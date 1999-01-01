Dados pessoais, ou informações pessoais, significa qualquer informação sobre um indivíduo a partir da qual essa pessoa possa ser identificada direta ou indiretamente. Podemos tratar os seguintes dados pessoais a seu respeito:

Quando aplicável, podemos fornecer-lhe declarações de privacidade suplementares ou avisos específicos da jurisdição para fornecer informações adicionais sobre as nossas atividades de tratamento, de acordo com os requisitos legais e práticas locais aplicáveis.

Esta Declaração explica os tipos de dados pessoais que tratamos sobre si, as finalidades para as quais tratamos os seus dados pessoais, como os utilizamos e protegemos, durante quanto tempo os conservamos e os seus direitos em relação aos seus dados pessoais.

Quando visita qualquer um dos nossos sites ou aplicações (o “ Ativo Digital ”), participa num dos nossos esquemas ou eventos, contacta-nos, compra os nossos produtos e serviços e/ou realiza negócios connosco de qualquer outra forma, uma entidade ou afiliada Castrol (“ Castrol ”, “ nós ”, “ nos ” ou “ nosso ”) pode recolher e processar os seus dados pessoais.

A tabela abaixo define mais detalhadamente o motivo pelo qual recolhemos e como utilizamos os seus dados e as nossas bases legais ao abrigo das leis de proteção de dados aplicáveis.

Quando exigido pela lei aplicável, garantimos que temos uma base legal adequada ou outra justificação válida para o tratamento dos seus dados pessoais para os fins descritos nesta Declaração. Dependendo da jurisdição e dos requisitos aplicáveis, podemos basear-nos num ou mais fundamentos jurídicos ou fundamentos para o tratamento que nos são disponibilizados, incluindo os descritos abaixo:

Quando utilizamos os seus dados pessoais para os fins descritos nesta Declaração de Privacidade, garantimos que temos uma base legal para o fazer.

Para obter mais informações sobre os cookies que utilizamos e como pode gerir as suas preferências, consulte a página Preferências de Cookies disponível em cada um dos nossos Recursos Digitais.

Pode gerir as suas preferências de cookies através da nossa página Preferências de Cookies disponível no nosso Material Digital. Também pode configurar as definições do seu navegador para recusar todos ou alguns cookies ou para notificá-lo quando os cookies estiverem a ser colocados. Tenha em atenção que desativar determinados cookies pode afetar a funcionalidade ou disponibilidade de algumas funcionalidades dos nossos Ativos Digitais.

Quando visita os nossos Recursos Digitais, nós e os nossos fornecedores de serviços podemos utilizar cookies e tecnologias semelhantes para recolher informações sobre a sua utilização dos nossos Recursos Digitais.

- para cumprir e para avaliar a conformidade com as leis, regras e regulamentos aplicáveis e políticas e procedimentos internos;

– para realizar atividades de perceção de mercado; e/ou personalizar os ativos digitais ou serviços ou comunicação com base nos dados de perfil que lhe aplicámos.

– para realizar atividades de perceção de mercado; e/ou personalizar os ativos digitais ou serviços ou comunicação com base nos dados de perfil que lhe aplicámos.

Consentimento apenas quando exigido pela lei de proteção de dados aplicável, por exemplo, em relação a informações obtidas de cookies não essenciais e tecnologias semelhantes. Pode retirar este consentimento a qualquer momento nas suas preferências de cookies.

Interesse legítimo (fornecer a funcionalidade necessária do nosso ativo digital), a menos que o Consentimento seja exigido pela lei de proteção de dados aplicável.

- para monitorização estatística e análise de ataques atuais a dispositivos e sistemas e para a adaptação contínua das soluções fornecidas para proteger dispositivos e sistemas contra ataques atuais.

– para realizar a resolução de problemas/análises necessárias para detetar códigos/atores maliciosos e compreender como isto pode afetar o seu sistema de TI; e/ou

– Revisão e melhoria contínuas das informações fornecidas nos nossos ativos digitais para garantir que são fáceis de utilizar e para evitar potenciais interrupções ou ataques cibernéticos;

– para melhorar a qualidade, o conteúdo e a relevância das nossas comunicações (nos casos em que subscreveu a receção das nossas comunicações), seguindo as suas interações com essa comunicação, como por exemplo, se recebe, abre ou clica numa ligação dentro de uma comunicação por e-mail.

Para fins de gestão de clientes e para administrar e melhorar o nosso negócio (incluindo os nossos serviços e produtos ). Isto inclui:

Pode optar por não nos fornecer os seus dados pessoais. No entanto, se optar por não o fornecer, poderemos não conseguir oferecer-lhe alguns dos nossos serviços.

Definição de perfis

Podemos aplicar-lhe perfis com base nos dados pessoais definidos acima. Tais perfis podem ser utilizados para personalizar o Ativo Digital ou serviços, decidir o que lhe deve ser anunciado e/ou como parte da deteção e prevenção de ameaças à segurança.

4. Informações que partilhamos

Partilha intragrupo

Podemos partilhar os seus dados pessoais com outras entidades do nosso grupo de empresas como parte das nossas operações comerciais.

Prestadores de serviços terceiros

Podemos partilhar os seus dados pessoais com prestadores de serviços, agentes e contratantes terceiros para nos prestar serviços (por exemplo, os nossos contabilistas, consultores profissionais e fornecedores de TI e comunicações). Também podemos partilhar os seus dados pessoais com os nossos parceiros comerciais que podem utilizá-los para os seus próprios fins (conforme permitido pela lei de proteção de dados aplicável), como para administrar e promover os seus produtos/serviços. Qualquer fornecedor terceiro que nomearmos tem de proteger os seus dados pessoais de acordo com as medidas de segurança exigidas contratualmente.

Plataformas de redes sociais

Na medida do aplicável, podemos utilizar os seus dados pessoais para realizar campanhas publicitárias em plataformas de redes sociais, como o LinkedIn, o Instagram e o Facebook, para fornecer informações sobre os próximos serviços ou novos produtos e para garantir que recebe apenas publicidade relevante sobre os nossos produtos e serviços. Podemos partilhar os seus dados pessoais com plataformas de redes sociais para que veja publicidade sobre os nossos produtos e serviços, ou os dos nossos parceiros, que pensamos poderá estar interessado quando interagir com a plataforma de redes sociais relevante. Também podemos partilhar os seus dados pessoais com plataformas de redes sociais para nos ajudar a apresentar publicidade relevante a indivíduos que as plataformas de redes sociais determinem que provavelmente terão interesses semelhantes aos seus.

Divulgações legais e regulamentares

Podemos divulgar os seus dados pessoais conforme exigido por lei, ou quando acreditarmos que a divulgação é necessária para proteger os nossos direitos e/ou cumprir um processo judicial, ordem judicial, pedido de uma entidade reguladora ou qualquer outro processo legal que nos seja apresentado. Também podemos partilhar os seus dados pessoais no âmbito de processos judiciais. Estes organismos podem estar situados fora da sua jurisdição. Nestes casos, a autoridade legal e/ou reguladora será considerada como sendo um controlador de dados (não agindo de acordo com as nossas instruções) e será a principal responsável por decidir como os seus dados pessoais são mantidos e utilizados uma vez partilhados por nós.

Também podemos partilhar os seus dados pessoais com agências de referência de crédito e agências de prevenção de fraude com o objetivo de avaliar a solvabilidade e a adequação do produto, verificar a sua identidade, gerir a sua conta e prevenir a atividade criminosa.

Recetores de reestruturação

Podemos partilhar os seus dados pessoais com terceiros (e respetivos consultores) a quem podemos optar por vender, transferir ou fundir partes do nosso negócio ou dos nossos ativos.

5. Transferências internacionais

Enquanto empresa internacional, podemos armazenar ou transferir os seus dados pessoais para outras entidades do grupo em todo o mundo. Quando for este o caso, iremos garantir que a jurisdição importadora oferece um nível adequado de proteção de dados, ou iremos fornecer os dados pessoais ao abrigo de um quadro de conformidade abrangente, flexível e global que implementa medidas e salvaguardas adequadas (incluindo o módulo relevante das cláusulas contratuais-tipo da UE e a Adenda do Reino Unido, quando aplicável) para garantir que os seus dados pessoais são protegidos de acordo com as leis de proteção de dados aplicáveis.

Da mesma forma, quando transferimos dados pessoais para terceiros localizados numa jurisdição diferente, iremos garantir que estão implementadas medidas adequadas para garantir um nível adequado de proteção dos seus dados pessoais, como por exemplo, ao incluir cláusulas adequadas nos nossos acordos com terceiros.

Pode solicitar mais informações sobre as nossas transferências internacionais e as salvaguardas contratuais que implementamos utilizando os detalhes de contacto abaixo.

6. Retenção dos seus dados

O tempo durante o qual conservaremos os seus dados pessoais irá variar com base na finalidade para a qual os utilizamos. Teremos de manter os seus dados pessoais durante o tempo necessário para cada finalidade, de acordo com as nossas necessidades comerciais, conforme documentado nas nossas políticas internas. Estes podem variar consoante as jurisdições. Por exemplo, se estiver no Reino Unido e tivermos um contrato consigo, normalmente conservaremos os seus dados pessoais durante 6 anos após a rescisão desse contrato, a menos que seja previsto um litígio, e serão conservados durante mais tempo.

Calculamos o período de retenção com base no tempo em que os dados pessoais são necessários para: (a) cumprir as finalidades descritas nesta Declaração de Privacidade, (b) cumprir os prazos exigidos ou recomendados pelas autoridades reguladoras, organismos profissionais ou associações, (c) cumprir as leis aplicáveis, retenções legais e outras obrigações legais (incluindo obrigações contratuais) e (d) cumprir os seus pedidos.

Podem existir leis ou regulamentos que definem um período mínimo durante o qual temos de manter os seus dados pessoais. Apenas conservaremos os seus dados durante o período de retenção definido, antes de anonimizarmos os dados ou os eliminarmos. A anonimização de dados pessoais significa garantir que os dados deixam de o identificar a si pessoalmente. Fazemo-lo agregando os dados (por exemplo, para fazer uma descoberta sobre um grupo de pessoas em oposição a um indivíduo específico) ou removendo quaisquer identificadores pessoais (por exemplo, informações de contacto) para que possamos continuar a utilizar dados para identificar tendências e padrões, mas não podemos associar estes dados a si.

Se optar por cancelar a subscrição de um serviço, podemos manter uma “lista de supressão” com os seus dados para sabermos que cancelou a subscrição e para garantir que não é contactado novamente. Os seus dados pessoais mantidos numa lista de supressão não serão utilizados para qualquer outra finalidade.

7. Os seus direitos

Alguns ou todos os direitos definidos abaixo aplicar-se-ão a si, dependendo da sua localização. Por exemplo, se estiver localizado no EEE ou no Reino Unido, tem todos os direitos definidos abaixo e, se estiver na Austrália, tem o direito de aceder e corrigir os seus dados pessoais.

7.1 Direitos de proteção de dados

Acesso aos seus dados pessoais . Onde aplicável, tem o direito de receber uma cópia dos dados pessoais que mantemos sobre si.

. Onde aplicável, tem o direito de receber uma cópia dos dados pessoais que mantemos sobre si. Correção dos dados pessoais que mantemos sobre si. Pode solicitar que corrijamos quaisquer dados incompletos ou incorretos que tenhamos sobre si, embora possamos ter de verificar a exatidão dos novos dados que nos fornecer. É importante que os dados pessoais que mantemos sobre si sejam corretos e atuais. Contacte-nos através dos dados de contacto abaixo para nos atualizar em caso de alterações aos seus dados pessoais.

Pode solicitar que corrijamos quaisquer dados incompletos ou incorretos que tenhamos sobre si, embora possamos ter de verificar a exatidão dos novos dados que nos fornecer. É importante que os dados pessoais que mantemos sobre si sejam corretos e atuais. Contacte-nos através dos dados de contacto abaixo para nos atualizar em caso de alterações aos seus dados pessoais. Eliminação dos seus dados pessoais. Pode solicitar que eliminemos ou removamos dados pessoais sempre que não exista um motivo preponderante para continuarmos a processá-los. Tem também o direito de nos pedir para eliminar ou remover os seus dados pessoais quando tiver exercido com sucesso o seu direito de se opor ao tratamento (ver abaixo), quando tivermos tratado as suas informações ilegalmente ou quando formos obrigados a apagar os seus dados pessoais para cumprir as nossas obrigações legais.

Pode solicitar que eliminemos ou removamos dados pessoais sempre que não exista um motivo preponderante para continuarmos a processá-los. Tem também o direito de nos pedir para eliminar ou remover os seus dados pessoais quando tiver exercido com sucesso o seu direito de se opor ao tratamento (ver abaixo), quando tivermos tratado as suas informações ilegalmente ou quando formos obrigados a apagar os seus dados pessoais para cumprir as nossas obrigações legais. Restrição do tratamento dos seus dados pessoais. Pode pedir para suspender o tratamento dos seus dados pessoais nos seguintes cenários:

Se pretender que verifiquemos a exatidão dos dados; - Quando a nossa utilização dos dados for ilegal, mas não quiser que os apaguemos; Nos casos em que necessite que guardemos os dados mesmo que já não precisemos deles, pois precisa deles para estabelecer, exercer ou defender direitos legais ; ou Opôs-se à nossa utilização das suas informações, mas temos de verificar se temos motivos legítimos imperiosos para continuarmos a processá-los.

Pode pedir para suspender o tratamento dos seus dados pessoais nos seguintes cenários: Transferência de alguns dos seus dados pessoais para si ou para terceiros. Quando este direito se aplicar, iremos fornecer-lhe a si, ou a um terceiro que tenha escolhido, os seus dados pessoais num formato estruturado, de uso corrente e de leitura automática. Tenha em atenção que este direito só se aplica às informações que nos forneceu e que tratamos com base no consentimento ou quando for necessário para cumprir um contrato consigo.

Retirar o consentimento quando nos basearmos nele para tratar os seus dados pessoais. A retirada não afetará a legalidade de qualquer tratamento realizado antes de retirar o seu consentimento. Se retirar o seu consentimento, poderemos não conseguir providenciar-lhe determinados produtos ou serviços. Informá-lo-emos se for esse o caso no momento em que retirar o seu consentimento. Nos casos em que solicitemos o consentimento , este pode ser retirado através de uma ferramenta digital de gestão de consentimentos ou enviando um e-mail para os detalhes de contacto indicados abaixo.

7.2 Direito de oposição

Quando tratamos os seus dados pessoais com base em interesses legítimos, tem o direito de se opor a tal tratamento, incluindo a definição de perfis por motivos relacionados com a sua situação específica, a qualquer momento.

Se exercer o seu direito de oposição, deixaremos de tratar os seus dados pessoais nesse contexto. No entanto, em alguns casos, podemos demonstrar que temos fundamentos legítimos imperiosos para continuar a tratar os seus dados pessoais e, se for este o caso, informá-lo-emos.

7.3 Direito de reclamar junto da sua autoridade de supervisão

Estamos empenhados em trabalhar consigo para obter uma resolução justa de qualquer reclamação sobre a nossa utilização da sua informação. Se tiver alguma preocupação ou pretender apresentar uma reclamação às nossas equipas de privacidade (incluindo responsáveis pela proteção de dados relevantes), utilize os detalhes fornecidos abaixo na secção Contacte-nos.

Poderá ter o direito de reclamar junto de uma autoridade supervisora competente.

Tenha em atenção que todos os direitos listados acima não são absolutos e existem situações em que não podem ser exercidos ou não são relevantes.

8. Quem é responsável pelos seus dados pessoais

A entidade Castrol responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais é a Castrol Group Holdings Limited ou a empresa Castrol relevante que opera no seu país ou região. Sempre que necessário, encontre mais informações sobre a empresa Castrol “local” na Adenda específica do seu país. Dependendo da atividade de tratamento, outras empresas do grupo Castrol também podem tratar os seus dados pessoais.

Se tiver alguma dúvida sobre esta Declaração, as nossas práticas de privacidade ou os seus direitos de proteção de dados, contacte-nos através do endereço privacy.response@castrol.com, incluindo Encarregados da Proteção de Dados ou outros contactos de privacidade, quando aplicável.

Ao contactar-nos, indique o país e/ou estado em que reside para que possamos fornecer-lhe as informações adequadas e tratar o seu pedido de acordo com as leis aplicáveis.

Quando exerce os seus direitos de privacidade, podemos pedir-lhe que forneça as informações necessárias para verificar a sua identidade. Se enviar um pedido através de um terceiro autorizado, podemos exigir provas de que o terceiro está autorizado a agir em seu nome antes de processar o seu pedido.

9. Sites de terceiros aos quais estabelecemos ligação

Os nossos Ativos Digitais podem conter ligações para sites, serviços ou conteúdos externos fornecidos por terceiros, que estão fora do nosso controlo e não estão abrangidos por esta Declaração. Interagir com este conteúdo externo pode permitir que terceiros recolham ou partilhem informações sobre si. As práticas de privacidade destes terceiros são regidas pelas suas próprias declarações de privacidade. Recomendamos que leia estes termos de terceiros para compreender melhor as respetivas práticas de privacidade.

10. Alteração a esta Declaração de Privacidade

Esta declaração foi atualizada pela última vez em outubro de 2026. Iremos atualizá-la novamente quando necessário para refletir alterações na lei e nas nossas práticas. Se fizermos uma alteração material a esta Declaração de Privacidade, ser-lhe-á fornecido um aviso por e-mail adequado de acordo com os requisitos legais. Recomendamos que reveja periodicamente esta Declaração para se manter informado sobre o nosso tratamento dos seus dados pessoais.