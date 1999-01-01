全ての車に正しいオイル交換を

オイル交換を行う際、どのオイルが適切かを把握しましょう。リキッドエンジニアリングはオイルを理解する上で重要です。全合成油の場合、ベースオイルはその分子構造を実際に変化させる形で精製されます。

しかし、鉱物油を選ぶか合成油を選ぶかにかかわらず、Castrol®オイルを的確なスペックと車に求められる性能に確実に適合させるのは、カストロールのラボでつくられた先進的な添加剤です。

欧州メーカーの最新エンジンは、そのサイズからは想像できないほどパワフルであることから、始動の瞬間からエンジンを十分に保護できる皮膜と、日々の運転条件下での圧力に十分に耐え得る強度を備えた合成油が求められます。

最近の日本車種の場合、エンジンオイルは燃費を改善するだけではなく、最大で10,000～15,000マイルの交換期間まで長持ちする強度を備えた、0Wの低粘度エンジンオイルが必要となります。

また、輸入車の場合は年式やスペックに適合したオイルが必要です。

さまざまな車種に対応するオイルを簡単に調べることができる「最適オイル選び」ツールをご利用ください

