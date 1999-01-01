Sie haben 3 Möglichkeiten, das passende Öl für Ihr Fahrzeug zu finden

1. Angaben im Handbuch Ihres Fahrzeugs

In Ihrem Fahrzeughandbuch steht, welche Viskosität und welche Spezifikation das Öl haben muss. Möglicherweise sind dort auch konkrete Produktempfehlungen aufgeführt. Vergleichen Sie diese Angaben mit denen auf Castrol Ölbehältern in einer Verkaufsstelle oder mit den Produktangaben auf unserer Website. So finden Sie das passende Öl.

2. Schmierindex

Wenn Ihr PKW ab 1995 hergestellt wurde, können Sie unseren Schmierindex nutzen. Nach Eingabe der Schlüsselnummer erhalten Sie Informationen und Empfehlungen zu passenden Castrol Ölen für Ihr Fahrzeug**.

Mit dem Schmierindex finden Sie über eine Suche nach Fahrzeughersteller und Modell auch Öle für Motorräder, Geländefahrzeuge, Nutzfahrzeuge und landwirtschaftliche Maschinen.

Klicken Sie hier, um den Schmierindex zu öffnen.

** je nach Verfügbarkeit passender Produkte

3. Rufen Sie uns an

Sie können auch bei Castrol anrufen und mit einem technischen Experten über Öle für Ihr Fahrzeug sprechen, wenn Sie weitere Informationen wünschen oder besondere Anforderungen haben.

Kundenservice und technische Anfragen*: 0345 082 1719