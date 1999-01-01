Stonepeak conclui a aquisição da participação maioritária de controlo na Castrol da bp
Londres e Nova Iorque, 2 de novembro de 2026 – A Stonepeak, uma empresa líder em investimentos alternativos especializada em infraestruturas, anunciou hoje que concluiu a aquisição de uma participação de 65% na Castrol, líder global em lubrificantes, da BP p.l.c. (“bp”) (NYSE: BP) (LON: BP). A bp irá manter uma participação minoritária de 35% na Castrol.
Com o apoio da Stonepeak e o apoio contínuo da bp, a Castrol irá desenvolver a sua posição enquanto um dos maiores fornecedores mundiais de lubrificantes e fluidos de gestão térmica, críticos para os mercados finais industriais, comerciais e automóveis de consumo. A nova estrutura de propriedade proporciona à Castrol uma maior flexibilidade financeira e operacional, permitindo que o negócio acelere o crescimento em toda a sua pegada existente e nos mercados adjacentes, apoiados pela tecnologia da marca, relações com os clientes e alcance global.
Conforme indicado no comunicado de imprensa, o Canada Pension Plan Investment Board (“CPP Investments”) também irá investir no apoio à transação como detentor de uma minoria indireta.
Em conjunto com o negócio, foi nomeado um novo Conselho de Administração para a Castrol que será presidido por Ben van Beurden, Presidente da Clariant AG e ex-Diretor Executivo da Shell plc. O Conselho de Administração será composto por quatro diretores independentes, incluindo o Presidente, três diretores afiliados à Stonepeak, dois diretores da bp e um diretor da CPP Investments. Cada um dos diretores possui conhecimentos significativos e relevantes que serão benéficos para a Castrol.
A Castrol é uma das principais marcas de lubrificantes do mundo, servindo clientes e consumidores nos setores automóvel, marítimo, industrial e energético. As marcas Castrol são reconhecidas globalmente pela sua qualidade premium e alto desempenho, moldados pelo compromisso da empresa para com a inovação e tecnologia de ponta. Com produtos vendidos em mais de 150 países, a Castrol tem ajudado a manter as coisas em movimento em estradas e pistas de corrida, no ar, no mar e no espaço há mais de 127 anos.
A Castrol é apoiada pela Stonepeak, uma empresa de investimentos alternativos líder, que detém uma participação maioritária de controlo, e pela BP p.l.c. (“bp”) (NYSE: BP) (LON: BP). A Castrol tem sede no Reino Unido e mais de 6000 funcionários em todo o mundo. Para mais informações, visite: www.castrol.com
A Stonepeak é uma empresa líder em investimentos alternativos especializada em infraestruturas com aproximadamente 98 mil milhões de dólares em ativos sob gestão. Através do seu investimento em empresas defensivas e ativos físicos em todo o mundo, a Stonepeak pretende criar valor para os seus investidores e empresas em carteiras, com foco na proteção contra perdas e fortes retornos ajustados ao risco. A Stonepeak, enquanto gestora de veículos de investimento de crédito e capital privado, fornece capital, apoio operacional e parceria comprometida para fazer crescer os investimentos nos seus setores-alvo, que incluem infraestrutura digital, energia e transição de energia, transporte e logística e imobiliário.
A Stonepeak tem a sua sede em Nova Iorque, com escritórios em Houston, Washington, D.C., Londres, Hong Kong, Seul, Singapura, Sydney, Tóquio, Abu Dhabi e Riade. Para mais informações, visite www.stonepeak.com
Stonepeak:
Maya Brounstein
publicaffairs@stonepeak.com
Castrol:
Victoria Johnson