La presente Informativa spiega i tipi di dati personali che trattiamo su di Lei, le finalità per cui trattiamo i Suoi dati personali, come li utilizziamo e proteggiamo, per quanto tempo li conserviamo e i Suoi diritti in relazione ai Suoi dati personali.

Quando visita uno dei nostri siti web o utilizza una delle nostre app (la " Risorsa digitale "), partecipa a uno dei nostri programmi o eventi, ci contatta, acquista i nostri prodotti e servizi, e/o intrattiene rapporti commerciali con noi in qualsiasi altro modo, un’entità o una società affiliata di Castrol (" Castrol ", " noi ", " " o " nostro/a/e/i ") può raccogliere e trattare i Suoi dati personali.

La tabella sottostante spiega in dettaglio perché raccogliamo e come utilizziamo i Suoi dati e le nostre basi giuridiche secondo le leggi applicabili sulla protezione dei dati.

Quando visita la nostra Risorsa digitale, noi e i nostri fornitori di servizi potremmo utilizzare cookie e tecnologie simili per raccogliere informazioni sull’utilizzo delle nostre risorse digitali.

- per conformarsi e valutare la conformità alle leggi, regole e regolamenti applicabili, nonché alle politiche e procedure interne;

- per il monitoraggio statistico e l'analisi degli attacchi attuali su dispositivi e sistemi e per l'adattamento continuo delle soluzioni fornite per proteggere dispositivi e sistemi dagli attacchi attuali.

- Revisione e miglioramento continui delle informazioni fornite sulle nostre risorse digitali per garantire che siano intuitive per l'utente e per prevenire eventuali interruzioni o attacchi informatici;

- per migliorare qualità, contenuti e pertinenza delle nostre comunicazioni: qualora Lei decida di ricevere le nostre comunicazioni, seguendo le sue interazioni con tali comunicazioni; ad esempio, se riceve e apre le e-mail e fa clic sui link in esse contenuti.

- per la gestione e l'amministrazione dei nostri clienti e della nostra attività;

Per scopi di gestione dei clienti e per amministrare e migliorare la nostra attività (inclusi i nostri servizi e prodotti) . Questo include:

Può scegliere di non fornirci i Suoi dati personali. Tuttavia, se sceglie di non fornirli, potremmo non essere in grado di offrire alcuni dei nostri servizi.

Profilazione

Potremmo applicarLe dei profili basandoci sui dati personali indicati sopra. Tali profili possono essere utilizzati per personalizzare la Risorsa digitale o servizi, decidere quali contenuti pubblicitari mostrare all’utente e/o nell’ambito del rilevamento e della prevenzione delle minacce alla sicurezza.

4. Informazioni che condividiamo

Condivisione tra gruppi

Potremmo condividere i Suoi dati personali con altre entità all'interno del nostro gruppo di aziende come parte delle nostre operazioni aziendali.

Fornitori di servizi terzi

Potremmo condividere i Suoi dati personali con fornitori di servizi terzi, agenti e appaltatori per fornire servizi a noi (ad esempio, i nostri contabili, consulenti professionali e fornitori IT e di comunicazioni). Potremmo inoltre condividere i Suoi dati personali con i nostri partner commerciali che potrebbero usarli per i propri scopi (come consentito dalla legge sulla protezione dei dati applicabile), ad esempio per amministrare e promuovere i loro prodotti/servizi. Tutti i fornitori terzi che nominiamo sono tenuti a proteggere i Suoi dati personali in linea con le misure di sicurezza richieste dal contratto.

Piattaforme di social media

Nella misura limitata in cui è applicabile, potremmo utilizzare i suoi dati personali per intraprendere campagne pubblicitarie su piattaforme di social media come LinkedIn, Instagram e Facebook per fornire informazioni su servizi in arrivo o nuovi prodotti, e per assicurarci che riceve solo pubblicità pertinenti sui nostri prodotti e servizi. Potremmo condividere i Suoi dati personali con le piattaforme di social media affinché Lei possa vedere pubblicità sui nostri prodotti e servizi, o quelli dei nostri partner, che pensiamo possano interessarLe quando interagisce con la relativa piattaforma di social media. Potremmo anche condividere i Suoi dati personali con le piattaforme di social media per aiutarci a presentare pubblicità pertinenti a individui che le piattaforme di social media considerano avere interessi simili ai Suoi.

Divulgazioni legali e normative

Possiamo divulgare i dati personali quando richiesto dalla legge o quando riteniamo che la divulgazione sia necessaria per proteggere i nostri diritti e/o rispettare procedimenti giudiziari, istanze di un tribunale, richieste di enti regolatori o altri procedimenti legali che ci coinvolgano. Potremmo anche condividere i Suoi dati personali in relazione a procedimenti legali. Queste autorità potrebbero trovarsi al di fuori della Sua giurisdizione. In questi casi, l'autorità legale e/o regolatoria sarà considerata un titolare del trattamento dei dati (non agendo su nostre istruzioni) e sarà principalmente responsabile nel decidere come i Suoi dati personali verranno detenuti e utilizzati una volta condivisi da noi.

Potremmo anche condividere i Suoi dati personali con agenzie di riferimento creditizio e agenzie di prevenzione delle frodi ai fini di valutare l'affidabilità creditizia e l'idoneità del prodotto, verificare la Sua identità, gestire il Suo conto e prevenire attività criminali.

Destinatari in caso di ristrutturazione

Potremmo condividere i Suoi dati personali con terze parti (e i loro consulenti) a cui potremmo scegliere di vendere, trasferire o fondere parti della nostra attività o dei nostri beni.

5. Trasferimenti internazionali

In quanto azienda internazionale, possiamo conservare o trasferire i Suoi dati personali ad altre entità del gruppo in tutto il mondo. In questi casi, ci assicureremo che la giurisdizione di importazione offra un livello adeguato di protezione dei dati, oppure forniremo i dati personali nell'ambito di un quadro di conformità globale, flessibile e completo che implementa misure e garanzie appropriate (incluso il modulo pertinente delle clausole contrattuali standard dell'UE e l'Addendum del Regno Unito, dove applicabile) per garantire che i Suoi dati personali siano protetti in conformità con le leggi applicabili sulla protezione dei dati.

Allo stesso modo, quando trasferiamo dati personali a una terza parte situata in una giurisdizione diversa, garantiremo che siano in atto misure appropriate per assicurare un adeguato livello di protezione dei Suoi dati personali, ad esempio includendo clausole appropriate nei nostri accordi con terze parti.

Può richiedere ulteriori informazioni sui nostri trasferimenti internazionali e sulle garanzie contrattuali che implementiamo utilizzando i dati di contatto qui sotto.

6. Conservazione dei Suoi dati

La durata della conservazione dei Suoi dati personali varierà in base allo scopo per cui li utilizziamo. Dovremo conservare i Suoi dati personali per tutto il tempo necessario per ciascun scopo in linea con le nostre esigenze aziendali, come documentato nelle nostre politiche interne. Questi possono variare tra le giurisdizioni. Ad esempio, se si trova nel Regno Unito e abbiamo stipulato un contratto con Lei, di norma conserviamo i Suoi dati personali per 6 anni dopo la risoluzione di quel contratto, a meno che non sia prevista una controversia legale, nel qual caso li conserveremo più a lungo.

Calcoliamo il periodo di conservazione in base al tempo in cui i dati personali sono necessari per: (a) adempiere agli scopi descritti nella presente Informativa sulla privacy, (b) rispettare le tempistiche richieste o raccomandate dalle autorità di regolamentazione, dagli enti professionali o dalle associazioni, (c) rispettare le leggi applicabili, le conservazioni a fini giudiziari e altri obblighi legali (inclusi gli obblighi contrattuali) e (d) rispettare le sue richieste.

Potrebbero esserci leggi o regolamenti che stabiliscono un periodo minimo per cui dobbiamo conservare i Suoi dati personali. Conserveremo i Suoi dati solo per il periodo di conservazione definito, prima di anonimizzarli o eliminarli. Anonimizzare i dati personali significa garantire che i dati non siano più identificabili con la persona che li ha forniti. Lo facciamo aggregando i dati (ad esempio, per formulare un risultato su un gruppo di persone piuttosto che su un individuo specifico) o rimuovendo qualsiasi identificatore personale (ad esempio, informazioni di contatto) in modo da poter ancora utilizzare i dati per identificare tendenze e schemi, ma senza poterli ricondurre a Lei.

Se Lei sceglie di revocare l’iscrizione a un servizio, potremmo conservare i Suoi dettagli in un “elenco di iscrizioni annullate”, in modo da sapere che ha effettuato la disiscrizione e assicurarci che non venga contattato nuovamente. I Suoi dati personali presenti in una lista di soppressione non verranno utilizzati per nessun altro scopo.

7. I Suoi diritti

Alcuni o tutti i diritti indicati di seguito si applicheranno a Lei in base alla Sua residenza. Ad esempio, se si trova nel SEE o nel Regno Unito, le vengono concessi tutti i diritti elencati di seguito, e se si trova in Australia, ha il diritto di accedere e correggere i Suoi dati personali.

7.1 Diritti di Protezione dei Dati

Accesso ai Suoi dati personali . Ove applicabile, ha diritto a ricevere una copia dei Suoi dati personali in nostro possesso.

. Ove applicabile, ha diritto a ricevere una copia dei Suoi dati personali in nostro possesso. Correzione dei Suoi dati personali, che conserviamo. Può richiedere la correzione di eventuali dati incompleti o inesatti in nostro possesso, anche se potrebbe essere necessario verificare l’accuratezza dei nuovi dati che ci fornisce. È importante che i dati personali che deteniamo su di Lei siano accurati e aggiornati. la preghiamo di contattarci utilizzando i dettagli di contatto sotto indicati per aggiornarci in caso di modifiche ai Suoi dati personali.

Può richiedere la correzione di eventuali dati incompleti o inesatti in nostro possesso, anche se potrebbe essere necessario verificare l’accuratezza dei nuovi dati che ci fornisce. È importante che i dati personali che deteniamo su di Lei siano accurati e aggiornati. la preghiamo di contattarci utilizzando i dettagli di contatto sotto indicati per aggiornarci in caso di modifiche ai Suoi dati personali. Cancellazione dei Suoi dati personali. Può richiedere la cancellazione o la rimozione dei dati personali qualora non vi sia un motivo prevalente per continuare a trattarli. Lei ha anche il diritto di chiederci di cancellare o rimuovere i Suoi dati personali qualora abbia esercitato con successo il Suo diritto di opporsi al trattamento (vedi sotto), qualora abbiamo trattato le sue informazioni illegalmente o qualora ci venga richiesto di cancellarli per adempiere ai nostri obblighi legali.

Può richiedere la cancellazione o la rimozione dei dati personali qualora non vi sia un motivo prevalente per continuare a trattarli. Lei ha anche il diritto di chiederci di cancellare o rimuovere i Suoi dati personali qualora abbia esercitato con successo il Suo diritto di opporsi al trattamento (vedi sotto), qualora abbiamo trattato le sue informazioni illegalmente o qualora ci venga richiesto di cancellarli per adempiere ai nostri obblighi legali. Limitazione del trattamento dei Suoi dati personali. Può chiedere di sospendere il trattamento dei Suoi dati personali nei seguenti scenari:

Se desidera che verifichiamo l'accuratezza dei dati; - Quando il nostro utilizzo dei dati è illecito ma non desidera che li cancelliamo; Quando ha bisogno che conserviamo i dati anche se non ne abbiamo più bisogno poiché Le servono per stabilire, esercitare o difendere rivendicazioni legali; o Ha contestato il nostro utilizzo delle Sue informazioni, ma dobbiamo verificare se abbiamo motivi legittimi prevalenti per continuare a trattarle.

Può chiedere di sospendere il trattamento dei Suoi dati personali nei seguenti scenari: Trasferimento di alcuni dei Suoi dati personali a Lei o a una terza parte. Qualora si applichi questo diritto, forniremo a Lei o a una terza parte da Lei scelta i Suoi dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. Si noti che questo diritto si applica esclusivamente alle informazioni che Lei ci ha fornito e che trattiamo sulla base del Suo consenso o quando ciò è necessario per adempiere a un contratto con Lei.

Revoca del consenso quando facciamo affidamento sul consenso per trattare i Suoi dati personali. Il ritiro non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima della revoca del consenso. Se ritira il Suo consenso, potremmo non essere in grado di fornirle determinati prodotti o servizi. La informeremo in tal caso nel momento in cui ritira il Suo consenso. Laddove richiediamo il consenso, esso può essere revocato tramite uno strumento digitale di gestione del consenso, oppure inviando un'e-mail ai dettagli di contatto indicati di seguito.

7.2 Diritto di opposizione

Laddove trattiamo i Suoi dati personali sulla base di interessi legittimi, ha il diritto di opporti a tale trattamento, compreso il profiling, per motivi legati alla sua situazione particolare, in qualsiasi momento.

Se esercita il Suo diritto di opposizione, interromperemo il trattamento dei Suoi dati personali in quel contesto. Tuttavia, in alcuni casi, potremmo dimostrare che abbiamo motivi legittimi impellenti per continuare a trattare i Suoi dati personali e, in tal caso, la informeremo.

7.3 Diritto di presentare reclamo all’autorità di vigilanza

Ci impegniamo a collaborare con Lei per ottenere una risoluzione equa di qualsiasi reclamo relativo al nostro utilizzo delle sue informazioni. Se ha dubbi o desidera presentare un reclamo ai nostri team per la privacy (inclusi i responsabili della protezione dei dati pertinenti), utilizzi i dettagli forniti di seguito nella sezione Contattaci.

Potrebbe avere il diritto di presentare un reclamo a un'autorità di vigilanza competente.

Tenga presente che tutti i diritti sopra elencati non sono assoluti e vi sono situazioni in cui non possono essere esercitati o non sono applicabili.

8. Chi è responsabile dei Suoi dati personali

L'entità Castrol responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è Castrol Group Holdings Limited, o la società Castrol pertinente che opera nel Suo paese o regione. Ove richiesto, trova ulteriori informazioni sull'azienda Castrol locale nel Suo Supplemento specifico per il Suo paese. A seconda dell'attività di trattamento, altre società del gruppo Castrol possono anche trattare i Suoi dati personali.

Se ha domande su questa Informativa, le nostre pratiche sulla privacy o i Suoi diritti di protezione dei dati, ci contatti a privacy.response@castrol.com, inclusi i Responsabili della protezione dei dati o altri contatti per la privacy, ove applicabile.

Quando ci contatta, La preghiamo di indicare il paese e/o lo stato in cui risiede affinché possiamo fornirLe le informazioni appropriate e gestire la Sua richiesta in conformità con le leggi applicabili.

Quando esercita i Suoi diritti alla privacy, potremmo chiederle di fornire le informazioni necessarie per verificare la sua identità. Se invierà una richiesta tramite un terzo autorizzato, potremmo richiedere prove che il terzo sia autorizzato ad agire per Suo conto prima di elaborare la Sua richiesta.

9. Siti web di terze parti a cui rimandiamo

Le nostre Risorse digitali possono contenere collegamenti a siti web, servizi o contenuti esterni forniti da terze parti, che non sono sotto il nostro controllo e non sono disciplinati dalla presente Informativa. L’interazione con questo contenuto esterno può consentire a terze parti di raccogliere o condividere informazioni su di te. Le pratiche sulla privacy di queste terze parti sono disciplinate dalle loro stesse informative sulla privacy. La invitiamo a leggere i termini di queste terze parti, per comprendere meglio le loro pratiche sulla privacy.

10. Modifica alla presente Informativa sulla privacy

La presente informativa è stata aggiornata a ottobre 2026. La aggiorneremo di nuovo quando necessario per riflettere i cambiamenti nella legge e nelle nostre pratiche. Se apportiamo una modifica sostanziale alla presente Informativa sulla privacy, le sarà fornita una notifica appropriata via e-mail in conformità con i requisiti legali. La invitiamo a rivedere periodicamente la presente Informativa per rimanere informato sul nostro trattamento dei suoi dati personali.