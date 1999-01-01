A nova estrutura proporciona à Castrol uma maior flexibilidade financeira e operacional para apoiar a sua próxima fase de crescimento

Estabelece um novo Conselho de Administração da Castrol presidido por Ben van Beurden, Presidente da Clariant AG e ex-Diretor Executivo da Shell plc

Londres e Nova Iorque, 2 de novembro de 2026 – A Stonepeak, uma empresa líder em investimentos alternativos especializada em infraestruturas, anunciou hoje que concluiu a aquisição de uma participação de 65% na Castrol, líder global em lubrificantes, da BP p.l.c. (“bp”) (NYSE: BP) (LON: BP). A bp irá manter uma participação minoritária de 35% na Castrol.

Com o apoio da Stonepeak e o apoio contínuo da bp, a Castrol irá desenvolver a sua posição enquanto um dos maiores fornecedores mundiais de lubrificantes e fluidos de gestão térmica, críticos para os mercados finais industriais, comerciais e automóveis de consumo. A nova estrutura de propriedade proporciona à Castrol uma maior flexibilidade financeira e operacional, permitindo que o negócio acelere o crescimento em toda a sua pegada existente e nos mercados adjacentes, apoiados pela tecnologia da marca, relações com os clientes e alcance global.

Este é um marco emocionante na história de 127 anos da Castrol e estamos entusiasmados por fazer parte do mesmo. Em estreita colaboração com a excecional equipa de liderança e funcionários da Castrol, os nossos esforços a curto prazo irão focar-se na melhoria operacional e no crescimento sustentável. Acreditamos que a Castrol tem um futuro incrivelmente brilhante pela frente e esperamos ajudar a Castrol a expandir a sua posição líder de mercado, continuar a fornecer resultados aos seus clientes e impulsionar a sua próxima fase de crescimento. Anthony Borreca Diretor-Geral Sénior na Stonepeak

A Castrol inicia a próxima parte do seu percurso a partir de uma posição de força real, com marcas de confiança, relações fortes com os clientes, colegas talentosos e uma estratégia clara de crescimento. Tenho orgulho do que alcançámos enquanto parte da bp. Também estou entusiasmada por trabalhar com a Stonepeak para desenvolver esse dinamismo, aceder a todo o potencial da Castrol e proporcionar mais valor às partes interessadas. Michelle Jou Diretora Executiva da Castrol

Conforme indicado no comunicado de imprensa, o Canada Pension Plan Investment Board (“CPP Investments”) também irá investir no apoio à transação como detentor de uma minoria indireta.

Em conjunto com o negócio, foi nomeado um novo Conselho de Administração para a Castrol que será presidido por Ben van Beurden, Presidente da Clariant AG e ex-Diretor Executivo da Shell plc. O Conselho de Administração será composto por quatro diretores independentes, incluindo o Presidente, três diretores afiliados à Stonepeak, dois diretores da bp e um diretor da CPP Investments. Cada um dos diretores possui conhecimentos significativos e relevantes que serão benéficos para a Castrol.