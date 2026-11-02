La nuova struttura proprietaria conferisce a Castrol una maggiore flessibilità finanziaria ed operativa per supportare la prossima fase di crescita

Stabilisce un nuovo Consiglio di Amministrazione di Castrol presieduto da Ben van Beurden, Presidente di Clariant AG ed ex Amministratore Delegato di Shell plc

Londra e New York, 2 novembre 2026 – Stonepeak, una società leader negli investimenti alternativi specializzata in infrastrutture, ha annunciato oggi di aver completato l’acquisizione di una partecipazione del 65% in Castrol, leader mondiale nei lubrificanti, da BP p.l.c. (“bp”) (NYSE: BP) (LON: BP), bp manterrà una partecipazione di minoranza del 35% in Castrol.

Grazie al sostegno di Stonepeak e al continuo supporto di bp, Castrol rafforzerà ulteriormente la propria posizione come uno dei maggiori fornitori al mondo di lubrificanti e fluidi per la gestione termica ed essenziali per le applicazioni nei mercati automotive consumer, commerciali ed industriali. La nuova struttura proprietaria conferisce a Castrol maggiore flessibilità finanziaria ed operativa, consentendo all’azienda di accelerare la crescita sia nei mercati in cui è già presente, sia nei mercati adiacenti, supportata dalla tecnologia del brand, dalle relazioni con i clienti e dalla sua presenza globale.

Si tratta di un traguardo importante nei 127 anni di storia di Castrol e siamo entusiasti di farne parte. In stretta collaborazione con lo straordinario team dirigenziale e con i dipendenti di Castrol, nel breve termine i nostri sforzi si concentreranno sul miglioramento operativo e sulla crescita sostenibile. Siamo convinti che Castrol abbia davanti a sé un futuro estremamente promettente e non vediamo l’ora di contribuire a rafforzarne ulteriormente la sua posizione di leadership sul mercato, continuando a soddisfare le esigenze dei clienti e a promuovere la prossima fase di crescita dell’azienda. Anthony Borreca Senior Managing Director di Stonepeak

Castrol affronta questa nuova fase del proprio percorso partendo da una posizione di grande solidità, grazie a marchi affidabili, solide relazioni con i clienti, collaboratori di talento ed una chiara strategia di crescita. Sono orgogliosa di ciò che abbiamo realizzato come parte di bp. Sono inoltre entusiasta di collaborare con Stonepeak per consolidare questo slancio, esprimere il pieno potenziale di Castrol e creare maggior valore per i nostri stakeholder. Michelle Jou Amministratore Delegato di Castrol

Come dichiarato nel comunicato stampa relativo all’annuncio, anche il Canada Pension Plan Investment Board (“CPP Investments”) investirà a sostegno dell’operazione in qualità di azionista di minoranza indiretto.

Contestualmente al perfezionamento dell'operazione, è stato nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione per Castrol che sarà presieduto da Ben van Beurden, Presidente di Clariant AG ed ex Amministratore Delegato di Shell plc. Il Consiglio sarà composto da quattro amministratori indipendenti, incluso il Presidente, tre amministratori affiliati a Stonepeak, due amministratori provenienti da bp e uno amministratore proveniente da CPP Investments. Ciascun componente del Consiglio apporterà competenze significative e pertinenti, che contribuiranno allo sviluppo di Castrol.