Consulte as respostas às questões frequentes recebidas pela nossa linha de assistência técnica.
Existem três formas de encontrar o lubrificante certo para o seu veículo
O manual do seu veículo deve informá-lo sobre a viscosidade e especificação de que necessita, podendo até mesmo recomendar um produto específico. Pode utilizar estas informações para analisar uma embalagem Castrol numa loja ou no nosso site e ver qual é a opção mais indicada.
Se o seu automóvel foi fabricado após 1995, pode utilizar a ferramenta de Localizador de lubrificantes. Ao introduzir o seu número de registo, pode obter informações e recomendações sobre os lubrificantes Castrol adequados para o seu veículo**.
A ferramenta de Localizador de lubrificantes também lhe permite procurar lubrificantes Castrol para motociclos, veículos comerciais e todo-o-terreno e maquinaria agrícola ao efetuar uma pesquisa de veículos por marca e modelo.
Clique aqui para utilizar a ferramenta de Localizador de lubrificantes.
** Sempre que exista um produto adequado disponível
Também pode ligar para a Castrol e falar com um especialista técnico sobre lubrificantes para o seu veículo caso pretenda obter orientações adicionais ou tenha requisitos especiais.
Apoio ao cliente e questões técnicas*: 213 891 321
Os lubrificantes Castrol MAGNATEC STOP-START são adequados para veículos com ou sem a tecnologia de motor de Start-Stop instalada* e podem ser misturados de forma segura com níveis anteriores de MAGNATEC com a mesma viscosidade e especificação.
A parte “STOP-START” do nome Castrol MAGNATEC não se refere propriamente à tecnologia do motor na qual o carro para e arranca automaticamente para poupar combustível e reduzir as emissões. MAGNATEC STOP-START refere-se ao “tipo” de condução que muitos de nós fazemos durante as nossas deslocações diárias.
Cada vez que conduz para o trabalho ou leva as crianças à escola, terá de parar devido a sinais de trânsito ou esperar em cruzamentos ou filas de trânsito lento. Todos esses momentos ao ralenti provocam um desgaste prejudicial no seu motor. Castrol MAGNATEC STOP-START protege especificamente o seu motor em condições de trânsito movimentado, proporcionando mais 20%* de proteção contra o desgaste prejudicial da condução de para-arranca.
Consulte sempre o manual para garantir que é utilizada a especificação e o lubrificante de viscosidade corretos
* vs. limite da indústria no teste de motores OM646LA.
|Questões gerais, apoio ao cliente e encomendas*:
|213 891 000
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|Questões técnicas automóveis e apoio: (serviço disponível em Inglês - custo chamada Internacional )
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