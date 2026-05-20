La championne d’arts martiaux mixtes incarne la performance et la force de Castrol EDGE Extended Performance, l’huile moteur ultime.
WAYNE (New Jersey),
20 mai 2026
Castrol, un chef de file mondial des lubrifiants, s’associe à Ronda Rousey, icône des sports de combat et artiste martiale, pour promouvoir l’huile moteur entièrement synthétique haut de gamme Castrol EDGE Extended Performance – réunissant l’huile moteur ultime et l’ultime championne d’arts martiaux mixtes. Reconnue pour sa domination en compétition, sa préparation rigoureuse, son entraînement discipliné et sa quête d’excellence, Rousey se joint à l’équipe Castrol à titre de nouvelle ambassadrice de la marque, tout juste après une victoire remportée samedi dernier.
Rousey est la vedette de la nouvelle campagne de l’huile moteur entièrement synthétique haut de gamme Castrol EDGE Extended Performance, qui comprend une publicité ainsi que du contenu diffusé sur les plateformes sociales et dans les points de vente. L’importance qu’elle accorde à la préparation, son engagement à maîtriser son art et son refus de la médiocrité reflètent les valeurs qui animent Castrol dans sa volonté d’offrir son plus haut niveau de performance à ce jour. Rousey incarne l’esprit combatif et l’expertise qui définissent Castrol, ce qui en fait le choix ultime pour un rôle axé sur l’excellence en matière de force et d’endurance.
Les moteurs automobiles d’aujourd’hui sont plus petits, plus puissants et soumis à des pressions plus élevées que jamais. Les conducteurs ont besoin d’une huile moteur conçue pour résister à ces conditions. Castrol EDGE Extended Performance est une huile entièrement synthétique haut de gamme conçue pour protéger les moteurs dans les conditions d’utilisation les plus rigoureuses d’aujourd’hui. La nouvelle campagne avec Rousey met en valeur la capacité éprouvée de Castrol EDGE Extended Performance à offrir un rendement optimal dans sept domaines essentiels : la pression, la puissance, l’économie de carburant, la performance à haute température, la propreté, la protection contre l’usure et l’endurance.
Pour en savoir plus sur l’huile moteur entièrement synthétique haut de gamme Castrol EDGE Extended Performance, visitez Castrol.com et suivez la marque sur ses plateformes sociales, notamment Instagram et Facebook (Castrol USA).
Castrol, l’une des principales marques de lubrifiants au monde, possède un fier héritage d’innovation et contribue à réaliser les rêves des pionniers. Notre passion pour la performance, alliée à une philosophie fondée sur le travail en partenariat, a permis à Castrol de mettre au point des lubrifiants, des liquides de refroidissement et des graisses qui ont joué un rôle essentiel dans de nombreuses prouesses technologiques sur terre, dans les airs, en mer et dans l’espace depuis plus de 125 ans.
Castrol fait partie du groupe bp et sert des clients et des consommateurs dans les secteurs de l’automobile, de la marine, de l’industrie et de l’énergie. Nos produits de marque sont reconnus partout dans le monde pour leur innovation et leur rendement élevé, grâce à notre engagement envers une qualité supérieure et des technologies de pointe. Pour en savoir plus, visitez castrol.com.