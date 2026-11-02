Stonepeak finalise l’acquisition de la participation majoritaire de contrôle dans Castrol auprès de bp
Londres et New York, 2 novembre 2026 – Stonepeak, une société d’investissement alternatif de premier plan spécialisée dans les infrastructures, a annoncé aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition d’une participation de 65 % dans Castrol, un leader mondial des lubrifiants, auprès de BP p.l.c. (« bp ») (NYSE : BP) (LON : BP). bp conservera une participation minoritaire de 35 % dans Castrol.
Avec l’appui et le soutien continu de Stonepeak de bp, Castrol s’appuiera sur sa position en tant que l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de lubrifiants essentiels à la mission et de fluides de gestion thermique pour les marchés finaux de l’automobile, du commerce et de l’industrie. La nouvelle structure de propriété confère à Castrol une plus grande flexibilité financière et opérationnelle, permettant à l’entreprise d’accélérer sa croissance dans l’ensemble de son empreinte existante et dans les marchés adjacents, soutenue par la technologie de la marque, ses relations avec les clients et sa portée mondiale.
Tel qu'indiqué dans le communiqué de presse de l'annonce, l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (« Investissements RPC ») investira également à l'appui de la transaction en tant que détenteur minoritaire indirect.
Parallèlement à la clôture, un nouveau conseil d’administration a été nommé pour Castrol, qui sera présidé par Ben van Beurden, Président de Clariant AG et ancien Directeur général de Shell plc. Le conseil sera composé de quatre administrateurs indépendants, dont le président, trois administrateurs affiliés à Stonepeak, deux administrateurs de bp et un administrateur d’Investissements RPC. Chacun des administrateurs apporte une expertise significative et pertinente qui sera bénéfique pour Castrol.
Castrol est l’une des principales marques de lubrifiants au monde, au service des clients et des consommateurs dans les secteurs de l’automobile, de la marine, de l’industrie et de l’énergie. Les marques Castrol sont reconnues mondialement pour leur qualité supérieure et leur haute performance, façonnées par l’engagement de l’entreprise en termes d’innovation et de technologie de pointe. Avec des produits vendus dans plus de 150 pays, Castrol a contribué à faire bouger les choses sur les routes et les pistes de course, dans les airs, sur mer et dans l’espace depuis plus de 127 ans.
Castrol est soutenue par Stonepeak, une société d’investissement alternatif de premier plan qui détient une participation majoritaire, et BP p.l.c. (« bp ») (NYSE : BP) (LON : BP). Le siège social de Castrol est situé au Royaume-Uni et compte plus de 6 000 employés dans le monde entier. Pour en savoir plus, veuillez visiter : www.castrol.com
Stonepeak est une société d’investissement alternatif de premier plan spécialisée dans les infrastructures, avec environ 98 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Grâce à ses investissements dans des entreprises défensives et d’actifs durables à l’échelle mondiale, Stonepeak vise à créer de la valeur pour ses investisseurs et les sociétés de son portefeuille, en mettant l’accent sur la protection contre les baisses et de solides rendements ajustés au risque. Stonepeak, en tant que sponsor de véhicules d’investissement en capital-investissement et en crédit, fournit des capitaux, un soutien opérationnel et des partenariats engagés pour accroître les investissements dans ses secteurs cibles, notamment les infrastructures numériques, la transition énergétique et énergétique, les transports et la logistique, et l’immobilier.
Stonepeak a son siège social à New York avec des bureaux à Houston, Washington, D.C., Londres, Hong Kong, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, Abu Dhabi et Riyad. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.stonepeak.com
Stonepeak :
Maya Brounstein
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Castrol :
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