Henkilötiedot tai henkilökohtaiset tiedot tarkoittavat mitä tahansa tietoa, jonka perusteella kyseinen henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti. Voimme käsitellä sinusta seuraavia henkilötietoja:

Tarvittaessa voimme toimittaa sinulle tätä tietosuojaselostetta täydentäviä tietosuojailmoituksia tai lainkäyttöaluekohtaisia ilmoituksia, joissa annetaan lisätietoja henkilötietojen käsittelystä sovellettavan lainsäädännön vaatimusten ja paikallisten käytäntöjen mukaisesti.

Tässä lausunnossa selitetään, millaisia henkilötietoja käsittelemme sinusta, mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi, miten käytämme ja suojaamme niitä, kuinka kauan säilytämme niitä ja oikeutesi suhteessa henkilötietoihisi.

Kun vierailet verkkosivustoillamme tai sovelluksissamme (jäljempänä ” digitaalinen omaisuus ”), osallistut ohjelmiimme tai tapahtumiimme, otat meihin yhteyttä, ostat tuotteitamme ja palvelujamme ja/tai asioit kanssamme muulla tavoin, Castrol-yhtiö (” Castrol ” ja ” me ” kaikissa taivutusmuodoissaan) tai sen konserniyhtiö tai tytäryhtiö voi kerätä ja käsitellä henkilötietojasi.

Alla olevassa taulukossa esitetään tarkemmin, miksi keräämme tietojasi ja miten käytämme niitä sekä oikeusperusteitamme sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

Sovellettavan lainsäädännön sitä edellyttäessä varmistamme, että meillä on asianmukainen oikeusperuste tai muu pätevä syy käsitellä henkilötietojasi tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin. Lainkäyttöalueen ja sovellettavan lainsäädännön perusteella voimme käsitellä henkilötietojasi yhden tai useamman käytettävissämme olevan oikeusperusteen nojalla, mukaan lukien alla kuvatut oikeusperusteet.

Lisätietoja käyttämistämme evästeistä ja siitä, miten voit hallita asetuksiasi, löydät Evästeasetukset-sivulta, joka on saatavilla kaikissa digitaalisissa palveluissamme.

Voit hallita evästeasetuksiasi digitaalisessa palvelussamme olevan Evästeasetukset-sivun kautta. Voit myös määrittää selaimesi asetukset siten, että kaikki tai osa evästeistä estetään tai että saat ilmoituksen, kun evästeitä asetetaan. Huomaathan, että tiettyjen evästeiden poistaminen käytöstä voi vaikuttaa digitaalisten palvelujemme joidenkin ominaisuuksien toimivuuteen tai saatavuuteen.

Kun käytät digitaalista omaisuuttamme, me ja palveluntarjoajamme voimme käyttää evästeitä ja vastaavia teknologioita kerätäksemme tietoa digitaalisen omaisuutemme käytöstäsi.

– vilpin ja/tai muiden rikollisten toimintojen tai väärinkäytösten ehkäiseminen ja havaitseminen ja/tai

– sovellettavien lakien, sääntöjen ja määräysten sekä sisäisten käytäntöjen ja menettelyjen noudattaminen ja niiden noudattamisen arvioiminen

– viestiminen kanssasi ja tiedon antaminen sinua kiinnostavista palveluista, tuotteista ja/tai tapahtumista sähköpostitse, puhelimitse tai sosiaalisen median kautta

Suostumus ainoastaan silloin, kun sovellettava tietosuojalainsäädäntö sitä edellyttää, esimerkiksi muiden kuin välttämättömien evästeiden ja vastaavien teknologioiden avulla kerättyjen tietojen osalta. Voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa evästeasetuksissasi.

– laitteisiin ja järjestelmiin kohdistuvien nykyisten hyökkäysten tilastolliseen seurantaan ja analysoimiseen sekä laitteiden ja järjestelmien nykyisiltä hyökkäyksiltä suojaamiseksi tarkoitettujen ratkaisujen jatkuvaan mukauttamiseen.

– vianetsinnän/analyysin tekeminen, mikä on tarpeen haitallisten koodien/toimijoiden havaitsemiseksi ja sen ymmärtämiseksi, miten tämä voi vaikuttaa IT-järjestelmääsi ja/tai

– digitaalisten palveluidemme sisältämän tiedon jatkuva tarkastaminen ja parantaminen, jotta ne olisivat käyttäjäystävällisiä ja jotta voidaan estää mahdolliset häiriöt ja kyberhyökkäykset

– viestintämme laadun, sisällön ja merkityksellisyyden parantamiseksi (mikäli olet tilannut viestintäämme) seuraamalla, miten olet vuorovaikutuksessa viestinnämme kanssa, esimerkiksi vastaanotatko, avaatko tai napsautatko sähköpostiviestissä olevaa linkkiä.

– asiakkaidemme ja liiketoimintamme johtaminen ja hallinta

Asiakassuhteiden hallintaan sekä liiketoimintamme (mukaan lukien palveluidemme ja tuotteidemme) hallinnointiin ja kehittämiseen . Näitä ovat esimerkiksi:

Voit päättää olla antamatta meille henkilötietojasi. Jos päätät olla antamatta niitä, emme välttämättä pysty tarjoamaan sinulle joitakin palvelujamme.

Profilointi

Saatamme profiloida sinua edellä mainittujen henkilötietojen perusteella. Tällaista profilointia voidaan käyttää digitaalisen omaisuuden tai palveluiden personointiin, sinulle näytettävän mainonnan valitsemiseen ja/tai osana tietoturvauhkien havaitsemista ja estämistä.

4. Jakamamme tiedot

Tietojen jakaminen konsernin sisällä

Voimme jakaa henkilötietojasi muiden konserniyhtiöidemme kanssa osana liiketoimintaamme.

Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat

Voimme jakaa henkilötietojasi sellaisten kolmannen osapuolen palveluntarjoajien, edustajien ja urakoitsijoiden kanssa, jotka tarjoavat palveluja meille (esimerkiksi kirjanpitäjämme, asiantuntijaneuvottelijat sekä IT- ja viestintäpalvelujen tarjoajat). Saatamme myös jakaa henkilötietojasi liikekumppaneidemme kanssa, jotka saattavat käyttää niitä omiin tarkoituksiinsa (sovellettavan tietosuojalainsäädännön sallimissa rajoissa), kuten tuotteidensa/palveluidensa hallinnoimiseen ja edistämiseen. Kaikkien käyttämiemme kolmansien osapuolten täytyy suojata henkilötietosi sopimusperusteisilla tietoturvamenetelmillä.

Sosiaalisen median alustat

Siltä osin kuin se on sovellettavissa, saatamme käyttää henkilötietojasi mainoskampanjoiden toteuttamiseen sosiaalisen median alustoilla, kuten LinkedInissä, Instagramissa ja Facebookissa, tarjotaksemme tietoa tulevista palveluista tai uusista tuotteista ja varmistaaksemme, että saat vain asiaankuuluvaa mainontaa tuotteistamme ja palveluistamme. Voimme jakaa henkilötietojasi sosiaalisen median alustojen kanssa, jotta sinulle voidaan näyttää kyseisillä alustoilla mainontaa omista tai kumppaneidemme tuotteista ja palveluista, joiden uskomme kiinnostavan sinua. Voimme lisäksi jakaa henkilötietojasi sosiaalisen median alustojen kanssa, jotta voimme näyttää asiaankuuluvaa mainontaa henkilöille, joiden sosiaalisen median alustat arvioivat todennäköisesti olevan kiinnostuksen kohteiltaan samankaltaisia.

Oikeudelliset ja sääntelyyn liittyvät ilmoitukset

Voimme luovuttaa henkilötietojasi lain edellyttämällä tavalla tai silloin, kun katsomme luovuttamisen olevan tarpeen oikeuksiemme suojaamiseksi ja/tai oikeudenkäyntimenettelyn, tuomioistuimen määräyksen, viranomaisen pyynnön tai muun meille toimitetun oikeudellisen menettelyn noudattamiseksi. Voimme myös luovuttaa henkilötietojasi oikeudellisten menettelyjen yhteydessä. Nämä elimet voivat sijaita lainkäyttöalueesi ulkopuolella. Näissä tapauksissa oikeudellinen ja/tai sääntelyviranomainen katsotaan rekisterinpitäjäksi (eikä se toimi ohjeidemme mukaisesti), ja se vastaa ensisijaisesti siitä, miten henkilötietojasi säilytetään ja käytetään sen jälkeen, kun olemme luovuttaneet ne sille.

Voimme lisäksi jakaa henkilötietojasi luottotietoyhtiöiden ja petostentorjuntatoimistojen kanssa luottokelpoisuutesi ja tuotteiden soveltuvuuden arvioimiseksi, henkilöllisyytesi tarkistamiseksi, asiakkuutesi hallinnoimiseksi sekä rikollisen toiminnan ehkäisemiseksi.

Uudelleenjärjestelyihin liittyvät tietojen vastaanottajat

Voimme jakaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille (ja heidän neuvonantajilleen), joille voimme päättää myydä, siirtää tai yhdistää osia liiketoiminnastamme tai varoistamme.

5. Kansainväliset siirrot

Kansainvälisenä yrityksenä voimme tallentaa tai siirtää henkilötietojasi muille konsernin yksiköille ympäri maailmaa. Tällaisissa tapauksissa varmistamme, että vastaanottavassa maassa taataan henkilötiedoille riittävä tietosuojan taso. Vaihtoehtoisesti siirrämme henkilötiedot kattavan, joustavan ja maailmanlaajuisen vaatimustenmukaisuuskehyksen mukaisesti, jossa sovelletaan asianmukaisia toimenpiteitä ja suojatoimia (mukaan lukien EU:n vakiosopimuslausekkeiden asianmukainen moduuli [Standard Contractual Clauses, SCC] sekä Ison-Britannian liite [UK Addendum]), jotta henkilötietosi suojataan sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Vastaavasti silloin, kun siirrämme henkilötietoja toisella lainkäyttöalueella sijaitsevalle kolmannelle osapuolelle, varmistamme, että käytössä on asianmukaiset toimenpiteet henkilötietojesi riittävän suojan takaamiseksi, esimerkiksi sisällyttämällä kolmansien osapuolten kanssa tekemiimme sopimuksiin asianmukaiset tietosuojalausekkeet.

Voit pyytää lisätietoja kansainvälisistä siirroistamme ja sopimusjärjestelyistä, joita toteutamme, alla olevien yhteystietojen avulla.

6. Tietojesi säilyttäminen

Henkilötietojen säilytysaika vaihtelee sen mukaan, mihin tarkoitukseen niitä käytetään. Säilytämme henkilötietojasi kunkin käsittelytarkoituksen kannalta tarpeellisen ajan liiketoimintatarpeidemme mukaisesti, kuten sisäisissä käytännöissämme on määritelty. Nämä voivat vaihdella lainkäyttöalueittain. Esimerkiksi jos asut Isossa-Britanniassa ja meillä on sopimus kanssasi, säilytämme henkilötietojasi yleensä kuusi (6) vuotta kyseisen sopimuksen päättymisen jälkeen, paitsi jos odotettavissa on oikeudenkäynti, jolloin säilytämme niitä pidempään.

Määritämme henkilötietojen säilytysajan sen perusteella, kuinka kauan henkilötietoja tarvitaan: (a) tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi, (b) sääntelyviranomaisten, ammattijärjestöjen tai toimialajärjestöjen edellyttämien tai suosittelemien määräaikojen noudattamiseksi, (c) sovellettavan lainsäädännön, oikeudellisten säilytysvelvoitteiden sekä muiden lakisääteisten velvoitteiden (mukaan lukien sopimusvelvoitteet) täyttämiseksi sekä (d) pyyntöjesi toteuttamiseksi.

Lainsäädäntö tai viranomaismääräykset voivat edellyttää, että säilytämme henkilötietojasi vähimmäisajan. Säilytämme tietojasi ainoastaan määritellyn säilytysajan, minkä jälkeen tiedot anonymisoidaan tai poistetaan. Henkilötietojen anonymisointi tarkoittaa sen varmistamista, ettei tietoja voida enää yhdistää sinuun henkilökohtaisesti. Teemme tämän joko koostamalla tiedot siten, ettei niitä voida yhdistää yksittäiseen henkilöön (esimerkiksi tehdäksemme havaintoja ihmisryhmästä yksittäisen henkilön sijaan), tai poistamalla henkilötiedot, joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa (esimerkiksi yhteystiedot). Näin voimme käyttää tietoja edelleen trendien ja toimintamallien tunnistamiseen, mutta emme voi yhdistää niitä sinuun.

Jos päätät peruuttaa tai lopettaa palvelun tilauksen, saatamme säilyttää yhteystietojasi ”estolistalla”, jotta tiedämme, että olet peruuttanut tilauksesi, ja jotta voimme varmistaa, ettei sinuun oteta uudelleen yhteyttä. Estolistalle tallennettuja henkilötietojasi ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

7. Oikeutesi

Sinuun sovellettavat jäljempänä kuvatut oikeudet määräytyvät asuinpaikkasi mukaan. Esimerkiksi jos olet Euroopan talousalueella (ETA) tai Isossa-Britanniassa, sinulla on kaikki jäljempänä mainitut oikeudet. Jos taas olet Australiassa, sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi ja pyytää niiden oikaisemista.

7.1 Tietosuojaa koskevat oikeudet

Pääsy henkilötietoihisi . Sinulla on tarvittaessa oikeus saada kopio hallussamme olevista henkilötiedoistasi.

. Sinulla on tarvittaessa oikeus saada kopio hallussamme olevista henkilötiedoistasi. Sinusta säilyttämiemme henkilötietojen korjaaminen. Voit pyytää meitä korjaamaan hallussamme olevat puutteelliset tai virheelliset sinua koskevat tiedot, mutta meidän on ehkä vahvistettava meille antamiesi uusien tietojen paikkansapitävyys. On tärkeää, että sinusta säilyttämämme henkilötiedot ovat paikkansapitäviä ja ajantasaisia. Otathan meihin yhteyttä alla olevien yhteystietojen avulla ilmoittaaksesi meille, jos henkilötiedoissasi tapahtuu muutoksia.

Voit pyytää meitä korjaamaan hallussamme olevat puutteelliset tai virheelliset sinua koskevat tiedot, mutta meidän on ehkä vahvistettava meille antamiesi uusien tietojen paikkansapitävyys. On tärkeää, että sinusta säilyttämämme henkilötiedot ovat paikkansapitäviä ja ajantasaisia. Otathan meihin yhteyttä alla olevien yhteystietojen avulla ilmoittaaksesi meille, jos henkilötiedoissasi tapahtuu muutoksia. Henkilötietojesi poistaminen. Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietoja, jos meillä ei ole pakottavaa syytä jatkaa niiden käsittelyä. Sinulla on myös oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietosi, kun olet onnistuneesti käyttänyt oikeuttasi kieltäytyä käsittelystä (katso alla), kun olemme käsitelleet tietojasi lainvastaisesti tai kun meidän on poistettava henkilötietosi lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi.

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietoja, jos meillä ei ole pakottavaa syytä jatkaa niiden käsittelyä. Sinulla on myös oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietosi, kun olet onnistuneesti käyttänyt oikeuttasi kieltäytyä käsittelystä (katso alla), kun olemme käsitelleet tietojasi lainvastaisesti tai kun meidän on poistettava henkilötietosi lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi. Henkilötietojesi käsittelyn rajoittaminen. Voit pyytää henkilötietojesi käsittelyn keskeyttämistä seuraavissa tilanteissa:

jos haluat meidän selvittävän tietojen täsmällisyyden kun tietojen käyttömme on laitonta, mutta et halua meidän poistavan niitä jos haluat meidän säilyttävän henkilötietosi, vaikka emme enää itse tarvitsekaan niitä, jotta voit laatia, esittää tai puolustaa oikeudellisia vaateita tai kun olet vastustanut tietojesi käyttöä, mutta meidän on varmistettava, onko meillä oikeutettuja perusteita jatkaa tietojen käsittelyä.

Voit pyytää henkilötietojesi käsittelyn keskeyttämistä seuraavissa tilanteissa: Tiettyjen henkilötietojesi siirtäminen sinulle tai kolmannelle osapuolelle. Kun tämä oikeus on voimassa, annamme sinulle tai valitsemallesi kolmannelle osapuolelle henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Huomaathan, että tämä oikeus koskee vain niitä tietoja, jotka olet antanut meille ja joita käsittelemme suostumukseen perustuen tai kun se on tarpeen sopimuksen täyttämiseen kanssasi.

Suostumuksen peruuttaminen silloin, kun henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen. Peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksesi peruuttamista suoritetun käsittelyn laillisuuteen. Jos peruutat suostumuksesi, emme välttämättä pysty tarjoamaan sinulle tiettyjä tuotteita tai palveluita. Ilmoitamme sinulle asiasta, kun peruutat suostumuksesi. Kun pyydämme suostumusta, se voidaan peruuttaa digitaalisen suostumuksen hallintatyökalun avulla tai lähettämällä sähköpostia alla olevien yhteystietojen avulla.

7.2 Oikeus vastustaa

Jos käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa tällaista käsittelyä, mukaan lukien profilointia omaan erityistilanteeseesi liittyvällä perusteella.

Jos käytät oikeuttasi vastustaa, keskeytämme henkilötietojesi käsittelyn tässä yhteydessä. Joissakin tapauksissa voimme kuitenkin osoittaa, että henkilötietojesi käsittelyn jatkamiselle on olemassa pakottavat oikeutetut perusteet. Jos näin on, ilmoitamme siitä sinulle.

7.3 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Olemme sitoutuneet tekemään kanssasi yhteistyötä saadaksemme oikeudenmukaisen ratkaisun kaikkiin valituksiin, jotka liittyvät tietojesi käyttöömme. Jos sinulla on huolenaiheita tai haluat tehdä valituksen tietosuojatiimillemme (mukaan lukien asianomaiset tietosuojavastaavat), käytä alla olevassa Ota meihin yhteyttä -osiossa annettuja tietoja

Sinulla saattaa olla oikeus valittaa toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Huomaathan, että kaikki edellä luetellut oikeudet eivät ole ehdottomia, ja on tilanteita, joissa niitä ei voida käyttää tai ne eivät ole sovellettavissa.

8. Kuka on vastuussa henkilötiedoistasi

Henkilötietojesi käsittelystä vastuussa oleva Castrol-yksikkö on joko Castrol Group Holdings Limited tai asianomainen Castrol-yritys, joka toimii maassasi tai alueellasi. Tarvittaessa löydät maakohtaisesta liitteestäsi lisätietoja paikallisesta Castrol-yrityksestä. Käsittelytoimien perusteella myös muut Castrol-ryhmän yritykset saattavat käsitellä henkilötietojasi.

Jos sinulla on kysyttävää tästä lausunnosta, tietosuojakäytännöistämme tai tietosuojaoikeuksistasi, ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen privacy.response@castrol.com. Voit tarvittaessa ottaa yhteyttä myös tietosuojavastaavaamme tai muihin tietosuoja-asiantuntijoihimme

Ota meihin yhteyttä ilmoittamalla maa ja/tai osavaltio, jossa asut, jotta voimme antaa sinulle tarvittavat tiedot ja käsitellä pyyntösi voimassa olevien lakien mukaisesti.

Kun käytät tietosuojaoikeuksiasi, saatamme pyytää sinua antamaan tietoja, jotka ovat tarpeen henkilöllisyytesi vahvistamiseksi. Jos lähetät pyynnön valtuutetun kolmannen osapuolen kautta, saatamme vaatia todisteita siitä, että kolmas osapuoli on valtuutettu toimimaan puolestasi ennen pyyntösi käsittelyä.

9. Kolmansien osapuolten sivustot, joille sivustollamme on linkkejä

Digitaalinen omaisuutemme saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolten tarjoamille ulkoisille verkkosivustoille, palveluihin tai sisältöihin, jotka eivät ole hallinnassamme eivätkä kuulu tämän tietosuojaselosteen piiriin. Vuorovaikutus tämän ulkoisen sisällön kanssa saattaa antaa kolmansille osapuolille mahdollisuuden kerätä tai jakaa tietoja sinusta. Näiden kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöt määräytyvät niiden omien tietosuojalausuntojen mukaan. Kannustamme sinua lukemaan näiden kolmansien osapuolten ehdot, jotta ymmärtäisit paremmin heidän tietosuojakäytäntöjään.

10. Muutokset tähän tietosuojalausuntoon

Tämä lausunto päivitettiin viimeksi lokakuussa 2026. Päivitämme sitä jälleen tarvittaessa, jotta se heijastaisi lainsäädännön ja käytäntöjemme muutoksia. Jos teemme merkittävän muutoksen tähän tietosuojalausuntoon, saat asianmukaisen sähköposti-ilmoituksen oikeudellisten vaatimusten mukaisesti. Kannustamme sinua tarkistamaan tämän lausunnon säännöllisesti pysyäksesi ajan tasalla henkilötietojesi käsittelystä.