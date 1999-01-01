La investigación explora el complejo conjunto de factores neurofisiológicos que pueden influir en la sensación de emoción que experimentan los conductores al volante.
En Castrol, compartimos tu pasión por conducir. Mientras desarrollamos Castrol EDGE para ofrecer el máximo rendimiento, queríamos comprender la ciencia de los datos que hay tras “la emoción de conducir”. Mediante un estudio independiente, analizamos la compleja variedad de factores neurofisiológicos que pueden influir en la sensación de emoción que experimentan los conductores al volante, la importancia relativa de la velocidad y el “punto óptimo” en el que el individuo entra en un estado de “flujo” y la emoción de conducir alcanza su punto máximo.
Los participantes utilizaron equipos de monitorización cerebral, ocular, cardíaca y cutánea durante cinco pruebas, realizadas como conductores o pasajeros en un circuito cerrado del Reino Unido. La empresa británica de neurociencia Brainbox se encargó de recopilar y analizar los datos neurofisiológicos obtenidos. La compañía proporciona tecnología avanzada para la investigación cerebral, además de formación y apoyo científico a organizaciones que desarrollan estudios y ensayos clínicos.
Emoción de conducir
Descubra cómo se evaluó a los participantes y descubra los principales hallazgos del estudio.
Nuestro estudio de Castrol EDGE “La emoción de conducir” sugiere que esta sensación surge cuando convergen, con una intensidad elevada, tres factores clave: el visceral -la estimulación mental y física-, el intelectual -el grado de concentración en la conducción- y el emocional -el equilibrio entre el entusiasmo y el miedo.
Si alguno de estos factores supera el nivel que cada conductor puede asumir —un umbral que varía considerablemente de una persona a otra—, los estímulos externos pueden llegar a resultar abrumadores y la emoción transformarse en miedo. Desde el punto de vista neurofisiológico, algunos indicadores de estrés, como la frecuencia cardíaca y el movimiento ocular, muestran entonces patrones menos uniformes y controlados.
Nuestro estudio de Castrol EDGE “La emoción de conducir” también señala que esta sensación aparece cuando los participantes se sienten plenamente concentrados y mantienen el control de la situación en un entorno seguro, como un circuito cerrado. Es entonces cuando pueden alcanzar un estado neurofisiológico de “flujo”.
Castrol realizó este estudio como parte de su filosofía de desarrollar productos basados en la “ingeniería de datos”, una metodología aplicada a la creación de Castrol EDGE, un lubricante formulado para ofrecer el máximo rendimiento.
El estudio de Castrol “La emoción de conducir” en detalle
Lee la historia completa en detalle, incluido el enfoque del estudio y lo que sugiere sobre la experiencia de conducción en un entorno controlado y en circuito cerrado.Leer la historia completa
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