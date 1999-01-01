Die über die Webseite vorgehaltenen Inhalte sind für jedermann frei zugänglich. Castrol Switzerland GmbH behält sich vor, Inhalte der Webseite jederzeit zu ändern oder zu korrigieren. Durch die Nutzung der Webseite erklärt sich der Nutzer mit den Änderungen und Korrekturen einverstanden.
Der Inhalt der Webseite ist in keinem Fall als Kaufangebot noch als Empfehlung zu verstehen. Es handelt sich vielmehr um eine allgemeine Darstellung der Castrol Switzerland GmbH und derer Produkt- und Dienstleistungsangebote.
Die Nutzung der Webseite erfolgt auf eigene Gefahr. Castrol Switzerland GmbH übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Webseite sowie deren Inhalte stets zur Verfügung stehen. Castrol Switzerland GmbH übernimmt insbesondere auch keine Gewähr für die Eignung und (Produkt) Informationen der Inhalte für einen bestimmten Zweck, deren Richtigkeit und Vollständigkeit sowie das Nichtvorhandensein von Viren und die fehlerfreie Übertragung.
Castrol Switzerland GmbH ist insbesondere nicht verpflichtet, nicht mehr aktuelle Informationen von der Webseite zu entfernen oder sie ausdrücklich als solche zu kennzeichnen.
Es gilt ausschliesslich das Schweizer Recht. Gerichtsstand aller Ansprüche im Zusammenhang mit diesen Bestimmungen ist Sitz von Castrol Switzerland GmbH, derzeit Baar.
Alle Rechte vorbehalten Castrol Switzerland GmbH 2026
Castrol Switzerland GmbH
Neuhofstrasse 12
CH-6340 Baar
Telefon: +41 (0)58 456 93 99