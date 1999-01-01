Όταν επισκέπτεστε οποιονδήποτε από τους ιστότοπους ή τις εφαρμογές μας (το "«Ψηφιακό Μέσο»"), συμμετέχετε σε κάποιο από τα προγράμματα ή τις εκδηλώσεις μας, επικοινωνείτε μαζί μας, αγοράζετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή/και συναλλάσσεστε μαζί μας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εταιρεία της Castrol ή θυγατρική της ("η «Castrol»", "«εμείς»", "«μας»" ή "«δική μας»") ενδέχεται να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα.
Η παρούσα δήλωση απορρήτου («Δήλωση Απορρήτου» ή η παρούσα «Δήλωση») αφορά τα προσωπικά δεδομένα των ακόλουθων φυσικών προσώπων:
Η παρούσα Δήλωση εξηγεί τα είδη των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε και τα προστατεύουμε, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα διατηρούμε, καθώς και τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.
Όπου απαιτείται, ενδέχεται να σας παρέχουμε συμπληρωματικές δηλώσεις απορρήτου ή σχετικές ειδοποιήσεις που αφορούν συγκεκριμένες δικαιοδοσίες, προκειμένου να σας προσφέρουμε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας που πραγματοποιούμε, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και τις τοπικές πρακτικές.
Ως προσωπικά δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες νοούνται όλες οι πληροφορίες που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο και από τις οποίες μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, το εν λόγω πρόσωπο. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν:
|Κατηγορία
|Τυπικά σημεία δεδομένων
|Συνηθισμένες πηγές
|Βιογραφικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας
|Αριθμός τηλεφώνου και ταχυδρομική διεύθυνση ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
|Εσείς/διεπαφή που ενεργοποιείται από εσάς
|Στοιχεία σύνδεσης λογαριασμού
|Ονόματα χρήστη, κωδικοί πρόσβασης.
|Εσείς/δημιουργήθηκε από εμάς
|Δεδομένα Συναλλαγών
|Λεπτομέρειες σχετικά με τις συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω των καναλιών μας, σχετικά με την εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχουμε, καθώς και στοιχεία πληρωμής.
|Εσείς / δημιουργήθηκε από εμάς
|Επαγγελματικά Στοιχεία
|Τίτλος θέσης, όνομα εταιρείας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας, επαγγελματικός αριθμός τηλεφώνου, επαγγελματική διεύθυνση.
|Εσείς/Τρίτο μέρος
|Δεδομένα προτιμήσεων
|Προτιμήσεις σχετικά με το μάρκετινγκ ή τη χρήση που μας παρέχετε ή που ενδέχεται να συνάγουμε από τα άλλα δεδομένα που μας παρέχονται.
|Δημιουργήθηκε από εμάς/από τρίτους
|Αλληλογραφία
|Συνήθως διατηρούμε αρχείο της αλληλογραφίας μας μαζί σας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τηλεφωνικές κλήσεις, τις οποίες καταγράφουμε προκειμένου να μας βοηθήσουν στην εκπαίδευση του προσωπικού μας και στη διενέργεια ελέγχων ποιότητας.
|Εσείς/Πιστοποιητικά που εκδίδουμε εμείς
|Δεδομένα Χρήσης των Ψηφιακών Μέσων
|Διεύθυνση IP, τύπος και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, ρύθμιση ζώνης ώρας και τοποθεσία, τύποι και εκδόσεις προσθηκών του προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα, καθώς και άλλες τεχνολογίες στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στα Ψηφιακά Μέσα μας (π.χ. χρήση cookies και άλλων μέσων παρακολούθησης).
|Δημιουργήθηκε από εμάς ή από τρίτο μέρος
Όταν επισκέπτεστε το Ψηφιακό Μέσο μας, εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των Ψηφιακών Μέσων μας από εσάς.
Μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookies μέσω της σελίδας «Προτιμήσεις cookies» που είναι διαθέσιμη στον Ψηφιακό μας Πόρο. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προγράμματος περιήγησής σας ώστε να απορρίπτει όλα ή ορισμένα cookies ή να σας ειδοποιεί όταν τοποθετούνται cookies. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι η απενεργοποίηση ορισμένων cookies ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη διαθεσιμότητα ορισμένων λειτουργιών των Ψηφιακών Πόρων μας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας, παρακαλούμε ανατρέξτε στη σελίδα «Προτιμήσεις cookies» που είναι διαθέσιμη σε κάθε ένα από τα Ψηφιακά Μέσα μας.
Όταν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, διασφαλίζουμε ότι διαθέτουμε νόμιμη βάση για να το πράξουμε.
Νομικές βάσεις
Όπου απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, διασφαλίζουμε ότι διαθέτουμε την κατάλληλη νομική βάση ή άλλη έγκυρη αιτιολόγηση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση. Ανάλογα με τη δικαιοδοσία και τις ισχύουσες απαιτήσεις, ενδέχεται να βασιζόμαστε σε μία ή περισσότερες από τις νομικές βάσεις ή τους λόγους επεξεργασίας που έχουμε στη διάθεσή μας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιγράφονται παρακάτω:
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει με περισσότερες λεπτομέρειες τους λόγους για τους οποίους συλλέγουμε και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, καθώς και τις νομικές βάσεις μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.
|Δραστηριότητα επεξεργασίας
|Πληροφορίες που χρησιμοποιούμε
|Σχετικές νομικές βάσεις
Για σκοπούς διαχείρισης πελατών, καθώς και για τη διαχείριση και τη βελτίωση της επιχείρησής μας (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών και των προϊόντων μας). Αυτό περιλαμβάνει:
- στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής των χρηστών μας·
- να επικοινωνούμε μαζί σας·
- για τη διαχείριση και διοίκηση των πελατών και της επιχείρησης
- για τη βελτίωση και την ανάπτυξη της επιχείρησής μας (μεταξύ άλλων μέσω της εκπαίδευσης συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης)· ή/και
- για τη βελτίωση της ποιότητας, του περιεχομένου και της συνάφειας των επικοινωνιών μας (εφόσον έχετε εγγραφεί για να λαμβάνετε τις επικοινωνίες μας), παρακολουθώντας τις αλληλεπιδράσεις σας με την εν λόγω επικοινωνία, όπως για παράδειγμα αν λαμβάνετε, ανοίγετε ή κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο μέσα σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Βιογραφικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας
- Στοιχεία σύνδεσης λογαριασμού
- Επαγγελματικά στοιχεία
- Δεδομένα προτιμήσεων
- Δεδομένα χρήσης των Ψηφιακών Μέσων
- Αλληλογραφία
|Έννομα συμφέροντα (για την αποτελεσματική διαχείριση και παροχή υπηρεσιών προς εσάς, καθώς και για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας), εκτός εάν απαιτείται συγκατάθεση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.
Για τη συντήρηση και τη διαχείριση των Ψηφιακών Μέσων μας. Αυτό περιλαμβάνει:
- Συνεχή επανεξέταση και βελτίωση των πληροφοριών που παρέχονται στα ψηφιακά μας μέσα, προκειμένου να διασφαλίζεται η ευχρηστία τους και να προλαμβάνονται τυχόν διακοπές λειτουργίας ή κυβερνοεπιθέσεις·
- τη διενέργεια των απαραίτητων ενεργειών αντιμετώπισης προβλημάτων και αναλύσεων με σκοπό τον εντοπισμό κακόβουλου κώδικα ή κακόβουλων παραγόντων και την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν το πληροφοριακό σας σύστημα· ή/και
- τη στατιστική παρακολούθηση και ανάλυση των τρεχουσών επιθέσεων σε συσκευές και συστήματα, καθώς και τη συνεχή προσαρμογή των λύσεων που παρέχονται με σκοπό την προστασία των συσκευών και των συστημάτων από τις τρέχουσες επιθέσεις.
Ενδέχεται επίσης να ανωνυμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα για αυτόν τον σκοπό.
- Βιογραφικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας
- Στοιχεία σύνδεσης λογαριασμού
- Επαγγελματικά στοιχεία
- Δεδομένα προτιμήσεων
- Δεδομένα χρήσης των Ψηφιακών Μέσων
- Αλληλογραφία
|Έννομα συμφέροντα (διατήρηση και διαχείριση υπηρεσιών πληροφορικής, ασφάλεια δικτύων και δεδομένων, καθώς και πρόληψη της απάτης), εκτός εάν απαιτείται συγκατάθεση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.
|Για τους σκοπούς που περιγράφονται στη δήλωση μας σχετικά με τα cookies
- Στοιχεία σύνδεσης λογαριασμού
- Δεδομένα προτιμήσεων
- Δεδομένα χρήσης των Ψηφιακών Μέσων
Έννομο συμφέρον (παροχή της απαραίτητης λειτουργικότητας των ψηφιακών μας μέσων), εκτός εάν απαιτείται συγκατάθεση βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.
Συγκατάθεση μόνο όπου απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, π.χ. σε σχέση με πληροφορίες που συλλέγονται από μη απαραίτητα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή από τις ρυθμίσεις cookie.
Για σκοπούς ανάλυσης, στατιστικής επεξεργασίας, κατάρτισης προφίλ και εξαγωγής συμπερασμάτων. Αυτό περιλαμβάνει:
- να κατανοούμε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των πελατών μας
- να προβαίνουμε σε τμηματοποίηση της αγοράς (συμπεριλαμβανομένης της τμηματοποίησης για σκοπούς μάρκετινγκ)·
- να διεξάγουμε δραστηριότητες ανάλυσης της αγοράς· ή/και να εξατομικεύουμε τα Ψηφιακά Μέσα, τις υπηρεσίες ή τις επικοινωνίες μας βάσει των δεδομένων του προφίλ που έχουμε δημιουργήσει για εσάς.
Ενδέχεται επίσης να ανωνυμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για αυτόν τον σκοπό.
- Βιογραφικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας
- Στοιχεία σύνδεσης λογαριασμού
- Επαγγελματικά στοιχεία
- Δεδομένα προτιμήσεων
- Δεδομένα χρήσης των Ψηφιακών Μέσων
- Αλληλογραφία
|Έννομα συμφέροντα (βελτίωση και ενίσχυση του επιχειρηματικού μας μοντέλου και των υπηρεσιών μας, καλύτερη κατανόηση των πελατών μας), εκτός εάν απαιτείται συγκατάθεση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.
Για σκοπούς μάρκετινγκ/προώθησης, αυτό περιλαμβάνει:
- να επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες, προϊόντα ή/και εκδηλώσεις που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν·
- να προβαίνουμε σε τμηματοποίηση της αγοράς (συμπεριλαμβανομένης της τμηματοποίησης για σκοπούς μάρκετινγκ)·
- να διεξάγουμε δραστηριότητες ανάλυσης της αγοράς· ή/και να εξατομικεύουμε τα Ψηφιακά Μέσα, τις υπηρεσίες ή τις επικοινωνίες μας βάσει των δεδομένων του προφίλ που έχουμε δημιουργήσει για εσάς.
Ενδέχεται επίσης να ανωνυμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τον σκοπό αυτό.
- Βιογραφικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας
- Στοιχεία σύνδεσης λογαριασμού
- Επαγγελματικά στοιχεία
- Δεδομένα προτιμήσεων
- Δεδομένα χρήσης των Ψηφιακών Μέσων
- Αλληλογραφία
|Έννομο συμφέρον (ενημέρωση των πελατών μας σχετικά με τα Ψηφιακά Μέσα και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας), εκτός εάν απαιτείται συγκατάθεση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.
Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να διαγραφείτε από τη λίστα παραληπτών ανά πάσα στιγμή, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο διαγραφής που περιλαμβάνεται σε κάθε επικοινωνία.
Για νομικούς και κανονιστικούς σκοπούς, αυτό περιλαμβάνει:
- συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς, καθώς και τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες, και αξιολόγηση της συμμόρφωσης με αυτά·
- τη διενέργεια ελέγχων KYC, ελέγχων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλων ελέγχων δέουσας επιμέλειας·
- την πρόληψη και τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης ή/και άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων ή ανάρμοστης συμπεριφοράς· ή/και
- Υποβολή και διαχείριση νομικών αξιώσεων
- Βιογραφικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας
- Επαγγελματικά στοιχεία
- Δεδομένα χρήσης των Ψηφιακών Μέσων
- Αλληλογραφία
- Στοιχεία ταυτοποίησης / Γνώρισε τον Πελάτη σου (KYC)
- Δεδομένα σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- Δεδομένα συναλλαγών
|Νομικές υποχρεώσεις, όταν η επεξεργασία απαιτείται από νόμο ή κανονισμό.
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, έννομα συμφέροντα (για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας και την άσκηση των νομικών μας δικαιωμάτων).
|Για τη λήψη επιχειρηματικής υποστήριξης (όπως συμβουλευτικές, τραπεζικές, νομικές, ασφαλιστικές και λογιστικές υπηρεσίες) ή για την αναδιάρθρωση της επιχείρησής μας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο πωλήσεων, μεταβιβάσεων, συγχωνεύσεων και εξαγορών (καθώς και των σχετικών διαπραγματεύσεων).
- Βιογραφικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας
- Στοιχεία σύνδεσης λογαριασμού
- Επαγγελματικά στοιχεία
- Δεδομένα προτιμήσεων
- Δεδομένα χρήσης των Ψηφιακών Μέσων
- Αλληλογραφία
|Έννομο συμφέρον (αναδιάρθρωση της επιχείρησής μας), εκτός εάν απαιτείται συγκατάθεση βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.
Μπορείτε να επιλέξετε να μην μας παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, αν επιλέξετε να μην τα παρέχετε, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε ορισμένες από τις υπηρεσίες μας.
Ενδέχεται να καταρτίζουμε προφίλ για εσάς βάσει των προσωπικών δεδομένων που παρατίθενται ανωτέρω. Τα εν λόγω προφίλ ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση του Ψηφιακού Μέσου ή των υπηρεσιών, για την επιλογή των διαφημίσεων που θα προβάλλονται σε εσάς ή/και στο πλαίσιο του εντοπισμού και της πρόληψης απειλών ασφάλειας.
Κοινοποίηση εντός του ομίλου εταιρειών
Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες εταιρείες του ομίλου μας στο πλαίσιο των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.
Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών
Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, αντιπροσώπους και συνεργάτες, προκειμένου να μας παρέχουν υπηρεσίες (για παράδειγμα, στους λογιστές μας, στους επαγγελματίες συμβούλους μας, καθώς και στους παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών). Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες, οι οποίοι ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουν για δικούς τους σκοπούς (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων), όπως για τη διαχείριση και την προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους. Κάθε τρίτος πάροχος που ορίζουμε πρέπει να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται στη σύμβαση.
Πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης
Στον περιορισμένο βαθμό που αυτό εφαρμόζεται, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για τη διεξαγωγή διαφημιστικών εκστρατειών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το LinkedIn, το Instagram και το Facebook, προκειμένου να σας ενημερώνουμε σχετικά με επερχόμενες υπηρεσίες ή νέα προϊόντα και να διασφαλίζουμε ότι λαμβάνετε μόνο διαφημίσεις σχετικές με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να βλέπετε διαφημίσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή των συνεργατών μας, για τα οποία πιστεύουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν, όταν αλληλεπιδράτε με τη σχετική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μας βοηθήσουν να προβάλλουμε σχετικές διαφημίσεις σε άτομα τα οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εν λόγω πλατφορμών, είναι πιθανό να έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα με τα δικά σας.
Νομικές και κανονιστικές γνωστοποιήσεις
Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, εφόσον απαιτείται από τον νόμο ή όταν θεωρούμε ότι η γνωστοποίηση είναι αναγκαία για την προστασία των δικαιωμάτων μας ή/και για τη συμμόρφωση με δικαστική διαδικασία, δικαστική απόφαση, αίτημα εποπτικής αρχής ή οποιαδήποτε άλλη νομική διαδικασία που μας έχει κοινοποιηθεί. Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών. Οι εν λόγω φορείς ενδέχεται να εδρεύουν εκτός της δικαιοδοσίας σας. Στις περιπτώσεις αυτές, η νομική ή/και ρυθμιστική αρχή θα θεωρείται υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων (η οποία δεν ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες μας) και θα φέρει την κύρια ευθύνη για τον καθορισμό του τρόπου αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, μετά τη διαβίβασή τους από εμάς.
Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οργανισμούς πιστοληπτικής αξιολόγησης και φορείς πρόληψης της απάτης, με σκοπό την αξιολόγηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας και της καταλληλότητας των προϊόντων, την επαλήθευση της ταυτότητάς σας, τη διαχείριση του λογαριασμού σας και την πρόληψη εγκληματικών δραστηριοτήτων.
Αποδέκτες στο πλαίσιο εταιρικής αναδιάρθρωσης
Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους (και στους συμβούλους τους) στους οποίους ενδέχεται να αποφασίσουμε να πουλήσουμε, να μεταβιβάσουμε ή να συγχωνεύσουμε τμήματα της επιχείρησής μας ή των περιουσιακών μας στοιχείων.
Ως διεθνής εταιρεία, ενδέχεται να αποθηκεύσουμε ή να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες εταιρείες του ομίλου μας σε όλο τον κόσμο. Στις περιπτώσεις αυτές, διασφαλίζουμε ότι η χώρα στην οποία διαβιβάζονται τα δεδομένα παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων ή ότι τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται βάσει ενός ολοκληρωμένου, ευέλικτου και παγκόσμιου πλαισίου συμμόρφωσης, το οποίο εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα και εγγυήσεις (συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της σχετικής ενότητας των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών της ΕΕ και του Προσαρτήματος του Ηνωμένου Βασιλείου), ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα σας προστατεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Ομοίως, όταν διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτο μέρος που εδρεύει σε διαφορετική δικαιοδοσία, θα μεριμνούμε ώστε να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όπως για παράδειγμα με τη συμπερίληψη κατάλληλων ρητρών στις συμφωνίες μας με τρίτα μέρη.
Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων μας και τις συμβατικές εγγυήσεις που εφαρμόζουμε, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.
Το χρονικό διάστημα για το οποίο θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ποικίλλει ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο τα χρησιμοποιούμε. Θα χρειαστεί να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για κάθε σκοπό, σύμφωνα με τις επιχειρηματικές μας ανάγκες, όπως αυτές καταγράφονται στις εσωτερικές μας πολιτικές. Αυτά ενδέχεται να διαφέρουν από τη μία δικαιοδοσία στην άλλη. Για παράδειγμα, εάν βρίσκεστε στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχουμε συνάψει σύμβαση μαζί σας, συνήθως διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για 6 χρόνια μετά τη λήξη της εν λόγω σύμβασης, εκτός εάν προβλέπεται δικαστική διαμάχη, οπότε θα τα διατηρήσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Υπολογίζουμε τη διάρκεια διατήρησης με βάση το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για: (α) την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, (β) την τήρηση των χρονικών ορίων που απαιτούνται ή συνιστώνται από ρυθμιστικές αρχές, επαγγελματικούς φορείς ή ενώσεις, (γ) τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, τις νομικές υποχρεώσεις διατήρησης δεδομένων και άλλες νομικές υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών υποχρεώσεων), και (δ) τη συμμόρφωση με τα αιτήματά σας.
Ενδέχεται να υπάρχουν νόμοι ή κανονισμοί που ορίζουν μια ελάχιστη περίοδο κατά την οποία πρέπει να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Θα διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για την καθορισμένη περίοδο διατήρησης, πριν τα ανωνυμοποιήσουμε ή τα διαγράψουμε. Η ανωνυμοποίηση των προσωπικών δεδομένων σημαίνει ότι διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα δεν μπορούν πλέον να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά. Αυτό το επιτυγχάνουμε είτε συγκεντρώνοντας τα δεδομένα (για παράδειγμα, για να εξαγάγουμε ένα συμπέρασμα σχετικά με μια ομάδα ατόμων και όχι με ένα συγκεκριμένο άτομο) είτε αφαιρώντας τυχόν στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης (για παράδειγμα, στοιχεία επικοινωνίας), έτσι ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για τον εντοπισμό τάσεων και προτύπων, χωρίς όμως να είναι δυνατή η σύνδεση αυτών των δεδομένων με εσάς.
Εάν επιλέξετε να διαγραφείτε από μια υπηρεσία, ενδέχεται να διατηρήσουμε έναν «κατάλογο αποκλεισμού» που θα περιέχει τα στοιχεία σας, ώστε να γνωρίζουμε ότι έχετε διαγραφεί και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα που περιλαμβάνονται σε έναν κατάλογο αποκλεισμού δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό.
Ανάλογα με τον τόπο όπου βρίσκεστε, θα ισχύουν για εσάς ορισμένα ή όλα τα δικαιώματα που αναφέρονται παρακάτω. Για παράδειγμα, εάν διαμένετε στον ΕΟΧ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, σας αναγνωρίζονται όλα τα δικαιώματα που αναφέρονται παρακάτω, ενώ εάν διαμένετε στην Αυστραλία, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων.
Όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει έννομων συμφερόντων, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, ανά πάσα στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας.
Εάν ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσής σας, θα παύσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τον συγκεκριμένο σκοπό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, ενδέχεται να αποδείξουμε ότι διαθέτουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για να συνεχίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και, εφόσον συμβαίνει αυτό, θα σας ενημερώσουμε.
Δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε μαζί σας ώστε να επιτύχουμε δίκαιη επίλυση οποιασδήποτε καταγγελίας σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών σας από εμάς. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες ή επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία στις ομάδες μας που είναι αρμόδιες για θέματα απορρήτου (συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων), χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται παρακάτω στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας».
Ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε αρμόδια εποπτική αρχή.
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω δεν είναι απόλυτα και ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορούν να ασκηθούν ή δεν ισχύουν.
Ο φορέας της Castrol που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι είτε η Castrol Group Holdings Limited, είτε η αντίστοιχη εταιρεία της Castrol που δραστηριοποιείται στη χώρα ή την περιοχή σας. Όπου απαιτείται, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοπική εταιρεία Castrol στο Προσάρτημα που αφορά τη χώρα σας. Ανάλογα με τη δραστηριότητα επεξεργασίας, ενδέχεται να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα και άλλες εταιρείες του ομίλου Castrol.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Δήλωση, τις πρακτικές μας απορρήτου ή τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση privacy.response@castrol.com, ή, κατά περίπτωση, με τους Υπευθύνους Προστασίας Δεδομένων ή άλλα αρμόδια πρόσωπα επικοινωνίας για θέματα απορρήτου.
Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, παρακαλούμε να αναφέρετε τη χώρα και/ή την πολιτεία στην οποία διαμένετε, ώστε να μπορέσουμε να σας παράσχουμε τις κατάλληλες πληροφορίες και να διεκπεραιώσουμε το αίτημά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Όταν ασκείτε τα δικαιώματα απορρήτου σας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας. Εάν υποβάλετε ένα αίτημα μέσω εξουσιοδοτημένου τρίτου, ενδέχεται να ζητήσουμε αποδεικτικά στοιχεία ότι ο τρίτος είναι εξουσιοδοτημένος να ενεργεί εκ μέρους σας, προτού επεξεργαστούμε το αίτημά σας.
Τα ψηφιακά μας μέσα ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους, υπηρεσίες ή περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτους, οι οποίοι δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας και δεν καλύπτονται από την παρούσα Δήλωση. Η αλληλεπίδραση με αυτό το εξωτερικό περιεχόμενο ενδέχεται να επιτρέψει σε τρίτους να συλλέξουν ή να κοινοποιήσουν πληροφορίες που σας αφορούν. Οι πρακτικές απορρήτου των εν λόγω τρίτων μερών διέπονται από τις δικές τους δηλώσεις απορρήτου. Σας προτρέπουμε να διαβάσετε τους όρους των εν λόγω τρίτων μερών, ώστε να κατανοήσετε καλύτερα τις πρακτικές τους περί απορρήτου.
Η παρούσα δήλωση ενημερώθηκε για τελευταία φορά τον Οκτώβριο του 2026. Θα το επικαιροποιήσουμε εκ νέου όταν κριθεί απαραίτητο, ώστε να αντανακλά τις αλλαγές στη νομοθεσία και στις πρακτικές μας. Σε περίπτωση που πραγματοποιήσουμε ουσιώδη αλλαγή στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, θα λάβετε την κατάλληλη ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Σας συνιστούμε να ανατρέχετε περιοδικά στην παρούσα Δήλωση, ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς.