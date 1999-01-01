Noua structură a acționariatului oferă Castrol mai multă flexibilitate financiară și operațională pentru următoarea etapă de dezvoltare

Noul Consiliu de Administrație al Castrol va fi condus de Ben van Beurden, președintele Consiliului de Administrație al Clariant AG și fost Director Executiv al Shell plc

Londra și New York, 2 noiembrie 2026 – Stonepeak, una dintre principalele companii de investiții alternative specializate în infrastructură, a anunțat astăzi finalizarea achiziției a 65% din acțiunile Castrol, unul dintre liderii mondiali în domeniul lubrifianților, de la BP p.l.c. („bp”) (NYSE: BP) (LON: BP). bp va păstra o participație minoritară de 35% în Castrol.

Cu sprijinul Stonepeak și cu susținerea în continuare a bp, Castrol își va consolida poziția de unul dintre cei mai mari furnizori mondiali de lubrifianți și fluide de gestionare termică, produse esențiale pentru buna funcționare a autoturismelor, vehiculelor comerciale și echipamentelor industriale. Noua structură a acționariatului oferă Castrol o mai mare flexibilitate financiară și operațională. Astfel, compania își va putea accelera dezvoltarea pe piețele în care activează și se va putea extinde pe piețe conexe, bazându-se pe tehnologiile proprii, relațiile cu clienții și prezența sa globală.

Acest moment marchează o etapă importantă în istoria de 127 de ani a Castrol și ne bucurăm să contribuim la acest nou capitol. În strânsă colaborare cu echipa de conducere excepțională a Castrol și cu angajații săi, eforturile noastre pe termen scurt se vor concentra pe îmbunătățirea operațiunilor și dezvoltarea durabilă a companiei. Avem mare încredere în viitorul Castrol și ne dorim să sprijinim compania să își consolideze poziția de lider de piață, să continue să ofere valoare clienților săi și să stimuleze următoarea etapă de creșterei. Anthony Borreca Director General Senior la Stonepeak

Castrol pornește în această nouă etapă cu o bază solidă: cu branduri de încredere, relații puternice cu clienții, colegi talentați și o strategie clară de dezvoltare. Sunt mândră de rezultatele pe care le-am obținut în cadrul grupului bp. Mă bucur că vom colabora cu Stonepeak pentru a continua acest parcurs, a valorifica pe deplin potențialul Castrol și a aduce beneficii mai mari tuturor celor implicați în activitatea companiei. Michelle Jou Director Executiv al Castrol

După cum se precizează în comunicatul de presă care anunță tranzacția, Canada Pension Plan Investment Board („CPP Investments”) va investi, de asemenea, la finanțarea acesteia și va deține indirect o participație minoritară în Castrol.

Odată cu finalizarea tranzacției, a fost numit un nou Consiliu de Administrație pentru Castrol, care va fi prezidat de Ben van Beurden, Președinte al Clariant AG și fost Director General al Shell plc. Consiliul va fi format din patru directori independenți, inclusiv președintele, trei directori afiliați Stonepeak, doi directori de la bp și un director de la CPP Investments. Fiecare membru al Consiliului va contribui la dezvoltarea Castrol prin experiența sa vastă și expertiza relevantă pentru activitatea companiei.