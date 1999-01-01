Datele cu caracter personal sau informațiile personale înseamnă orice informații referitoare la o persoană pe baza cărora aceasta poate fi identificată, direct sau indirect. Putem prelucra următoarele date cu caracter personal despre dumneavoastră:

Acolo unde este cazul, vă putem pune la dispoziție declarații suplimentare de confidențialitate sau notificări specifice anumitor jurisdicții, pentru a vă oferi informații adiționale privind activitățile noastre de prelucrare, în conformitate cu cerințele legale aplicabile și practicile locale.

Această Declarație explică tipurile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm cu privire la dumneavoastră, scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, modul în care le utilizăm și le protejăm, perioada pentru care le păstrăm și drepturile dumneavoastră în legătură cu aceste date.

Prezenta declarație de confidențialitate („ Declarația de Confidențialitate ”, sau această „ Declarație ”) se aplică datelor cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane:

Atunci când vizitați oricare dintre website-urile noastre sau aplicațiile noastre (" Activul Digital "), participați la una dintre campaniile, programele sau evenimentele noastre, ne contactați, achiziționați produsele și serviciile noastre și/sau interacționați ori desfășurați activități comerciale cu noi în orice alt mod, o entitate Castrol sau o entitate afiliată (" Castrol ", " noi ", " nouă " sau " al nostru ") poate colecta și prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal.

Tabelul de mai jos descrie în detaliu motivele pentru care colectăm și modul în care folosim datele dvs., precum și temeiurile noastre legale relevante în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

În măsura cerută de legea aplicabilă, ne asigurăm că avem un temei legal corespunzător sau o altă justificare validă pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopurile descrise în această Declarație. În funcție de jurisdicție și cerințele aplicabile, putem să ne bazăm pe unul sau mai multe dintre temeiurile legale sau motivele de prelucrare disponibile pentru noi, inclusiv cele descrise mai jos:

Atunci când folosim datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile prezentate în această Declarație de Confidențialitate, ne asigurăm că avem un temei legal pentru a face acest lucru.

Pentru mai multe informații despre cookie-urile pe care le folosim și despre modul în care vă puteți gestiona preferințele, vă rugăm să consultați pagina Preferințe Cookie disponibilă pe fiecare dintre Activele noastre Digitale.

Vă puteți gestiona preferințele privind cookie-urile prin pagina noastră de Preferințe Cookie disponibilă pe Activul nostru Digital. De asemenea, vă puteți configura setările browserului dumneavoastră pentru a refuza toate sau unele dintre cookie-uri sau pentru a primi notificări atunci când cookie-urile sunt plasate. Vă rugăm să rețineți că dezactivarea anumitor cookie-uri poate afecta funcționalitatea sau disponibilitatea unor caracteristici ale Activelor noastre Digitale.

Atunci când vizitați Activul nostru Digital, noi și furnizorii noștri de servicii putem folosi cookie-uri și tehnologii similare pentru a colecta informații despre utilizarea de către dumneavoastră a Activelor noastre Digitale.

- desfășurarea activităților de analiză a pieței; și/sau personalizarea activelor digitale, a serviciilor sau a comunicărilor pe baza datelor de profil pe care vi le-am asociat.

- comunicarea cu dumneavoastră pentru a vă oferi informații despre servicii, produse și/sau evenimente care ar putea fi de interes pentru dumneavoastră prin email, telefon, rețele sociale

- desfășurarea activităților de analiză a pieței; și/sau personalizarea activelor digitale, a serviciilor sau a comunicărilor pe baza datelor de profil pe care vi le-am asociat.

Consimțământ doar acolo unde este necesar conform legislației aplicabile privind protecția datelor, de exemplu în legătură cu informațiile obținute din cookie-uri neesențiale și tehnologii similare. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment din setările dvs. pentru cookie-uri.

- Revizuirea și îmbunătățirea continuă a informațiilor furnizate pe activele digitale pentru a ne asigura că acestea sunt ușor de utilizat și pentru a preveni orice potențiale întreruperi sau atacuri cibernetice;

- îmbunătățirea calității, conținutului și relevanței comunicărilor noastre (dacă v-ați abonat pentru a primi comunicările noastre), prin urmărirea interacțiunilor dvs. cu acea comunicare, cum ar fi dacă o primiți, o deschideți sau accesați un link dintr-o comunicare prin e-mail.

Puteți alege să nu ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu le furnizați, este posibil să nu vă putem oferi unele dintre serviciile noastre.

Profilare

Vă putem atribui profiluri pe baza datelor cu caracter personal menționate mai sus. Astfel de profiluri pot fi utilizate pentru personalizarea activului digital sau a serviciilor, pentru a decide ce publicitate să vă fie afișată și/sau ca parte a activităților de detectare și prevenire a amenințărilor de securitate.

4. Informațiile pe care le partajăm

Partajare în cadrul grupului

Putem partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu alte entități din cadrul grupului nostru de companii, ca parte a operațiunilor noastre comerciale.

Furnizori terți de servicii

Putem partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu furnizori terți de servicii, agenți și contractori, pentru ca aceștia să ne presteze servicii (de exemplu, contabilii noștri, consultanți profesioniști și furnizorii de servicii IT și de comunicații). De asemenea, putem partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu partenerii noștri de afaceri, care le pot folosi în scopurile lor proprii (în măsura permisă de legea aplicabilă privind protecția datelor), cum ar fi pentru administrarea și promovarea produselor/serviciilor lor. Orice furnizor terț pe care îl desemnăm trebuie să protejeze datele dumneavoastră cu caracter personal conform măsurilor de securitate prevăzute în contract.

Platforme de social media

În măsura limitată în care acest lucru este aplicabil, putem folosi datele dvs. cu caracter personal pentru a desfășura campanii publicitare pe platforme de social media precum LinkedIn, Instagram și Facebook pentru a oferi informații despre servicii viitoare sau produse noi și pentru a ne asigura că primiți doar publicitate relevantă despre produsele și serviciile noastre. Putem partaja datele dvs. cu caracter personal cu platformele de social media astfel încât, atunci când interacționați cu platforma relevantă, să vedeți publicitate despre produsele și serviciile noastre sau ale partenerilor noștri, care considerăm că v-ar putea interesa. Putem, de asemenea, să partajăm datele dvs. cu caracter personal cu platformele de social media pentru a ne ajuta să prezentăm publicitate relevantă persoanelor despre care platformele de social media stabilesc că ar putea avea interese similare cu ale dumneavoastră.

Dezvăluiri legale și de reglementare

Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal atunci când acest lucru este cerut de lege sau atunci când considerăm că dezvăluirea este necesară pentru a ne proteja drepturile și/sau pentru a respecta o procedură judiciară, o hotărâre sau un ordin judecătoresc, o solicitare din partea unei autorități de reglementare sau orice alt proces legal care ne este adresat. Putem, de asemenea, să partajăm datele dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu proceduri judiciare. Aceste entități pot fi situate în afara jurisdicției dumneavoastră. În aceste cazuri, autoritatea legală și/sau de reglementare va fi considerată a fi un operator de date (fără a acționa conform instrucțiunilor noastre) și va fi în principal responsabilă pentru stabilirea modului în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate și utilizate după ce au fost partajate de noi.

Este posibil să partajăm datele dumneavoastră cu caracter personal cu agențiile de referință de credit și agențiile de prevenire a fraudei, în scopul evaluării bonității și adecvării produselor, verificării identității dvs., administrării contului și prevenirii activităților infracționale.

Beneficiari în contextul restructurării

Este posibil să partajăm datele dumneavoastră cu caracter personal cu terțe părți (și consilierii acestora) cărora am putea decide să le vindem sau să le transferăm părți din activitatea sau activele noastre ori cu care am putea fuziona astfel de părți.

5. Transferuri internaționale

În calitate de companie internațională, este posibil să stocăm sau să transferăm datele dvs. cu caracter personal către alte entități ale grupului din întreaga lume. În acest caz, ne vom asigura că jurisdicția importatoare oferă un nivel adecvat de protecție a datelor sau vom furniza datele cu caracter personal sub un cadru global de conformitate, cuprinzător și flexibil, care implementează măsuri și garanții adecvate (inclusiv modulul relevant al clauzelor contractuale standard ale UE și Apendicele Regatului Unit, unde este cazul) pentru a ne asigura că datele dvs. cu caracter personal sunt protejate în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

În mod similar, atunci când transferăm date cu caracter personal unei terțe părți aflate într-o altă jurisdicție, ne vom asigura că sunt luate măsuri adecvate pentru a asigura un nivel corespunzător de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi includerea unor clauze adecvate în acordurile noastre cu terțe părți.

Puteți solicita informații suplimentare despre transferurile noastre internaționale și măsurile de protecție contractuală pe care le implementăm, folosind detaliile de contact de mai jos.

6. Păstrarea datelor dumneavoastră

Perioada pentru care vom păstra datele dvs. cu caracter personal variază în funcție de scopul în care le utilizăm. Va trebui să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru fiecare scop, în conformitate cu nevoile noastre de afaceri, așa cum este documentat în politicile noastre interne. Aceste perioade pot varia între jurisdicții. De exemplu, dacă sunteți în Regatul Unit și avem un contract cu dumneavoastră, în mod obișnuit vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal timp de 6 ani după încetarea acelui contract, cu excepția cazului în care se anticipează un litigiu, caz în care le vom păstra mai mult timp.

Calculăm perioada de păstrare în funcție de intervalul în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru: (a) îndeplinirea scopurilor descrise în această Declarație de Confidențialitate, (b) respectarea termenelor impuse sau recomandate de autoritățile de reglementare, organismele profesionale sau asociații, (c) respectarea legilor aplicabile, a cerințelor de păstrare legală și a altor obligații legale (inclusiv obligații contractuale) și (d) soluționarea cererilor dumneavoastră.

Pot exista legi sau reglementări care stabilesc o perioadă minimă pentru care trebuie să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Vom păstra datele dumneavoastră doar pentru perioada de păstrare definită, înainte de a le anonimiza sau de a le șterge. Anonimizarea datelor cu caracter personal înseamnă că acestea nu mai permit identificarea dumneavoastră. Facem acest lucru fie prin agregarea datelor (de exemplu, pentru a obține un rezultat despre un grup de persoane, spre deosebire de un individ specific), fie prin eliminarea oricăror identificatori personali (de exemplu, informații de contact), astfel încât să putem folosi în continuare datele pentru a identifica tendințe și tipare, dar fără a putea corela aceste date cu dumneavoastră.

Dacă alegeți să vă dezabonați de la un serviciu, este posibil să păstrăm o „listă de excludere” care conține detaliile dumneavoastră, astfel încât să știm că v-ați dezabonat și pentru a ne asigura că nu veți fi contactat(ă) din nou. Datele dumneavoastră cu caracter personal păstrate pe o listă de excludere nu vor fi utilizate în niciun alt scop.

7. Drepturile Dumneavoastră

Unele sau toate drepturile enumerate mai jos se vor aplica în funcție de locul în care vă aflați. De exemplu, dacă vă aflați în SEE sau în Marea Britanie, beneficiați de toate drepturile prezentate mai jos, iar dacă vă aflați în Australia, aveți dreptul de a accesa și corecta datele dvs. cu caracter personal.

7.1 Drepturi de Protecție a Datelor

Acces la datele dumneavoastră cu caracter personal . Dacă este cazul, aveți dreptul de a primi o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dvs.

. Dacă este cazul, aveți dreptul de a primi o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Corectarea datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți solicita corectarea datelor incomplete sau inexacte pe care le deținem despre dvs., deși este posibil să fie necesar să verificăm acuratețea noilor date pe care ni le furnizați. Este important ca datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. să fie corecte și actuale. Vă rugăm să ne contactați folosind detaliile de contact de mai jos pentru a ne informa în cazul oricăror modificări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Puteți solicita corectarea datelor incomplete sau inexacte pe care le deținem despre dvs., deși este posibil să fie necesar să verificăm acuratețea noilor date pe care ni le furnizați. Este important ca datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. să fie corecte și actuale. Vă rugăm să ne contactați folosind detaliile de contact de mai jos pentru a ne informa în cazul oricăror modificări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal. Ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Puteți solicita ștergerea sau eliminarea datelor cu caracter personal în cazul în care nu există niciun motiv imperios pentru ca noi să continuăm să le prelucrăm. Aveți de asemenea dreptul să ne cereți să ștergem sau să eliminăm datele dumneavoastră cu caracter personal în cazurile în care v-ați exercitat cu succes dreptul de a vă opune prelucrării (a se vedea mai jos), în cazul în care am procesat informațiile dumneavoastră în mod ilegal sau când suntem obligați să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a respecta obligațiile noastre legale.

Puteți solicita ștergerea sau eliminarea datelor cu caracter personal în cazul în care nu există niciun motiv imperios pentru ca noi să continuăm să le prelucrăm. Aveți de asemenea dreptul să ne cereți să ștergem sau să eliminăm datele dumneavoastră cu caracter personal în cazurile în care v-ați exercitat cu succes dreptul de a vă opune prelucrării (a se vedea mai jos), în cazul în care am procesat informațiile dumneavoastră în mod ilegal sau când suntem obligați să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a respecta obligațiile noastre legale. Restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Puteți cere suspendarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

Dacă doriți să stabilim acuratețea datelor; - Dacă utilizarea datelor de către noi este ilegală, dar nu doriți să le ștergem; Dacă aveți nevoie să păstrăm datele, chiar dacă noi nu mai avem nevoie de acestea, deoarece vă sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale; sau V-ați opus utilizării informațiilor dvs., dar trebuie să verificăm dacă avem motive legitime care prevalează pentru a continua prelucrarea acestora.

Puteți cere suspendarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații: Transferul anumitor date cu caracter personal către dvs. sau către o terță parte. Atunci când se aplică acest drept, vă vom furniza dvs. sau unei terțe părți pe care ați ales-o datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit automat. Vă rugăm să rețineți că acest drept se aplică numai informațiilor pe care ni le-ați furnizat și pe care le prelucrăm pe baza consimțământului sau atunci când acest lucru este necesar pentru a îndeplini un contract încheiat cu dvs.

Retragerea consimțământului atunci când ne bazăm pe consimțământ pentru a prelucra datele dvs. cu caracter personal. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrărilor efectuate înainte de retragerea acestuia. Dacă vă retrageți consimțământul, este posibil să nu vă putem furniza anumite produse sau servicii. Vă vom informa dacă este cazul în momentul în care vă retrageți consimțământul. Atunci când solicităm consimțământul, acesta poate fi revocat printr-un instrument digital de gestionare a consimțământului sau prin trimiterea unui email folosind datele de contact menționate mai jos.

7.2 Dreptul de a obiecta

Atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în baza intereselor legitime, aveți dreptul de a vă opune în orice moment acestei prelucrări, inclusiv profilării, din motive legate de situația dvs. particulară.

Dacă vă exercitați dreptul de a obiecta, vom opri procesarea datelor dvs. cu caracter personal în acel context. În unele cazuri, totuși, putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a continua prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și, dacă acesta este cazul, vă vom informa.

7.3 Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

Ne angajăm să colaborăm cu dvs. pentru a obține o soluționare corectă a oricărei reclamații privind utilizarea de către noi a informațiilor dvs. Dacă aveți întrebări sau doriți să faceți o plângere către echipele noastre de confidențialitate (inclusiv către responsabilii cu protecția datelor), vă rugăm să folosiți detaliile furnizate mai jos în secțiunea Contactați-ne.

Este posibil să aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere competentă.

Vă rugăm să rețineți că toate drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute și există situații în care nu pot fi exercitate sau nu sunt relevante.

8. Cine este responsabil pentru datele dumneavoastră cu caracter personal

Entitatea Castrol responsabilă de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este fie Castrol Group Holdings Limited, fie compania Castrol relevantă care operează în țara sau regiunea dumneavoastră. Dacă este necesar, vă rugăm să consultați Anexa specifică țării pentru mai multe informații despre compania locală Castrol din țara dumneavoastră. În funcție de activitatea de prelucrare, și alte companii din grupul Castrol pot de asemenea să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal.

Dacă aveți întrebări despre această Declarație, practicile noastre de confidențialitate sau drepturile dumneavoastră privind protecția datelor, vă rugăm să ne contactați la privacy.response@castrol.com, inclusiv, după caz, pentru a lua legătura cu responsabilii cu protecția datelor sau cu alte persoane de contact în materie de confidențialitate.

Când ne contactați, vă rugăm să indicați țara și/sau statul în care aveți reședința pentru a vă putea furniza informațiile corespunzătoare și pentru a procesa cererea dumneavoastră în conformitate cu legile aplicabile.

Atunci când vă exercitați drepturile de confidențialitate, este posibil să vă cerem să furnizați informații necesare pentru a vă verifica identitatea. Dacă trimiteți o cerere printr-o terță parte autorizată, este posibil să solicităm dovezi că terța parte este autorizată să acționeze în numele dumneavoastră înainte de a procesa cererea dumneavoastră.

9. Website-uri ale terților către care facem trimitere

Activele noastre digitale pot conține linkuri către site-uri web externe, servicii sau conținut furnizat de terți, care sunt în afara controlului nostru și nu sunt acoperite de această Declarație. Interacțiunea cu acest conținut extern poate permite terților să colecteze sau să distribuie informații despre dumneavoastră. Practicile de confidențialitate ale acestor terți sunt guvernate de propriile lor declarații de confidențialitate. Vă încurajăm să citiți termenii acestor terți pentru a înțelege mai bine practicile lor de confidențialitate.

10. Modificări ale acestei Declarații de Confidențialitate

Această declarație a fost actualizată ultima dată în octombrie 2026. O vom actualiza din nou atunci când este necesar pentru a reflecta modificări legislative și ale practicilor noastre. Dacă aducem o modificare semnificativă acestei Declarații de Confidențialitate, veți primi o notificare corespunzătoare prin e-mail, în conformitate cu cerințele legale. Vă încurajăm să revizuiți periodic această Declarație pentru a rămâne informat cu privire la procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.