noi", "nouă" sau "al nostru") poate colecta și prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal.
Prezenta declarație de confidențialitate („Declarația de Confidențialitate”, sau această „Declarație”) se aplică datelor cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane:
Această Declarație explică tipurile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm cu privire la dumneavoastră, scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, modul în care le utilizăm și le protejăm, perioada pentru care le păstrăm și drepturile dumneavoastră în legătură cu aceste date.
Acolo unde este cazul, vă putem pune la dispoziție declarații suplimentare de confidențialitate sau notificări specifice anumitor jurisdicții, pentru a vă oferi informații adiționale privind activitățile noastre de prelucrare, în conformitate cu cerințele legale aplicabile și practicile locale.
Datele cu caracter personal sau informațiile personale înseamnă orice informații referitoare la o persoană pe baza cărora aceasta poate fi identificată, direct sau indirect. Putem prelucra următoarele date cu caracter personal despre dumneavoastră:
|Categorie
|Date uzuale
|Surse uzuale
|Date Biografice și de Contact
|Număr de telefon și adresă poștală sau de email.
|Dumneavoastră/interfață declanșată de dumneavoastră
|Date de Autentificare ale Contului
|Nume de utilizator, parole.
|Dumneavoastră/generate de noi
|Date privind Tranzacțiile
|Detalii privind tranzacțiile pe care le efectuați prin canalele noastre, îndeplinirea serviciilor pe care le furnizăm și detaliile de plată.
|Dumneavoastră/generate de noi
|Date Profesionale
|Funcție, numele companiei, adresa de email profesională, numărul de telefon profesional, adresa profesională.
|Dumneavoastră/Terți
|Date privind Preferințele
|Preferințe de marketing sau de utilizare pe care ni le furnizați sau pe care le putem deduce din alte date furnizate nouă.
|Generate de noi/Terți
|Corespondență
|De regulă, păstrăm o evidență a corespondenței cu dumneavoastră. Aceasta poate include apeluri telefonice, pe care le înregistrăm pentru a ne ajuta la instruirea personalului și la efectuarea verificărilor de calitate.
|Dumneavoastră/Transcrieri generate de noi
|Date privind Utilizarea Activelor Digitale
|Adresa IP, tipul și versiunea browserului, fusul orar și locația, tipurile și versiunile plug-inurilor browserului, sistemul de operare și platforma și alte tehnologii de pe dispozitivele pe care le utilizați pentru a accesa Activele noastre Digitale (de exemplu, utilizând cookie-uri și alte tehnologii de urmărire).
|Generate de noi sau de o terță parte
Atunci când vizitați Activul nostru Digital, noi și furnizorii noștri de servicii putem folosi cookie-uri și tehnologii similare pentru a colecta informații despre utilizarea de către dumneavoastră a Activelor noastre Digitale.
Vă puteți gestiona preferințele privind cookie-urile prin pagina noastră de Preferințe Cookie disponibilă pe Activul nostru Digital. De asemenea, vă puteți configura setările browserului dumneavoastră pentru a refuza toate sau unele dintre cookie-uri sau pentru a primi notificări atunci când cookie-urile sunt plasate. Vă rugăm să rețineți că dezactivarea anumitor cookie-uri poate afecta funcționalitatea sau disponibilitatea unor caracteristici ale Activelor noastre Digitale.
Pentru mai multe informații despre cookie-urile pe care le folosim și despre modul în care vă puteți gestiona preferințele, vă rugăm să consultați pagina Preferințe Cookie disponibilă pe fiecare dintre Activele noastre Digitale.
Atunci când folosim datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile prezentate în această Declarație de Confidențialitate, ne asigurăm că avem un temei legal pentru a face acest lucru.
Temeiuri legale
În măsura cerută de legea aplicabilă, ne asigurăm că avem un temei legal corespunzător sau o altă justificare validă pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopurile descrise în această Declarație. În funcție de jurisdicție și cerințele aplicabile, putem să ne bazăm pe unul sau mai multe dintre temeiurile legale sau motivele de prelucrare disponibile pentru noi, inclusiv cele descrise mai jos:
Tabelul de mai jos descrie în detaliu motivele pentru care colectăm și modul în care folosim datele dvs., precum și temeiurile noastre legale relevante în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.
|Activitate de Prelucrare
|Informațiile pe care le folosim
|Temeiuri Legale Relevante
În scopuri de administrare a clienților și pentru administrarea și îmbunătățirea activității noastre (inclusiv a serviciilor și produselor noastre). Aceasta include:
- ca parte a procesului de înregistrare a utilizatorilor;
- corespondența cu dumneavoastră;
- gestionarea și administrarea clienților și a activității noastre;
- îmbunătățirea și dezvoltarea activității noastre (inclusiv prin instruirea sistemelor de inteligență artificială); și/sau
- îmbunătățirea calității, conținutului și relevanței comunicărilor noastre (dacă v-ați abonat pentru a primi comunicările noastre), prin urmărirea interacțiunilor dvs. cu acea comunicare, cum ar fi dacă o primiți, o deschideți sau accesați un link dintr-o comunicare prin e-mail.
- Date biografice și de contact
- Date de Autentificare ale Contului
- Date Profesionale
- Date privind preferințele
- Date privind utilizarea activelor digitale
- Corespondență
|Interese legitime (pentru a administra în mod eficient și a vă furniza servicii și pentru a ne îmbunătăți serviciile), exceptând cazurile în care este necesar consimțământul conform legii aplicabile privind protecția datelor.
Pentru mentenanța și administrarea Activului Digital. Aceasta include:
- Revizuirea și îmbunătățirea continuă a informațiilor furnizate pe activele digitale pentru a ne asigura că acestea sunt ușor de utilizat și pentru a preveni orice potențiale întreruperi sau atacuri cibernetice;
- realizarea activităților de depanare/analiză necesare pentru a detecta coduri/actori malițioși și a înțelege modul în care acestea/aceștia vă pot afecta sistemul IT; și/sau
- monitorizarea și analiza statistică a atacurilor curente asupra dispozitivelor și sistemelor, precum și adaptarea continuă a soluțiilor oferite pentru a securiza dispozitivele și sistemele împotriva atacurilor curente.
- De asemenea, putem anonimiza datele dumneavoastră cu caracter personal în acest scop.
- Date Biografice și de Contact
- Date de autentificare ale contului
- Date Profesionale
- Date privind preferințele
- Date privind utilizarea activelor digitale
- Corespondență
|Interese legitime (mentenanța și administrarea serviciilor de tehnologie a informației, securitatea rețelei și a datelor și prevenirea fraudelor), exceptând cazurile în care este necesar consimțământul conform legii aplicabile privind protecția datelor.
|În scopurile prezentate în declarația noastră privind cookie-urile
- Date de autentificare ale contului
- Date privind preferințele
- Date privind utilizarea activelor digitale
Interes legitim (asigurarea funcționalității necesare a activului nostru digital), cu excepția cazului în care este necesar consimțământul conform legislației aplicabile privind protecția datelor.
Consimțământ doar acolo unde este necesar conform legislației aplicabile privind protecția datelor, de exemplu în legătură cu informațiile obținute din cookie-uri neesențiale și tehnologii similare. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment din setările dvs. pentru cookie-uri.
În scopuri de analiză, statistică, profilare și obținere de informații/insight-uri. Aceasta include:
- înțelegerea nevoilor și intereselor clienților noștri
- realizarea segmentării pieței (inclusiv în scopuri de marketing);
- desfășurarea activităților de analiză a pieței; și/sau personalizarea activelor digitale, a serviciilor sau a comunicărilor pe baza datelor de profil pe care vi le-am asociat.
De asemenea, putem anonimiza informațiile dvs. personale în acest scop.
- Date Biografice și de Contact
- Date de Autentificare ale Contului
- Date Profesionale
- Date privind preferințele
- Date privind utilizarea activelor digitale
- Corespondență
|Interese legitime (îmbunătățirea și consolidarea modelului nostru de afaceri și a serviciilor noastre, precum și o mai bună înțelegere a clienților noștri), cu excepția cazului în care este necesar Consimțământul conform legii aplicabile privind protecția datelor.
În scopuri de marketing/promovare. Aceasta include:
- comunicarea cu dumneavoastră pentru a vă oferi informații despre servicii, produse și/sau evenimente care ar putea fi de interes pentru dumneavoastră prin email, telefon, rețele sociale
- realizarea segmentării pieței (inclusiv în scopuri de marketing);
- desfășurarea activităților de analiză a pieței; și/sau personalizarea activelor digitale, a serviciilor sau a comunicărilor pe baza datelor de profil pe care vi le-am asociat.
De asemenea, putem anonimiza informațiile dumneavoastră personale în acest scop.
- Date Biografice și de Contact
- Date de Autentificare ale Contului
- Date Profesionale
- Date privind preferințele
- Date privind utilizarea activelor digitale
- Corespondență
|Interes legitim (informarea clienților noștri despre Activul Digital și despre produsele și serviciile noastre), cu excepția cazului în care este necesar consimțământul conform legii aplicabile privind protecția datelor.
Vă puteți retrage acest consimțământ/vă puteți dezabona oricând accesând linkul de dezabonare din fiecare comunicare.
În scopuri juridice și de reglementare. Aceasta include:
- respectarea legilor, normelor și reglementărilor aplicabile, precum și a politicilor și procedurilor interne, și evaluarea conformității cu acestea;
- efectuarea verificărilor KYC, a verificărilor privind combaterea spălării banilor și a altor verificări de due diligence;
- prevenirea și detectarea fraudei și/sau a altor activități infracționale sau conduite necorespunzătoare; și/sau
- Stabilirea și gestionarea pretențiilor legale
- Date biografice și de contact
- Date Profesionale
- Date privind utilizarea activelor digitale
- Corespondență
- Date de identificare/Cunoaște-ți clientul
- Date privind combaterea spălării banilor
- Date privind tranzacțiile
|Obligații legale, atunci când activitatea de prelucrare este impusă de lege sau de reglementări.
În toate celelalte cazuri, interese legitime (pentru a respecta obligațiile noastre și a ne exercita drepturile legale).
|Pentru a beneficia de suport în activitatea noastră (cum ar fi servicii de consultanță, bancare, juridice, de asigurare și contabilitate) sau pentru a ne restructura activitatea, inclusiv în contextul vânzărilor, transferurilor, fuziunilor și achizițiilor (și al negocierilor aferente acestora).
- Date Biografice și de Contact
- Date de Autentificare ale Contului
- Date Profesionale
- Date privind preferințele
- Date privind utilizarea activelor digitale
- Corespondență
|Interes legitim (restructurarea activității noastre), cu excepția cazului în care este necesar consimțământul conform legii aplicabile privind protecția datelor.
Puteți alege să nu ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu le furnizați, este posibil să nu vă putem oferi unele dintre serviciile noastre.
Vă putem atribui profiluri pe baza datelor cu caracter personal menționate mai sus. Astfel de profiluri pot fi utilizate pentru personalizarea activului digital sau a serviciilor, pentru a decide ce publicitate să vă fie afișată și/sau ca parte a activităților de detectare și prevenire a amenințărilor de securitate.
Partajare în cadrul grupului
Putem partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu alte entități din cadrul grupului nostru de companii, ca parte a operațiunilor noastre comerciale.
Furnizori terți de servicii
Putem partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu furnizori terți de servicii, agenți și contractori, pentru ca aceștia să ne presteze servicii (de exemplu, contabilii noștri, consultanți profesioniști și furnizorii de servicii IT și de comunicații). De asemenea, putem partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu partenerii noștri de afaceri, care le pot folosi în scopurile lor proprii (în măsura permisă de legea aplicabilă privind protecția datelor), cum ar fi pentru administrarea și promovarea produselor/serviciilor lor. Orice furnizor terț pe care îl desemnăm trebuie să protejeze datele dumneavoastră cu caracter personal conform măsurilor de securitate prevăzute în contract.
Platforme de social media
În măsura limitată în care acest lucru este aplicabil, putem folosi datele dvs. cu caracter personal pentru a desfășura campanii publicitare pe platforme de social media precum LinkedIn, Instagram și Facebook pentru a oferi informații despre servicii viitoare sau produse noi și pentru a ne asigura că primiți doar publicitate relevantă despre produsele și serviciile noastre. Putem partaja datele dvs. cu caracter personal cu platformele de social media astfel încât, atunci când interacționați cu platforma relevantă, să vedeți publicitate despre produsele și serviciile noastre sau ale partenerilor noștri, care considerăm că v-ar putea interesa. Putem, de asemenea, să partajăm datele dvs. cu caracter personal cu platformele de social media pentru a ne ajuta să prezentăm publicitate relevantă persoanelor despre care platformele de social media stabilesc că ar putea avea interese similare cu ale dumneavoastră.
Dezvăluiri legale și de reglementare
Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal atunci când acest lucru este cerut de lege sau atunci când considerăm că dezvăluirea este necesară pentru a ne proteja drepturile și/sau pentru a respecta o procedură judiciară, o hotărâre sau un ordin judecătoresc, o solicitare din partea unei autorități de reglementare sau orice alt proces legal care ne este adresat. Putem, de asemenea, să partajăm datele dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu proceduri judiciare. Aceste entități pot fi situate în afara jurisdicției dumneavoastră. În aceste cazuri, autoritatea legală și/sau de reglementare va fi considerată a fi un operator de date (fără a acționa conform instrucțiunilor noastre) și va fi în principal responsabilă pentru stabilirea modului în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate și utilizate după ce au fost partajate de noi.
Este posibil să partajăm datele dumneavoastră cu caracter personal cu agențiile de referință de credit și agențiile de prevenire a fraudei, în scopul evaluării bonității și adecvării produselor, verificării identității dvs., administrării contului și prevenirii activităților infracționale.
Beneficiari în contextul restructurării
Este posibil să partajăm datele dumneavoastră cu caracter personal cu terțe părți (și consilierii acestora) cărora am putea decide să le vindem sau să le transferăm părți din activitatea sau activele noastre ori cu care am putea fuziona astfel de părți.
În calitate de companie internațională, este posibil să stocăm sau să transferăm datele dvs. cu caracter personal către alte entități ale grupului din întreaga lume. În acest caz, ne vom asigura că jurisdicția importatoare oferă un nivel adecvat de protecție a datelor sau vom furniza datele cu caracter personal sub un cadru global de conformitate, cuprinzător și flexibil, care implementează măsuri și garanții adecvate (inclusiv modulul relevant al clauzelor contractuale standard ale UE și Apendicele Regatului Unit, unde este cazul) pentru a ne asigura că datele dvs. cu caracter personal sunt protejate în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.
În mod similar, atunci când transferăm date cu caracter personal unei terțe părți aflate într-o altă jurisdicție, ne vom asigura că sunt luate măsuri adecvate pentru a asigura un nivel corespunzător de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi includerea unor clauze adecvate în acordurile noastre cu terțe părți.
Puteți solicita informații suplimentare despre transferurile noastre internaționale și măsurile de protecție contractuală pe care le implementăm, folosind detaliile de contact de mai jos.
Perioada pentru care vom păstra datele dvs. cu caracter personal variază în funcție de scopul în care le utilizăm. Va trebui să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru fiecare scop, în conformitate cu nevoile noastre de afaceri, așa cum este documentat în politicile noastre interne. Aceste perioade pot varia între jurisdicții. De exemplu, dacă sunteți în Regatul Unit și avem un contract cu dumneavoastră, în mod obișnuit vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal timp de 6 ani după încetarea acelui contract, cu excepția cazului în care se anticipează un litigiu, caz în care le vom păstra mai mult timp.
Calculăm perioada de păstrare în funcție de intervalul în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru: (a) îndeplinirea scopurilor descrise în această Declarație de Confidențialitate, (b) respectarea termenelor impuse sau recomandate de autoritățile de reglementare, organismele profesionale sau asociații, (c) respectarea legilor aplicabile, a cerințelor de păstrare legală și a altor obligații legale (inclusiv obligații contractuale) și (d) soluționarea cererilor dumneavoastră.
Pot exista legi sau reglementări care stabilesc o perioadă minimă pentru care trebuie să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Vom păstra datele dumneavoastră doar pentru perioada de păstrare definită, înainte de a le anonimiza sau de a le șterge. Anonimizarea datelor cu caracter personal înseamnă că acestea nu mai permit identificarea dumneavoastră. Facem acest lucru fie prin agregarea datelor (de exemplu, pentru a obține un rezultat despre un grup de persoane, spre deosebire de un individ specific), fie prin eliminarea oricăror identificatori personali (de exemplu, informații de contact), astfel încât să putem folosi în continuare datele pentru a identifica tendințe și tipare, dar fără a putea corela aceste date cu dumneavoastră.
Dacă alegeți să vă dezabonați de la un serviciu, este posibil să păstrăm o „listă de excludere” care conține detaliile dumneavoastră, astfel încât să știm că v-ați dezabonat și pentru a ne asigura că nu veți fi contactat(ă) din nou. Datele dumneavoastră cu caracter personal păstrate pe o listă de excludere nu vor fi utilizate în niciun alt scop.
Unele sau toate drepturile enumerate mai jos se vor aplica în funcție de locul în care vă aflați. De exemplu, dacă vă aflați în SEE sau în Marea Britanie, beneficiați de toate drepturile prezentate mai jos, iar dacă vă aflați în Australia, aveți dreptul de a accesa și corecta datele dvs. cu caracter personal.
Atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în baza intereselor legitime, aveți dreptul de a vă opune în orice moment acestei prelucrări, inclusiv profilării, din motive legate de situația dvs. particulară.
Dacă vă exercitați dreptul de a obiecta, vom opri procesarea datelor dvs. cu caracter personal în acel context. În unele cazuri, totuși, putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a continua prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și, dacă acesta este cazul, vă vom informa.
Ne angajăm să colaborăm cu dvs. pentru a obține o soluționare corectă a oricărei reclamații privind utilizarea de către noi a informațiilor dvs. Dacă aveți întrebări sau doriți să faceți o plângere către echipele noastre de confidențialitate (inclusiv către responsabilii cu protecția datelor), vă rugăm să folosiți detaliile furnizate mai jos în secțiunea Contactați-ne.
Este posibil să aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere competentă.
Vă rugăm să rețineți că toate drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute și există situații în care nu pot fi exercitate sau nu sunt relevante.
Entitatea Castrol responsabilă de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este fie Castrol Group Holdings Limited, fie compania Castrol relevantă care operează în țara sau regiunea dumneavoastră. Dacă este necesar, vă rugăm să consultați Anexa specifică țării pentru mai multe informații despre compania locală Castrol din țara dumneavoastră. În funcție de activitatea de prelucrare, și alte companii din grupul Castrol pot de asemenea să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal.
Dacă aveți întrebări despre această Declarație, practicile noastre de confidențialitate sau drepturile dumneavoastră privind protecția datelor, vă rugăm să ne contactați la privacy.response@castrol.com, inclusiv, după caz, pentru a lua legătura cu responsabilii cu protecția datelor sau cu alte persoane de contact în materie de confidențialitate.
Când ne contactați, vă rugăm să indicați țara și/sau statul în care aveți reședința pentru a vă putea furniza informațiile corespunzătoare și pentru a procesa cererea dumneavoastră în conformitate cu legile aplicabile.
Atunci când vă exercitați drepturile de confidențialitate, este posibil să vă cerem să furnizați informații necesare pentru a vă verifica identitatea. Dacă trimiteți o cerere printr-o terță parte autorizată, este posibil să solicităm dovezi că terța parte este autorizată să acționeze în numele dumneavoastră înainte de a procesa cererea dumneavoastră.
Activele noastre digitale pot conține linkuri către site-uri web externe, servicii sau conținut furnizat de terți, care sunt în afara controlului nostru și nu sunt acoperite de această Declarație. Interacțiunea cu acest conținut extern poate permite terților să colecteze sau să distribuie informații despre dumneavoastră. Practicile de confidențialitate ale acestor terți sunt guvernate de propriile lor declarații de confidențialitate. Vă încurajăm să citiți termenii acestor terți pentru a înțelege mai bine practicile lor de confidențialitate.
Această declarație a fost actualizată ultima dată în octombrie 2026. O vom actualiza din nou atunci când este necesar pentru a reflecta modificări legislative și ale practicilor noastre. Dacă aducem o modificare semnificativă acestei Declarații de Confidențialitate, veți primi o notificare corespunzătoare prin e-mail, în conformitate cu cerințele legale. Vă încurajăm să revizuiți periodic această Declarație pentru a rămâne informat cu privire la procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.