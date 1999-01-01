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CASTROL HELLAS ΜΑΕ.
Διεύθυνση γραφείων:
Αποστολοπούλου 26Α,
Χαλάνδρι, τ.κ. 15231
Αττική
Τηλέφωνο: +30 210 6887 777
E-mail: customerservice.greece@castrol.com
Α.Φ.Μ.: 801611020
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