Stonepeak finalizează preluarea pachetului majoritar de acțiuni al Castrol de la bp
Londra și New York, 2 noiembrie 2026 – Stonepeak, una dintre principalele companii de investiții alternative specializate în infrastructură, a anunțat astăzi finalizarea achiziției a 65% din acțiunile Castrol, unul dintre liderii mondiali în domeniul lubrifianților, de la BP p.l.c. („bp”) (NYSE: BP) (LON: BP). bp va păstra o participație minoritară de 35% în Castrol.
Cu sprijinul Stonepeak și cu susținerea în continuare a bp, Castrol își va consolida poziția de unul dintre cei mai mari furnizori mondiali de lubrifianți și fluide de gestionare termică, produse esențiale pentru buna funcționare a autoturismelor, vehiculelor comerciale și echipamentelor industriale. Noua structură a acționariatului oferă Castrol o mai mare flexibilitate financiară și operațională. Astfel, compania își va putea accelera dezvoltarea pe piețele în care activează și se va putea extinde pe piețe conexe, bazându-se pe tehnologiile proprii, relațiile cu clienții și prezența sa globală.
După cum se precizează în comunicatul de presă care anunță tranzacția, Canada Pension Plan Investment Board („CPP Investments”) va investi, de asemenea, la finanțarea acesteia și va deține indirect o participație minoritară în Castrol.
Odată cu finalizarea tranzacției, a fost numit un nou Consiliu de Administrație pentru Castrol, care va fi prezidat de Ben van Beurden, Președinte al Clariant AG și fost Director General al Shell plc. Consiliul va fi format din patru directori independenți, inclusiv președintele, trei directori afiliați Stonepeak, doi directori de la bp și un director de la CPP Investments. Fiecare membru al Consiliului va contribui la dezvoltarea Castrol prin experiența sa vastă și expertiza relevantă pentru activitatea companiei.
Castrol este una dintre mărcile de lubrifianți de top la nivel mondial, deservind clienți și consumatori din sectoarele auto, marin, industrial și energetic. Mărcile Castrol sunt recunoscute la nivel global pentru calitatea lor premium și performanța ridicată, modelate de angajamentul companiei față de inovație și tehnologie de vârf. Cu produse vândute în peste 150 de țări, Castrol a ajutat timp de peste 127 de ani la menținerea mișcării pe șosele și pe piste de curse, în aer, pe mare și în spațiu.
Castrol este susținută de acționarii săi: Stonepeak, una dintre principalele companii de investiții alternative, care deține pachetul majoritar de acțiuni, și de BP p.l.c. („bp”) (NYSE: BP) (LON: BP). Castrol are sediul central în Regatul Unit și are peste 6.000 de angajați în întreaga lume. Pentru mai multe informații, accesați: www.castrol.com
Stonepeak este una dintre principalele companii de investiții alternative specializate în infrastructură și administrează active în valoare de aproximativ 98 de miliarde de dolari. Prin investițiile sale la nivel global în companii reziliente, cu active corporale, Stonepeak își propune să creeze valoare pentru investitorii săi și pentru companiile din portofoliu, punând accent pe limitarea pierderilor potențiale și pe obținerea unor randamente ridicate în raport cu riscurile asumate. Stonepeak, în calitate de sponsor al vehiculelor de investiții private equity și credit, oferă capital, suport operațional și un parteneriat bazat pe angajamente ferme pentru a dezvolta investițiile în sectoarele sale țintă, care includ infrastructura digitală, energia și tranziția energetică, transportul și logistica, precum și sectorul imobiliar.
Stonepeak are sediul central în New York, cu birouri în Houston, Washington, D.C., Londra, Hong Kong, Seul, Singapore, Sydney, Tokyo, Abu Dhabi și Riad. Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați www.stonepeak.com
Stonepeak:
Maya Brounstein
publicaffairs@stonepeak.com
Castrol:
Victoria Johnson