Stonepeak finalise l'acquisition d'une participation majoritaire de contrôle dans Castrol auprès de bp
Londres et New York, 2 novembre 2026 – Stonepeak, une société d'investissement alternatif leader spécialisée dans les infrastructures, a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition d'une participation de 65 % dans Castrol, un leader mondial des lubrifiants, auprès de BP p.l.c. (« bp ») (NYSE : BP) (LON : BP), bp conservera une participation minoritaire de 35 % dans Castrol.
Avec le soutien de Stonepeak et le soutien continu de bp, Castrol renforcera sa position en tant que l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de lubrifiants essentiels et de fluides de gestion thermique pour les marchés finaux de l'automobile grand public, commercial et industriel. La nouvelle structure de propriété offre à Castrol une plus grande flexibilité financière et opérationnelle, permettant à l'entreprise d'accélérer sa croissance dans son empreinte existante et dans les marchés adjacents, soutenue par la technologie de la marque, ses relations clients et sa portée mondiale.
Comme indiqué dans le communiqué de presse de l'annonce, le Conseil d'investissement du Régime de pensions du Canada (« CPP Investments ») investira également pour soutenir la transaction en tant que détenteur minoritaire indirect.
En lien avec la clôture, un nouveau Conseil d'administration a été nommé pour Castrol, qui sera présidé par Ben van Beurden, Président de Clariant AG et ancien Directeur général de Shell plc. Le Conseil se composera de quatre administrateurs indépendants, y compris le président, trois administrateurs affiliés à Stonepeak, deux administrateurs de bp, et un administrateur de CPP Investments. Chacun des administrateurs apporte une expertise significative et pertinente qui sera bénéfique pour Castrol.
Castrol est l'une des principales marques de lubrifiants au monde, servant des clients et des consommateurs dans les secteurs de l'automobile, de la marine, de l'industrie et de l'énergie. Les marques Castrol sont reconnues mondialement pour leur qualité premium et performance élevée, façonnées par l'engagement de l'entreprise envers l'innovation et la technologie de pointe. Avec des produits vendus dans plus de 150 pays, Castrol a contribué à faire avancer les choses sur les routes et les circuits, dans les airs, en mer et dans l'espace depuis plus de 127 ans.
Castrol est soutenu par Stonepeak, une société d'investissement alternative de premier plan qui détient un intérêt majoritaire et par BP p.l.c. (« bp ») (NYSE : BP) (LON : BP). Castrol est basé au Royaume-Uni et compte plus de 6000 employés dans le monde entier. Pour plus d’informations, veuillez consulter: www.castrol.com
Stonepeak est une entreprise d'investissement alternatif de premier plan spécialisée dans les infrastructures, avec environ 98 milliards de dollars d'actifs sous gestion. À travers son investissement dans des entreprises défensives et de biens matériels à l'échelle mondiale, Stonepeak vise à créer de la valeur pour ses investisseurs et ses entreprises de portefeuille, en mettant l'accent sur la protection contre les baisses et de solides rendements ajustés au risque. En tant que sponsor de véhicules d'investissement en capital-investissement et en crédit, Stonepeak fournit du capital, un soutien opérationnel et un partenariat engagé pour développer des investissements dans ses secteurs cibles, qui incluent l'infrastructure numérique, l'énergie et la transition énergétique, le transport et la logistique, et l'immobilier.
Stonepeak a son siège à New York avec des bureaux à Houston, Washington, D.C., Londres, Hong Kong, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, Abou Dhabi et Riyad. Pour plus d'informations, veuillez visiter: www.stonepeak.com
Stonepeak:
Maya Brounstein
publicaffairs@stonepeak.com
Castrol:
Victoria Johnson