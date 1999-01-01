Consulta le risposte della nostra assistenza tecnica alle domande più frequenti.
Ci sono due modi per trovare l’olio più adatto al proprio veicolo
Il manuale di uso e manutenzione del tuo veicolo dovrebbe contenere informazioni sulla viscosità e la specifica richiesta dal tuo veicolo e potrebbe persino consigliare un prodotto mirato. Utilizza queste informazioni per individuare il giusto prodotto Castrol in negozio o sul nostro sito internet.
Se la tua auto è stata prodotta dopo il 1995, puoi utilizzare il nostro Strumento trova l'olio adatto. Inserendo il numero di targa riceverai informazioni e suggerimenti sugli oli Castrol più adatti al tuo veicolo**.
Lo strumento Trova l'olio adatto ti permette di individuare anche oli Castrol per motociclette, veicoli fuoristrada e commerciali e macchinari agricoli, effettuando una ricerca per marca e modello del veicolo.
Fai clic qui per effettuare una ricerca con il nostro strumento Trova l'olio adatto.
** Ove sia disponibile un prodotto adatto
Gli oli Castrol MAGNATEC STOP-START sono adatti a veicoli dotati o meno di tecnologia start e stop del motore* e possono essere miscelati in sicurezza con prodotti MAGNATEC precedenti di pari viscosità e specifica.
La denominazione “STOP-START” del prodotto Castrol MAGNATEC non si riferisce alla tecnologia del motore in cui l'auto si arresta e si avvia automaticamente per risparmiare carburante e ridurre le emissioni. MAGNATEC STOP-START si riferisce al “tipo” di guida caratteristico degli spostamenti urbani.
Ogni volta che vai al lavoro o porti i figli a scuola, devi fermarti al semaforo, attendere agli incroci e passare del tempo in coda a causa del traffico elevato. Tutto questo girare al minimo causa danni per usura al motore. Castrol MAGNATEC STOP-START protegge specificamente il motore in condizioni di traffico intenso, offrendo il 20%* in più di protezione dall'usura causata dai continui arresti e ripartenze.
Fai sempre riferimento al manuale di uso e manutenzione per accertarti di utilizzare un olio della giusta specifica/viscosità
* rispetto ai limiti di settore nel test per motori OM646LA.
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Prodotti contraffatti
Qualsiasi marchio “premium” è a rischio contraffazione. Laddove Castrol venga a conoscenza di prodotti contraffatti, attiva immediatamente le autorità competenti. Lavoriamo costantemente al fine di proteggere il nostro marchio e i nostri prodotti, così come i nostri clienti.
È fondamentale fare affidamento su prodotti Castrol originali per la sicurezza dei vostri veicoli.
Se avete dubbi o volete suggerimenti su come verificare in modo autonomo un prodotto, vi invitiamo a contattare il nostro servizio di supporto tecnico:
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