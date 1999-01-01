La casa dell’ingegneria allo stato liquido

Castrol è al servizio di ogni automobilista, motociclista e settore industriale del pianeta. Lo facciamo producendo ingegneria allo stato liquido. Ciò significa creare oli, lubrificanti, liquidi e grassi a elevate prestazioni per ogni applicazione immaginabile.

Sappiamo che il contesto in cui operi è fatto di tante piccole cose e tutte devono funzionare come si deve. Per questo lubrifichiamo ogni componente della tua automobile o della tua moto, le scale mobili del centro commerciale, l’ascensore del tuo ufficio e persino la catena di montaggio dove è stato prodotto il tuo frigorifero.

Ci trovi nelle miniere e nelle cave, ma anche nelle navi da crociera e negli aerei di linea, nei parchi eolici e nei campi di grano. Di qualsiasi cosa tu abbia bisogno, contribuiamo a realizzarla.