La nostra ricerca Castrol EDGE “Thrill of Driving” suggerisce inoltre che il brivido sia associato alla sensazione, da parte dei partecipanti, di un elevato livello di concentrazione e controllo, all’interno di un ambiente gestito e su un circuito chiuso. È in questo momento che i conducenti possono entrare in uno stato neurofisiologico di immersione mentale.

Non è un singolo parametro a definire l'eccitazione; è piuttosto la combinazione di più fattori, che raggiungono livelli elevati e convergono: l'individuo sperimenta uno stato di aumentata attivazione neurofisiologica, percepisce di avere il pieno controllo del veicolo ed è immerso nell'esperienza, sia a livello cognitivo sia emotivo Il brivido non riguarda la velocità, ma la concentrazione. I dati mostrano che il vero coinvolgimento si manifesta nel momento in cui il conducente raggiunge la massima attenzione, un’esperienza che si riflette nell’attività del cervello, del cuore e degli occhi. Dan Phillips, Co-founder & Director di Brainbox Ltd.