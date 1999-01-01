Stonepeak completa la adquisición de una participación mayoritaria de control en Castrol a bp
Londres y Nueva York, 2 de noviembre de 2026 – Stonepeak, una de las principales firmas de inversión alternativa especializada en infraestructuras, ha anunciado hoy que ha completado la adquisición de una participación del 65 % en Castrol, líder mundial en lubricantes, a BP p.l.c. (“bp”) (NYSE: BP) (LON: BP). bp conservará una participación minoritaria del 35 % en Castrol.
Con el respaldo de Stonepeak y el continuo apoyo de bp, Castrol seguirá consolidando su posición como uno de los mayores proveedores mundiales de lubricantes y fluidos de gestión térmica esenciales para los sectores de la automoción, los vehículos comerciales y la industria. La nueva estructura accionarial otorga a Castrol una mayor flexibilidad financiera y operativa, lo que permitirá a la compañía acelerar su crecimiento tanto en los mercados en los que ya opera como en sectores adyacentes, aprovechando su tecnología, sus relaciones con los clientes y su presencia global.
Tal y como se indicó en el comunicado de prensa que anunciaba la operación, Canada Pension Plan Investment Board ("CPP Investments") también participará en la inversión que respalda la transacción, como accionista minoritario indirecto.
Coincidiendo con el cierre de la operación, se ha constituido un nuevo Consejo de Administración de Castrol que estará presidido por Ben van Beurden, presidente de Clariant AG y exconsejero delegado de Shell plc. El Consejo estará compuesto por cuatro consejeros independientes, incluido su presidente, tres consejeros vinculados a Stonepeak, dos consejeros de bp y uno consejero de CPP Investments. Todos los miembros del Consejo aportan una amplia y sólida experiencia que resultará beneficiosa para Castrol.
Castrol es una de las marcas líderes mundiales de lubricantes y presta servicio a clientes y consumidores de los sectores de la automoción, marítimo, industrial y energético. Las marcas de Castrol son reconocidas en todo el mundo por su calidad superior y su alto rendimiento, fruto del compromiso de la compañía con la innovación y la tecnología de vanguardia. Con productos comercializados en más de 150 países, Castrol lleva más de 127 años contribuyendo a mantener el mundo en movimiento, tanto en carreteras y circuitos de competición como por aire, mar y espacio.
Castrol cuenta con el respaldo de Stonepeak, una firma líder de inversión alternativa que posee una participación mayoritaria de control, y de BP p.l.c. (“bp”) (NYSE: BP) (LON: BP). Castrol tiene su sede central en el Reino Unido y cuenta con más de 6.000 empleados en todo el mundo. Para más información, visite: www.castrol.com
Stonepeak es una firma líder de inversión alternativa especializada en infraestructuras, con aproximadamente 98.000 millones de dólares en activos bajo gestión. A través de sus inversiones en empresas de todo el mundo con activos tangibles y modelos de negocio defensivos, Stonepeak busca generar valor para sus inversores y las empresas de su cartera, priorizando la protección frente a pérdidas y la obtención de rentabilidades sólidas ajustadas al riesgo. Como entidad promotora de vehículos de inversión de capital privado y crédito, Stonepeak proporciona capital, apoyo operativo y un compromiso de colaboración a largo plazo para impulsar el crecimiento de sus inversiones en sus sectores estratégicos, entre los que se incluyen las infraestructuras digitales, la energía y la transición energética, el transporte y la logística, y el sector inmobiliario.
Stonepeak tiene su sede central en Nueva York y oficinas en Houston, Washington D.C., Londres, Hong Kong, Seúl, Singapur, Sídney, Tokio, Abu Dabi y Riad. Para más información, visite: www.stonepeak.com
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