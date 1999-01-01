お客様のエンジンに適した5W-30のオイルをお選びください

5W-30は最も一般的な粘度グレードのオイルで、全合成油や部分合成油などのオプションを取り揃えています。

Castrol EDGEはカストロール史上最高のオイルで、車に高性能・高品質なものを求めるお客様には素晴らしいオプションです。Castrol MAGNATEC 5W-30は摩耗保護性能に優れています。Castrol GTX シリーズは、スラッジの主な原因に対処することでエンジン内を清浄に保ち、エンジンの長寿命化をサポートします。

