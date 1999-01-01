Cercetarea explorează gama complexă de factori neurofiziologici care pot influența senzația de emoție pe care o resimt șoferii atunci când se află la volan
La Castrol, împărtășim pasiunea ta pentru condus. În timp ce dezvoltăm Castrol EDGE pentru performanță maximă, am vrut să înțelegem știința datelor din spatele „plăcerii de a conduce”. Prin intermediul unui studiu independent, am analizat ansamblul complex de factori neurofiziologici care pot influența senzațiile trăite de șoferi când sunt la volan, rolul relativ al vitezei și acel „punct optim” în care persoana intră într-o stare de „concentrare”, iar plăcerea de a conduce atinge intensitatea maximă.
Participanții la studiu au purtat echipamente pentru monitorizarea activității cerebrale, a privirii, a ritmului cardiac și a răspunsului pielii în timpul a cinci teste diferite, în care au condus sau au fost pasageri. Toate testele s-au desfășurat într-un centru special amenajat din Marea Britanie. Colectarea și analiza volumului mare de date neurofiziologice au fost realizate de Brainbox, o companie britanică specializată în neuroștiințe, care oferă tehnologie avansată pentru cercetarea creierului, instruire și suport științific organizațiilor care desfășoară cercetări și studii clinice.
Plăcerii de a conduce
Descoperiți cum au fost testați participanții și principalele concluzii ale studiului.
Studiul nostru Castrol EDGE „Thrill of Driving” sugerează că plăcerea de a conduce apare din suprapunerea, la intensitate ridicată, a trei componente-cheie: viscerală (o stare intensă de stimulare mentală și fizică), intelectuală (gradul de implicare a minții în sarcina respectivă) și emoțională (echilibrul dintre entuziasm și teamă).
Dacă oricare dintre aceste trei componente depășește un nivel pe care șoferul îl percepe ca fiind gestionabil (iar acest prag poate varia considerabil de la o persoană la alta), stimulii externi pot deveni copleșitori, iar experiența poate trece de la plăcere la teamă. Din perspectivă neurofiziologică, principalii indicatori de stres, precum ritmul cardiac și mișcarea ochilor, încep să urmeze tipare mai puțin constante și mai puțin controlate.
Studiul nostru Castrol EDGE „Thrill of Driving” arată, de asemenea, că plăcerea de a conduce a fost asociată cu momentele în care participanții s-au simțit foarte concentrați și în control, într-un mediu controlat, pe circuit închis. Acesta este contextul în care poate apărea o stare neurofiziologică de „flow”.
Castrol a solicitat cercetarea ca parte a abordării sale - „inginerie bazată pe date” pentru dezvoltarea produselor, pentru a pune în evidență Castrol EDGE, conceput pe baza datelor pentru performanță maximă*.
Studiul Castrol „Thrill of Driving” în detaliu
Citește povestea completă, inclusiv abordarea studiului și ceea ce sugerează despre experiența condusului într-un mediu controlat, pe circuit închis.Citiți articolul complet
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