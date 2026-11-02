La nouvelle structure de propriété donne à Castrol une plus grande flexibilité financière et opérationnelle pour soutenir sa prochaine phase de croissance

Établit un nouveau conseil d'administration pour Castrol présidé par Ben van Beurden, Président de Clariant AG et ancien directeur général de Shell plc

Londres et New York, 2 novembre 2026 – Stonepeak, une société d'investissement alternatif leader spécialisée dans les infrastructures, a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition d'une participation de 65 % dans Castrol, un leader mondial des lubrifiants, auprès de BP p.l.c. (« bp ») (NYSE : BP) (LON : BP), bp conservera une participation minoritaire de 35 % dans Castrol.

Avec le soutien de Stonepeak et le soutien continu de bp, Castrol renforcera sa position en tant que l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de lubrifiants essentiels et de fluides de gestion thermique pour les marchés finaux de l'automobile grand public, commercial et industriel. La nouvelle structure de propriété offre à Castrol une plus grande flexibilité financière et opérationnelle, permettant à l'entreprise d'accélérer sa croissance dans son empreinte existante et dans les marchés adjacents, soutenue par la technologie de la marque, ses relations clients et sa portée mondiale.

Il s’agit d'une etape passionnante dans les 127 ans d'histoire de Castrol, et nous sommes ravis d'en faire partie, en étroite collaboration avec l'équipe de direction exceptionnelle de Castrol et ses collaborateurs. A court terme, nos efforts porteront sur l'amélioration opérationnelle et la croissance durable. Nous croyons que Castrol a un avenir extrêmement prometteur et nous sommes impatients d'aider Castrol à élargir sa position de leader sur le marché, à continuer de servir ses clients et à réaliser sa prochaine phase de croissance. Anthony Borreca Senior Managing Director chez Stonepeak

Castrol commence la prochaine étape de son développement en s’appuyant sur des bases solides avec des marques de confiance, de solides relations avec les clients, des collègues talentueux et une stratégie de croissance claire. Je suis fière de ce que nous avons accompli au sein de bp. Je me réjouis de travailler avec Stonepeak pour consolider cet élan, libérer tout le potentiel de Castrol et offrir une plus grande valeur à nos parties prenantes. Michelle Jou Directrice Générale de Castrol

Comme indiqué dans le communiqué de presse de l'annonce, le Conseil d'investissement du Régime de pensions du Canada (« CPP Investments ») investira également pour soutenir la transaction en tant que détenteur minoritaire indirect.

En lien avec la clôture, un nouveau Conseil d'administration a été nommé pour Castrol, qui sera présidé par Ben van Beurden, Président de Clariant AG et ancien Directeur général de Shell plc. Le Conseil se composera de quatre administrateurs indépendants, y compris le président, trois administrateurs affiliés à Stonepeak, deux administrateurs de bp, et un administrateur de CPP Investments. Chacun des administrateurs apporte une expertise significative et pertinente qui sera bénéfique pour Castrol.