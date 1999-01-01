Ως προσωπικά δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες νοούνται όλες οι πληροφορίες που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο και από τις οποίες μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, το εν λόγω πρόσωπο. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν:

Όπου απαιτείται, ενδέχεται να σας παρέχουμε συμπληρωματικές δηλώσεις απορρήτου ή σχετικές ειδοποιήσεις που αφορούν συγκεκριμένες δικαιοδοσίες, προκειμένου να σας προσφέρουμε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας που πραγματοποιούμε, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και τις τοπικές πρακτικές.

Η παρούσα Δήλωση εξηγεί τα είδη των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε και τα προστατεύουμε, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα διατηρούμε, καθώς και τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Όταν επισκέπτεστε οποιονδήποτε από τους ιστότοπους ή τις εφαρμογές μας (το " «Ψηφιακό Μέσο» "), συμμετέχετε σε κάποιο από τα προγράμματα ή τις εκδηλώσεις μας, επικοινωνείτε μαζί μας, αγοράζετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή/και συναλλάσσεστε μαζί μας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εταιρεία της Castrol ή θυγατρική της (" η «Castrol» ", " «εμείς» ", " «μας» " ή " «δική μας» ") ενδέχεται να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει με περισσότερες λεπτομέρειες τους λόγους για τους οποίους συλλέγουμε και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, καθώς και τις νομικές βάσεις μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Όπου απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, διασφαλίζουμε ότι διαθέτουμε την κατάλληλη νομική βάση ή άλλη έγκυρη αιτιολόγηση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση. Ανάλογα με τη δικαιοδοσία και τις ισχύουσες απαιτήσεις, ενδέχεται να βασιζόμαστε σε μία ή περισσότερες από τις νομικές βάσεις ή τους λόγους επεξεργασίας που έχουμε στη διάθεσή μας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιγράφονται παρακάτω:

Όταν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, διασφαλίζουμε ότι διαθέτουμε νόμιμη βάση για να το πράξουμε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας, παρακαλούμε ανατρέξτε στη σελίδα «Προτιμήσεις cookies» που είναι διαθέσιμη σε κάθε ένα από τα Ψηφιακά Μέσα μας.

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookies μέσω της σελίδας «Προτιμήσεις cookies» που είναι διαθέσιμη στον Ψηφιακό μας Πόρο. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προγράμματος περιήγησής σας ώστε να απορρίπτει όλα ή ορισμένα cookies ή να σας ειδοποιεί όταν τοποθετούνται cookies. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι η απενεργοποίηση ορισμένων cookies ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη διαθεσιμότητα ορισμένων λειτουργιών των Ψηφιακών Πόρων μας.

Όταν επισκέπτεστε το Ψηφιακό Μέσο μας, εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των Ψηφιακών Μέσων μας από εσάς.

- συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς, καθώς και τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες, και αξιολόγηση της συμμόρφωσης με αυτά·

- να διεξάγουμε δραστηριότητες ανάλυσης της αγοράς· ή/και να εξατομικεύουμε τα Ψηφιακά Μέσα, τις υπηρεσίες ή τις επικοινωνίες μας βάσει των δεδομένων του προφίλ που έχουμε δημιουργήσει για εσάς.

- να επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες, προϊόντα ή/και εκδηλώσεις που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν·

- να διεξάγουμε δραστηριότητες ανάλυσης της αγοράς· ή/και να εξατομικεύουμε τα Ψηφιακά Μέσα, τις υπηρεσίες ή τις επικοινωνίες μας βάσει των δεδομένων του προφίλ που έχουμε δημιουργήσει για εσάς.

Συγκατάθεση μόνο όπου απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, π.χ. σε σχέση με πληροφορίες που συλλέγονται από μη απαραίτητα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή από τις ρυθμίσεις cookie.

- τη στατιστική παρακολούθηση και ανάλυση των τρεχουσών επιθέσεων σε συσκευές και συστήματα, καθώς και τη συνεχή προσαρμογή των λύσεων που παρέχονται με σκοπό την προστασία των συσκευών και των συστημάτων από τις τρέχουσες επιθέσεις.

- τη διενέργεια των απαραίτητων ενεργειών αντιμετώπισης προβλημάτων και αναλύσεων με σκοπό τον εντοπισμό κακόβουλου κώδικα ή κακόβουλων παραγόντων και την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν το πληροφοριακό σας σύστημα· ή/και

- Συνεχή επανεξέταση και βελτίωση των πληροφοριών που παρέχονται στα ψηφιακά μας μέσα, προκειμένου να διασφαλίζεται η ευχρηστία τους και να προλαμβάνονται τυχόν διακοπές λειτουργίας ή κυβερνοεπιθέσεις·

- για τη βελτίωση της ποιότητας, του περιεχομένου και της συνάφειας των επικοινωνιών μας (εφόσον έχετε εγγραφεί για να λαμβάνετε τις επικοινωνίες μας), παρακολουθώντας τις αλληλεπιδράσεις σας με την εν λόγω επικοινωνία, όπως για παράδειγμα αν λαμβάνετε, ανοίγετε ή κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο μέσα σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για σκοπούς διαχείρισης πελατών, καθώς και για τη διαχείριση και τη βελτίωση της επιχείρησής μας (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών και των προϊόντων μας) . Αυτό περιλαμβάνει:

Μπορείτε να επιλέξετε να μην μας παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, αν επιλέξετε να μην τα παρέχετε, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε ορισμένες από τις υπηρεσίες μας.

Κατάρτιση προφίλ

Ενδέχεται να καταρτίζουμε προφίλ για εσάς βάσει των προσωπικών δεδομένων που παρατίθενται ανωτέρω. Τα εν λόγω προφίλ ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση του Ψηφιακού Μέσου ή των υπηρεσιών, για την επιλογή των διαφημίσεων που θα προβάλλονται σε εσάς ή/και στο πλαίσιο του εντοπισμού και της πρόληψης απειλών ασφάλειας.

4. Πληροφορίες που κοινοποιούμε

Κοινοποίηση εντός του ομίλου εταιρειών

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες εταιρείες του ομίλου μας στο πλαίσιο των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.

Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, αντιπροσώπους και συνεργάτες, προκειμένου να μας παρέχουν υπηρεσίες (για παράδειγμα, στους λογιστές μας, στους επαγγελματίες συμβούλους μας, καθώς και στους παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών). Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες, οι οποίοι ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουν για δικούς τους σκοπούς (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων), όπως για τη διαχείριση και την προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους. Κάθε τρίτος πάροχος που ορίζουμε πρέπει να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται στη σύμβαση.

Πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης

Στον περιορισμένο βαθμό που αυτό εφαρμόζεται, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για τη διεξαγωγή διαφημιστικών εκστρατειών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το LinkedIn, το Instagram και το Facebook, προκειμένου να σας ενημερώνουμε σχετικά με επερχόμενες υπηρεσίες ή νέα προϊόντα και να διασφαλίζουμε ότι λαμβάνετε μόνο διαφημίσεις σχετικές με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να βλέπετε διαφημίσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή των συνεργατών μας, για τα οποία πιστεύουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν, όταν αλληλεπιδράτε με τη σχετική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μας βοηθήσουν να προβάλλουμε σχετικές διαφημίσεις σε άτομα τα οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εν λόγω πλατφορμών, είναι πιθανό να έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα με τα δικά σας.

Νομικές και κανονιστικές γνωστοποιήσεις

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, εφόσον απαιτείται από τον νόμο ή όταν θεωρούμε ότι η γνωστοποίηση είναι αναγκαία για την προστασία των δικαιωμάτων μας ή/και για τη συμμόρφωση με δικαστική διαδικασία, δικαστική απόφαση, αίτημα εποπτικής αρχής ή οποιαδήποτε άλλη νομική διαδικασία που μας έχει κοινοποιηθεί. Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών. Οι εν λόγω φορείς ενδέχεται να εδρεύουν εκτός της δικαιοδοσίας σας. Στις περιπτώσεις αυτές, η νομική ή/και ρυθμιστική αρχή θα θεωρείται υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων (η οποία δεν ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες μας) και θα φέρει την κύρια ευθύνη για τον καθορισμό του τρόπου αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, μετά τη διαβίβασή τους από εμάς.

Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οργανισμούς πιστοληπτικής αξιολόγησης και φορείς πρόληψης της απάτης, με σκοπό την αξιολόγηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας και της καταλληλότητας των προϊόντων, την επαλήθευση της ταυτότητάς σας, τη διαχείριση του λογαριασμού σας και την πρόληψη εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Αποδέκτες στο πλαίσιο εταιρικής αναδιάρθρωσης

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους (και στους συμβούλους τους) στους οποίους ενδέχεται να αποφασίσουμε να πουλήσουμε, να μεταβιβάσουμε ή να συγχωνεύσουμε τμήματα της επιχείρησής μας ή των περιουσιακών μας στοιχείων.

5. Διεθνείς διαβιβάσεις

Ως διεθνής εταιρεία, ενδέχεται να αποθηκεύσουμε ή να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες εταιρείες του ομίλου μας σε όλο τον κόσμο. Στις περιπτώσεις αυτές, διασφαλίζουμε ότι η χώρα στην οποία διαβιβάζονται τα δεδομένα παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων ή ότι τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται βάσει ενός ολοκληρωμένου, ευέλικτου και παγκόσμιου πλαισίου συμμόρφωσης, το οποίο εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα και εγγυήσεις (συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της σχετικής ενότητας των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών της ΕΕ και του Προσαρτήματος του Ηνωμένου Βασιλείου), ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα σας προστατεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ομοίως, όταν διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτο μέρος που εδρεύει σε διαφορετική δικαιοδοσία, θα μεριμνούμε ώστε να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όπως για παράδειγμα με τη συμπερίληψη κατάλληλων ρητρών στις συμφωνίες μας με τρίτα μέρη.

Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων μας και τις συμβατικές εγγυήσεις που εφαρμόζουμε, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

6. Διατήρηση των δεδομένων σας

Το χρονικό διάστημα για το οποίο θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ποικίλλει ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο τα χρησιμοποιούμε. Θα χρειαστεί να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για κάθε σκοπό, σύμφωνα με τις επιχειρηματικές μας ανάγκες, όπως αυτές καταγράφονται στις εσωτερικές μας πολιτικές. Αυτά ενδέχεται να διαφέρουν από τη μία δικαιοδοσία στην άλλη. Για παράδειγμα, εάν βρίσκεστε στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχουμε συνάψει σύμβαση μαζί σας, συνήθως διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για 6 χρόνια μετά τη λήξη της εν λόγω σύμβασης, εκτός εάν προβλέπεται δικαστική διαμάχη, οπότε θα τα διατηρήσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Υπολογίζουμε τη διάρκεια διατήρησης με βάση το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για: (α) την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, (β) την τήρηση των χρονικών ορίων που απαιτούνται ή συνιστώνται από ρυθμιστικές αρχές, επαγγελματικούς φορείς ή ενώσεις, (γ) τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, τις νομικές υποχρεώσεις διατήρησης δεδομένων και άλλες νομικές υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών υποχρεώσεων), και (δ) τη συμμόρφωση με τα αιτήματά σας.

Ενδέχεται να υπάρχουν νόμοι ή κανονισμοί που ορίζουν μια ελάχιστη περίοδο κατά την οποία πρέπει να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Θα διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για την καθορισμένη περίοδο διατήρησης, πριν τα ανωνυμοποιήσουμε ή τα διαγράψουμε. Η ανωνυμοποίηση των προσωπικών δεδομένων σημαίνει ότι διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα δεν μπορούν πλέον να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά. Αυτό το επιτυγχάνουμε είτε συγκεντρώνοντας τα δεδομένα (για παράδειγμα, για να εξαγάγουμε ένα συμπέρασμα σχετικά με μια ομάδα ατόμων και όχι με ένα συγκεκριμένο άτομο) είτε αφαιρώντας τυχόν στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης (για παράδειγμα, στοιχεία επικοινωνίας), έτσι ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για τον εντοπισμό τάσεων και προτύπων, χωρίς όμως να είναι δυνατή η σύνδεση αυτών των δεδομένων με εσάς.

Εάν επιλέξετε να διαγραφείτε από μια υπηρεσία, ενδέχεται να διατηρήσουμε έναν «κατάλογο αποκλεισμού» που θα περιέχει τα στοιχεία σας, ώστε να γνωρίζουμε ότι έχετε διαγραφεί και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα που περιλαμβάνονται σε έναν κατάλογο αποκλεισμού δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό.

7. Τα δικαιώματά σας

Ανάλογα με τον τόπο όπου βρίσκεστε, θα ισχύουν για εσάς ορισμένα ή όλα τα δικαιώματα που αναφέρονται παρακάτω. Για παράδειγμα, εάν διαμένετε στον ΕΟΧ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, σας αναγνωρίζονται όλα τα δικαιώματα που αναφέρονται παρακάτω, ενώ εάν διαμένετε στην Αυστραλία, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων.

7.1 Δικαιώματα προστασίας δεδομένων

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα . Όπου ισχύει, δικαιούστε να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς.

. Όπου ισχύει, δικαιούστε να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς. Διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς. Μπορείτε να ζητήσετε να διορθώσουμε οποιαδήποτε ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, αν και μπορεί να χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των νέων δεδομένων που μας παρέχετε. Είναι σημαντικό τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς να είναι ακριβή και ενημερωμένα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας για να μας ενημερώσετε σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές στα προσωπικά σας δεδομένα.

Μπορείτε να ζητήσετε να διορθώσουμε οποιαδήποτε ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, αν και μπορεί να χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των νέων δεδομένων που μας παρέχετε. Είναι σημαντικό τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς να είναι ακριβή και ενημερωμένα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας για να μας ενημερώσετε σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές στα προσωπικά σας δεδομένα. Διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα προσωπικά δεδομένα όταν δεν υπάρχει επιτακτικός λόγος για να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, σε περίπτωση που έχετε ασκήσει επιτυχώς το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία (βλ. παρακάτω), σε περίπτωση που έχουμε επεξεργαστεί τα δεδομένα σας παράνομα ή σε περίπτωση που υποχρεούμαστε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

Μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα προσωπικά δεδομένα όταν δεν υπάρχει επιτακτικός λόγος για να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, σε περίπτωση που έχετε ασκήσει επιτυχώς το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία (βλ. παρακάτω), σε περίπτωση που έχουμε επεξεργαστεί τα δεδομένα σας παράνομα ή σε περίπτωση που υποχρεούμαστε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Περιορισμός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να ζητήσετε την αναστολή της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Αν θέλετε να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων· - Όταν η χρήση των δεδομένων από εμάς είναι παράνομη, αλλά δεν επιθυμείτε να τα διαγράψουμε· Όταν απαιτείται να διατηρήσουμε τα δεδομένα, ακόμη και αν δεν τα χρειαζόμαστε πλέον, καθώς τα χρειάζεστε για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων· ή Έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία των πληροφοριών σας από εμάς, αλλά πρέπει να εξακριβώσουμε εάν διαθέτουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους που υπερισχύουν των δικών σας, ώστε να συνεχίσουμε την επεξεργασία τους.

Μπορείτε να ζητήσετε την αναστολή της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: Διαβίβαση ορισμένων από τα προσωπικά σας δεδομένα σε εσάς ή σε τρίτο μέρος. Στις περιπτώσεις όπου ισχύει το δικαίωμα αυτό, θα παράσχουμε σε εσάς ή σε τρίτο πρόσωπο της επιλογής σας τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για τα στοιχεία που μας έχετε παράσχει και τα οποία επεξεργαζόμαστε βάσει της συγκατάθεσής σας ή όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση μιας σύμβασης που έχουμε συνάψει μαζί σας.

Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, όταν βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκλησή της. Εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Θα σας ενημερώσουμε εάν αυτό ισχύει κατά τη στιγμή της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας. Όπου ζητούμε συγκατάθεση, αυτή μπορεί να ανακληθεί μέσω ενός ψηφιακού εργαλείου διαχείρισης συγκαταθέσεων ή με την αποστολή email στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω.

7.2 Δικαίωμα εναντίωσης

Όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει έννομων συμφερόντων, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, ανά πάσα στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας.

Εάν ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσής σας, θα παύσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τον συγκεκριμένο σκοπό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, ενδέχεται να αποδείξουμε ότι διαθέτουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για να συνεχίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και, εφόσον συμβαίνει αυτό, θα σας ενημερώσουμε.

7.3 Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή

Δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε μαζί σας ώστε να επιτύχουμε δίκαιη επίλυση οποιασδήποτε καταγγελίας σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών σας από εμάς. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες ή επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία στις ομάδες μας που είναι αρμόδιες για θέματα απορρήτου (συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων), χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται παρακάτω στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας».

Ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε αρμόδια εποπτική αρχή.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω δεν είναι απόλυτα και ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορούν να ασκηθούν ή δεν ισχύουν.

8. Ποιος είναι υπεύθυνος για τα προσωπικά σας δεδομένα

Ο φορέας της Castrol που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι είτε η Castrol Group Holdings Limited, είτε η αντίστοιχη εταιρεία της Castrol που δραστηριοποιείται στη χώρα ή την περιοχή σας. Όπου απαιτείται, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοπική εταιρεία Castrol στο Προσάρτημα που αφορά τη χώρα σας. Ανάλογα με τη δραστηριότητα επεξεργασίας, ενδέχεται να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα και άλλες εταιρείες του ομίλου Castrol.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Δήλωση, τις πρακτικές μας απορρήτου ή τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση privacy.response@castrol.com, ή, κατά περίπτωση, με τους Υπευθύνους Προστασίας Δεδομένων ή άλλα αρμόδια πρόσωπα επικοινωνίας για θέματα απορρήτου.

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, παρακαλούμε να αναφέρετε τη χώρα και/ή την πολιτεία στην οποία διαμένετε, ώστε να μπορέσουμε να σας παράσχουμε τις κατάλληλες πληροφορίες και να διεκπεραιώσουμε το αίτημά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Όταν ασκείτε τα δικαιώματα απορρήτου σας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας. Εάν υποβάλετε ένα αίτημα μέσω εξουσιοδοτημένου τρίτου, ενδέχεται να ζητήσουμε αποδεικτικά στοιχεία ότι ο τρίτος είναι εξουσιοδοτημένος να ενεργεί εκ μέρους σας, προτού επεξεργαστούμε το αίτημά σας.

9. Ιστότοποι τρίτων προς τους οποίους παρέχουμε συνδέσμους

Τα ψηφιακά μας μέσα ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους, υπηρεσίες ή περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτους, οι οποίοι δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας και δεν καλύπτονται από την παρούσα Δήλωση. Η αλληλεπίδραση με αυτό το εξωτερικό περιεχόμενο ενδέχεται να επιτρέψει σε τρίτους να συλλέξουν ή να κοινοποιήσουν πληροφορίες που σας αφορούν. Οι πρακτικές απορρήτου των εν λόγω τρίτων μερών διέπονται από τις δικές τους δηλώσεις απορρήτου. Σας προτρέπουμε να διαβάσετε τους όρους των εν λόγω τρίτων μερών, ώστε να κατανοήσετε καλύτερα τις πρακτικές τους περί απορρήτου.

10. Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου

Η παρούσα δήλωση ενημερώθηκε για τελευταία φορά τον Οκτώβριο του 2026. Θα το επικαιροποιήσουμε εκ νέου όταν κριθεί απαραίτητο, ώστε να αντανακλά τις αλλαγές στη νομοθεσία και στις πρακτικές μας. Σε περίπτωση που πραγματοποιήσουμε ουσιώδη αλλαγή στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, θα λάβετε την κατάλληλη ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Σας συνιστούμε να ανατρέχετε περιοδικά στην παρούσα Δήλωση, ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς.