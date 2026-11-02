La nouvelle structure de propriété donne à Castrol une plus grande flexibilité financière et opérationnelle pour soutenir sa prochaine phase de croissance

Création d’un nouveau conseil d’administration pour Castrol présidé par Ben van Beurden, Président de Clariant AG et ancien Directeur général de Shell plc

Londres et New York, 2 novembre 2026 – Stonepeak, une société d’investissement alternatif de premier plan spécialisée dans les infrastructures, a annoncé aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition d’une participation de 65 % dans Castrol, un leader mondial des lubrifiants, auprès de BP p.l.c. (« bp ») (NYSE : BP) (LON : BP). bp conservera une participation minoritaire de 35 % dans Castrol.

Avec l’appui et le soutien continu de Stonepeak de bp, Castrol s’appuiera sur sa position en tant que l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de lubrifiants essentiels à la mission et de fluides de gestion thermique pour les marchés finaux de l’automobile, du commerce et de l’industrie. La nouvelle structure de propriété confère à Castrol une plus grande flexibilité financière et opérationnelle, permettant à l’entreprise d’accélérer sa croissance dans l’ensemble de son empreinte existante et dans les marchés adjacents, soutenue par la technologie de la marque, ses relations avec les clients et sa portée mondiale.

Il s’agit d’une étape importante dans les 127 ans d’histoire de Castrol, et nous sommes ravis d’en faire partie. En étroite collaboration avec l’équipe de direction et les employés exceptionnels de Castrol, nos efforts à court terme se concentreront sur l’amélioration opérationnelle et la croissance durable. Nous croyons que Castrol a un avenir incroyablement prometteur devant lui et nous sommes impatients d’aider Castrol à étendre sa position de chef de file sur le marché, à continuer à servir ses clients et à mener sa prochaine phase de croissance. Anthony Borreca, Directeur général principal chez Stonepeak

Castrol commence la prochaine étape de son parcours à partir d’une position de force réelle, avec des marques de confiance, de solides relations avec les clients, des collègues talentueux et une stratégie de croissance claire. Je suis fier de ce que nous avons accompli dans le cadre de bp. Je suis également ravie de travailler avec Stonepeak pour poursuivre sur cette lancée, libérer le plein potentiel de Castrol et offrir une plus grande valeur à nos parties prenantes. Michelle Jou Présidente-directrice générale de Castrol

Tel qu'indiqué dans le communiqué de presse de l'annonce, l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (« Investissements RPC ») investira également à l'appui de la transaction en tant que détenteur minoritaire indirect.

Parallèlement à la clôture, un nouveau conseil d’administration a été nommé pour Castrol, qui sera présidé par Ben van Beurden, Président de Clariant AG et ancien Directeur général de Shell plc. Le conseil sera composé de quatre administrateurs indépendants, dont le président, trois administrateurs affiliés à Stonepeak, deux administrateurs de bp et un administrateur d’Investissements RPC. Chacun des administrateurs apporte une expertise significative et pertinente qui sera bénéfique pour Castrol.