Stonepeak viimeistelee Castrolin enemmistöosuuden hankinnan bp:ltä
Lontoo ja New York, 2. marraskuuta 2026 – Stonepeak, johtava infrastruktuuriin erikoistunut vaihtoehtoinen sijoitusyhtiö, ilmoitti tänään saaneensa päätökseen 65 %:n osuuden hankinnan BP p.l.c. -yhtiöstä (”bp”) Castrolista, joka on maailmanlaajuinen johtaja voiteluaineiden alalla (NYSE: BP) (LON: BP). bp säilyttää 35 %:n vähemmistöosuuden Castrolissa.
Stonepeakin tuella ja bp:n jatkuvalla avustuksella Castrol jatkaa asemansa rakentamista yhtenä maailman suurimmista kuluttaja-ajoneuvojen sekä kaupallisten ja teollisten loppumarkkinoiden kriittisten voiteluaineiden ja lämmönhallintanesteiden tarjoajista. Uusi omistusrakenne antaa Castrolille enemmän taloudellista ja toiminnallista joustavuutta, mikä mahdollistaa yrityksen kasvun vauhdittamisen sen nykyisellä toiminta-alueella sekä laajentamisen uusille markkina-alueille tuotemerkin teknologian, asiakassuhteiden ja maailmanlaajuisen ulottuvuuden tukemana.
Kuten lehdistötiedotteessa mainittiin, myös Canada Pension Plan Investment Board (”CPP Investments”) sijoittaa liiketapahtuman tukemiseen välillisenä vähemmistöosakkaana.
Kaupan päättämisen yhteydessä Castrolille on nimitetty uusi johtokunta, ja sen puheenjohtajana toimii Ben van Beurden, joka on Clariant AG:n hallituksen puheenjohtaja ja Shell plc:n entinen toimitusjohtaja. Hallitus koostuu neljästä riippumattomasta johtajasta, mukaan lukien hallituksen puheenjohtaja, kolme Stonepeakiin sidoksissa olevaa johtajaa, kaksi bp:n johtajaa ja yksi CPP Investmentsin johtaja. Jokaisella johtajalla on merkittävää ja asiaankuuluvaa osaamista, josta on hyötyä Castrolille.
Castrol kuuluu maailman johtaviin voiteluainemerkkeihin ja palvelee autoilun, merenkäynnin, teollisuuden ja energia-alan asiakkaita ja kuluttajia. Tuotemerkkimme yhdistetään maailmanlaajuisesti korkeaan laatuun ja korkeaan suorituskykyyn, sillä olemme sitoutuneet innovaatioihin ja huipputeknologiaan. Castrolin tuotteita myydään yli 150 maassa, ja se on auttanut pitämään liikkeen käynnissä teillä ja kilparadoilla, ilmassa, merellä ja avaruudessa yli 127 vuoden ajan.
Castrolilla on tukenaan Stonepeak, johtava vaihtoehtoisten sijoitusten yritys, jolla on määräävä omistusosuus, sekä BP p.l.c. (”bp”) (NYSE: BP) (LON: BP). Castrolin pääkonttori sijaitsee Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja sillä on yli 6 000 työntekijää ympäri maailmaa. Lisätietoja saat siirtymällä sivustolle www.castrol.com
Stonepeak on johtava infrastruktuuriin erikoistunut vaihtoehtoinen sijoitusyhtiö, jolla on hallinnoitavana noin 98 miljardin dollarin varat. Sijoittamalla defensiivisiin, pääomavaltaisiin yrityksiin maailmanlaajuisesti Stonepeak pyrkii luomaan lisäarvoa sijoittajilleen ja salkkuyhtiöilleen keskittyen haittojen ehkäisyyn ja vahvoihin riskikorjattuihin tuottoihin. Stonepeak, joka toimii yksityisen pääoman ja luottosijoitusvälineiden sponsorina, tarjoaa pääomaa, operatiivista tukea ja sitoutunutta kumppanuutta kasvattaakseen sijoituksia kohdesektoreillaan, joihin kuuluvat digitaalinen infrastruktuuri, energia ja energiasiirtymä, kuljetus ja logistiikka sekä kiinteistöt.
Stonepeakin pääkonttori sijaitsee New Yorkissa, ja sillä on toimistoja Houstonissa, Washington D.C.:ssä, Lontoossa, Hongkongissa, Soulissa, Singaporessa, Sydneyssä, Tokiossa, Abu Dhabissa ja Riadissa. Katso lisätietoja osoitteesta www.stonepeak.com
Stonepeak:
Maya Brounstein
publicaffairs@stonepeak.com
Castrol:
Victoria Johnson