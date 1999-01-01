Kun vierailet verkkosivustoillamme tai sovelluksissamme (jäljempänä ”digitaalinen omaisuus”), osallistut ohjelmiimme tai tapahtumiimme, otat meihin yhteyttä, ostat tuotteitamme ja palvelujamme ja/tai asioit kanssamme muulla tavoin, Castrol-yhtiö (”Castrol” ja ”me” kaikissa taivutusmuodoissaan) tai sen konserniyhtiö tai tytäryhtiö voi kerätä ja käsitellä henkilötietojasi.
Tämä tietosuojalausunto (”tietosuojalausunto” tai ”lausunto”) kattaa seuraavien henkilöiden henkilötiedot:
Tässä lausunnossa selitetään, millaisia henkilötietoja käsittelemme sinusta, mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi, miten käytämme ja suojaamme niitä, kuinka kauan säilytämme niitä ja oikeutesi suhteessa henkilötietoihisi.
Tarvittaessa voimme toimittaa sinulle tätä tietosuojaselostetta täydentäviä tietosuojailmoituksia tai lainkäyttöaluekohtaisia ilmoituksia, joissa annetaan lisätietoja henkilötietojen käsittelystä sovellettavan lainsäädännön vaatimusten ja paikallisten käytäntöjen mukaisesti.
Henkilötiedot tai henkilökohtaiset tiedot tarkoittavat mitä tahansa tietoa, jonka perusteella kyseinen henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti. Voimme käsitellä sinusta seuraavia henkilötietoja:
|Kategoria
|Tyypilliset tietopisteet
|Tyypilliset lähteet
|Biografiset ja yhteystiedot
|Puhelinnumero ja postiosoite tai sähköpostiosoite.
|Sinä / toimintosi käynnistämä käyttöliittymä
|Tilin kirjautumistiedot
|Käyttäjänimet, salasanat.
|Sinä / meidän tuottamamme tiedot
|Transaktiotiedot.
|Tiedot kanaviemme kautta tekemistäsi tapahtumista, tarjoamiemme palveluiden toteuttamisesta sekä maksutiedot.
|Sinä / meidän tuottamamme tiedot
|Ammatilliset tiedot
|Työnimike, yrityksen nimi, yrityksen sähköpostiosoite, yrityksen puhelinnumero, yrityksen osoite.
|Sinä / kolmas osapuoli
|Mieltymyksiä koskevat tiedot
|Markkinointi- tai käyttötiedot, jotka annat meille tai joita voimme päätellä muista meille annetuista tiedoista.
|Meidän / kolmannen osapuolen luomat
|Viestintä.
|Pidämme tyypillisesti kirjaa viestinnästä kanssasi. Tähän voi sisältyä puheluita, jotka tallennamme henkilöstömme koulutusta ja laadunvarmistusta varten.
|Sinä / meidän tuottamat tiedostot
|Digitaalisen omaisuuden käyttödata
|IP-osoite, selaimen tyyppi ja versio, aikavyöhykeasetukset ja sijainti, selaimen lisäosien tyypit ja versiot, käyttöjärjestelmä ja käyttöympäristö sekä muut laitteidesi tekniset tiedot, joita käytät digitaalisen omaisuutemme käyttämiseen (esimerkiksi evästeiden ja muiden seurantatekniikoiden avulla).
|Meidän tai kolmannen osapuolen luomat
Kun käytät digitaalista omaisuuttamme, me ja palveluntarjoajamme voimme käyttää evästeitä ja vastaavia teknologioita kerätäksemme tietoa digitaalisen omaisuutemme käytöstäsi.
Voit hallita evästeasetuksiasi digitaalisessa palvelussamme olevan Evästeasetukset-sivun kautta. Voit myös määrittää selaimesi asetukset siten, että kaikki tai osa evästeistä estetään tai että saat ilmoituksen, kun evästeitä asetetaan. Huomaathan, että tiettyjen evästeiden poistaminen käytöstä voi vaikuttaa digitaalisten palvelujemme joidenkin ominaisuuksien toimivuuteen tai saatavuuteen.
Lisätietoja käyttämistämme evästeistä ja siitä, miten voit hallita asetuksiasi, löydät Evästeasetukset-sivulta, joka on saatavilla kaikissa digitaalisissa palveluissamme.
Kun käytämme henkilötietojasi tässä tietosuojalausunnossa mainittuihin tarkoituksiin, varmistamme, että meillä on siihen oikeusperuste.
Oikeusperusteet
Sovellettavan lainsäädännön sitä edellyttäessä varmistamme, että meillä on asianmukainen oikeusperuste tai muu pätevä syy käsitellä henkilötietojasi tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin. Lainkäyttöalueen ja sovellettavan lainsäädännön perusteella voimme käsitellä henkilötietojasi yhden tai useamman käytettävissämme olevan oikeusperusteen nojalla, mukaan lukien alla kuvatut oikeusperusteet.
Alla olevassa taulukossa esitetään tarkemmin, miksi keräämme tietojasi ja miten käytämme niitä sekä oikeusperusteitamme sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.
|Käsittelytoimet
|Käyttämämme tiedot
|Asiaankuuluvat oikeusperusteet
Asiakassuhteiden hallintaan sekä liiketoimintamme (mukaan lukien palveluidemme ja tuotteidemme) hallinnointiin ja kehittämiseen. Näitä ovat esimerkiksi:
– osana käyttäjätietojen rekisteröintiprosessia
– yhteydenpito kanssasi
– asiakkaidemme ja liiketoimintamme johtaminen ja hallinta
– liiketoimintamme parantaminen ja kehittäminen (mukaan lukien tekoälyjärjestelmien koulutuksen avulla) ja/tai
– viestintämme laadun, sisällön ja merkityksellisyyden parantamiseksi (mikäli olet tilannut viestintäämme) seuraamalla, miten olet vuorovaikutuksessa viestinnämme kanssa, esimerkiksi vastaanotatko, avaatko tai napsautatko sähköpostiviestissä olevaa linkkiä.
– Biografiset ja yhteystiedot
– Tilin kirjautumistiedot
– Ammatilliset tiedot
– Mieltymyksiä koskevat tiedot
– Digitaalisen omaisuuden käyttödata
– Viestintä.
|Oikeutettu etu (palvelujen tehokas hallinnointi ja tarjoaminen sekä palvelujemme kehittäminen), ellei sovellettava tietosuojalainsäädäntö edellytä suostumusta.
Digitaalisen omaisuuden ylläpitoon ja hallintaan. Näitä ovat esimerkiksi:
– digitaalisten palveluidemme sisältämän tiedon jatkuva tarkastaminen ja parantaminen, jotta ne olisivat käyttäjäystävällisiä ja jotta voidaan estää mahdolliset häiriöt ja kyberhyökkäykset
– vianetsinnän/analyysin tekeminen, mikä on tarpeen haitallisten koodien/toimijoiden havaitsemiseksi ja sen ymmärtämiseksi, miten tämä voi vaikuttaa IT-järjestelmääsi ja/tai
– laitteisiin ja järjestelmiin kohdistuvien nykyisten hyökkäysten tilastolliseen seurantaan ja analysoimiseen sekä laitteiden ja järjestelmien nykyisiltä hyökkäyksiltä suojaamiseksi tarkoitettujen ratkaisujen jatkuvaan mukauttamiseen.
Saatamme myös anonymisoida henkilötietosi tätä tarkoitusta varten.
– Biografiset ja yhteystiedot
– Tilin kirjautumistiedot
– Ammatilliset tiedot
– Mieltymyksiä koskevat tiedot
– Digitaalisen omaisuuden käyttödata
– Viestintä.
|Oikeutettu etu (tietoteknisten palvelujen ylläpito ja hallinta, verkko- ja tietoturvan varmistaminen sekä petosten ehkäiseminen), ellei sovellettava tietosuojalainsäädäntö edellytä suostumusta.
|Evästeilmoituksessamme esitettyihin tarkoituksiin
– Tilin kirjautumistiedot
– Mieltymyksiä koskevat tiedot
– Digitaalisen omaisuuden käyttödata
Oikeutettu etu (digitaalisen omaisuutemme välttämättömien toimintojen tarjoaminen), ellei sovellettava tietosuojalainsäädäntö edellytä suostumusta.
Suostumus ainoastaan silloin, kun sovellettava tietosuojalainsäädäntö sitä edellyttää, esimerkiksi muiden kuin välttämättömien evästeiden ja vastaavien teknologioiden avulla kerättyjen tietojen osalta. Voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa evästeasetuksissasi.
Analytiikkaa, tilastointia, profilointia ja tiedon analysointia varten. Näitä ovat esimerkiksi:
– asiakkaidemme tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden ymmärtäminen
– markkinasegmentoinnin toteuttaminen (mukaan lukien markkinointitarkoituksiin)
– markkinatietoanalyysien toteuttaminen ja/tai digitaalisen omaisuuden, palveluiden tai viestinnän personoiminen sinusta muodostamiemme profiilitietojen perusteella.
Saatamme myös anonymisoida henkilötietosi tätä tarkoitusta varten.
– Biografiset ja yhteystiedot
– Tilin kirjautumistiedot
– Ammatilliset tiedot
– Mieltymyksiä koskevat tiedot
– Digitaalisen omaisuuden käyttödata
– Viestintä.
|Oikeutetut edut (liiketoimintamallimme ja palveluidemme kehittäminen ja parantaminen sekä asiakkaidemme parempi ymmärtäminen), ellei sovellettava tietosuojalainsäädäntö edellytä suostumusta.
Markkinointi-/ mainostarkoituksiin. Näitä ovat esimerkiksi:
– viestiminen kanssasi ja tiedon antaminen sinua kiinnostavista palveluista, tuotteista ja/tai tapahtumista sähköpostitse, puhelimitse tai sosiaalisen median kautta
– markkinasegmentoinnin toteuttaminen (mukaan lukien markkinointitarkoituksiin)
– markkinatietoanalyysien toteuttaminen ja/tai digitaalisen omaisuuden, palveluiden tai viestinnän personoiminen sinusta muodostamiemme profiilitietojen perusteella.
Saatamme myös anonymisoida henkilötietosi tätä tarkoitusta varten.
– Biografiset ja yhteystiedot
– Tilin kirjautumistiedot
– Ammatilliset tiedot
– Mieltymyksiä koskevat tiedot
– Digitaalisen omaisuuden käyttödata
– Viestintä.
|Oikeutettu etu (asiakkaidemme tiedottaminen digitaalisesta omaisuudestamme sekä tuotteistamme ja palveluistamme), ellei sovellettava tietosuojalainsäädäntö edellytä suostumusta.
Voit peruuttaa suostumuksesi / perua tilauksen milloin tahansa napsauttamalla kuhunkin viestiin sisältyvää tilauksen peruutuslinkkiä.
Oikeudellisiin ja sääntelytarkoituksiin. Näitä ovat esimerkiksi:
– sovellettavien lakien, sääntöjen ja määräysten sekä sisäisten käytäntöjen ja menettelyjen noudattaminen ja niiden noudattamisen arvioiminen
– KYC-tarkastusten, rahanpesun vastaisen tarkastusten ja muiden huolellisuustarkastusten suorittaminen
– vilpin ja/tai muiden rikollisten toimintojen tai väärinkäytösten ehkäiseminen ja havaitseminen ja/tai
– oikeudellisten vaatimusten laatiminen ja käsittely.
– Biografiset ja yhteystiedot
– Ammatilliset tiedot
– Digitaalisen omaisuuden käyttödata
– Viestintä.
– tunnistamis- ja asiakkaan tuntemistiedot
– rahanpesun vastaiset tiedot
– Transaktiotiedot.
|Oikeudelliset velvoitteet, joissa käsittelytoimia edellytetään lainsäädännössä tai säädöksissä.
Kaikissa muissa tapauksissa oikeutetut edut (velvoitteidemme noudattaminen ja laillisten oikeuksiemme käyttäminen).
|Saadaksemme liiketoimintatukea (kuten neuvontaa, pankki-, laki-, vakuutus- ja kirjanpitopalveluja) tai uudelleenjärjestääksemme liiketoimintamme, mukaan lukien myyntien, siirtojen, fuusioiden ja yritysostojen (ja edellä mainittuja koskevien neuvottelujen) yhteydessä.
– Biografiset ja yhteystiedot
– Tilin kirjautumistiedot
– Ammatilliset tiedot
– Mieltymyksiä koskevat tiedot
– Digitaalisen omaisuuden käyttödata
– Viestintä.
|Oikeutettu etu (liiketoimintamme uudelleenjärjestäminen), ellei suostumusta vaadita sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaan.
Voit päättää olla antamatta meille henkilötietojasi. Jos päätät olla antamatta niitä, emme välttämättä pysty tarjoamaan sinulle joitakin palvelujamme.
Saatamme profiloida sinua edellä mainittujen henkilötietojen perusteella. Tällaista profilointia voidaan käyttää digitaalisen omaisuuden tai palveluiden personointiin, sinulle näytettävän mainonnan valitsemiseen ja/tai osana tietoturvauhkien havaitsemista ja estämistä.
Tietojen jakaminen konsernin sisällä
Voimme jakaa henkilötietojasi muiden konserniyhtiöidemme kanssa osana liiketoimintaamme.
Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat
Voimme jakaa henkilötietojasi sellaisten kolmannen osapuolen palveluntarjoajien, edustajien ja urakoitsijoiden kanssa, jotka tarjoavat palveluja meille (esimerkiksi kirjanpitäjämme, asiantuntijaneuvottelijat sekä IT- ja viestintäpalvelujen tarjoajat). Saatamme myös jakaa henkilötietojasi liikekumppaneidemme kanssa, jotka saattavat käyttää niitä omiin tarkoituksiinsa (sovellettavan tietosuojalainsäädännön sallimissa rajoissa), kuten tuotteidensa/palveluidensa hallinnoimiseen ja edistämiseen. Kaikkien käyttämiemme kolmansien osapuolten täytyy suojata henkilötietosi sopimusperusteisilla tietoturvamenetelmillä.
Sosiaalisen median alustat
Siltä osin kuin se on sovellettavissa, saatamme käyttää henkilötietojasi mainoskampanjoiden toteuttamiseen sosiaalisen median alustoilla, kuten LinkedInissä, Instagramissa ja Facebookissa, tarjotaksemme tietoa tulevista palveluista tai uusista tuotteista ja varmistaaksemme, että saat vain asiaankuuluvaa mainontaa tuotteistamme ja palveluistamme. Voimme jakaa henkilötietojasi sosiaalisen median alustojen kanssa, jotta sinulle voidaan näyttää kyseisillä alustoilla mainontaa omista tai kumppaneidemme tuotteista ja palveluista, joiden uskomme kiinnostavan sinua. Voimme lisäksi jakaa henkilötietojasi sosiaalisen median alustojen kanssa, jotta voimme näyttää asiaankuuluvaa mainontaa henkilöille, joiden sosiaalisen median alustat arvioivat todennäköisesti olevan kiinnostuksen kohteiltaan samankaltaisia.
Oikeudelliset ja sääntelyyn liittyvät ilmoitukset
Voimme luovuttaa henkilötietojasi lain edellyttämällä tavalla tai silloin, kun katsomme luovuttamisen olevan tarpeen oikeuksiemme suojaamiseksi ja/tai oikeudenkäyntimenettelyn, tuomioistuimen määräyksen, viranomaisen pyynnön tai muun meille toimitetun oikeudellisen menettelyn noudattamiseksi. Voimme myös luovuttaa henkilötietojasi oikeudellisten menettelyjen yhteydessä. Nämä elimet voivat sijaita lainkäyttöalueesi ulkopuolella. Näissä tapauksissa oikeudellinen ja/tai sääntelyviranomainen katsotaan rekisterinpitäjäksi (eikä se toimi ohjeidemme mukaisesti), ja se vastaa ensisijaisesti siitä, miten henkilötietojasi säilytetään ja käytetään sen jälkeen, kun olemme luovuttaneet ne sille.
Voimme lisäksi jakaa henkilötietojasi luottotietoyhtiöiden ja petostentorjuntatoimistojen kanssa luottokelpoisuutesi ja tuotteiden soveltuvuuden arvioimiseksi, henkilöllisyytesi tarkistamiseksi, asiakkuutesi hallinnoimiseksi sekä rikollisen toiminnan ehkäisemiseksi.
Uudelleenjärjestelyihin liittyvät tietojen vastaanottajat
Voimme jakaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille (ja heidän neuvonantajilleen), joille voimme päättää myydä, siirtää tai yhdistää osia liiketoiminnastamme tai varoistamme.
Kansainvälisenä yrityksenä voimme tallentaa tai siirtää henkilötietojasi muille konsernin yksiköille ympäri maailmaa. Tällaisissa tapauksissa varmistamme, että vastaanottavassa maassa taataan henkilötiedoille riittävä tietosuojan taso. Vaihtoehtoisesti siirrämme henkilötiedot kattavan, joustavan ja maailmanlaajuisen vaatimustenmukaisuuskehyksen mukaisesti, jossa sovelletaan asianmukaisia toimenpiteitä ja suojatoimia (mukaan lukien EU:n vakiosopimuslausekkeiden asianmukainen moduuli [Standard Contractual Clauses, SCC] sekä Ison-Britannian liite [UK Addendum]), jotta henkilötietosi suojataan sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Vastaavasti silloin, kun siirrämme henkilötietoja toisella lainkäyttöalueella sijaitsevalle kolmannelle osapuolelle, varmistamme, että käytössä on asianmukaiset toimenpiteet henkilötietojesi riittävän suojan takaamiseksi, esimerkiksi sisällyttämällä kolmansien osapuolten kanssa tekemiimme sopimuksiin asianmukaiset tietosuojalausekkeet.
Voit pyytää lisätietoja kansainvälisistä siirroistamme ja sopimusjärjestelyistä, joita toteutamme, alla olevien yhteystietojen avulla.
Henkilötietojen säilytysaika vaihtelee sen mukaan, mihin tarkoitukseen niitä käytetään. Säilytämme henkilötietojasi kunkin käsittelytarkoituksen kannalta tarpeellisen ajan liiketoimintatarpeidemme mukaisesti, kuten sisäisissä käytännöissämme on määritelty. Nämä voivat vaihdella lainkäyttöalueittain. Esimerkiksi jos asut Isossa-Britanniassa ja meillä on sopimus kanssasi, säilytämme henkilötietojasi yleensä kuusi (6) vuotta kyseisen sopimuksen päättymisen jälkeen, paitsi jos odotettavissa on oikeudenkäynti, jolloin säilytämme niitä pidempään.
Määritämme henkilötietojen säilytysajan sen perusteella, kuinka kauan henkilötietoja tarvitaan: (a) tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi, (b) sääntelyviranomaisten, ammattijärjestöjen tai toimialajärjestöjen edellyttämien tai suosittelemien määräaikojen noudattamiseksi, (c) sovellettavan lainsäädännön, oikeudellisten säilytysvelvoitteiden sekä muiden lakisääteisten velvoitteiden (mukaan lukien sopimusvelvoitteet) täyttämiseksi sekä (d) pyyntöjesi toteuttamiseksi.
Lainsäädäntö tai viranomaismääräykset voivat edellyttää, että säilytämme henkilötietojasi vähimmäisajan. Säilytämme tietojasi ainoastaan määritellyn säilytysajan, minkä jälkeen tiedot anonymisoidaan tai poistetaan. Henkilötietojen anonymisointi tarkoittaa sen varmistamista, ettei tietoja voida enää yhdistää sinuun henkilökohtaisesti. Teemme tämän joko koostamalla tiedot siten, ettei niitä voida yhdistää yksittäiseen henkilöön (esimerkiksi tehdäksemme havaintoja ihmisryhmästä yksittäisen henkilön sijaan), tai poistamalla henkilötiedot, joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa (esimerkiksi yhteystiedot). Näin voimme käyttää tietoja edelleen trendien ja toimintamallien tunnistamiseen, mutta emme voi yhdistää niitä sinuun.
Jos päätät peruuttaa tai lopettaa palvelun tilauksen, saatamme säilyttää yhteystietojasi ”estolistalla”, jotta tiedämme, että olet peruuttanut tilauksesi, ja jotta voimme varmistaa, ettei sinuun oteta uudelleen yhteyttä. Estolistalle tallennettuja henkilötietojasi ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.
Sinuun sovellettavat jäljempänä kuvatut oikeudet määräytyvät asuinpaikkasi mukaan. Esimerkiksi jos olet Euroopan talousalueella (ETA) tai Isossa-Britanniassa, sinulla on kaikki jäljempänä mainitut oikeudet. Jos taas olet Australiassa, sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi ja pyytää niiden oikaisemista.
Jos käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa tällaista käsittelyä, mukaan lukien profilointia omaan erityistilanteeseesi liittyvällä perusteella.
Jos käytät oikeuttasi vastustaa, keskeytämme henkilötietojesi käsittelyn tässä yhteydessä. Joissakin tapauksissa voimme kuitenkin osoittaa, että henkilötietojesi käsittelyn jatkamiselle on olemassa pakottavat oikeutetut perusteet. Jos näin on, ilmoitamme siitä sinulle.
Olemme sitoutuneet tekemään kanssasi yhteistyötä saadaksemme oikeudenmukaisen ratkaisun kaikkiin valituksiin, jotka liittyvät tietojesi käyttöömme. Jos sinulla on huolenaiheita tai haluat tehdä valituksen tietosuojatiimillemme (mukaan lukien asianomaiset tietosuojavastaavat), käytä alla olevassa Ota meihin yhteyttä -osiossa annettuja tietoja
Sinulla saattaa olla oikeus valittaa toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.
Huomaathan, että kaikki edellä luetellut oikeudet eivät ole ehdottomia, ja on tilanteita, joissa niitä ei voida käyttää tai ne eivät ole sovellettavissa.
Henkilötietojesi käsittelystä vastuussa oleva Castrol-yksikkö on joko Castrol Group Holdings Limited tai asianomainen Castrol-yritys, joka toimii maassasi tai alueellasi. Tarvittaessa löydät maakohtaisesta liitteestäsi lisätietoja paikallisesta Castrol-yrityksestä. Käsittelytoimien perusteella myös muut Castrol-ryhmän yritykset saattavat käsitellä henkilötietojasi.
Jos sinulla on kysyttävää tästä lausunnosta, tietosuojakäytännöistämme tai tietosuojaoikeuksistasi, ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen privacy.response@castrol.com. Voit tarvittaessa ottaa yhteyttä myös tietosuojavastaavaamme tai muihin tietosuoja-asiantuntijoihimme
Ota meihin yhteyttä ilmoittamalla maa ja/tai osavaltio, jossa asut, jotta voimme antaa sinulle tarvittavat tiedot ja käsitellä pyyntösi voimassa olevien lakien mukaisesti.
Kun käytät tietosuojaoikeuksiasi, saatamme pyytää sinua antamaan tietoja, jotka ovat tarpeen henkilöllisyytesi vahvistamiseksi. Jos lähetät pyynnön valtuutetun kolmannen osapuolen kautta, saatamme vaatia todisteita siitä, että kolmas osapuoli on valtuutettu toimimaan puolestasi ennen pyyntösi käsittelyä.
Digitaalinen omaisuutemme saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolten tarjoamille ulkoisille verkkosivustoille, palveluihin tai sisältöihin, jotka eivät ole hallinnassamme eivätkä kuulu tämän tietosuojaselosteen piiriin. Vuorovaikutus tämän ulkoisen sisällön kanssa saattaa antaa kolmansille osapuolille mahdollisuuden kerätä tai jakaa tietoja sinusta. Näiden kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöt määräytyvät niiden omien tietosuojalausuntojen mukaan. Kannustamme sinua lukemaan näiden kolmansien osapuolten ehdot, jotta ymmärtäisit paremmin heidän tietosuojakäytäntöjään.
Tämä lausunto päivitettiin viimeksi lokakuussa 2026. Päivitämme sitä jälleen tarvittaessa, jotta se heijastaisi lainsäädännön ja käytäntöjemme muutoksia. Jos teemme merkittävän muutoksen tähän tietosuojalausuntoon, saat asianmukaisen sähköposti-ilmoituksen oikeudellisten vaatimusten mukaisesti. Kannustamme sinua tarkistamaan tämän lausunnon säännöllisesti pysyäksesi ajan tasalla henkilötietojesi käsittelystä.