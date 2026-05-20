WAYNE (New Jersey),

20 mai 2026

Castrol s’associe à la célèbre championne d’arts martiaux mixtes Ronda Rousey, unissant son esprit combatif et sa quête d’excellence à l’huile moteur ultime – l’huile moteur entièrement synthétique haut de gamme Castrol EDGE Extended Performance

Rousey apparaît dans une nouvelle publicité ainsi que sur les plateformes sociales et dans les points de vente afin de promouvoir l’huile moteur entièrement synthétique haut de gamme Castrol EDGE Extended Performance

L’huile moteur entièrement synthétique haut de gamme Castrol EDGE Extended Performance offre une performance et une protection ultimes dans sept domaines essentiels, notamment le plus haut niveau de protection contre l’usure et de stabilité thermique par rapport aux normes de l’industrie

Castrol, un chef de file mondial des lubrifiants, s’associe à Ronda Rousey, icône des sports de combat et artiste martiale, pour promouvoir l’huile moteur entièrement synthétique haut de gamme Castrol EDGE Extended Performance – réunissant l’huile moteur ultime et l’ultime championne d’arts martiaux mixtes. Reconnue pour sa domination en compétition, sa préparation rigoureuse, son entraînement discipliné et sa quête d’excellence, Rousey se joint à l’équipe Castrol à titre de nouvelle ambassadrice de la marque, tout juste après une victoire remportée samedi dernier.

J’ai bâti ma carrière en refusant de reculer et en cherchant toujours à être la meilleure, Je retrouve ce même esprit combatif chez Castrol. L’entreprise poursuit sans relâche la performance, et je suis ravie de me joindre à l’équipe pour aider à montrer ce que signifie offrir une performance ultime. Ronda Rousey



Rousey est la vedette de la nouvelle campagne de l’huile moteur entièrement synthétique haut de gamme Castrol EDGE Extended Performance, qui comprend une publicité ainsi que du contenu diffusé sur les plateformes sociales et dans les points de vente. L’importance qu’elle accorde à la préparation, son engagement à maîtriser son art et son refus de la médiocrité reflètent les valeurs qui animent Castrol dans sa volonté d’offrir son plus haut niveau de performance à ce jour. Rousey incarne l’esprit combatif et l’expertise qui définissent Castrol, ce qui en fait le choix ultime pour un rôle axé sur l’excellence en matière de force et d’endurance.

Nous sommes ravis d’accueillir Ronda Rousey au sein de l’équipe Castrol. Ronda incarne la discipline, la résilience et la quête incessante d’excellence que nous intégrons à chaque produit Castrol EDGE. Ce partenariat nous permet de faire le lien entre ces valeurs et les conducteurs qui comptent sur une performance fiable sous pression. Fabiana Neves présidente-directrice générale de Castrol Amériques



Les moteurs automobiles d’aujourd’hui sont plus petits, plus puissants et soumis à des pressions plus élevées que jamais. Les conducteurs ont besoin d’une huile moteur conçue pour résister à ces conditions. Castrol EDGE Extended Performance est une huile entièrement synthétique haut de gamme conçue pour protéger les moteurs dans les conditions d’utilisation les plus rigoureuses d’aujourd’hui. La nouvelle campagne avec Rousey met en valeur la capacité éprouvée de Castrol EDGE Extended Performance à offrir un rendement optimal dans sept domaines essentiels : la pression, la puissance, l’économie de carburant, la performance à haute température, la propreté, la protection contre l’usure et l’endurance.



Pour en savoir plus sur l’huile moteur entièrement synthétique haut de gamme Castrol EDGE Extended Performance, visitez Castrol.com et suivez la marque sur ses plateformes sociales, notamment Instagram et Facebook (Castrol USA).