Campagne de génération de leads IWS France

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Castrol France, dont le siège social est situé Tour CB 21, 16 Place de l ’Iris, 92400 Courbevoie, FRANCE (« Castrol », « nous » ou « notre »), est responsable des données personnelles traitées.

Collecte et utilisation des données personnelles

Nous collectons votre nom, adresse e-mail, numéro de téléphone, le nom de votre atelier et sa ville. Vos données personnelles seront collectées et utilisées uniquement aux fins de (i) prise de rendez-vous avec notre distributeur agréé Certas Energy Lubrifiants et en savoir plus sur notre offre de service Castrol et les produits Castrol, (ii) si vous nous en donnez la permission des communications marketing futures de Castrol France.



Nous nous appuyons sur votre intérêt légitime pour la fin (i) prise de rendez-vous avec notre distributeur agréé Certas Energy Lubrifiants, sur lequel nous comptons contractuellement pour vous contacter en tant que client potentiel de Castrol en France et nous nous appuyons sur votre consentement pour la fin (ii), conformément au formulaire d'inscription et à cette déclaration de confidentialité. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en suivant le lien de désinscription au bas de chaque communication par e-mail de Castrol ou en envoyant un e-mail à GDPREurope@Castrol.com.

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Vos données personnelles peuvent être divulguées à notre Distributeur avec lesquels nous collaborons pour planifier un rendez-vous, en savoir plus sur notre offre de service Castrol et nos produits Castrol et, si vous y avez consenti, pour vous envoyer des communications par e-mail de Castrol.



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Transfert des données personnelles en dehors de l'eee

Castrol peut divulguer vos données personnelles à d'autres entités BP qui peuvent être situées en dehors de l'EEE. Dans ce cas, vos données personnelles resteront à tout moment protégées par le cadre de conformité global, flexible et complet de BP qui met en œuvre des mesures et des garanties appropriées (y compris les clauses contractuelles types de l'UE) pour garantir que vos données personnelles sont protégées conformément aux lois applicables en matière de protection des données.

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La durée pendant laquelle nous conserverons vos données personnelles variera en fonction de la finalité pour laquelle nous les utilisons. Nous calculons la période de conservation en fonction du temps nécessaire pour : (a) remplir les objectifs décrits dans cette déclaration de confidentialité, (b) respecter les délais requis ou recommandés par les autorités de régulation, les organismes professionnels ou les associations, (c) se conformer aux lois applicables, aux obligations légales et autres obligations légales (y compris les obligations contractuelles), et (d) répondre à vos demandes.

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