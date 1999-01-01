Wenn Sie eine unserer Websites oder Apps (im Folgenden: „digitale Angebote“) besuchen, an einem unserer Programme oder einer unserer Veranstaltungen teilnehmen, uns kontaktieren, unsere Produkte und Dienstleistungen erwerben und/oder auf andere Weise mit uns Geschäfte tätigen, kann ein Unternehmen der Castrol-Gruppe (im Folgenden: „Castrol“, „wir“, „uns“ oder „unsere“) oder ein verbundenes Unternehmen Ihre Personendaten erheben und verarbeiten.
sopersoDiese Datenschutzerklärung („Datenschutzerklärung“ oder diese „Erklärung“) gilt für Personendaten der folgenden Personen:
Diese Erklärung erläutert, welche Arten von Personendaten wir über Sie verarbeiten, zu welchen Zwecken wir Ihre Personendaten verarbeiten, wie wir sie verwenden und schützen, wie lange wir sie aufbewahren und welche Rechte Sie in Bezug auf Ihre Personendaten haben.
Gegebenenfalls stellen wir Ihnen ergänzende Datenschutzerklärungen oder Hinweise für bestimmte Rechtsordnungen zur Verfügung, um Ihnen in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Anforderungen und lokalen Gepflogenheiten zusätzliche Informationen über unsere Verarbeitungstätigkeiten zu geben.
Personendaten bzw. personenbezogene Informationen sind alle Informationen über eine Person, anhand derer diese Person direkt oder indirekt identifiziert werden kann. Wir können die folgenden Personendaten über Sie verarbeiten:
|Kategorie
|Typische Daten
|Typische Quellen
|Biografische Daten und Kontaktdaten
|Telefonnummer sowie Post- oder E-Mail-Adresse.
|Von Ihnen ausgelöste Interaktion
|Anmeldedaten
|Benutzernamen, Passwörter.
|Von Ihnen⁄Von uns erstellt
|Transaktionsdaten
|Angaben zu den Transaktionen, die Sie über unsere Kanäle durchführen, zur Erbringung unserer Dienstleistungen sowie zu Ihren Zahlungsangaben.
|Von Ihnen⁄Von uns erstellt
|Berufliche Daten
|Berufsbezeichnung, Firmenname, geschäftliche E-Mail-Adresse, geschäftliche Telefonnummer, Geschäftsanschrift.
|Von Ihnen⁄Von Dritten
|Präferenzdaten
|Marketing- oder Nutzungspräferenzen, die Sie uns mitteilen oder die wir aus anderen uns zur Verfügung gestellten Daten ableiten können.
|Von uns generiert⁄Von Dritten erhoben
|Korrespondenz
|Wir bewahren in der Regel die mit Ihnen geführte Korrespondenz auf. Dazu können Telefonanrufe zählen, die wir aufzeichnen, um unsere Mitarbeiter zu schulen und Qualitätskontrollen durchzuführen.
|Von Ihnen⁄Von uns erstellte Transkripte
|Nutzungsdaten zu digitalen Angeboten
|IP-Adresse, Browsertyp und -version, Zeitzoneneinstellung und Standort, Browser-Plug-in-Typen und -Versionen, Betriebssystem und Plattform sowie andere Technologien auf den Geräten, die Sie für den Zugriff auf unsere digitalen Angebote verwenden (z. B. mittels Cookies und anderer Tracking-Technologien).
|Von uns oder Dritten generiert
Wenn Sie unsere digitalen Angebote nutzen, können wir und unsere Dienstleister Cookies und ähnliche Technologien verwenden, um Informationen über Ihre Nutzung unserer digitalen Angebote zu erheben.
Sie können Ihre Cookie-Einstellungen über die auf unserem digitalen Angebot verfügbare Seite „Cookie-Einstellungen” verwalten. Sie können Ihre Browsereinstellungen auch so konfigurieren, dass alle oder bestimmte Cookies abgelehnt werden oder Sie benachrichtigt werden, wenn Cookies gesetzt werden. Bitte beachten Sie, dass die Deaktivierung bestimmter Cookies die Funktionsweise oder Verfügbarkeit einiger Funktionen unseres digitalen Angebots beeinträchtigen kann.
Weitere Informationen zu den von uns verwendeten Cookies und zur Verwaltung Ihrer Präferenzen finden Sie auf der Seite Cookie-Einstellungen, die auf jedem unserer digitalen Angebote verfügbar ist.
Wenn wir Ihre Personendaten für die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke verwenden, stellen wir sicher, dass dafür eine Rechtsgrundlage besteht.
Rechtsgrundlagen
Soweit nach geltendem Recht erforderlich, stellen wir sicher, dass für die Verarbeitung Ihrer Personendaten zu den in dieser Erklärung beschriebenen Zwecken eine geeignete Rechtsgrundlage oder eine andere gültige Rechtfertigung besteht. Je nach Rechtsordnung und den geltenden Anforderungen können wir uns auf eine oder mehrere der uns zur Verfügung stehenden Rechtsgrundlagen oder sonstigen Gründe für die Verarbeitung stützen, darunter die nachstehend beschriebenen:
Die nachstehende Tabelle enthält nähere Angaben dazu, warum wir Ihre Daten erheben, wie wir sie verwenden und auf welche Rechtsgrundlagen wir uns nach den geltenden Datenschutzgesetzen stützen.
|Verarbeitungstätigkeit
|Informationen, die wir verwenden
|Relevante Rechtsgrundlagen
Für Zwecke der Kundenbetreuung sowie zur Verwaltung und Verbesserung unseres Geschäfts (einschliesslich unserer Dienstleistungen und Produkte). Dies umfasst:
– im Rahmen unseres Prozesses zur Nutzerregistrierung;
– die Korrespondenz mit Ihnen;
– zur Verwaltung und Führung unserer Kundenbeziehungen und unseres Geschäfts;
– die Verbesserung und Weiterentwicklung unseres Geschäfts (einschliesslich durch das Training künstlicher Intelligenz); und/oder
– die Verbesserung der Qualität, des Inhalts und der Relevanz unserer Mitteilungen (wenn Sie den Erhalt unserer Mitteilungen abonniert haben), indem wir Ihre Interaktionen mit diesen Mitteilungen nachverfolgen, z. B. ob Sie eine E-Mail-Mitteilung erhalten oder öffnen oder auf einen darin enthaltenen Link klicken.
– Biografische Daten und Kontaktdaten
– Anmeldedaten
– Berufliche Daten
– Präferenzdaten
– Nutzungsdaten zu digitalen Angeboten
– Korrespondenz
|Berechtigte Interessen (zur effektiven Verwaltung und Bereitstellung von Dienstleistungen für Sie und zur Verbesserung unserer Dienstleistungen), sofern nicht nach geltendem Datenschutzrecht eine Einwilligung erforderlich ist.
Für die Wartung und Verwaltung des digitalen Angebots. Dies umfasst:
– die laufende Überprüfung und Verbesserung der auf unseren digitalen Angeboten bereitgestellten Informationen, um deren Benutzerfreundlichkeit sicherzustellen und potenzielle Störungen oder Cyberangriffe zu verhindern;
– die Durchführung von Fehlerbehebungs- und Analysemassnahmen, die erforderlich sind, um Schadcode bzw. böswillige Akteure zu erkennen und zu verstehen, wie sich diese auf Ihr IT-System auswirken können; und/oder
– die statistische Überwachung und Analyse aktueller Angriffe auf Geräte und Systeme sowie die laufende Anpassung der bereitgestellten Lösungen zum Schutz von Geräten und Systemen vor aktuellen Angriffen.
Wir können Ihre Personendaten zu diesem Zweck auch anonymisieren.
– Biografische Daten und Kontaktdaten
– Anmeldedaten
– Berufliche Daten
– Präferenzdaten
– Nutzungsdaten zu digitalen Angeboten
– Korrespondenz
|Berechtigte Interessen (Wartung und Verwaltung von IT-Diensten, Netzwerk- und Datensicherheit sowie Betrugsprävention), sofern nicht nach geltendem Datenschutzrecht eine Einwilligung erforderlich ist.
|Für die in unserer Cookie-Erklärung beschriebenen Zwecke
– Anmeldedaten
– Präferenzdaten
– Nutzungsdaten zu digitalen Angeboten
Berechtigtes Interesse (Bereitstellung der erforderlichen Funktionalität unseres digitalen Angebots), sofern nicht nach geltendem Datenschutzrecht eine Einwilligung erforderlich ist.
Einwilligung nur, soweit dies nach geltendem Datenschutzrecht erforderlich ist, z. B. in Bezug auf Informationen, die durch nicht notwendige Cookies und ähnliche Technologien gewonnen werden. Sie können diese Einwilligung jederzeit über Ihre Cookie-Einstellungen widerrufen.
Für Analyse-, Statistik-, Profiling- und Erkenntniszwecke. Dies umfasst:
– Verständnis der Bedürfnisse und Interessen unserer Kunden
– Marktsegmentierungen (einschliesslich zu Marketingzwecken);
– Durchführung von Marktanalysen und/oder Personalisierung von digitalen Angeboten, Dienstleistungen oder Mitteilungen anhand der Ihnen zugeordneten Profildaten.
Wir können Ihre Personendaten zu diesem Zweck auch anonymisieren.
– Biografische Daten und Kontaktdaten
– Anmeldedaten
– Berufliche Daten
– Präferenzdaten
– Nutzungsdaten zu digitalen Angeboten
– Korrespondenz
|Berechtigte Interessen (Verbesserung und Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells und unserer Dienstleistungen sowie besseres Verständnis unserer Kunden), sofern nicht nach geltendem Datenschutzrecht eine Einwilligung erforderlich ist.
Für Marketing- und Werbezwecke umfasst dies:
– die Kommunikation mit Ihnen per E-Mail, Telefon oder über soziale Medien, um Ihnen Informationen über Dienstleistungen, Produkte und/oder Veranstaltungen bereitzustellen, die für Sie von Interesse sein könnten
– Marktsegmentierungen (einschliesslich zu Marketingzwecken);
– Durchführung von Marktanalysen und/oder Personalisierung von digitalen Angeboten, Dienstleistungen oder Mitteilungen anhand der Ihnen zugeordneten Profildaten.
Wir können Ihre Personendaten zu diesem Zweck auch anonymisieren.
– Biografische Daten und Kontaktdaten
– Anmeldedaten
– Berufliche Daten
– Präferenzdaten
– Nutzungsdaten zu digitalen Angeboten
– Korrespondenz
|Berechtigtes Interesse (Information unserer Kunden über die digitalen Angebote sowie unsere Produkte und Dienstleistungen), sofern nicht nach geltendem Datenschutzrecht eine Einwilligung erforderlich ist.
Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen bzw. sich abmelden, indem Sie in einer Mitteilung auf den Abmeldelink klicken.
Für rechtliche und regulatorische Zwecke umfasst dies:
– die Einhaltung geltender Gesetze, Vorschriften und Regelungen sowie interner Richtlinien und Verfahren und die Überprüfung der Einhaltung;
– die Durchführung von KYC-Prüfungen, Geldwäschereiprüfungen und sonstigen Due-Diligence-Prüfungen;
– die Verhinderung und Aufdeckung von Betrug und/oder anderen kriminellen Handlungen oder Fehlverhalten; und/oder
– die Begründung und Bearbeitung von Rechtsansprüchen
– Biografische Daten und Kontaktdaten
– Berufliche Daten
– Nutzungsdaten zu digitalen Angeboten
– Korrespondenz
– Identifizierungs-/KYC-Daten
– Daten zur Geldwäscheprävention
– Transaktionsdaten
|Rechtliche Verpflichtungen, wenn die Verarbeitungstätigkeit gesetzlich oder aufgrund von Vorschriften erforderlich ist.
In allen anderen Fällen berechtigte Interessen (zur Erfüllung unserer Verpflichtungen und zur Ausübung unserer gesetzlichen Rechte).
|Um geschäftliche Unterstützung (wie Beratungs-, Bank-, Rechts-, Versicherungs- und Buchhaltungsdienstleistungen) in Anspruch zu nehmen oder unser Geschäft umzustrukturieren, einschliesslich im Zusammenhang mit Verkäufen, Übertragungen, Fusionen und Übernahmen (sowie den diesbezüglichen Verhandlungen).
– Biografische Daten und Kontaktdaten
– Anmeldedaten
– Berufliche Daten
– Präferenzdaten
– Nutzungsdaten zu digitalen Angeboten
– Korrespondenz
|Berechtigtes Interesse (Umstrukturierung unseres Geschäfts), sofern nicht nach geltendem Datenschutzrecht eine Einwilligung erforderlich ist.
Sie können sich entscheiden, uns Ihre Personendaten nicht zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie sich jedoch dafür entscheiden, Ihre Personendaten nicht bereitzustellen, können wir Ihnen möglicherweise einige unserer Dienstleistungen nicht anbieten.
Wir können auf Grundlage der oben genannten Personendaten Profile über Sie erstellen. Solche Profile können verwendet werden, um die digitalen Angebote oder Dienstleistungen zu personalisieren, zu bestimmen, welche Werbung Ihnen angezeigt wird, und/oder Sicherheitsbedrohungen zu erkennen und zu verhindern.
Konzerninterne Weitergabe
Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit können wir Ihre Personendaten an andere Unternehmen innerhalb unserer Unternehmensgruppe weitergeben.
Externe Dienstleister
Wir können Ihre Personendaten an externe Dienstleister, Vertreter und Auftragnehmer weitergeben, damit diese Dienstleistungen für uns erbringen (z. B. unsere Buchhalter, fachlichen Berater sowie IT- und Kommunikationsdienstleister). Wir können Ihre Personendaten auch an unsere Geschäftspartner weitergeben, die diese für eigene Zwecke verwenden können (soweit dies nach geltendem Datenschutzrecht zulässig ist), z. B. zur Verwaltung und Bewerbung ihrer Produkte/Dienstleistungen. Jeder von uns beauftragte Drittanbieter muss Ihre Personendaten gemäss den vertraglich vorgeschriebenen Sicherheitsmassnahmen schützen.
Social-Media-Plattformen
Soweit dies in begrenztem Umfang zutrifft, können wir Ihre Personendaten verwenden, um Werbekampagnen auf Social-Media-Plattformen wie LinkedIn, Instagram und Facebook durchzuführen, Sie über bevorstehende Dienstleistungen oder neue Produkte zu informieren und sicherzustellen, dass Sie nur relevante Werbung zu unseren Produkten und Dienstleistungen erhalten. Wir können Ihre Personendaten an Social-Media-Plattformen weitergeben, damit Ihnen bei der Nutzung der jeweiligen Social-Media-Plattform Werbung für unsere Produkte und Dienstleistungen oder diejenigen unserer Partner angezeigt wird, von der wir annehmen, dass sie für Sie von Interesse ist. Wir können Ihre Personendaten auch an Social-Media-Plattformen weitergeben, damit wir Personen relevante Werbung anzeigen können, bei denen die Social-Media-Plattformen davon ausgehen, dass sie ähnliche Interessen wie Sie haben.
Rechtlich und regulatorisch erforderliche Offenlegungen
Wir können Ihre Personendaten offenlegen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder wenn wir der Auffassung sind, dass die Offenlegung erforderlich ist, um unsere Rechte zu schützen und/oder einem Gerichtsverfahren, einer gerichtlichen Anordnung, einer Anfrage einer Aufsichtsbehörde oder einem sonstigen uns zugestellten rechtlichen Verfahren nachzukommen. Wir können Ihre Personendaten auch im Zusammenhang mit Rechtsverfahren weitergeben. Diese Stellen können sich ausserhalb Ihrer Rechtsordnung befinden. In diesen Fällen gilt die Rechts- und/oder Aufsichtsbehörde als Verantwortlicher (der nicht auf unsere Weisung handelt) und ist in erster Linie dafür verantwortlich zu entscheiden, wie Ihre Personendaten nach der Weitergabe durch uns gespeichert und verwendet werden.
Wir können Ihre Personendaten auch an Kreditauskunfteien und Betrugspräventionsstellen weitergeben, um Ihre Kreditwürdigkeit und Produkteignung zu beurteilen, Ihre Identität zu überprüfen, Ihr Konto zu verwalten und kriminelle Aktivitäten zu verhindern.
Empfänger im Rahmen von Umstrukturierungen
Wir können Ihre Personendaten an Dritte (und deren Berater) weitergeben, an die wir Teile unseres Geschäfts oder unserer Vermögenswerte verkaufen oder übertragen oder mit denen wir diese zusammenführen möchten.
Als international tätiges Unternehmen können wir Ihre Personendaten weltweit speichern oder an andere Unternehmen unserer Unternehmensgruppe übermitteln. In diesem Fall stellen wir sicher, dass die Rechtsordnung des Empfängers ein angemessenes Datenschutzniveau bietet, oder wir übermitteln die Personendaten auf Grundlage eines umfassenden, flexiblen und globalen Compliance-Rahmens, der geeignete Massnahmen und Garantien vorsieht (einschliesslich des jeweils einschlägigen Moduls der EU-Standardvertragsklauseln und, soweit anwendbar, des UK Addendum), um sicherzustellen, dass Ihre Personendaten gemäss den geltenden Datenschutzgesetzen geschützt sind.
Ebenso stellen wir bei der Übermittlung von Personendaten an einen Dritten in einer anderen Rechtsordnung sicher, dass geeignete Massnahmen getroffen wurden, um ein angemessenes Schutzniveau für Ihre Personendaten zu gewährleisten, z. B. durch die Aufnahme geeigneter Klauseln in unsere Vereinbarungen mit Dritten.
Weitere Informationen zu unseren internationalen Datenübermittlungen und den von uns eingesetzten vertraglichen Garantien können Sie über die unten angegebenen Kontaktdaten anfordern.
Wie lange wir Ihre Personendaten aufbewahren, hängt von dem Zweck ab, für den wir sie verwenden. Wir müssen Ihre Personendaten für jeden Zweck so lange aufbewahren, wie dies entsprechend unseren in internen Richtlinien dokumentierten geschäftlichen Erfordernissen notwendig ist. Diese Fristen können je nach Rechtsordnung unterschiedlich sein. Wenn Sie sich beispielsweise im Vereinigten Königreich befinden und wir einen Vertrag mit Ihnen haben, bewahren wir Ihre Personendaten in der Regel sechs Jahre nach Beendigung dieses Vertrags auf, es sei denn, ein Rechtsstreit ist absehbar; in diesem Fall bewahren wir sie länger auf.
Wir berechnen die Aufbewahrungsfrist danach, wie lange die Personendaten benötigt werden, um: (a) die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke zu erfüllen, (b) die von Aufsichtsbehörden, Berufsorganisationen oder Verbänden vorgeschriebenen oder empfohlenen Fristen einzuhalten, (c) geltende Gesetze, rechtliche Aufbewahrungsanordnungen und andere rechtliche Verpflichtungen (einschliesslich vertraglicher Verpflichtungen) einzuhalten und (d) Ihren Anfragen nachzukommen.
Es kann Gesetze oder Vorschriften geben, die eine Mindestdauer festlegen, für die wir Ihre Personendaten aufbewahren müssen. Wir bewahren Ihre Daten nur für die festgelegte Aufbewahrungsfrist auf und anonymisieren oder löschen sie anschliessend. Die Anonymisierung von Personendaten bedeutet, dass sichergestellt wird, dass die Daten nicht mehr Ihrer Person zugeordnet werden können. Dies erfolgt entweder durch Aggregation der Daten (z. B. um Aussagen über eine Personengruppe statt über eine bestimmte Person zu treffen) oder durch Entfernen personenbezogener Identifikatoren (z. B. Kontaktdaten), sodass wir die Daten weiterhin zur Ermittlung von Trends und Mustern verwenden können, ohne sie wieder mit Ihnen in Verbindung bringen zu können.
Wenn Sie sich von einem Dienst abmelden, können wir Ihre Daten in einer „Sperrliste“ speichern, damit wir wissen, dass Sie sich abgemeldet haben, und sicherstellen können, dass Sie nicht erneut kontaktiert werden. Ihre in einer Sperrliste gespeicherten Personendaten werden für keinen anderen Zweck verwendet.
Je nachdem, wo Sie sich befinden, gelten einige oder alle der nachstehend aufgeführten Rechte für Sie. Wenn Sie sich beispielsweise im EWR oder im Vereinigten Königreich befinden, stehen Ihnen alle nachstehend aufgeführten Rechte zu; wenn Sie sich in Australien befinden, haben Sie das Recht auf Auskunft über Ihre Personendaten und auf deren Berichtigung.
Wenn wir Ihre Personendaten auf Grundlage berechtigter Interessen verarbeiten, haben Sie das Recht, dieser Verarbeitung, einschliesslich eines darauf beruhenden Profilings, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit zu widersprechen.
Wenn Sie Ihr Widerspruchsrecht ausüben, stellen wir die Verarbeitung Ihrer Personendaten in diesem Zusammenhang ein. In einigen Fällen können wir jedoch zwingende schutzwürdige Gründe für die weitere Verarbeitung Ihrer Personendaten nachweisen. Ist dies der Fall, werden wir Sie darüber informieren.
Wir sind bestrebt, gemeinsam mit Ihnen eine faire Lösung für Beschwerden über unsere Verwendung Ihrer Daten zu finden. Wenn Sie Bedenken haben oder eine Beschwerde bei unseren Datenschutzteams (einschliesslich der zuständigen Datenschutzbeauftragten) einreichen möchten, verwenden Sie bitte die unten im Abschnitt „Kontakt“ angegebenen Kontaktdaten.
Sie haben möglicherweise das Recht, bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen.
Bitte beachten Sie, dass die oben aufgeführten Rechte nicht uneingeschränkt gelten und es Situationen gibt, in denen sie nicht ausgeübt werden können oder nicht einschlägig sind.
Das für die Verarbeitung Ihrer Personendaten verantwortliche Castrol-Unternehmen ist entweder Castrol Group Holdings Limited oder das jeweilige Castrol-Unternehmen, das in Ihrem Land oder Ihrer Region tätig ist. Soweit erforderlich, finden Sie weitere Informationen über das lokale Castrol-Unternehmen in Ihrem länderspezifischen Addendum. Je nach Verarbeitungstätigkeit können auch andere Unternehmen der Castrol-Gruppe Ihre Personendaten verarbeiten.
Wenn Sie Fragen zu dieser Erklärung, unseren Datenschutzpraktiken oder Ihren Datenschutzrechten haben, kontaktieren Sie uns bitte unter privacy.response@castrol.com. Dies gilt gegebenenfalls auch für die Kontaktaufnahme mit Datenschutzbeauftragten oder anderen Datenschutzansprechpartnern.
Wenn Sie uns kontaktieren, geben Sie bitte das Land und/oder den Kanton an, in dem Sie wohnen, damit wir Ihnen die entsprechenden Informationen zur Verfügung stellen und Ihre Anfrage gemäss den geltenden Gesetzen bearbeiten können.
Wenn Sie Ihre Datenschutzrechte ausüben, können wir Sie auffordern, Informationen bereitzustellen, die zur Überprüfung Ihrer Identität erforderlich sind. Wenn Sie eine Anfrage über einen bevollmächtigten Dritten einreichen, können wir einen Nachweis darüber verlangen, dass der Dritte berechtigt ist, in Ihrem Namen zu handeln, bevor wir Ihre Anfrage bearbeiten.
Unsere digitalen Angebote können Links zu externen Websites, Dienstleistungen oder Inhalten Dritter enthalten, die ausserhalb unserer Kontrolle liegen und nicht von dieser Erklärung erfasst werden. Durch die Interaktion mit diesen externen Inhalten können Dritte möglicherweise Informationen über Sie erheben oder weitergeben. Für die Datenschutzpraktiken dieser Dritten gelten deren eigene Datenschutzerklärungen. Wir empfehlen Ihnen, die Bedingungen dieser Dritten zu lesen, um deren Datenschutzpraktiken besser zu verstehen.
Diese Erklärung wurde zuletzt im Oktober 2026 aktualisiert. Wir werden sie bei Bedarf erneut aktualisieren, um Änderungen der Rechtslage und unserer Praktiken zu berücksichtigen. Wenn wir diese Datenschutzerklärung wesentlich ändern, erhalten Sie gemäss den gesetzlichen Anforderungen eine entsprechende Benachrichtigung per E-Mail. Wir empfehlen Ihnen, diese Erklärung regelmässig zu lesen, um über die Verarbeitung Ihrer Personendaten durch uns auf dem Laufenden zu bleiben.