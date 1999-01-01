La nueva estructura accionarial proporciona a Castrol una mayor flexibilidad financiera y operativa para impulsar su próxima fase de crecimiento

Se constituye un nuevo Consejo de Administración de Castrol presidido por Ben van Beurden, presidente de Clariant AG y exconsejero delegado de Shell plc

Londres y Nueva York, 2 de noviembre de 2026 – Stonepeak, una de las principales firmas de inversión alternativa especializada en infraestructuras, ha anunciado hoy que ha completado la adquisición de una participación del 65 % en Castrol, líder mundial en lubricantes, a BP p.l.c. (“bp”) (NYSE: BP) (LON: BP). bp conservará una participación minoritaria del 35 % en Castrol.

Con el respaldo de Stonepeak y el continuo apoyo de bp, Castrol seguirá consolidando su posición como uno de los mayores proveedores mundiales de lubricantes y fluidos de gestión térmica esenciales para los sectores de la automoción, los vehículos comerciales y la industria. La nueva estructura accionarial otorga a Castrol una mayor flexibilidad financiera y operativa, lo que permitirá a la compañía acelerar su crecimiento tanto en los mercados en los que ya opera como en sectores adyacentes, aprovechando su tecnología, sus relaciones con los clientes y su presencia global.

Este es un hito especialmente significativo en los 127 años de historia de Castrol y estamos encantados de formar parte de él. En estrecha colaboración con el excepcional equipo directivo y los empleados de Castrol, nuestros esfuerzos a corto plazo se centrarán en la mejora operativa y el crecimiento sostenible. Estamos convencidos de que Castrol tiene un futuro extraordinariamente prometedor y esperamos contribuir a reforzar su posición de liderazgo en el mercado, seguir aportando valor a sus clientes e impulsar su próxima fase de crecimiento. Anthony Borreca Senior Managing Director de Stonepeak

Castrol inicia una nueva etapa desde una posición de gran fortaleza, respaldada por marcas de confianza, sólidas relaciones con los clientes, profesionales de gran talento y una estrategia de crecimiento claramente definida. Me siento orgullosa de todo lo que hemos logrado como parte de bp. Al mismo tiempo, afronto con entusiasmo la oportunidad de trabajar con Stonepeak para aprovechar este impulso, desarrollar todo el potencial de Castrol y generar un mayor valor para nuestros grupos de interés. Michelle Jou directora ejecutiva de Castrol

Tal y como se indicó en el comunicado de prensa que anunciaba la operación, Canada Pension Plan Investment Board ("CPP Investments") también participará en la inversión que respalda la transacción, como accionista minoritario indirecto.

Coincidiendo con el cierre de la operación, se ha constituido un nuevo Consejo de Administración de Castrol que estará presidido por Ben van Beurden, presidente de Clariant AG y exconsejero delegado de Shell plc. El Consejo estará compuesto por cuatro consejeros independientes, incluido su presidente, tres consejeros vinculados a Stonepeak, dos consejeros de bp y uno consejero de CPP Investments. Todos los miembros del Consejo aportan una amplia y sólida experiencia que resultará beneficiosa para Castrol.