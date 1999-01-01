O centro da engenharia líquida

A Castrol existe para prestar serviços a todos os condutores, motociclistas e setores do mundo. Fazemo-lo através da engenharia líquida. Isto significa que criamos massas lubrificantes, fluidos e lubrificantes de desempenho elevado para todas as aplicações imagináveis.

Também pensamos em todos os fatores necessários para que as suas atividades diárias sejam realizadas sem problemas, pelo que lubrificamos o seu automóvel ou motociclo, as escadas rolantes do centro comercial que frequenta, o elevador do seu escritório e até a linha de produção onde foi fabricado o seu frigorífico.

Estamos presentes nas minas e pedreiras, nos aviões e navios, nos parques eólicos e em campos de cultivo em todo o mundo. Ajudamos a tornar realidade tudo aquilo de que precisa.