Găsiți distribuitorul auto Castrol potrivit nevoilor de lubrifiere ale service-ului dumneavoastră.
În colaborare strânsă cu distribuitorii noștri de lubrifianți Castrol, ne asigurăm că puteți veni în întâmpinarea tuturor nevoilor de service, indiferent de mărimea service-ului dumneavoastră. Prin intermediul distribuitorilor noștri din domeniul auto, avem o acoperire de 100% în toată țara.
Splaiul Unirii 96, sector 4,
Bucuresti
Tel: 004 021 317 59 09
E-mail: office@autototal.ro
Head Office, Bucuresti-Pitesti
Highway, Sos. De Centura 5-6
Tel: 004 0374 134 700
E-mail: office@augsburg.ro
Str. Mărășești 47,
Suceava
Tel: 004 0230 532 603
E-mail: secretariat@autoadria.ro
Str. Aurel Vlaicu
78, Satu Mare
Tel: 004 0261 710 588
E-mail: office@autonet.ro
Bulevardul Brailei 102,
Focsani, Vrancea
Tel: 004 0337 108 268
E-mail: contact@barady.ro
Str. Industriilor 20 -26,
077040,Chiajna
Tel: 004 0213 032 626
E-mail: relatiicuclientii@bardiauto.ro
Str. Calea Chișinăului, nr. 32,
cod poștal 700180, Iași, jud. Iași
Tel: +40 232 273 443
E-mail: office@conexdist.ro
Str. Italia 1-7, Depozit 12,
P3 Bucharest Park, 077040, Chiajna – Ilfov
Tel: 004 0213 180 581
E-mail: elit@elit.ro
Campul Painii 3-5
400058, Cluj-Napoca
Tel: 004 0364 404 329
E-mail: drusu@intercars.eu
Str. Viilor nr. 800,
Cristești, Mureș
Tel: +40 365 401 080
E-mail: office@materom.ro
Str Horia 1,
Chitila, Ilfov
Tel: 004 0216 685 777
E-mail: comenzi@neste.ro
Chișinău, str. Columna, 170/2
Republica Moldova
Tel: +373 78 222 000
Tel: +373 76 717 892
E-mail: office@intercars.md
TKT GRUP S.R.L.
Calea Radului nr. 48 A, Timișoara
Tel: + 40 729 979 996
E-mail: office@tktgrup.ro
Str. Valea Cascadelor nr. 21-23, Pav Admin. spatiul 17A,
sect.6, 061512 Bucuresti
Tel: +40 745 103 401
E-mail: office@eurolubricants.ro
Bulevardul Brăilei 102, Focșani, Vrancea
Număr de contact: 004 0337 108 268
E-mail: contact@barady.ro
Str. Horia 1, Chitila, Ilfov
Număr de contact: 004 0216 685 777
E-mail: comenzi@neste.ro
Splaiul Unirii 96, sector 4,
Bucuresti
Tel: 004 021 317 59 09
E-mail: office@autototal.ro
Head Office, Bucuresti-Pitesti
Highway, Sos. De Centura 5-6
Tel: 004 0374 134 700
E-mail: office@augsburg.ro
Str. Mărășești 47,
Suceava
Tel: 004 0230 532 603
E-mail: secretariat@autoadria.ro
Str. Aurel Vlaicu
78, Satu Mare
Tel: 004 0261 710 588
E-mail: office@autonet.ro
Bulevardul Brailei 102,
Focsani, Vrancea
Tel: 004 0337 108 268
E-mail: contact@barady.ro
Str. Industriilor 20 -26 ,
077040,Chiajna
Tel: 004 0213 032 626
E-mail: relatiicuclientii@bardiauto.ro
Str. Calea Chișinăului, nr. 32,
cod poștal 700180, Iași, jud. Iași
Tel: +40 232 273 443
E-mail: office@conexdist.ro
Str.talia 1-7, Depozit 12,
P3 Bucharest Park, 077040, Chiajna – Ilfov
Tel: 004 0213 180 581
E-mail: elit@elit.ro
Campul Painii 3-5
400058, Cluj-Napoca
Tel: 004 0364 404 329
E-mail: drusu@intercars.eu
Str. Viilor nr. 800,
Cristești, Mureș
Tel: +40 365 401 080
E-mail: office@materom.ro
Str Horia 1,
Chitila, Ilfov
Tel: 004 0216 685 777
E-mail: comenzi@neste.ro
Chișinău, str. Columna, 170/2
Republica Moldova
Tel: +373 78 222 000
Tel: +373 76 717 892
E-mail: office@intercars.md