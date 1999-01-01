オイル交換を行う際、どのようなオイルが適切かを理解しておくことは重要です。適切なオイルが簡単に分かる「最適オイル選び」をご利用ください。
オイル交換を行う際、どのオイルが適切かを把握しましょう。リキッドエンジニアリングはオイルを理解する上で重要です。全合成油の場合、ベースオイルはその分子構造を実際に変化させる形で精製されます。
しかし、鉱物油を選ぶか合成油を選ぶかにかかわらず、Castrol®オイルを的確なスペックと車に求められる性能に確実に適合させるのは、カストロールのラボでつくられた先進的な添加剤です。
欧州メーカーの最新エンジンは、そのサイズからは想像できないほどパワフルであることから、始動の瞬間からエンジンを十分に保護できる皮膜と、日々の運転条件下での圧力に十分に耐え得る強度を備えた合成油が求められます。
最近の日本車種の場合、エンジンオイルは燃費を改善するだけではなく、最大で10,000～15,000マイルの交換期間まで長持ちする強度を備えた、0Wの低粘度エンジンオイルが必要となります。
また、輸入車の場合は年式やスペックに適合したオイルが必要です。
さまざまな車種に対応するオイルを簡単に調べることができる「最適オイル選び」ツールをご利用ください
多くの自動車メーカーは全合成油を長年にわたり推奨しています。カストロールの技術者は自動車メーカーと直接連携をとり、自動車保証を守り、また、エンジン部品を保護するエンジンオイルを開発しました。全合成油はほぼすべての自動車エンジンを最適に保護します。
どのエンジンオイルを使えば良いのかご存じですか？ 鉱物油は一般的に全合成油や部分合成油よりも安価ですが、それでもなお大切に保護します。Castrol GTXのような優れた鉱物油には、エンジンの摩耗を抑制し、性能を改善、重要なオイル流路を阻害する原因となるスラッジを抑制するための添加剤が含まれています。