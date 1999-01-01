La ricerca esplora la complessa gamma di fattori neurofisiologici che possono influenzare la sensazione di eccitazione che i conducenti provano quando sono al volante
In Castrol condividiamo la vostra passione per la guida. Mentre progettiamo Castrol EDGE per offrire le massime prestazioni, abbiamo voluto comprendere la scienza dei dati alla base del “brivido della guida” (thrill of driving). Attraverso uno studio indipendente, abbiamo analizzato il complesso insieme di fattori neurofisiologici che possono influenzare l’intensa emozione provata dai conducenti al volante, il ruolo della velocità e il “punto ottimale” in cui l’individuo raggiunge uno stato di piena concentrazione e quel brivido tocca il suo apice.
I partecipanti allo studio hanno indossato dispositivi per il monitoraggio dell’attività cerebrale, oculare, cardiaca e cutanea in cinque diversi test, durante i quali erano alla guida oppure passeggeri. Tutte le prove si sono svolte in un circuito dedicato nel Regno Unito. La raccolta e l'analisi dell’ampia mole di dati neurofisiologici è stata affidata a Brainbox, azienda britannica specializzata in neuroscienze che fornisce tecnologie avanzate per la ricerca cerebrale, formazione e supporto scientifico alle organizzazioni impegnate in attività di ricerca e sperimentazioni cliniche.
Brivido della guida
Scopri come sono stati testati i partecipanti e scopri i principali risultati dello studio.
Il nostro studio Castrol EDGE “Thrill of Driving” suggerisce che il brivido della guida nasce dalla convergenza di tre fattori chiave che si manifestano quando ci si trova in uno stato di elevata attivazione: viscerale (intensa situazione di stimolazione mentale e fisica), intellettuale (livello di coinvolgimento della mente nel compito specifico) ed emotivo (equilibrio tra eccitazione e paura).
Se uno di questi tre fattori supera il livello che il singolo conducente percepisce come gestibile (e questo livello può variare sensibilmente da una persona all’altra), sarà possibile sentirsi sopraffatti dai diversi stimoli esterni e l’esperienza può trasformarsi da brivido a timore. Dal punto di vista neurofisiologico, i principali indicatori di stress, come la frequenza cardiaca e i movimenti oculari, assumono in questo caso un andamento meno regolare e meno controllato.
La nostra ricerca Castrol EDGE “Thrill of Driving” suggerisce inoltre che il brivido sia associato alla sensazione, da parte dei partecipanti, di un elevato livello di concentrazione e controllo, all’interno di un ambiente gestito e su un circuito chiuso. È in questo momento che i conducenti possono entrare in uno stato neurofisiologico di immersione mentale.
Castrol ha commissionato la ricerca nell'ambito del proprio approccio di progettazione guidata dai dati ('data engineered'), evidenziando come Castrol EDGE, proprio grazie a questa filosofia, garantisca prestazioni ai massimi livelli*.
Lo studio Castrol “Thrill of Driving” nel dettaglio
Leggi la storia completa nel dettaglio, incluso l’approccio dello studio e ciò che suggerisce sull’esperienza di guida in un ambiente controllato e su un circuito chiuso.Leggi la storia completa
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