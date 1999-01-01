A Stonepeak befejezte a Castrol többségi irányító részesedésének bp-től történő felvásárlását
London és New York, 2026. november 2. – A Stonepeak, az infrastruktúrára specializálódott vezető alternatív befektetési társaság, ma bejelentette, hogy befejezte a Castrol, a kenőanyagok globális vezetője 65%-os részesedésének megszerzését a BP p.l.c. („bp”) (NYSE: BP) (LON: BP) cégtől. A bp továbbra is 35%-os kisebbségi részesedést tart meg a Castrolban.
A Stonepeak támogatásával és a bp folyamatos segítségével a Castrol tovább fogja erősíteni pozícióját, mint a világ egyik legnagyobb, a fogyasztói autóipari, haszongépjármű-ipari és ipari végfelhasználói piacok számára kritikus fontosságú kenőanyagokat és hővezető folyadékokat gyártó vállalata. Az új tulajdonosi szerkezet nagyobb pénzügyi és működési rugalmasságot biztosít a Castrol számára, és lehetővé teszi, hogy a vállalat a már meglévő tevékenységi területein és a szomszédos piacokon egyaránt felgyorsítsa növekedését, a márka technológiai háttérének, ügyfélkapcsolatainak és globális jelenlétének támogatásával.
Amint azt a bejelentés sajtóközleménye is tartalmazza, a Kanadai Nyugdíjterv Beruházási Testülete („CPP Investments”) is befektetést fog eszközölni a tranzakció támogatása érdekében közvetett kisebbségi tulajdonosként.
Az ügylet lezárásával egyidejűleg kinevezték a Castrol új igazgatóságát, amelynek elnöki tisztét Ben van Beurden, a Clariant AG elnöke és a Shell plc korábbi vezérigazgatója tölti be. Az Igazgatótanács négy független igazgatóból fog állni, ideértve az Elnököt, valamint három igazgatóból a Stonepeak képviseletében, két igazgatóból a bp-től, és egy igazgatóból a CPP Investmentstől. Mindegyik igazgató jelentős és releváns szakértelmet hoz, ami előnyös lesz a Castrol számára.
A Castrol a világ egyik vezető kenőanyagmárkája, mely az autóiparban, a tengerészeti iparban, illetve az ipari- és energiaszektorokban tevékenykedő ügyfeleknek és fogyasztóknak kínálja szolgáltatásait és termékeit. A Castrol-márkák kiváló minőségüknek és magas teljesítményüknek köszönhetően világszerte elismertek, és a vállalat innováció iránti elkötelezettsége és a legmodernebb technológia alakította ki őket. Több mint 150 országban értékesített termékeivel a Castrol több mint 127 éve segíti a közlekedést az utakon és a versenypályákon, a levegőben, a tengeren és az űrben.
A Castrol mögött a Stonepeak áll, egy vezető alternatív befektetési cég, amely többségi irányító részesedéssel rendelkezik, valamint a BP p.l.c. („bp”) (NYSE: BP) (LON: BP). A Castrol székhelye az Egyesült Királyságban található, és világszerte több mint 6000 alkalmazottja van. További információkért látogasson a www.castrol.com webhelyre
A Stonepeak egy vezető alternatív befektetési vállalat, amely infrastrukturális területekre specializálódott, és körülbelül 98 milliárd dollárnyi vagyont kezel. A Stonepeak globális szinten a defenzív, tárgyi eszközökkel foglalkozó vállalkozásokba történő befektetései révén törekszik értéket teremteni befektetői és portfólióvállalatai számára, különös figyelmet fordítva a veszteség elleni védelemre és a kockázattal kiigazított magas hozamokra. A Stonepeak magántőke- és hitelbefektetési alapok szponzoraként tőkét, operatív támogatást és elkötelezett partnerséget kínál a célszektorokba történő befektetések bővítése érdekében, amelyek közé tartozik a digitális infrastruktúra, az energia és az energetikai átállás, a közlekedés és a logisztika, valamint az ingatlanpiac.
A Stonepeak székhelye New Yorkban van, irodái pedig Houstonban, Washington, D.C.-ben, Londonban, Hongkongban, Szöulban, Szingapúrban, Sydneyben, Tokióban, Abu-Dzabiban és Rijádban találhatók. További információkért látogasson a www.stonepeak.com webhelyre
Stonepeak:
Maya Brounstein
publicaffairs@stonepeak.com
Castrol:
Victoria Johnson