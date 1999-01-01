Conçu pour surpasser les spécifications

Les transmissions automatiques sont plus complexes que jamais, et exigent plus que jamais des liquides pour transmission automatique. En effet, la transmission automatique est probablement la composante mécanique le plus complexe d’une automobile. La transmission automatique combine des systèmes électriques, mécaniques et hydrauliques, et des microprocesseurs pour faire des changements de vitesse en douceur et transférer la puissance du moteur aux roues motrices.

On compte trois types de base de transmissions automatiques dans le monde. La transmission à double embrayage (DCT), la transmission à variation continue (CVT) et la transmission à pas. Une transmission à pas est constituée de plusieurs composantes principales. Le planétaire fournit le rapport de vitesse choisi pour le véhicule. Des embrayages enclenchent et déclenchent les jeux d’engrenages. Le convertisseur de couple relie la transmission au moteur et multiplie le couple durant l’accélération initiale. La transmission emploie deux turbines qui tournent indépendamment, mais qui sont accouplées par du fluide afin de permettre au moteur de tourner au ralenti lorsque le véhicule est immobilisé et de produire une accélération en douceur en passant d’une vitesse à l’autre. Enfin, la mécatronique est le « cerveau » de la transmission, un système complexe d’orifices, de soupapes et de circuits électroniques qui commandent toutes les fonctions de la transmission.

La seule composante de tout le système qui est critique au bon fonctionnement de toutes ses parties est le liquide pour transmission automatique (ATF). Il agit comme un fluide hydraulique pour activer les embrayages et changer les vitesses. Il agit comme inhibiteur de corrosion et comme protection antiusure des engrenages planétaires. Il doit pouvoir s’écouler facilement de moins 40 degrés Celsius à près de 400, même dans les ensembles de fines soupapes. L’ATF doit contrôler la friction avec précision dans les embrayages et la maintenir durant toute la durée des intervalles de vidange… ce qui est probablement la propriété la plus importante d’un ATF, tout en fournissant la lubrification à des centaines de pièces mobiles à des températures élevées et sous une pression extrême. L’utilisation du bon ATF est donc critique à la performance et à la longue durée de vie de votre transmission.

La gamme Castrol® TRANSMAX contient un large éventail de liquides pour transmission automatique conçus pour protéger les composantes critiques de la transmission, y compris des produits autorisés par GM, Ford et Chrysler, ainsi que des liquides répondant aux exigences JASO pour les véhicules japonais populaires de Toyota, Honda et Nissan.

Technologie Smooth Drive™ : Plusieurs produits Castrol Transmax sont formulés avec la technologie Smooth Drive™ constituée de molécules de contrôle actives qui ajustent automatiquement leur degré de friction en fonction des changements de pression et de vitesse, procurant un roulement plus doux plus longtemps.