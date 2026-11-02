Stonepeak completa l’acquisizione della maggioranza delle azioni di controllo in Castrol da bp
Londra e New York, 2 novembre 2026 – Stonepeak, una società leader negli investimenti alternativi specializzata in infrastrutture, ha annunciato oggi di aver completato l’acquisizione di una partecipazione del 65% in Castrol, leader mondiale nei lubrificanti, da BP p.l.c. (“bp”) (NYSE: BP) (LON: BP), bp manterrà una partecipazione di minoranza del 35% in Castrol.
Grazie al sostegno di Stonepeak e al continuo supporto di bp, Castrol rafforzerà ulteriormente la propria posizione come uno dei maggiori fornitori al mondo di lubrificanti e fluidi per la gestione termica ed essenziali per le applicazioni nei mercati automotive consumer, commerciali ed industriali. La nuova struttura proprietaria conferisce a Castrol maggiore flessibilità finanziaria ed operativa, consentendo all’azienda di accelerare la crescita sia nei mercati in cui è già presente, sia nei mercati adiacenti, supportata dalla tecnologia del brand, dalle relazioni con i clienti e dalla sua presenza globale.
Come dichiarato nel comunicato stampa relativo all’annuncio, anche il Canada Pension Plan Investment Board (“CPP Investments”) investirà a sostegno dell’operazione in qualità di azionista di minoranza indiretto.
Contestualmente al perfezionamento dell'operazione, è stato nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione per Castrol che sarà presieduto da Ben van Beurden, Presidente di Clariant AG ed ex Amministratore Delegato di Shell plc. Il Consiglio sarà composto da quattro amministratori indipendenti, incluso il Presidente, tre amministratori affiliati a Stonepeak, due amministratori provenienti da bp e uno amministratore proveniente da CPP Investments. Ciascun componente del Consiglio apporterà competenze significative e pertinenti, che contribuiranno allo sviluppo di Castrol.
Castrol è uno dei principali marchi di lubrificanti al mondo e serve clienti e consumatori nei settori automotive, marittimo, industriale ed energetico. I marchi Castrol sono riconosciuti a livello globale per la qualità premium e le loro prestazioni elevate, frutto dell’impegno dell’azienda nell’innovazione e nelle tecnologie all’avanguardia. Con prodotti commercializzati in oltre 150 Paesi, da più di 127 anni Castrol contribuisce a mantenere il mondo in movimento: sulle strade e sui circuiti, in aria, in mare e nello spazio.
Castrol è supportata da Stonepeak, una delle principali società di investimenti alternativi che detiene una quota di maggioranza, e BP p.l.c. (“bp”) (NYSE: BP) (LON: BP). Castrol ha sede nel Regno Unito e conta oltre 6.000 dipendenti in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, consulti il sito di Castrol: www.castrol.com
Stonepeak è una delle principali società di investimenti alternativi specializzata in infrastrutture, con circa 98 miliardi di dollari di patrimonio gestito. Attraverso i propri investimenti a livello globale in società caratterizzate da profili difensivi e basate su beni tangibili, Stonepeak mira a creare valore per i propri investitori e per le società in portafoglio, con particolare attenzione alla protezione dal rischio dai ribassi e a solidi rendimenti corretti per il rischio. In qualità di sponsor di veicoli di investimento in private equity e credito, Stonepeak fornisce capitali, supporto operativo e una partnership solida e duratura per favorire la crescita delle società in cui investe, tra cui infrastrutture digitali, energia e transizione energetica, trasporti e logistica e settore immobiliare.
Stonepeak ha sede a New York con uffici a Houston, Washington, D.C., Londra, Hong Kong, Seul, Singapore, Sydney, Tokyo, Abu Dhabi e Riad. Per ulteriori informazioni, consulti il sito di Stonepeak: www.stonepeak.com
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