La cuna de la ingeniería líquida

Castrol está aquí para acompañar a cada conductor, motorista o profesional de cualquier industria. Lo hacemos a través de la ingeniería líquida: la creación de aceites, lubricantes, fluidos y grasas de alto rendimiento capaces de responder a todas las aplicaciones imaginables.



También sabemos que, cuando el entorno debe funcionar sin fallos, cada pieza cuenta. Por eso, lubricamos cada pieza del automóvil o motocicleta, las escaleras mecánicas de un centro comercial, el ascensor de su oficina o incluso la línea de producción donde se fabricó su nevera.



Estamos presentes en minas y canteras, barcos y aviones, parques eólicos y campos de trigo en todo el mundo. Sea cual sea el reto, en Castrol aportamos soluciones para que cada persona pueda conseguir aquello que necesita.

