Az új tulajdonosi struktúra nagyobb pénzügyi és működési rugalmasságot biztosít a Castrol számára ahhoz, hogy támogassa a növekedés következő szakaszát

Új igazgatótanácsot hoz létre a Castrol számára, amelynek elnöke Ben van Beurden, a Clariant AG elnöke és a Shell plc korábbi vezérigazgatója

London és New York, 2026. november 2. – A Stonepeak, az infrastruktúrára specializálódott vezető alternatív befektetési társaság, ma bejelentette, hogy befejezte a Castrol, a kenőanyagok globális vezetője 65%-os részesedésének megszerzését a BP p.l.c. („bp”) (NYSE: BP) (LON: BP) cégtől. A bp továbbra is 35%-os kisebbségi részesedést tart meg a Castrolban.

A Stonepeak támogatásával és a bp folyamatos segítségével a Castrol tovább fogja erősíteni pozícióját, mint a világ egyik legnagyobb, a fogyasztói autóipari, haszongépjármű-ipari és ipari végfelhasználói piacok számára kritikus fontosságú kenőanyagokat és hővezető folyadékokat gyártó vállalata. Az új tulajdonosi szerkezet nagyobb pénzügyi és működési rugalmasságot biztosít a Castrol számára, és lehetővé teszi, hogy a vállalat a már meglévő tevékenységi területein és a szomszédos piacokon egyaránt felgyorsítsa növekedését, a márka technológiai háttérének, ügyfélkapcsolatainak és globális jelenlétének támogatásával.

Ez egy izgalmas mérföldkő a Castrol 127 éves történetében, és nagy örömmel tölt el minket, hogy a részesei lehetünk. A Castrol kiváló vezetői csapatával és munkavállalóival szoros együttműködésben rövid távú erőfeszítéseinkkel a működés javítására és a fenntartható növekedésre összpontosítunk. Hiszünk benne, hogy a Castrol előtt hihetetlenül fényes jövő áll, és örömmel várjuk, hogy segítsünk a Castrolnak piacvezető pozíciójának kiterjesztésében, az ügyfelei számára nyújtott szolgáltatások fenntartásában, valamint a következő növekedési szakasz elindításában. Anthony Borreca, a Stonepeak ügyvezető igazgatója

A Castrol útjának következő szakaszát valódi erőpozícióból kezdi: megbízható márkákkal, szilárd ügyfélkapcsolatokkal, tehetséges munkatársakkal és világos növekedési stratégiával. Büszke vagyok arra, amit a bp részeként elértünk. Emellett örömmel nézek a Stonepeakkel való együttműködés elé, hogy tovább építsünk erre a lendületre, kiaknázzuk a Castrol teljes potenciálját, és még nagyobb értéket teremtsünk az érdekelt felek számára. Michelle Jou, a Castrol vezérigazgatója

Amint azt a bejelentés sajtóközleménye is tartalmazza, a Kanadai Nyugdíjterv Beruházási Testülete („CPP Investments”) is befektetést fog eszközölni a tranzakció támogatása érdekében közvetett kisebbségi tulajdonosként.

Az ügylet lezárásával egyidejűleg kinevezték a Castrol új igazgatóságát, amelynek elnöki tisztét Ben van Beurden, a Clariant AG elnöke és a Shell plc korábbi vezérigazgatója tölti be. Az Igazgatótanács négy független igazgatóból fog állni, ideértve az Elnököt, valamint három igazgatóból a Stonepeak képviseletében, két igazgatóból a bp-től, és egy igazgatóból a CPP Investmentstől. Mindegyik igazgató jelentős és releváns szakértelmet hoz, ami előnyös lesz a Castrol számára.