„Plăcerea de a conduce vine dintr-o implicare totală, dar controlată, nu din viteză”

La Castrol, împărtășim pasiunea ta pentru condus. În timp ce dezvoltăm Castrol EDGE pentru performanță maximă, am vrut să înțelegem știința datelor din spatele „plăcerii de a conduce”. Prin intermediul unui studiu independent, am analizat ansamblul complex de factori neurofiziologici care pot influența senzațiile trăite de șoferi când sunt la volan, rolul relativ al vitezei și acel „punct optim” în care persoana intră într-o stare de „concentrare”, iar plăcerea de a conduce atinge intensitatea maximă.

Participanții la studiu au purtat echipamente pentru monitorizarea activității cerebrale, a privirii, a ritmului cardiac și a răspunsului pielii în timpul a cinci teste diferite, în care au condus sau au fost pasageri. Toate testele s-au desfășurat într-un centru special amenajat din Marea Britanie. Colectarea și analiza volumului mare de date neurofiziologice au fost realizate de Brainbox, o companie britanică specializată în neuroștiințe, care oferă tehnologie avansată pentru cercetarea creierului, instruire și suport științific organizațiilor care desfășoară cercetări și studii clinice.