Quando visita uno dei nostri siti web o utilizza una delle nostre app (la "Risorsa digitale"), partecipa a uno dei nostri programmi o eventi, ci contatta, acquista i nostri prodotti e servizi, e/o intrattiene rapporti commerciali con noi in qualsiasi altro modo, un’entità o una società affiliata di Castrol ("Castrol", "noi", "" o "nostro/a/e/i") può raccogliere e trattare i Suoi dati personali.
La presente informativa sulla privacy (“Informativa sulla Privacy”, o la presente “Informativa”) si applica ai dati personali dei seguenti individui:
La presente Informativa spiega i tipi di dati personali che trattiamo su di Lei, le finalità per cui trattiamo i Suoi dati personali, come li utilizziamo e proteggiamo, per quanto tempo li conserviamo e i Suoi diritti in relazione ai Suoi dati personali.
Se applicabile, potremmo fornirle informative aggiuntive sulla privacy o avvisi specifici per giurisdizione per fornire ulteriori informazioni sulle nostre attività di trattamento, in conformità con i requisiti legali applicabili e le pratiche locali.
I dati personali, o le informazioni personali, si riferiscono a qualsiasi informazione riguardante un individuo dalla quale quella persona può essere identificata direttamente o indirettamente. Possiamo trattare i seguenti dati personali su di Lei:
|Categoria
|Dati tipici
|Fonti tipiche
|Dati biografici e di contatto
|Numero di telefono e indirizzo postale o e-mail.
|L'utente/interfaccia attivata dall'utente
|Credenziali dell'account
|Nomi utente, password.
|Lei/generati da noi
|Dati di transazione
|Dettagli delle transazioni che effettui attraverso i nostri canali, dell'esecuzione dei servizi che forniamo e dei dettagli di pagamento.
|Lei/generati da noi
|Dati professionali
|Mansione, nome dell'azienda, indirizzo e-mail dell'azienda, numero di telefono aziendale, indirizzo aziendale.
|Lei/Terza parte
|Dati sulle preferenze
|Preferenze di marketing o di utilizzo che ci fornisce o che possiamo dedurre dagli altri dati forniti a noi.
|Generato da noi/terze parti
|Corrispondenza
|Di norma terremo un registro della corrispondenza con Lei. Questo può includere le telefonate, che registriamo per aiutarci nella formazione del nostro personale e per eseguire controlli di qualità.
|Lei/Trascrizioni generate da noi
|Dati sull'utilizzo delle Risorse digitali
|Indirizzo IP, tipo e versione del browser, impostazione del fuso orario e posizione, tipi e versioni dei plug-in del browser, sistema operativo e piattaforma, e altre tecnologie sui dispositivi che usa per accedere alle nostre Risorse digitali (ad es. tramite cookie e altri tracker).
|Generato da noi o da una terza parte
Quando visita la nostra Risorsa digitale, noi e i nostri fornitori di servizi potremmo utilizzare cookie e tecnologie simili per raccogliere informazioni sull’utilizzo delle nostre risorse digitali.
L’utente può gestire le sue preferenze sui cookie attraverso la nostra pagina delle Preferenze sui cookie disponibile sulla nostra Risorsa digitale. Può inoltre configurare le impostazioni del Suo browser per rifiutare tutti o alcuni cookie oppure per ricevere una notifica quando vengono installati dei cookie. Si noti che la disattivazione di determinati cookie può compromettere il funzionamento o la disponibilità di alcune funzionalità delle nostre Risorse digitali.
Per ulteriori informazioni sui cookie che utilizziamo e su come può gestire le sue preferenze, l’utente può fare riferimento alla pagina Preferenze sui cookie disponibile su ciascuna delle nostre Risorse digitali.
Laddove utilizziamo i Suoi dati personali per gli scopi delineati nella presente Informativa sulla privacy, ci assicuriamo di avere una base legale per farlo.
Basi legali
Dove richiesto dalla legge applicabile, ci assicuriamo di avere una base legale appropriata o un'altra giustificazione valida per il trattamento dei Suoi dati personali per gli scopi descritti nella presente Informativa. A seconda della giurisdizione e dei requisiti applicabili, potremmo fare affidamento su una o più delle basi legali o motivi per il trattamento disponibili per noi, inclusi quelli descritti di seguito:
La tabella sottostante spiega in dettaglio perché raccogliamo e come utilizziamo i Suoi dati e le nostre basi giuridiche secondo le leggi applicabili sulla protezione dei dati.
|Attività di elaborazione
|Informazioni che utilizziamo
|Basi legali rilevanti
Per scopi di gestione dei clienti e per amministrare e migliorare la nostra attività (inclusi i nostri servizi e prodotti). Questo include:
- come parte del nostro processo di registrazione utenti;
- corrispondenza con Lei;
- per la gestione e l'amministrazione dei nostri clienti e della nostra attività;
- per migliorare e sviluppare la nostra attività (anche attraverso l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale); e/o
- per migliorare qualità, contenuti e pertinenza delle nostre comunicazioni: qualora Lei decida di ricevere le nostre comunicazioni, seguendo le sue interazioni con tali comunicazioni; ad esempio, se riceve e apre le e-mail e fa clic sui link in esse contenuti.
- Dati biografici e di contatto
- Credenziali dell'account
- Dati professionali
- Dati sulle preferenze
- Dati sull’utilizzo delle risorse digitali
- Corrispondenza
|Interessi legittimi (per gestire efficacemente e fornire servizi a Lei e per migliorare i nostri servizi), a meno che la legge applicabile sulla protezione dei dati non ne preveda il Consenso.
Per la manutenzione e gestione delle Risorse Digitali. Questo include:
- Revisione e miglioramento continui delle informazioni fornite sulle nostre risorse digitali per garantire che siano intuitive per l'utente e per prevenire eventuali interruzioni o attacchi informatici;
- condurre analisi/risoluzione dei problemi necessari per rilevare codici/soggetti malevoli e capire come ciò possa influenzare il Suo sistema IT; e/o
- per il monitoraggio statistico e l'analisi degli attacchi attuali su dispositivi e sistemi e per l'adattamento continuo delle soluzioni fornite per proteggere dispositivi e sistemi dagli attacchi attuali.
Potremmo anche anonimizzare i Suoi dati personali a questo scopo.
- Dati biografici e di contatto
- Credenziali dell'account
- Dati professionali
- Dati sulle preferenze
- Dati sull’utilizzo delle Risorse digitali
- Corrispondenza
|Interessi legittimi (mantenimento e gestione dei servizi di tecnologia dell'informazione, sicurezza di rete e dei dati e prevenzione delle frodi), a meno che la legge applicabile sulla protezione dei dati non ne preveda il consenso.
|Per lo scopo delineato nella nostra dichiarazione sui cookie
- Credenziali dell'account
- Dati sulle preferenze
- Dati sull'utilizzo delle Risorse digitali
Interesse legittimo (fornire la funzionalità necessaria della nostra risorsa digitale), a meno che la legge applicabile sulla protezione dei dati non ne preveda il Consenso.
Consenso solo dove previsto dalla legge applicabile sulla protezione dei dati, ad esempio in relazione alle informazioni ottenute da cookie non essenziali e tecnologie simili. Può revocare questo consenso in qualsiasi momento nelle Sue preferenze sui cookie.
Per scopi di analisi, statistica, profilazione e approfondimenti. Ciò include:
- comprendere le esigenze e gli interessi dei nostri clienti
- effettuare segmentazione del mercato (anche per scopi di marketing);
- condurre attività di valutazione del mercato; e/o personalizzare le risorse digitali o i servizi o la comunicazione in base ai dati del profilo che abbiamo applicato all’utente.
Potremmo anche anonimizzare i Suoi dati personali a questo scopo.
- Dati biografici e di contatto
- Credenziali dell'account
- Dati professionali
- Dati sulle preferenze
- Dati sull’utilizzo delle Risorse digitali
- Corrispondenza
|Interessi legittimi (migliorare e ottimizzare il nostro modello di business e i nostri servizi, comprendere meglio i nostri clienti, salvo nei casi in cui la normativa applicabile in materia di protezione dei dati richieda il Suo consenso.
Per scopi di marketing/promozionali, ciò include:
- comunicare con Lei per fornirLe informazioni su servizi, prodotti e/o eventi che potrebbero interessarLa via e-mail, telefono, social media
- effettuare segmentazione del mercato (anche per scopi di marketing);
- condurre attività di valutazione del mercato; e/o personalizzare le risorse digitali o i servizi o la comunicazione in base ai dati del profilo che abbiamo applicato all’utente.
Possiamo anche anonimizzare le Sue informazioni personali a questo scopo.
- Dati biografici e di contatto
- Credenziali dell'account
- Dati professionali
- Dati sulle preferenze
- Dati sull’utilizzo delle Risorse digitali
- Corrispondenza
|Interesse legittimo (informare i nostri clienti sulla Risorsa digitale e sui nostri prodotti e servizi), a meno che il Consenso non sia richiesto dalla legge applicabile sulla protezione dei dati.
Può revocare questo consenso/disiscriversi in qualsiasi momento cliccando sul link di disiscrizione all'interno di ogni comunicazione.
Per scopi legali e normativi, questo include:
- per conformarsi e valutare la conformità alle leggi, regole e regolamenti applicabili, nonché alle politiche e procedure interne;
- per condurre controlli KYC, controlli antiriciclaggio e altri controlli di due diligence;
- per prevenire e rilevare frodi e/o altre attività criminali o comportamenti illeciti; e/o
- Accertamento, esercizio e gestione di pretese legali
- Dati biografici e di contatto
- Dati professionali
- Dati sull’utilizzo delle Risorse digitali
- Corrispondenza
- Dati di identificazione/dati relativi al processo di adeguata verifica della clientela
- Dati sull’antiriciclaggio
- Dati di transazione
|Obblighi legali, dove l'attività di elaborazione è richiesta dalla legge o da un regolamento.
In tutti gli altri casi, interessi legittimi (per adempiere ai nostri obblighi ed esercitare i nostri diritti legali).
|Per ricevere supporto aziendale (come consulenza, servizi bancari, legali, assicurativi e contabili) o per ristrutturare la nostra attività, anche nel contesto di vendite, trasferimenti, fusioni e acquisizioni (e le relative negoziazioni).
- Dati biografici e di contatto
- Credenziali dell'account
- Dati professionali
- Dati di preferenze
- Dati sull’utilizzo delle Risorse digitali
- Corrispondenza
|Interesse legittimo (ristrutturazione della nostra attività), a meno che non sia richiesto il Consenso dalla legge applicabile sulla protezione dei dati.
Può scegliere di non fornirci i Suoi dati personali. Tuttavia, se sceglie di non fornirli, potremmo non essere in grado di offrire alcuni dei nostri servizi.
Potremmo applicarLe dei profili basandoci sui dati personali indicati sopra. Tali profili possono essere utilizzati per personalizzare la Risorsa digitale o servizi, decidere quali contenuti pubblicitari mostrare all’utente e/o nell’ambito del rilevamento e della prevenzione delle minacce alla sicurezza.
Condivisione tra gruppi
Potremmo condividere i Suoi dati personali con altre entità all'interno del nostro gruppo di aziende come parte delle nostre operazioni aziendali.
Fornitori di servizi terzi
Potremmo condividere i Suoi dati personali con fornitori di servizi terzi, agenti e appaltatori per fornire servizi a noi (ad esempio, i nostri contabili, consulenti professionali e fornitori IT e di comunicazioni). Potremmo inoltre condividere i Suoi dati personali con i nostri partner commerciali che potrebbero usarli per i propri scopi (come consentito dalla legge sulla protezione dei dati applicabile), ad esempio per amministrare e promuovere i loro prodotti/servizi. Tutti i fornitori terzi che nominiamo sono tenuti a proteggere i Suoi dati personali in linea con le misure di sicurezza richieste dal contratto.
Piattaforme di social media
Nella misura limitata in cui è applicabile, potremmo utilizzare i suoi dati personali per intraprendere campagne pubblicitarie su piattaforme di social media come LinkedIn, Instagram e Facebook per fornire informazioni su servizi in arrivo o nuovi prodotti, e per assicurarci che riceve solo pubblicità pertinenti sui nostri prodotti e servizi. Potremmo condividere i Suoi dati personali con le piattaforme di social media affinché Lei possa vedere pubblicità sui nostri prodotti e servizi, o quelli dei nostri partner, che pensiamo possano interessarLe quando interagisce con la relativa piattaforma di social media. Potremmo anche condividere i Suoi dati personali con le piattaforme di social media per aiutarci a presentare pubblicità pertinenti a individui che le piattaforme di social media considerano avere interessi simili ai Suoi.
Divulgazioni legali e normative
Possiamo divulgare i dati personali quando richiesto dalla legge o quando riteniamo che la divulgazione sia necessaria per proteggere i nostri diritti e/o rispettare procedimenti giudiziari, istanze di un tribunale, richieste di enti regolatori o altri procedimenti legali che ci coinvolgano. Potremmo anche condividere i Suoi dati personali in relazione a procedimenti legali. Queste autorità potrebbero trovarsi al di fuori della Sua giurisdizione. In questi casi, l'autorità legale e/o regolatoria sarà considerata un titolare del trattamento dei dati (non agendo su nostre istruzioni) e sarà principalmente responsabile nel decidere come i Suoi dati personali verranno detenuti e utilizzati una volta condivisi da noi.
Potremmo anche condividere i Suoi dati personali con agenzie di riferimento creditizio e agenzie di prevenzione delle frodi ai fini di valutare l'affidabilità creditizia e l'idoneità del prodotto, verificare la Sua identità, gestire il Suo conto e prevenire attività criminali.
Destinatari in caso di ristrutturazione
Potremmo condividere i Suoi dati personali con terze parti (e i loro consulenti) a cui potremmo scegliere di vendere, trasferire o fondere parti della nostra attività o dei nostri beni.
In quanto azienda internazionale, possiamo conservare o trasferire i Suoi dati personali ad altre entità del gruppo in tutto il mondo. In questi casi, ci assicureremo che la giurisdizione di importazione offra un livello adeguato di protezione dei dati, oppure forniremo i dati personali nell'ambito di un quadro di conformità globale, flessibile e completo che implementa misure e garanzie appropriate (incluso il modulo pertinente delle clausole contrattuali standard dell'UE e l'Addendum del Regno Unito, dove applicabile) per garantire che i Suoi dati personali siano protetti in conformità con le leggi applicabili sulla protezione dei dati.
Allo stesso modo, quando trasferiamo dati personali a una terza parte situata in una giurisdizione diversa, garantiremo che siano in atto misure appropriate per assicurare un adeguato livello di protezione dei Suoi dati personali, ad esempio includendo clausole appropriate nei nostri accordi con terze parti.
Può richiedere ulteriori informazioni sui nostri trasferimenti internazionali e sulle garanzie contrattuali che implementiamo utilizzando i dati di contatto qui sotto.
La durata della conservazione dei Suoi dati personali varierà in base allo scopo per cui li utilizziamo. Dovremo conservare i Suoi dati personali per tutto il tempo necessario per ciascun scopo in linea con le nostre esigenze aziendali, come documentato nelle nostre politiche interne. Questi possono variare tra le giurisdizioni. Ad esempio, se si trova nel Regno Unito e abbiamo stipulato un contratto con Lei, di norma conserviamo i Suoi dati personali per 6 anni dopo la risoluzione di quel contratto, a meno che non sia prevista una controversia legale, nel qual caso li conserveremo più a lungo.
Calcoliamo il periodo di conservazione in base al tempo in cui i dati personali sono necessari per: (a) adempiere agli scopi descritti nella presente Informativa sulla privacy, (b) rispettare le tempistiche richieste o raccomandate dalle autorità di regolamentazione, dagli enti professionali o dalle associazioni, (c) rispettare le leggi applicabili, le conservazioni a fini giudiziari e altri obblighi legali (inclusi gli obblighi contrattuali) e (d) rispettare le sue richieste.
Potrebbero esserci leggi o regolamenti che stabiliscono un periodo minimo per cui dobbiamo conservare i Suoi dati personali. Conserveremo i Suoi dati solo per il periodo di conservazione definito, prima di anonimizzarli o eliminarli. Anonimizzare i dati personali significa garantire che i dati non siano più identificabili con la persona che li ha forniti. Lo facciamo aggregando i dati (ad esempio, per formulare un risultato su un gruppo di persone piuttosto che su un individuo specifico) o rimuovendo qualsiasi identificatore personale (ad esempio, informazioni di contatto) in modo da poter ancora utilizzare i dati per identificare tendenze e schemi, ma senza poterli ricondurre a Lei.
Se Lei sceglie di revocare l’iscrizione a un servizio, potremmo conservare i Suoi dettagli in un “elenco di iscrizioni annullate”, in modo da sapere che ha effettuato la disiscrizione e assicurarci che non venga contattato nuovamente. I Suoi dati personali presenti in una lista di soppressione non verranno utilizzati per nessun altro scopo.
Alcuni o tutti i diritti indicati di seguito si applicheranno a Lei in base alla Sua residenza. Ad esempio, se si trova nel SEE o nel Regno Unito, le vengono concessi tutti i diritti elencati di seguito, e se si trova in Australia, ha il diritto di accedere e correggere i Suoi dati personali.
Laddove trattiamo i Suoi dati personali sulla base di interessi legittimi, ha il diritto di opporti a tale trattamento, compreso il profiling, per motivi legati alla sua situazione particolare, in qualsiasi momento.
Se esercita il Suo diritto di opposizione, interromperemo il trattamento dei Suoi dati personali in quel contesto. Tuttavia, in alcuni casi, potremmo dimostrare che abbiamo motivi legittimi impellenti per continuare a trattare i Suoi dati personali e, in tal caso, la informeremo.
Ci impegniamo a collaborare con Lei per ottenere una risoluzione equa di qualsiasi reclamo relativo al nostro utilizzo delle sue informazioni. Se ha dubbi o desidera presentare un reclamo ai nostri team per la privacy (inclusi i responsabili della protezione dei dati pertinenti), utilizzi i dettagli forniti di seguito nella sezione Contattaci.
Potrebbe avere il diritto di presentare un reclamo a un'autorità di vigilanza competente.
Tenga presente che tutti i diritti sopra elencati non sono assoluti e vi sono situazioni in cui non possono essere esercitati o non sono applicabili.
L'entità Castrol responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è Castrol Group Holdings Limited, o la società Castrol pertinente che opera nel Suo paese o regione. Ove richiesto, trova ulteriori informazioni sull'azienda Castrol locale nel Suo Supplemento specifico per il Suo paese. A seconda dell'attività di trattamento, altre società del gruppo Castrol possono anche trattare i Suoi dati personali.
Se ha domande su questa Informativa, le nostre pratiche sulla privacy o i Suoi diritti di protezione dei dati, ci contatti a privacy.response@castrol.com, inclusi i Responsabili della protezione dei dati o altri contatti per la privacy, ove applicabile.
Quando ci contatta, La preghiamo di indicare il paese e/o lo stato in cui risiede affinché possiamo fornirLe le informazioni appropriate e gestire la Sua richiesta in conformità con le leggi applicabili.
Quando esercita i Suoi diritti alla privacy, potremmo chiederle di fornire le informazioni necessarie per verificare la sua identità. Se invierà una richiesta tramite un terzo autorizzato, potremmo richiedere prove che il terzo sia autorizzato ad agire per Suo conto prima di elaborare la Sua richiesta.
Le nostre Risorse digitali possono contenere collegamenti a siti web, servizi o contenuti esterni forniti da terze parti, che non sono sotto il nostro controllo e non sono disciplinati dalla presente Informativa. L’interazione con questo contenuto esterno può consentire a terze parti di raccogliere o condividere informazioni su di te. Le pratiche sulla privacy di queste terze parti sono disciplinate dalle loro stesse informative sulla privacy. La invitiamo a leggere i termini di queste terze parti, per comprendere meglio le loro pratiche sulla privacy.
La presente informativa è stata aggiornata a ottobre 2026. La aggiorneremo di nuovo quando necessario per riflettere i cambiamenti nella legge e nelle nostre pratiche. Se apportiamo una modifica sostanziale alla presente Informativa sulla privacy, le sarà fornita una notifica appropriata via e-mail in conformità con i requisiti legali. La invitiamo a rivedere periodicamente la presente Informativa per rimanere informato sul nostro trattamento dei suoi dati personali.