Un liquide pour transmission issu de l’ingénierie liquide. Le liquide pour transmission automatique Castrol peut rétablir la douceur des changements de vitesse, même dans les véhicules avec plus de 120 000 kilomètres au compteur.
Les transmissions automatiques sont plus complexes que jamais, et exigent plus que jamais des liquides pour transmission automatique. En effet, la transmission automatique est probablement la composante mécanique le plus complexe d’une automobile. La transmission automatique combine des systèmes électriques, mécaniques et hydrauliques, et des microprocesseurs pour faire des changements de vitesse en douceur et transférer la puissance du moteur aux roues motrices.
On compte trois types de base de transmissions automatiques dans le monde. La transmission à double embrayage (DCT), la transmission à variation continue (CVT) et la transmission à pas. Une transmission à pas est constituée de plusieurs composantes principales. Le planétaire fournit le rapport de vitesse choisi pour le véhicule. Des embrayages enclenchent et déclenchent les jeux d’engrenages. Le convertisseur de couple relie la transmission au moteur et multiplie le couple durant l’accélération initiale. La transmission emploie deux turbines qui tournent indépendamment, mais qui sont accouplées par du fluide afin de permettre au moteur de tourner au ralenti lorsque le véhicule est immobilisé et de produire une accélération en douceur en passant d’une vitesse à l’autre. Enfin, la mécatronique est le « cerveau » de la transmission, un système complexe d’orifices, de soupapes et de circuits électroniques qui commandent toutes les fonctions de la transmission.
La seule composante de tout le système qui est critique au bon fonctionnement de toutes ses parties est le liquide pour transmission automatique (ATF). Il agit comme un fluide hydraulique pour activer les embrayages et changer les vitesses. Il agit comme inhibiteur de corrosion et comme protection antiusure des engrenages planétaires. Il doit pouvoir s’écouler facilement de moins 40 degrés Celsius à près de 400, même dans les ensembles de fines soupapes. L’ATF doit contrôler la friction avec précision dans les embrayages et la maintenir durant toute la durée des intervalles de vidange… ce qui est probablement la propriété la plus importante d’un ATF, tout en fournissant la lubrification à des centaines de pièces mobiles à des températures élevées et sous une pression extrême. L’utilisation du bon ATF est donc critique à la performance et à la longue durée de vie de votre transmission.
Technologie Smooth Drive™ : Plusieurs produits Castrol Transmax sont formulés avec la technologie Smooth Drive™ constituée de molécules de contrôle actives qui ajustent automatiquement leur degré de friction en fonction des changements de pression et de vitesse, procurant un roulement plus doux plus longtemps.
Le liquide pour transmission automatique (ATF) Castrol Heavy Duty Multi-Purpose est un liquide à transmission à usages multiples conçu pour la plupart des systèmes de transmission servocommandée et hydraulique dont les transmissions automatiques de voitures et de camions, les transmissions servocommandées des équipements de construction hors route, les transmissions hydrostatiques et les systèmes hydrauliques industriels, agricoles, miniers et marins.
Le liquide pour transmission CastrolMD TransmaxMC ATF+4MD propose une formule avancée entièrement synthétique conçue pour une durée de vie supérieure de la transmission et de superbes performances à basse et haute température. Communément appelé ATF4, il est certifié pour une utilisation dans tous les véhicules Chrysler qui nécessitent la spécification ATF+4MD, ATF+3MD ou les spécifications de transmission Chrysler antérieures.
Le liquide pour transmission automatique Castrol Domestic Multi-Vehicle convient aux plus vieux véhicules Ford et General Motors.
Le liquide pour transmission CastrolMD Transmax DexronMD VI MerconMD LV est un liquide pour transmission entièrement synthétique de première qualité formulé avec la technologie Smooth DriveMC. Il offre une résistance à la boue exceptionnelle pour une durée de vie supérieure de la transmission et une meilleure résistance au frottement pour améliorer les performances de changement de vitesse. Il est certifié et approuvé par General Motors pour une utilisation dans tous les véhicules GM et par Ford pour les véhicules nécessitant le liquide pour transmission MerconMD LV.
Approuvé
Le liquide pour transmission CastrolMD TransmaxMC Full Synthetic Multi-Vehicle propose une formule à technicité évoluée et à basse viscosité spécialement conçue pour offrir une efficacité du carburant maximale pour les transmissions automatiques modernes. Il est entièrement approuvé et homologué par Ford et GM pour une utilisation dans les véhicules exigeant leurs spécifications les plus récentes pour le liquide pour transmission.
Approuvé
Le liquide pour transmission automatique Castrol Transmax Import Multi-Vehicle convient à la plupart des véhicules Honda, Toyota, Nissan et autres véhicules importés. Il surpasse les exigences de la norme de performance JASO-1a créée par les constructeurs automobiles japonais. Cette norme est reconnue par les fabricants japonais
comme certification d'ATF pour utilisation dans leurs véhicules.
Recommandé pour une utilisation dans les
véhicules qui nécessitent :
Transmax Manual E Long Life 40 est un lubrifiant synthétique spécialement formulé, conçu pour l'économie de carburant, les intervalles de vidange prolongés et le service rigoureux dans les transmissions de véhicules commerciaux poids lourd qui exigent un lubrifiant pour transmission non EP. Il est spécialement formulé pour protéger les transmissions à couple plus élevé des moteurs plus puissants. Il est approuvé pour usage dans les transmissions Eaton comme Ultrashift Plus, Fuller Advantage, séries FR et RT.
Approuvé pour :
Simplifiez votre liquide pour transmission. Le liquide pour transmission Castrol TransmaxMD ATF/CVT propose une formule entièrement synthétique de technicité évoluée conçue pour apporter une excellente performance AUTANT dans les transmissions automatiques étagées traditionnelles que dans les transmissions à variation continue actuellement utilisées. Le liquide est mélangé à des huiles de base de premier choix et à un ensemble d’additifs employant la technologie Smooth DriveMD de Castrol. Il
s’agit du premier liquide pour transmission automatique multivéhicules Castrol pouvant être utilisé dans les transmissions automatiques étagées et
les transmissions automatiques à variations continues. Convient également aux véhicules hybrides.