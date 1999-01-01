Δείτε τις απαντήσεις στις συχνές ερωτήσεις που λαμβάνει η γραμμή τεχνικής υποστήριξης της Castrol.
Υπάρχουν 2 τρόποι να βρείτε το σωστό λιπαντικό για το όχημά σας
Το εγχειρίδιο του οχήματός σας θα πρέπει να αναφέρει το ιξώδες και την προδιαγραφή που χρειάζεστε και μπορεί επίσης να συστήνει ένα συγκεκριμένο προϊόν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για να κοιτάξετε τις συσκευασίες Castrol σε ένα κατάστημα ή στον ιστότοπό μας και να δείτε ποια είναι η κατάλληλη.
Αν το αυτοκίνητό σας κατασκευάστηκε μετά το 1995 - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο αναζήτησης λιπαντικού. Εισάγοντας τον αριθμό κυκλοφορίας σας, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες και συστάσεις για τα κατάλληλα λιπαντικά Castrol για το όχημά σας**.
Το εργαλείο αναζήτησης λιπαντικού σας επιτρέπει επίσης να βρείτε τα λιπαντικά Castrol για μοτοσικλέτες, οχήματα εκτός δρόμου και εμπορικά οχήματα, καθώς και γεωργικά μηχανήματα, κάνοντας αναζήτηση οχήματος με βάση τη μάρκα και το μοντέλο.
Κάντε κλικ εδώ για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο αναζήτησης λιπαντικού.
**Εφόσον υπάρχει διαθέσιμο κατάλληλο προϊόν
Τα λιπαντικά Castrol MAGNATEC STOP-START είναι κατάλληλα για οχήματα με και χωρίς την τεχνολογία κινητήρα σταμάτα-ξεκίνα* και μπορούν να αναμειχθούν με ασφάλεια με προηγούμενους βαθμούς MAGNATEC του ίδιου ιξώδους και της ίδιας προδιαγραφής.
Η φράση «STOP-START» στην ονομασία του Castrol MAGNATEC δεν αναφέρεται στην τεχνολογία κινητήρα με βάση την οποία το αυτοκίνητο σταματάει και ξεκινάει αυτόματα για εξοικονόμηση καυσίμων και μείωση των εκπομπών. Το MAGNATEC STOP-START αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο πολλοί από εμάς οδηγούμε στη διάρκεια των καθημερινών μας μετακινήσεων.
Κάθε φορά που οδηγείτε για να πάτε στη δουλειά ή να πάτε τα παιδιά στο σχολείο πρέπει να σταματάτε στα φανάρια ή να περιμένετε στις διασταυρώσεις ή σε ουρές αργής κυκλοφορίας. Όλη αυτή η αναμονή στην κίνηση προκαλεί φθορά στον κινητήρα σας. Το Castrol MAGNATEC STOP-START προστατεύει τον κινητήρα σας ειδικά σε συνθήκες μεγάλης κίνησης, προσφέροντας 20%* περισσότερη προστασία από την καταστροφική φθορά που προκαλεί το σταμάτα-ξεκίνα.
Να ανατρέχετε πάντα στο εγχειρίδιο για να βεβαιωθείτε ότι το λιπαντικό που χρησιμοποιείτε έχει τη σωστή προδιαγραφή / το σωστό ιξώδες
*έναντι βιομηχανικού ορίου στο τεστ κινητήρα κατά OM646LA.
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