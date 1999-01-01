Die über die Webseite vorgehaltenen Inhalte sind für jedermann frei zugänglich. Castrol Switzerland GmbH behält sich vor, Inhalte der Webseite jederzeit zu ändern oder zu korrigieren. Durch die Nutzung der Webseite erklärt sich der Nutzer mit den Änderungen und Korrekturen einverstanden.

Der Inhalt der Webseite ist in keinem Fall als Kaufangebot noch als Empfehlung zu verstehen. Es handelt sich vielmehr um eine allgemeine Darstellung der Castrol Switzerland GmbH und derer Produkt- und Dienstleistungsangebote.