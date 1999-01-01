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Sie haben 3 Möglichkeiten, das passende Öl für Ihr Fahrzeug zu finden
In Ihrem Fahrzeughandbuch steht, welche Viskosität und welche Spezifikation das Öl haben muss. Möglicherweise sind dort auch konkrete Produktempfehlungen aufgeführt. Vergleichen Sie diese Angaben mit denen auf Castrol Ölbehältern in einer Verkaufsstelle oder mit den Produktangaben auf unserer Website. So finden Sie das passende Öl.
Wenn Ihr PKW ab 1995 hergestellt wurde, können Sie unseren Schmierindex nutzen. Nach Eingabe der Schlüsselnummer erhalten Sie Informationen und Empfehlungen zu passenden Castrol Ölen für Ihr Fahrzeug**.
Mit dem Schmierindex finden Sie über eine Suche nach Fahrzeughersteller und Modell auch Öle für Motorräder, Geländefahrzeuge, Nutzfahrzeuge und landwirtschaftliche Maschinen.
Klicken Sie hier, um den Schmierindex zu öffnen.
** je nach Verfügbarkeit passender Produkte
Sie können auch bei Castrol anrufen und mit einem technischen Experten über Öle für Ihr Fahrzeug sprechen, wenn Sie weitere Informationen wünschen oder besondere Anforderungen haben.
Kundenservice und technische Anfragen*: 0345 082 1719
Castrol MAGNATEC STOP-START Öle eignen sich für Fahrzeuge mit und ohne Stop-Start-Motortechnik* und können problemlos mit anderen MAGNATEC Ölen derselben Viskosität und Spezifikation gemischt werden.
«STOP-START» im Produktnamen von Castrol MAGNATEC bezieht sich nicht auf die Start-Stopp-Automatik, die den Motor bei Stillstand des Fahrzeugs automatisch ab- und beim Anfahren automatisch wieder einschaltet, um Kraftstoff zu sparen. MAGNATEC STOP-START bezieht sich auf das Fahren im dichten Verkehr mit häufigen Staus, das heute für viele Menschen zum Alltag gehört.
Wenn Sie zur Arbeit fahren oder Ihre Kinder in die Schule bringen, müssen Sie an Ampeln, an Kreuzungen oder im dichten Verkehr häufig stehen bleiben und wieder anfahren. Dies verursacht Verschleissschäden an Ihrem Motor. Castrol MAGNATEC STOP-START schützt Ihren Motor speziell bei hohem Verkehrsaufkommen und bietet 20 %* mehr Schutz vor dem schädlichen Start-Stopp-Motorverschleiss.
Beachten Sie immer die Angaben im Fahrzeughandbuch zu Spezifikation und Viskosität des Öls.
* gegenüber Industrie-Norm im OM646LA Test.
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