Uusi omistusrakenne antaa Castrolille enemmän taloudellista ja operatiivista joustavuutta seuraavan kasvuvaiheen tukemiseen

Castrolille nimetään uusi hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Ben van Beurden, Clariant AG:n puheenjohtaja ja Shell plc:n entinen toimitusjohtaja

Lontoo ja New York, 2. marraskuuta 2026 – Stonepeak, johtava infrastruktuuriin erikoistunut vaihtoehtoinen sijoitusyhtiö, ilmoitti tänään saaneensa päätökseen 65 %:n osuuden hankinnan BP p.l.c. -yhtiöstä (”bp”) Castrolista, joka on maailmanlaajuinen johtaja voiteluaineiden alalla (NYSE: BP) (LON: BP). bp säilyttää 35 %:n vähemmistöosuuden Castrolissa.

Stonepeakin tuella ja bp:n jatkuvalla avustuksella Castrol jatkaa asemansa rakentamista yhtenä maailman suurimmista kuluttaja-ajoneuvojen sekä kaupallisten ja teollisten loppumarkkinoiden kriittisten voiteluaineiden ja lämmönhallintanesteiden tarjoajista. Uusi omistusrakenne antaa Castrolille enemmän taloudellista ja toiminnallista joustavuutta, mikä mahdollistaa yrityksen kasvun vauhdittamisen sen nykyisellä toiminta-alueella sekä laajentamisen uusille markkina-alueille tuotemerkin teknologian, asiakassuhteiden ja maailmanlaajuisen ulottuvuuden tukemana.

Tämä on jännittävä virstanpylväs Castrolin 127-vuotisessa historiassa, ja olemme iloisia saadessamme olla osa sitä. Teemme tiivistä yhteistyötä Castrolin erinomaisen johtoryhmän ja työntekijöiden kanssa keskittyessämme toiminnan parantamiseen ja kestävään kasvuun lähitulevaisuudessa. Uskomme, että Castrolilla on erittäin valoisa tulevaisuus edessään, ja odotamme innolla voivamme auttaa Castrolia laajentamaan markkinajohtajan asemaansa, jatkamaan asiakkaidensa palvelemista ja edistymään seuraavassa kasvuvaiheessaan. Anthony Borreca Stonepeakin toimitusjohtaja

Castrol aloittaa matkansa seuraavan vaiheen vahvasta asemasta. Yhtiöllä on luotetut brändit, vahvat asiakassuhteet, osaava henkilöstö ja selkeä kasvustrategia. Olen ylpeä siitä, mitä olemme saavuttaneet osana bp:tä. Olen myös innoissani yhteistyöstä Stonepeakin kanssa, koska voimme kehittää liiketoimintaa, ottaa käyttöön Castrolin täyden potentiaalin ja tuottaa enemmän lisäarvoa sidosryhmillemme. Michelle Jou Castrolin toimitusjohtaja

Kuten lehdistötiedotteessa mainittiin, myös Canada Pension Plan Investment Board (”CPP Investments”) sijoittaa liiketapahtuman tukemiseen välillisenä vähemmistöosakkaana.

Kaupan päättämisen yhteydessä Castrolille on nimitetty uusi johtokunta, ja sen puheenjohtajana toimii Ben van Beurden, joka on Clariant AG:n hallituksen puheenjohtaja ja Shell plc:n entinen toimitusjohtaja. Hallitus koostuu neljästä riippumattomasta johtajasta, mukaan lukien hallituksen puheenjohtaja, kolme Stonepeakiin sidoksissa olevaa johtajaa, kaksi bp:n johtajaa ja yksi CPP Investmentsin johtaja. Jokaisella johtajalla on merkittävää ja asiaankuuluvaa osaamista, josta on hyötyä Castrolille.