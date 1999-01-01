Los datos personales, o información personal, hacen referencia a cualquier información sobre una persona que permitiría identificarla directa o indirectamente. Podemos someter a tratamiento los siguientes datos personales sobre usted:

Cuando resulte aplicable, podremos proporcionarle declaraciones de privacidad complementarias o avisos específicos de jurisdicción para brindar información adicional sobre nuestras actividades de tratamiento, de acuerdo con los requisitos legales aplicables y las prácticas locales.

Esta declaración explica los tipos de datos personales que tratamos sobre usted, los fines del tratamiento de sus datos personales, cómo los usamos y protegemos, cuánto tiempo los retenemos, y sus derechos en relación con sus datos personales.

Esta declaración de privacidad (“ declaración de privacidad ”, o esta “ declaración ”) cubre los datos personales de las siguientes personas:

Cuando visita uno de nuestros sitios web o aplicaciones (el " activo digital "), participa en uno de nuestros programas o eventos, se pone en contacto con nosotros, compra nuestros productos y servicios o hace negocios con nosotros mediante cualquier otro medio, una entidad o una filial de Castrol (" Castrol ", " nosotros ", ) podrían recopilar y someter a tratamiento sus datos personales.

La siguiente tabla detalla con más precisión por qué recopilamos y cómo usamos sus datos y nuestros fundamentos legales sujetos a la legislación de protección de datos aplicable.

Cuando lo requiera la ley aplicable, nos aseguramos de tener un fundamento legal apropiado u otra justificación válida para procesar sus datos personales para los fines descritos en esta declaración. Según la jurisdicción y los requisitos aplicables, podemos basarnos en uno o varios fundamentos o razones legales para el tratamiento al que podemos optar, entre otros, los descritos a continuación:

Cuando usamos sus datos personales para los fines descritos en esta declaración de privacidad, nos aseguramos de tener un fundamento legal para hacerlo.

Para obtener más información sobre las cookies que utilizamos y cómo puede gestionar sus preferencias, consulte la página de preferencias de cookies disponible en cada uno de nuestros activos digitales.

Puede gestionar sus preferencias de cookies desde nuestra página al efecto disponible en nuestros activos digitales. También puede configurar los ajustes del navegador para rechazar todas o determinadas cookies o para que reciba una notificación cuando se vayan a almacenar cookies. Tenga en cuenta que deshabilitar ciertas cookies puede afectar a la funcionalidad o disponibilidad de algunas características de nuestros activos digitales.

Cuando visita nuestros activos digitales, nosotros y nuestros proveedores de servicios podremos utilizar cookies y tecnologías similares para recopilar información sobre el uso que haga de nuestros activos digitales.

- realizar comprobaciones de conocimiento del cliente, verificaciones frente al blanqueo de capitales y otras comprobaciones de debida diligencia;

- cumplir y evaluar el cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables, así como las políticas y procedimientos internos;

- realizar actividades de estudio de mercado; o personalizar los activos digitales o servicios o comunicación a partir de los datos de perfil que hemos aplicado en su caso.

- enviarle comunicaciones para proporcionarle información sobre servicios, productos o eventos que puedan ser de su interés a través de correo electrónico, teléfono, redes sociales

- realizar actividades de estudio de mercado; o personalizar los activos digitales o servicios o comunicación a partir de los datos de perfil que hemos aplicado en su caso.

Consentimiento solo cuando lo requiera la legislación de protección de datos aplicable, por ejemplo, en relación con información obtenida de cookies no esenciales y tecnologías similares. Puede retirar este consentimiento en cualquier momento en sus preferencias de cookies.

Interés legítimo (proporcionar la funcionalidad necesaria de nuestro activo digital), a menos que se requiera consentimiento conforme a la legislación de protección de datos aplicable.

- control y análisis estadístico de los ataques actuales a dispositivos y sistemas, y para la adaptación continua de las soluciones ofrecidas para proteger dispositivos y sistemas frente a los ataques actuales.

- ejecución de procesos de análisis/solución de problemas necesarios para detectar código/actores maliciosos y comprender los efectos para su sistema informático; o

- revisión y mejora continuas de la información proporcionada en nuestros activos digitales para garantizar que sean fáciles de usar y evitar cualquier posible interrupción o ciberataque;

- mejorar la calidad, el contenido y la relevancia de nuestras comunicaciones (si se ha suscrito para recibir nuestras comunicaciones) en función de cómo interactúa con esa comunicación, por ejemplo, si la recibe, abre o hace clic en un enlace incluido en un mensaje de correo electrónico.

- mejorar y desarrollar nuestro negocio (incluido a través del entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial); o

Para fines de gestión de clientes y para administrar y mejorar nuestro negocio (incluidos nuestros servicios y productos) . Esto incluye:

Puede optar por no proporcionarnos sus datos personales. Sin embargo, si elige no hacerlo, es posible que no podamos ofrecerle algunos de nuestros servicios.

Creación de perfiles

Podremos aplicarle perfiles basados en los datos personales detallados anteriormente. Estos perfiles pueden servir para personalizar el activo digital o los servicios, decidir qué publicidad mostrarle o bien usarse como parte de la detección y prevención de amenazas de seguridad.

4. Información que compartimos

Uso compartido de la información dentro del grupo

En el contexto de nuestras operaciones comerciales, podremos compartir sus datos personales con otras entidades dentro de nuestro grupo de empresas.

Proveedores de servicios externos

Podremos compartir sus datos personales con proveedores de servicios, agentes y contratistas externos encargados de proporcionarnos servicios (por ejemplo, nuestros contables, asesores profesionales y proveedores de TI y comunicaciones). También podremos compartir sus datos personales con nuestros socios comerciales, que podrán usarlos para sus propios fines (según lo permitido por la legislación de protección de datos aplicable), por ejemplo, para administrar y promocionar sus productos/servicios. Cualquier proveedor externo que designemos debe proteger sus datos personales de acuerdo con las medidas de seguridad exigidas por contrato.

Plataformas de redes sociales

En la medida limitada en que sea aplicable, podremos usar sus datos personales para realizar campañas publicitarias en plataformas de redes sociales como LinkedIn, Instagram y Facebook para proporcionar información sobre próximos servicios o productos nuevos, y para asegurarnos de que solo reciba publicidad que le resulte relevante sobre nuestros productos y servicios. Podremos compartir sus datos personales con plataformas de redes sociales para que vea publicidad sobre nuestros productos y servicios o los de nuestros socios, que creemos que le podrían resultar de interés, durante sus interacciones en la plataforma de red social correspondiente. También podremos compartir sus datos personales con plataformas de redes sociales para ayudarnos a presentar publicidad relevante a usuarios que podrían tener intereses similares a los suyos según los análisis concluyentes de las plataformas de redes sociales.

Divulgaciones legales y regulatorias

Podremos divulgar sus datos personales según lo requiera la ley, o cuando creamos que la divulgación es necesaria para proteger nuestros derechos o para cumplir con un proceso o mandato judicial, solicitud de un organismo normativo o cualquier otro proceso legal que se nos notifique. También podremos compartir sus datos personales en relación a procedimientos legales. Estos organismos pueden estar ubicados fuera de su jurisdicción. En estos casos, la autoridad legal o normativa se considerará responsable del control de los datos (sin actuar según nuestras instrucciones) y será principalmente responsable de decidir cómo se mantienen y utilizan sus datos personales una vez que los compartamos.

También podremos compartir sus datos personales con agencias de referencia crediticia y agencias de prevención del fraude a efectos de evaluar la solvencia y la idoneidad del producto, verificar su identidad, gestionar su cuenta y prevenir actividades delictivas.

Receptores de reestructuración

Podremos compartir sus datos personales con terceros (y sus asesores) a quienes podamos elegir vender, transferir o fusionar partes de nuestro negocio o nuestros activos.

5. Transferencias internacionales

Como empresa internacional, podremos almacenar o transferir sus datos personales a otras entidades del grupo alrededor del mundo. En estos casos, nos aseguraremos de que la jurisdicción importadora ofrezca un nivel adecuado de protección de datos, o proporcionaremos los datos personales bajo un marco de cumplimiento integral, flexible y global que implemente medidas y salvaguardas apropiadas (incluido el módulo relevante de las cláusulas contractuales estándar de la UE y el anexo para el Reino Unido, donde sea aplicable) para garantizar que sus datos personales estén protegidos de acuerdo con las leyes de protección de datos aplicables.

De manera similar, cuando transfiramos datos personales a un tercero ubicado en otra jurisdicción, nos aseguraremos de que existan medidas adecuadas para garantizar un nivel adecuado de protección para sus datos personales, entre otras, cláusulas apropiadas en los acuerdos contraídos con terceros.

Puede solicitar más información sobre nuestras transferencias internacionales y las salvaguardias contractuales que implementamos utilizando los siguientes datos de contacto.

6. Retención de sus datos

El tiempo que conservaremos sus datos personales variará en función de la finalidad para la que los utilicemos. Necesitaremos conservar sus datos personales durante el tiempo que sea necesario para cada fin de acuerdo con nuestras necesidades empresariales, como se documenta en nuestras políticas internas. Podría variar entre las distintas jurisdicciones. Por ejemplo, si se encuentra en el Reino Unido y tenemos un contrato con usted, generalmente conservaremos sus datos personales durante 6 años después de la rescisión del contrato, a menos que se prevea una demanda legal, en cuyo caso los conservaremos durante más tiempo.

Calculamos el período de retención en función del tiempo que se necesiten los datos personales para: (a) cumplir con los propósitos descritos en esta declaración de privacidad, (b) cumplir con los plazos exigidos o recomendados por las autoridades regulatorias, organismos profesionales o asociaciones, (c) cumplir con las leyes aplicables, retenciones legales y otras obligaciones legales (incluidas las obligaciones contractuales), y (d) cumplir con sus solicitudes.

Puede haber leyes o regulaciones que establezcan un período mínimo durante el cual debamos conservar sus datos personales. Solo conservaremos sus datos durante el período de retención definido, antes de anonimizar los datos o eliminarlos. Anonimizar los datos personales significa asegurarse de que los datos no le puedan identificar personalmente. Para ello, agregamos los datos (por ejemplo, para buscar a un grupo de personas y no a una persona concreta) o eliminamos los identificadores personales (por ejemplo, la información de contacto), de modo que aún podamos usar los datos para identificar tendencias y patrones pero no podamos volver a vincularle con estos datos.

Si decide darse de baja de un servicio, podemos mantener una “lista de supresión” que contenga sus detalles para saber que se ha dado de baja y asegurarnos de que no se le vuelve a enviar ninguna comunicación. Sus datos personales incluidos en una lista de supresión no se utilizarán para ningún otro fin.

7. Sus derechos

Según dónde se encuentre, algunos o todos los derechos establecidos a continuación serán aplicables en su caso. Por ejemplo, si se encuentra en el EEE o el Reino Unido, se le otorgan todos los derechos establecidos a continuación, y si está en Australia, tiene derecho a acceder y corregir sus datos personales.

7.1 Derechos de protección de datos

Acceso a sus datos personales . Cuando proceda, tendrá derecho a recibir una copia de sus datos personales que conservemos.

. Cuando proceda, tendrá derecho a recibir una copia de sus datos personales que conservemos. Corrección de los datos personales que tengamos sobre usted. Puede solicitar que corrijamos cualquiera de sus datos que conservemos si se encuentran incompletos o inexactos, aunque es posible que tengamos que verificar la exactitud de los nuevos datos que nos proporcione. Es importante que sus datos personales que conservemos sean precisos y estén actualizados. Infórmenos de cualquier cambio en sus datos personales usando los detalles de contacto que verá a continuación.

Puede solicitar que corrijamos cualquiera de sus datos que conservemos si se encuentran incompletos o inexactos, aunque es posible que tengamos que verificar la exactitud de los nuevos datos que nos proporcione. Es importante que sus datos personales que conservemos sean precisos y estén actualizados. Infórmenos de cualquier cambio en sus datos personales usando los detalles de contacto que verá a continuación. Eliminación de sus datos personales. Puede solicitar que eliminemos o borremos datos personales cuando no exista un motivo predominante para que sigamos tratándolos. También tiene derecho a solicitarnos que eliminemos o retiremos sus datos personales en los siguientes supuestos: si ha ejercido con éxito su derecho a oponerse al tratamiento (ver más abajo), si hemos tratado su información de manera ilícita o cuando estemos obligados a borrar sus datos personales para cumplir con nuestras obligaciones legales.

Puede solicitar que eliminemos o borremos datos personales cuando no exista un motivo predominante para que sigamos tratándolos. También tiene derecho a solicitarnos que eliminemos o retiremos sus datos personales en los siguientes supuestos: si ha ejercido con éxito su derecho a oponerse al tratamiento (ver más abajo), si hemos tratado su información de manera ilícita o cuando estemos obligados a borrar sus datos personales para cumplir con nuestras obligaciones legales. Restricción del tratamiento de sus datos personales. Puede solicitar suspender el tratamiento de sus datos personales en los siguientes supuestos:

Si desea que establezcamos la precisión de los datos; Si hacemos un uso ilícito de los datos pero no desea que los eliminemos; Si necesita que conservemos los datos incluso si ya no nos hacen falta, porque los necesita para presentar, ejercer o defender demandas legales; o Se ha opuesto al uso que hacemos de su información, pero necesitamos verificar si tenemos motivos legítimos de peso para continuar sometiéndola a tratamiento.

Puede solicitar suspender el tratamiento de sus datos personales en los siguientes supuestos: Transferencia de algunos de sus datos personales a usted o a un tercero. Cuando este derecho se aplica, le proporcionaremos a usted, o a un tercero que haya elegido, sus datos personales en un formato estructurado, de uso común, legible por máquina. Tenga en cuenta que este derecho solo se aplica a la información que nos proporcionó y que tratamos sujetos a su consentimiento o cuando es necesario para cumplir un contrato que hayamos contraído con usted.

Retirada del consentimiento cuando nos basamos en él para tratar sus datos personales. La retirada no afectará a la legalidad de ningún tratamiento realizado antes de que retire su consentimiento. Si retira su consentimiento, es posible que no podamos proporcionarle determinados productos o servicios. Le informaremos si se da el caso en el momento en que retire su consentimiento. Cuando solicitamos consentimiento, se puede retirar mediante una herramienta de gestión de consentimiento digital, o enviando un correo electrónico a los datos de contacto que se detallan a continuación.

7.2 Derecho a objetar

Cuando tratamos sus datos personales basándonos en intereses legítimos, tiene el derecho de oponerse a dicho tratamiento, incluida la elaboración de perfiles por motivos relacionados con su situación particular, en cualquier momento.

Si ejerce su derecho a presentar su objeción, dejaremos de tratar sus datos personales en ese contexto. En algunos casos, sin embargo, podemos demostrar que tenemos razones legítimas importantes para continuar tratando sus datos personales y, si este es el caso, le informaremos debidamente.

7.3 Derecho a presentar una reclamación ante su autoridad de supervisión

Nos comprometemos a trabajar con usted para obtener una resolución justa de cualquier queja sobre el uso que hagamos de su información. Si tiene alguna duda o desea presentar una reclamación a nuestros equipos de privacidad (incluidos los encargados de protección de datos relevantes), utilice los detalles proporcionados en la sección Contacto.

Puede tener derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de supervisión competente.

Tenga en cuenta que todos los derechos enumerados anteriormente no son absolutos y existen situaciones en las que no se pueden ejercer o no son relevantes.

8. Quién es responsable de sus datos personales

La entidad de Castrol responsable de tratar sus datos personales es Castrol Group Holdings Limited, o la empresa Castrol relevante que realiza su actividad en su país o región. Si es necesario, encontrará más información sobre la empresa local de Castrol en el apéndice específico de su país. Según la actividad de tratamiento, otras empresas del grupo Castrol también podrán tratar sus datos personales.

Si tiene alguna pregunta sobre esta declaración, nuestras prácticas de privacidad o sus derechos de protección de datos, escríbanos a privacy.response@castrol.com, e incluya a los encargados de protección de datos u otros miembros del equipo de privacidad, según resulte aplicable.

En sus comunicaciones, indique el país en el que reside para que podamos proporcionarle la información adecuada y responder a su solicitud de acuerdo con las leyes aplicables.

Cuando ejerza sus derechos de privacidad, podríamos solicitarle la información necesaria para verificar su identidad. Si presenta una solicitud a través de un tercero autorizado, es posible que requiramos pruebas que confirmen que el tercero está autorizado para actuar en su nombre antes de procesar su solicitud.

9. Sitios web de terceros a los que llevan nuestros enlaces

Nuestros activos digitales pueden contener enlaces a sitios web externos, servicios o contenido proporcionados por terceros, que están fuera de nuestro control y no están cubiertos por esta declaración. Interactuar con este contenido externo puede permitir a terceros recopilar o compartir información sobre usted. Las prácticas de privacidad de estos terceros están dictadas en sus propias declaraciones de privacidad. Le recomendamos leer las condiciones de estos terceros, para conocer mejor sus prácticas de privacidad.

10. Cambio en esta declaración de privacidad

Esta declaración se actualizó por última vez en octubre de 2026. La actualizaremos de nuevo cuando sea necesario para reflejar cambios en la ley y nuestras prácticas. Si hacemos un cambio sustancial a esta declaración de privacidad, le informaremos por correo electrónico de acuerdo con los requisitos legales. Le invitamos a revisar periódicamente esta declaración para mantenerse informado sobre nuestros procesos de tratamiento de sus datos personales.