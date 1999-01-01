カストロールは、あらゆるニーズにお応えできるよう5W-30のエンジンオイルも提供しています。
5W-30は最も一般的な粘度グレードのオイルで、全合成油や部分合成油などのオプションを取り揃えています。
Castrol EDGEはカストロール史上最高のオイルで、車に高性能・高品質なものを求めるお客様には素晴らしいオプションです。Castrol MAGNATEC 5W-30は摩耗保護性能に優れています。Castrol GTX シリーズは、スラッジの主な原因に対処することでエンジン内を清浄に保ち、エンジンの長寿命化をサポートします。
Castrol EDGE 5W-30 FEは、大きな圧力がかかり過酷な作動が要求されるエンジンにも優れた強さを発揮し、車の性能を最大限に高められるようサポートします。
EDGE 5W-30 LLは、エンジン保護性能だけでなく省燃費性能にも優れ、省燃費車からターボ車・高出力エンジン搭載車まで、ガソリン・ディーゼル両用として幅広く対応する経済性に優れた高性能エンジンオイルです。
Castrol GTX 5W-30 UCは、独自のダブルアクション処方により、エンジン内部に堆積した古いスラッジを除去するだけでなく、発生をも抑制する優れた性能を発揮します。
Castrol MAGNATEC DIESEL 5W-30は、ディーゼルエンジンを摩耗から保護し、過酷な走行環境においても優れたエンジン保護性能を発揮する、高性能ディーゼルエンジンオイルです。