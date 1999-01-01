Υπάρχουν 2 τρόποι να βρείτε το σωστό λιπαντικό για το όχημά σας

1. Το εγχειριδιο του οχηματος σας

Το εγχειρίδιο του οχήματός σας θα πρέπει να αναφέρει το ιξώδες και την προδιαγραφή που χρειάζεστε και μπορεί επίσης να συστήνει ένα συγκεκριμένο προϊόν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για να κοιτάξετε τις συσκευασίες Castrol σε ένα κατάστημα ή στον ιστότοπό μας και να δείτε ποια είναι η κατάλληλη.

2. Εργαλειο αναζητησησ του σωστου λιπαντικου

Αν το αυτοκίνητό σας κατασκευάστηκε μετά το 1995 - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο αναζήτησης λιπαντικού. Εισάγοντας τον αριθμό κυκλοφορίας σας, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες και συστάσεις για τα κατάλληλα λιπαντικά Castrol για το όχημά σας**.

Το εργαλείο αναζήτησης λιπαντικού σας επιτρέπει επίσης να βρείτε τα λιπαντικά Castrol για μοτοσικλέτες, οχήματα εκτός δρόμου και εμπορικά οχήματα, καθώς και γεωργικά μηχανήματα, κάνοντας αναζήτηση οχήματος με βάση τη μάρκα και το μοντέλο.

Κάντε κλικ εδώ για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο αναζήτησης λιπαντικού.