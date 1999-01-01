“La emoción de conducir nace de la inmersión controlada, no de la velocidad”

En Castrol, compartimos tu pasión por conducir. Mientras desarrollamos Castrol EDGE para ofrecer el máximo rendimiento, queríamos comprender la ciencia de los datos que hay tras “la emoción de conducir”. Mediante un estudio independiente, analizamos la compleja variedad de factores neurofisiológicos que pueden influir en la sensación de emoción que experimentan los conductores al volante, la importancia relativa de la velocidad y el “punto óptimo” en el que el individuo entra en un estado de “flujo” y la emoción de conducir alcanza su punto máximo.

Los participantes utilizaron equipos de monitorización cerebral, ocular, cardíaca y cutánea durante cinco pruebas, realizadas como conductores o pasajeros en un circuito cerrado del Reino Unido. La empresa británica de neurociencia Brainbox se encargó de recopilar y analizar los datos neurofisiológicos obtenidos. La compañía proporciona tecnología avanzada para la investigación cerebral, además de formación y apoyo científico a organizaciones que desarrollan estudios y ensayos clínicos.