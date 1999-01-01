Quando visita qualquer um dos nossos sites ou aplicações (o “Ativo Digital”), participa num dos nossos esquemas ou eventos, contacta-nos, compra os nossos produtos e serviços e/ou realiza negócios connosco de qualquer outra forma, uma entidade ou afiliada Castrol (“Castrol”, “nós”, “nos” ou “nosso”) pode recolher e processar os seus dados pessoais.
Esta declaração de privacidade (“Declaração de Privacidade” ou esta “Declaração”) abrange os dados pessoais dos seguintes indivíduos:
Esta Declaração explica os tipos de dados pessoais que tratamos sobre si, as finalidades para as quais tratamos os seus dados pessoais, como os utilizamos e protegemos, durante quanto tempo os conservamos e os seus direitos em relação aos seus dados pessoais.
Quando aplicável, podemos fornecer-lhe declarações de privacidade suplementares ou avisos específicos da jurisdição para fornecer informações adicionais sobre as nossas atividades de tratamento, de acordo com os requisitos legais e práticas locais aplicáveis.
Dados pessoais, ou informações pessoais, significa qualquer informação sobre um indivíduo a partir da qual essa pessoa possa ser identificada direta ou indiretamente. Podemos tratar os seguintes dados pessoais a seu respeito:
|Categoria
|Pontos de dados típicos
|Fontes típicas
|Dados biográficos e de contacto
|Número de telefone e endereço postal ou de e-mail.
|Você/interface desencadeada por si
|Credenciais da conta
|Nomes de utilizador, palavras-passe.
|Você/gerado por nós
|Dados da transação
|Detalhes das transações que realiza através dos nossos canais, do cumprimento dos serviços que fornecemos e detalhes de pagamento.
|Você/gerados por nós
|Dados profissionais
|Cargo, nome da empresa, endereço de e-mail da empresa, número de telefone profissional, endereço profissional.
|Você/Terceiro
|Dados de preferência
|Preferências de marketing ou utilização que nos fornece ou que podemos inferir dos outros dados que nos são fornecidos.
|Gerado por nós/Terceiro
|Correspondência
|Normalmente, manteremos um registo de correspondência consigo. Isto pode incluir chamadas telefónicas, que gravamos para nos ajudar a formar o nosso pessoal e a realizar verificações de qualidade.
|Você/Transcrições geradas por nós
|Dados de utilização de ativos digitais
|Endereço IP, tipo e versão do navegador, definição e localização do fuso horário, tipos e versões de plug-in do navegador, sistema operativo e plataforma e outra tecnologia nos dispositivos que utiliza para aceder aos nossos Ativos Digitais (por exemplo, utilizando cookies e outros rastreadores).
|Gerado por nós ou por terceiros
Quando visita os nossos Recursos Digitais, nós e os nossos fornecedores de serviços podemos utilizar cookies e tecnologias semelhantes para recolher informações sobre a sua utilização dos nossos Recursos Digitais.
Pode gerir as suas preferências de cookies através da nossa página Preferências de Cookies disponível no nosso Material Digital. Também pode configurar as definições do seu navegador para recusar todos ou alguns cookies ou para notificá-lo quando os cookies estiverem a ser colocados. Tenha em atenção que desativar determinados cookies pode afetar a funcionalidade ou disponibilidade de algumas funcionalidades dos nossos Ativos Digitais.
Para obter mais informações sobre os cookies que utilizamos e como pode gerir as suas preferências, consulte a página Preferências de Cookies disponível em cada um dos nossos Recursos Digitais.
Quando utilizamos os seus dados pessoais para os fins descritos nesta Declaração de Privacidade, garantimos que temos uma base legal para o fazer.
Bases legais
Quando exigido pela lei aplicável, garantimos que temos uma base legal adequada ou outra justificação válida para o tratamento dos seus dados pessoais para os fins descritos nesta Declaração. Dependendo da jurisdição e dos requisitos aplicáveis, podemos basear-nos num ou mais fundamentos jurídicos ou fundamentos para o tratamento que nos são disponibilizados, incluindo os descritos abaixo:
A tabela abaixo define mais detalhadamente o motivo pelo qual recolhemos e como utilizamos os seus dados e as nossas bases legais ao abrigo das leis de proteção de dados aplicáveis.
|Atividade de processamento
|Informações que utilizamos
|Bases legais relevantes
Para fins de gestão de clientes e para administrar e melhorar o nosso negócio (incluindo os nossos serviços e produtos). Isto inclui:
– como parte do nosso processo de registo de utilizadores;
- correspondendo a si;
– para a gestão e administração dos nossos clientes e negócios;
– para melhorar e desenvolver o nosso negócio (incluindo através de sistemas de formação de inteligência artificial); e/ou
– para melhorar a qualidade, o conteúdo e a relevância das nossas comunicações (nos casos em que subscreveu a receção das nossas comunicações), seguindo as suas interações com essa comunicação, como por exemplo, se recebe, abre ou clica numa ligação dentro de uma comunicação por e-mail.
– Dados biográficos e de contacto
– Credenciais da conta
– Dados profissionais
– Dados de preferência
– Dados de utilização de ativos digitais
– Correspondência
|Interesses legítimos (para gerir e prestar serviços de forma eficaz e melhorar os nossos serviços), a menos que o Consentimento seja exigido pela lei de proteção de dados aplicável.
Para manutenção e gestão do Ativo Digital. Isto inclui:
– Revisão e melhoria contínuas das informações fornecidas nos nossos ativos digitais para garantir que são fáceis de utilizar e para evitar potenciais interrupções ou ataques cibernéticos;
– para realizar a resolução de problemas/análises necessárias para detetar códigos/atores maliciosos e compreender como isto pode afetar o seu sistema de TI; e/ou
- para monitorização estatística e análise de ataques atuais a dispositivos e sistemas e para a adaptação contínua das soluções fornecidas para proteger dispositivos e sistemas contra ataques atuais.
Também podemos anonimizar os seus dados pessoais para este efeito finalidade.
– Dados biográficos e de contacto
– Credenciais da conta
– Dados profissionais
– Dados de preferência
– Dados de utilização de ativos digitais
– Correspondência
|Interesses legítimos (manutenção e gestão de serviços de tecnologia da informação, segurança de rede e dados e prevenção de fraude), a menos que o Consentimento seja exigido pela lei de proteção de dados aplicável.
|Para os fins descritos na nossa declaração de cookies
– Credenciais da conta
– Dados de preferência
– Dados de utilização de ativos digitais
Interesse legítimo (fornecer a funcionalidade necessária do nosso ativo digital), a menos que o Consentimento seja exigido pela lei de proteção de dados aplicável.
Consentimento apenas quando exigido pela lei de proteção de dados aplicável, por exemplo, em relação a informações obtidas de cookies não essenciais e tecnologias semelhantes. Pode retirar este consentimento a qualquer momento nas suas preferências de cookies.
Para fins analíticos, estatísticos, de definição de perfis e de visão. Isto inclui:
– para compreender as necessidades e o interesse dos nossos clientes
– realizar segmentação de mercado (incluindo para fins de marketing);
– para realizar atividades de perceção de mercado; e/ou personalizar os ativos digitais ou serviços ou comunicação com base nos dados de perfil que lhe aplicámos.
Também podemos anonimizar as sasu informações pessoais para estas finalidades.
– Dados biográficos e de contacto
– Credenciais da conta
– Dados profissionais
– Dados de preferência
– Dados de utilização de ativos digitais
– Correspondência
|Interesses legítimos (melhorar e aperfeiçoar o nosso modelo de negócio e serviços, compreender melhor os nossos clientes), a menos que o Consentimento seja exigido pela lei de proteção de dados aplicável.
Para fins promocionais/ marketing, isto inclui:
– para comunicar consigo, fornecer-lhe informaçãosobre serviços, produtos e/ou eventos que possam ser do seu interesse por e-mail, telefone, redes sociais
– realizar segmentação de mercado (incluindo para fins de marketing);
– para realizar atividades de perceção de mercado; e/ou personalizar os ativos digitais ou serviços ou comunicação com base nos dados de perfil que lhe aplicámos.
Também podemos anonimizar as suas informações pessoais para este fim.
– Dados biográficos e de contacto
– Credenciais da conta
– Dados profissionais
– Dados de preferência
– Dados de utilização de ativos digitais
– Correspondência
|Interesse legítimo (informar os nossos clientes sobre o Ativo Digital e os nossos produtos e serviços), a menos que o Consentimento seja exigido pela lei de proteção de dados aplicável.
Pode retirar este consentimento/cancelar a subscrição a qualquer momento clicando na ligação de cancelamento de subscrição em cada comunicação.
Para fins legais e regulamentares, isto inclui:
- para cumprir e para avaliar a conformidade com as leis, regras e regulamentos aplicáveis e políticas e procedimentos internos;
- realizar verificações KYC, de combate ao branqueamento de capitais e outras verificações de diligência prévia;
– para prevenir e detetar fraude e/ou outra atividade criminosa ou má conduta; e/ou
– Estabelecimento e tratamento de processos judiciais
– Dados biográficos e de contacto
– Dados profissionais
– Dados de utilização de ativos digitais
– Correspondência
– Identificação/Conhecimento dos seus dados de cliente
– Dados antibranqueamento de capitais
– Dados da transação
|Obrigações legais, quando a atividade de tratamento for exigida por lei ou regulamento.
Em todos os outros casos, interesses legítimos (para cumprir as nossas obrigações e exercer os nossos direitos legais).
|Para receber apoio comercial (como serviços de consultoria, banca, jurídicos, seguros e contabilidade) ou para reestruturar o nosso negócio, incluindo no contexto de vendas, transferências, fusões e aquisições (e as negociações do acima exposto).
– Dados biográficos e de contacto
– Credenciais da conta
– Dados profissionais
– Dados de preferência
– Dados de utilização de ativos digitais
– Correspondência
|Interesse legítimo (reestruturar o nosso negócio), a menos que o Consentimento seja exigido pela lei de proteção de dados aplicável.
Pode optar por não nos fornecer os seus dados pessoais. No entanto, se optar por não o fornecer, poderemos não conseguir oferecer-lhe alguns dos nossos serviços.
Podemos aplicar-lhe perfis com base nos dados pessoais definidos acima. Tais perfis podem ser utilizados para personalizar o Ativo Digital ou serviços, decidir o que lhe deve ser anunciado e/ou como parte da deteção e prevenção de ameaças à segurança.
Partilha intragrupo
Podemos partilhar os seus dados pessoais com outras entidades do nosso grupo de empresas como parte das nossas operações comerciais.
Prestadores de serviços terceiros
Podemos partilhar os seus dados pessoais com prestadores de serviços, agentes e contratantes terceiros para nos prestar serviços (por exemplo, os nossos contabilistas, consultores profissionais e fornecedores de TI e comunicações). Também podemos partilhar os seus dados pessoais com os nossos parceiros comerciais que podem utilizá-los para os seus próprios fins (conforme permitido pela lei de proteção de dados aplicável), como para administrar e promover os seus produtos/serviços. Qualquer fornecedor terceiro que nomearmos tem de proteger os seus dados pessoais de acordo com as medidas de segurança exigidas contratualmente.
Plataformas de redes sociais
Na medida do aplicável, podemos utilizar os seus dados pessoais para realizar campanhas publicitárias em plataformas de redes sociais, como o LinkedIn, o Instagram e o Facebook, para fornecer informações sobre os próximos serviços ou novos produtos e para garantir que recebe apenas publicidade relevante sobre os nossos produtos e serviços. Podemos partilhar os seus dados pessoais com plataformas de redes sociais para que veja publicidade sobre os nossos produtos e serviços, ou os dos nossos parceiros, que pensamos poderá estar interessado quando interagir com a plataforma de redes sociais relevante. Também podemos partilhar os seus dados pessoais com plataformas de redes sociais para nos ajudar a apresentar publicidade relevante a indivíduos que as plataformas de redes sociais determinem que provavelmente terão interesses semelhantes aos seus.
Divulgações legais e regulamentares
Podemos divulgar os seus dados pessoais conforme exigido por lei, ou quando acreditarmos que a divulgação é necessária para proteger os nossos direitos e/ou cumprir um processo judicial, ordem judicial, pedido de uma entidade reguladora ou qualquer outro processo legal que nos seja apresentado. Também podemos partilhar os seus dados pessoais no âmbito de processos judiciais. Estes organismos podem estar situados fora da sua jurisdição. Nestes casos, a autoridade legal e/ou reguladora será considerada como sendo um controlador de dados (não agindo de acordo com as nossas instruções) e será a principal responsável por decidir como os seus dados pessoais são mantidos e utilizados uma vez partilhados por nós.
Também podemos partilhar os seus dados pessoais com agências de referência de crédito e agências de prevenção de fraude com o objetivo de avaliar a solvabilidade e a adequação do produto, verificar a sua identidade, gerir a sua conta e prevenir a atividade criminosa.
Recetores de reestruturação
Podemos partilhar os seus dados pessoais com terceiros (e respetivos consultores) a quem podemos optar por vender, transferir ou fundir partes do nosso negócio ou dos nossos ativos.
Enquanto empresa internacional, podemos armazenar ou transferir os seus dados pessoais para outras entidades do grupo em todo o mundo. Quando for este o caso, iremos garantir que a jurisdição importadora oferece um nível adequado de proteção de dados, ou iremos fornecer os dados pessoais ao abrigo de um quadro de conformidade abrangente, flexível e global que implementa medidas e salvaguardas adequadas (incluindo o módulo relevante das cláusulas contratuais-tipo da UE e a Adenda do Reino Unido, quando aplicável) para garantir que os seus dados pessoais são protegidos de acordo com as leis de proteção de dados aplicáveis.
Da mesma forma, quando transferimos dados pessoais para terceiros localizados numa jurisdição diferente, iremos garantir que estão implementadas medidas adequadas para garantir um nível adequado de proteção dos seus dados pessoais, como por exemplo, ao incluir cláusulas adequadas nos nossos acordos com terceiros.
Pode solicitar mais informações sobre as nossas transferências internacionais e as salvaguardas contratuais que implementamos utilizando os detalhes de contacto abaixo.
O tempo durante o qual conservaremos os seus dados pessoais irá variar com base na finalidade para a qual os utilizamos. Teremos de manter os seus dados pessoais durante o tempo necessário para cada finalidade, de acordo com as nossas necessidades comerciais, conforme documentado nas nossas políticas internas. Estes podem variar consoante as jurisdições. Por exemplo, se estiver no Reino Unido e tivermos um contrato consigo, normalmente conservaremos os seus dados pessoais durante 6 anos após a rescisão desse contrato, a menos que seja previsto um litígio, e serão conservados durante mais tempo.
Calculamos o período de retenção com base no tempo em que os dados pessoais são necessários para: (a) cumprir as finalidades descritas nesta Declaração de Privacidade, (b) cumprir os prazos exigidos ou recomendados pelas autoridades reguladoras, organismos profissionais ou associações, (c) cumprir as leis aplicáveis, retenções legais e outras obrigações legais (incluindo obrigações contratuais) e (d) cumprir os seus pedidos.
Podem existir leis ou regulamentos que definem um período mínimo durante o qual temos de manter os seus dados pessoais. Apenas conservaremos os seus dados durante o período de retenção definido, antes de anonimizarmos os dados ou os eliminarmos. A anonimização de dados pessoais significa garantir que os dados deixam de o identificar a si pessoalmente. Fazemo-lo agregando os dados (por exemplo, para fazer uma descoberta sobre um grupo de pessoas em oposição a um indivíduo específico) ou removendo quaisquer identificadores pessoais (por exemplo, informações de contacto) para que possamos continuar a utilizar dados para identificar tendências e padrões, mas não podemos associar estes dados a si.
Se optar por cancelar a subscrição de um serviço, podemos manter uma “lista de supressão” com os seus dados para sabermos que cancelou a subscrição e para garantir que não é contactado novamente. Os seus dados pessoais mantidos numa lista de supressão não serão utilizados para qualquer outra finalidade.
Alguns ou todos os direitos definidos abaixo aplicar-se-ão a si, dependendo da sua localização. Por exemplo, se estiver localizado no EEE ou no Reino Unido, tem todos os direitos definidos abaixo e, se estiver na Austrália, tem o direito de aceder e corrigir os seus dados pessoais.
Quando tratamos os seus dados pessoais com base em interesses legítimos, tem o direito de se opor a tal tratamento, incluindo a definição de perfis por motivos relacionados com a sua situação específica, a qualquer momento.
Se exercer o seu direito de oposição, deixaremos de tratar os seus dados pessoais nesse contexto. No entanto, em alguns casos, podemos demonstrar que temos fundamentos legítimos imperiosos para continuar a tratar os seus dados pessoais e, se for este o caso, informá-lo-emos.
Estamos empenhados em trabalhar consigo para obter uma resolução justa de qualquer reclamação sobre a nossa utilização da sua informação. Se tiver alguma preocupação ou pretender apresentar uma reclamação às nossas equipas de privacidade (incluindo responsáveis pela proteção de dados relevantes), utilize os detalhes fornecidos abaixo na secção Contacte-nos.
Poderá ter o direito de reclamar junto de uma autoridade supervisora competente.
Tenha em atenção que todos os direitos listados acima não são absolutos e existem situações em que não podem ser exercidos ou não são relevantes.
A entidade Castrol responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais é a Castrol Group Holdings Limited ou a empresa Castrol relevante que opera no seu país ou região. Sempre que necessário, encontre mais informações sobre a empresa Castrol “local” na Adenda específica do seu país. Dependendo da atividade de tratamento, outras empresas do grupo Castrol também podem tratar os seus dados pessoais.
Se tiver alguma dúvida sobre esta Declaração, as nossas práticas de privacidade ou os seus direitos de proteção de dados, contacte-nos através do endereço privacy.response@castrol.com, incluindo Encarregados da Proteção de Dados ou outros contactos de privacidade, quando aplicável.
Ao contactar-nos, indique o país e/ou estado em que reside para que possamos fornecer-lhe as informações adequadas e tratar o seu pedido de acordo com as leis aplicáveis.
Quando exerce os seus direitos de privacidade, podemos pedir-lhe que forneça as informações necessárias para verificar a sua identidade. Se enviar um pedido através de um terceiro autorizado, podemos exigir provas de que o terceiro está autorizado a agir em seu nome antes de processar o seu pedido.
Os nossos Ativos Digitais podem conter ligações para sites, serviços ou conteúdos externos fornecidos por terceiros, que estão fora do nosso controlo e não estão abrangidos por esta Declaração. Interagir com este conteúdo externo pode permitir que terceiros recolham ou partilhem informações sobre si. As práticas de privacidade destes terceiros são regidas pelas suas próprias declarações de privacidade. Recomendamos que leia estes termos de terceiros para compreender melhor as respetivas práticas de privacidade.
Esta declaração foi atualizada pela última vez em outubro de 2026. Iremos atualizá-la novamente quando necessário para refletir alterações na lei e nas nossas práticas. Se fizermos uma alteração material a esta Declaração de Privacidade, ser-lhe-á fornecido um aviso por e-mail adequado de acordo com os requisitos legais. Recomendamos que reveja periodicamente esta Declaração para se manter informado sobre o nosso tratamento dos seus dados pessoais.