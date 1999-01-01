Když navštívíte některou z našich webových stránek nebo aplikací ("digitální aktivum"), účastníte se jednoho z našich programů nebo akcí, kontaktujete nás, zakoupíte naše produkty a služby, a/nebo s námi obchodujete jakýmkoli jiným způsobem, společnost Castrol ("společnost Castrol", "my", "námi" nebo "náš") nebo její přidružený subjekt může shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje.
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů („Prohlášení o ochraně osobních údajů“ nebo toto „Prohlášení“) zahrnuje osobní údaje následujících osob:
Toto Prohlášení vysvětluje typy osobních údajů, které o vás zpracováváme, účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, jak je používáme a chráníme, jak dlouho je uchováváme a vaše práva týkající se vašich osobních údajů.
V příslušných případech vám můžeme poskytnout doplňková prohlášení o ochraně soukromí nebo oznámení pro konkrétní jurisdikce, abychom poskytli další informace o našich zpracovatelských činnostech, v souladu s platnými právními požadavky a místními postupy.
Osobní údaje nebo osobní informace znamenají jakékoli informace o jednotlivci, z nichž může být tato osoba přímo nebo nepřímo identifikována. Můžeme zpracovávat následující osobní údaje o vás:
|Kategorie
|Typické údaje
|Typické zdroje
|Biografické a kontaktní údaje
|Telefonní číslo a poštovní nebo e-mailová adresa.
|Vy / rozhraní aktivované vámi
|Přihlašovací údaje k účtu
|Uživatelská jména, hesla.
|Vy / generováno námi
|Transakční údaje
|Podrobnosti o transakcích, které provádíte prostřednictvím našich kanálů, o plnění námi poskytovaných služeb a údaje o platbách.
|Vy / generováno námi
|Profesní údaje
|Název pracovní pozice, název společnosti, firemní e-mailová adresa, pracovní telefonní číslo, pracovní adresa.
|Vy / třetí strana
|Údaje o preferencích
|Preference týkající se marketingu nebo používání, které nám poskytnete nebo které můžeme odvodit z jiných údajů, jež jste nám poskytli.
|Generováno námi / třetí stranou
|Korespondence
|Obvykle uchováváme záznam o korespondenci s vámi. Může jít například o telefonní hovory, které nahráváme za účelem školení našich zaměstnanců a provádění kontrol kvality
|Vy / přepisy generované námi
|Údaje o použití digitálních aktiv
|IP adresa, typ a verze prohlížeče, nastavení časové zóny a lokalita, typy a verze plug-inů prohlížeče, operační systém a platforma a další technologie na zařízeních, která používáte pro přístup k našim digitálním aktivům (např. prostřednictvím souborů cookie a jiných sledovacích nástrojů).
|Generováno námi nebo třetí stranou
Když navštívíte naše digitální aktivum, my a naši poskytovatelé služeb můžeme používat soubory cookie a podobné technologie ke sběru informací o vašem používání našich digitálních aktiv.
Spravovat nastavení souborů cookie můžete prostřednictvím stránky nastavení souborů cookie na našem digitálním aktivu. Nastavení prohlížeče můžete také nakonfigurovat tak, aby odmítalo všechny nebo některé soubory cookie nebo aby vás upozorňovalo, když jsou soubory cookie umístěny. Mějte prosím na paměti, že deaktivace určitých souborů cookie může ovlivnit funkčnost nebo dostupnost některých funkcí našich digitálních aktiv.
Pokud chcete více informací o souborech cookie, které používáme, a o tom, jak můžete spravovat své preference, přejděte na stránku s preferencemi pro soubory cookie dostupnou na každém z našich digitálních aktiv.
Když používáme vaše osobní údaje pro účely uvedené v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, zajišťujeme, že k tomu máme právní základ.
Právní základy
Pokud to vyžaduje příslušný zákon, zajišťujeme, že máme vhodný právní základ nebo jiné platné odůvodnění pro zpracování vašich osobních údajů pro účely popsané v tomto prohlášení. V závislosti na jurisdikci a příslušných požadavcích se můžeme opírat o jeden nebo více právních základů či důvodů pro zpracování, které máme k dispozici, včetně těch popsaných níže:
Tabulka níže podrobněji uvádí, proč shromažďujeme a jak používáme vaše údaje a právní základy v rámci platných zákonů o ochraně osobních údajů.
|Činnost zpracování
|Informace, které používáme
|Příslušné právní základy
Pro účely správy zákazníků, řízení našeho podnikání a jeho zlepšování (včetně našich služeb a produktů). To zahrnuje:
- jako součást našeho procesu registrace uživatele;
- korespondenci s vámi;
- pro správu a administrativu našich zákazníků a podnikání;
- ke zlepšování a rozvoji našeho podnikání (včetně trénování systémů umělé inteligence); a/nebo
- ke zlepšování kvality, obsahu a relevantnosti naší komunikace (pokud jste se přihlásili k odběru našich komunikací) sledováním vašich interakcí s tou komunikací, například zda ji obdržíte či otevřete nebo zda kliknete na odkaz v e-mailové komunikaci.
- Biografické a kontaktní údaje
- Přihlašovací údaje k účtu
- Profesní údaje
- Údaje o preferencích
- Údaje o používání digitálních aktiv
- Korespondence
|Oprávněné zájmy (pro efektivní řízení a poskytování služeb vám a pro zlepšení našich služeb), pokud není zákonem o ochraně osobních údajů vyžadován souhlas.
Pro údržbu a správu digitálního aktiva. To zahrnuje:
- průběžná kontrola a zlepšování informací poskytovaných na našich digitálních aktivech pro zajištění jejich uživatelské přívětivosti a pro prevenci potenciálních narušení nebo kybernetických útoků;
- provádět odstraňování problémů/ analýzy potřebné k odhalování škodlivého kódu a útočníků a pochopení, jak to může ovlivnit váš IT systém; a/nebo
- pro statistické monitorování a analýzu aktuálních útoků na zařízení a systémy a pro průběžnou adaptaci poskytovaných řešení k zabezpečení zařízení a systémů proti aktuálním útokům.
Můžeme také anonymizovat vaše osobní údaje pro tento účel.
- Biografické a kontaktní údaje
- Přihlašovací údaje účtu
- Profesní údaje
- Údaje o preferencích
- Údaje o používání digitálních aktiv
- Korespondence
|Oprávněné zájmy (udržování a správa služeb informačních technologií, zabezpečení sítí a dat a prevence podvodů), pokud není zákonem o ochraně osobních údajů vyžadován souhlas.
|Pro účely uvedené v našem prohlášení o používání souborů cookie
- Přihlašovací údaje k účtu
- Údaje o preferencích
- Údaje o používání digitálních aktiv
Oprávněný zájem (poskytování nezbytné funkčnosti našeho digitálního aktiva), pokud podle příslušného zákona o ochraně osobních údajů není vyžadován souhlas.
Souhlas pouze tam, kde to vyžaduje příslušný zákon o ochraně osobních údajů, např. ve vztahu k informacím získaným z jiných než nezbytných souborů cookie a podobných technologií. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat ve svých preferencích pro soubory cookie.
Pro účely analýz, statistiky, profilování a získávání poznatků. To zahrnuje:
- pochopit potřeby a zájmy našich zákazníků
- provádět tržní segmentaci (mimo jiné pro marketingové účely);
- provádět aktivity zaměřené na získávání poznatků o trhu; a/nebo personalizovat digitální aktiva či služby nebo komunikaci na základě profilových údajů, které jsme vám přiřadili.
Můžeme také anonymizovat vaše osobní údaje pro tento účel.
- Biografické a kontaktní údaje
- Přihlašovací údaje k účtu
- Profesní údaje
- Údaje o preferencích
- Údaje o používání digitálních aktiv
- Korespondence
|Oprávněné zájmy (zlepšování a rozšiřování našeho obchodního modelu a služeb, lepší pochopení našich zákazníků), pokud není vyžadován souhlas podle platného zákona o ochraně osobních údajů.
Pro marketingové a propagační účely. Patří sem:
- komunikovat s vámi a poskytnout vám informace o službách, produktech a/nebo událostech, které by vás mohly zajímat, prostřednictvím e-mailu, telefonu, sociálních médií;
- provádět tržní segmentaci (mimo jiné pro marketingové účely);
- provádět aktivity zaměřené na získávání poznatků o trhu; a/nebo personalizovat digitální aktiva či služby nebo komunikaci na základě profilových údajů, které jsme vám přiřadili.
Můžeme také pro tento účel anonymizovat vaše osobní údaje.
- Biografické a kontaktní údaje
- Přihlašovací údaje k účtu
- Profesní údaje
- Údaje o preferencích
- Údaje o používání digitálních aktiv
- Korespondence
|Oprávněný zájem (informování našich zákazníků o digitálním aktivu a našich produktech a službách), pokud není vyžadován souhlas platným zákonem o ochraně osobních údajů.
Tento souhlas můžete kdykoli odvolat nebo se kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz pro odhlášení v rámci každé komunikace.
Pro právní a regulační účely to zahrnuje:
- k dodržování platných zákonů, pravidel a předpisů a interních zásad a postupů a k posuzování souladu s nimi;
- k provedení kontrol KYC, kontrol proti praní špinavých peněz a jiných kontrol v rámci náležité péče;
- k prevenci a detekci podvodů a/nebo jiné trestné činnosti nebo pochybení; a/nebo
- k uplatňování a vyřizování právních nároků.
- Biografické a kontaktní údaje
- Profesní údaje
- Údaje o používání digitálních aktiv
- Korespondence
- Identifikace/údaje KYC
- Údaje proti praní špinavých peněz
- Transakční údaje
|Právní povinnosti, pokud je aktivita zpracování vyžadována zákonem nebo předpisem.
Ve všech ostatních případech, oprávněné zájmy (plnění našich povinností a výkon našich práv).
|Pro příjem podpory podnikání (jako jsou poradenské, bankovní, právní, pojišťovací a účetní služby) nebo pro restrukturalizaci našeho podnikání, a to i v souvislosti s prodejem, převody, fúzemi a akvizicemi (a jednáními o výše uvedeném).
- Biografické a kontaktní údaje
- Přihlašovací údaje k účtu
- Profesní údaje
- Údaje o preferencích
- Údaje o používání digitálních aktiv
- Korespondence
|Oprávněný zájem (restrukturalizace našeho podnikání), pokud není vyžadován souhlas podle platného zákona o ochraně osobních údajů.
Můžete se rozhodnout nám své osobní údaje neposkytnout. Pokud se však rozhodnete je neposkytnout, možná vám nebudeme schopni nabídnout některé z našich služeb.
Na základě výše uvedených osobních údajů o vás můžeme vytvářet profily. Takové profily mohou být použity k personalizaci digitálního aktiva nebo služeb, k rozhodování o tom, co vám inzerovat, a/nebo jako součást detekce a prevence bezpečnostních hrozeb.
Sdílení v rámci skupiny
Vaše osobní údaje můžeme sdílet s dalšími subjekty v rámci naší skupiny společností v rámci naší podnikatelské činnosti.
Poskytovatelé služeb třetích stran
Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb třetích stran, zástupci a dodavateli, kteří nám poskytují služby (například s našimi účetními, profesionálními poradci a poskytovateli IT a komunikačních služeb). Můžeme také sdílet vaše osobní údaje s našimi obchodními partnery, kteří je mohou použít pro své vlastní účely (jak to povolují příslušné zákony na ochranu osobních údajů), například pro správu a propagaci svých produktů/služeb. Každý poskytovatel třetí strany, kterého jmenujeme, musí chránit vaše osobní údaje v souladu s požadovanými bezpečnostními opatřeními dle smlouvy.
Platformy sociálních médií
V omezeném rozsahu, v jakém je to relevantní, můžeme použít vaše osobní údaje k realizaci reklamních kampaní na sociálních médiích, jako je LinkedIn, Instagram a Facebook, abychom poskytli informace o připravovaných službách nebo nových produktech a zajistili, že obdržíte pouze relevantní reklamu na naše produkty a služby. Můžeme sdílet vaše osobní údaje s platformami sociálních médií, aby se vám zobrazovaly reklamy na naše produkty a služby nebo na produkty a služby našich partnerů, o kterých si myslíme, že vás budou zajímat, když interagujete s příslušnou platformou sociálních médií. Vaše osobní údaje můžeme rovněž sdílet s platformami sociálních médií, aby nám pomohly zobrazovat relevantní reklamu osobám, u nichž tyto platformy zjistí, že pravděpodobně mají podobné zájmy jako vy.
Zpřístupnění z právních a regulatorních důvodů
Můžeme zveřejnit vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud se domníváme, že zveřejnění je nezbytné pro ochranu našich práv a/nebo splnění povinností vyplývajících ze soudního řízení, soudního příkazu, žádosti regulačního orgánu nebo jakéhokoli jiného právního procesu, který nám byl doručen. Můžeme také sdílet vaše osobní údaje v souvislosti s právními řízeními. Tyto orgány mohou být umístěny mimo vaši jurisdikci. V těchto případech bude právní a/nebo regulační úřad považován za správce údajů (nebude jednat podle našich pokynů) a bude primárně zodpovědný za rozhodování o tom, jak jsou vaše osobní údaje uchovávány a používány, jakmile je sdílíme.
Můžeme také sdílet vaše osobní údaje s agenturami poskytujícími úvěrové informace a agenturami pro prevenci podvodů za účelem posouzení úvěruschopnosti a vhodnosti produktů, ověřování vaší identity, správy vašeho účtu a prevence trestné činnosti.
Příjemci v souvislosti s restrukturalizací
Můžeme sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami (a jejich poradci), kterým se můžeme rozhodnout prodat či převést části naší firmy nebo našeho majetku nebo s nimiž se můžeme rozhodnout tyto části sloučit.
Jako mezinárodní společnost můžeme uchovávat nebo předávat vaše osobní údaje jiným subjektům skupiny po celém světě. V případech, kdy tomu tak je, zajistíme, že jurisdikce, do níž jsou údaje předávány, nabízí adekvátní úroveň ochrany osobních údajů, nebo poskytneme osobní údaje podle komplexního, flexibilního a globálního rámce pro zajištění souladu, který zavádí vhodná opatření a záruky (včetně příslušného modulu standardních smluvních doložek EU a dodatku pro Spojené království, je-li to relevantní) k zajištění ochrany vašich osobních údajů v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.
Obdobně platí, že pokud předáváme osobní údaje třetí straně umístěné v jiné jurisdikci, zajistíme, že jsou zavedena vhodná opatření k zajištění adekvátní úrovně ochrany vašich osobních údajů, například zahrnutím vhodných doložek do našich dohod s třetími stranami.
Můžete požádat o další informace o našem mezinárodním předávání osobních údajů a smluvních zárukách, které implementujeme, pomocí níže uvedených kontaktních údajů.
Doba, po kterou budeme vaše osobní údaje uchovávat, se bude lišit v závislosti na účelu, pro který je používáme. Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude nezbytné pro každý účel v souladu s potřebami našeho podnikání, jak je uvedeno v našich interních zásadách. Tyto požadavky se mohou v jednotlivých jurisdikcích lišit. Pokud jste například ve Spojeném království a máme s vámi smlouvu, obvykle si vaše osobní údaje ponecháme 6 let po ukončení této smlouvy, pokud se nepočítá se soudním sporem (v takovém případě je budeme uchovávat déle).
Doba uchovávání se vypočítává na základě času, po který je osobní údaj potřebný k: (a) splnění účelů popsaných v tomto Prohlášení o ochraně soukromí, (b) splnění lhůt stanovených nebo doporučených regulačními orgány, profesními organizacemi nebo sdruženími, (c) dodržení platných zákonů, příkazů či povinností k uchování údajů a dalších právních povinností (včetně smluvních závazků) a (d) vyhovění vašim požadavkům.
Mohou existovat zákony nebo předpisy, které stanoví minimální dobu, po kterou musíme vaše osobní údaje uchovávat. Vaše údaje budeme držet pouze po stanovenou dobu uchovávání, než je anonymizujeme nebo vymažeme. Anonymizace osobních údajů znamená zajištění, že údaje již nelze osobně přiřadit k vaší osobě. Toto provádíme buď agregací údajů (například abychom mohli získávat poznatky o skupině osob namísto konkrétního jednotlivce) nebo odstraněním jakýchkoli osobních identifikátorů (například kontaktních informací), abychom mohli údaje nadále používat k identifikaci trendů a vzorců, ale nemohli zpětně spojit tyto údaje s vaší osobou.
Pokud se rozhodnete odhlásit se ze služby, můžeme si ponechat „seznam osob, které si nepřejí být kontaktovány“ obsahující vaše údaje, abychom věděli, že jste se odhlásili, a abychom zajistili, že vás znovu nekontaktujeme. Vaše osobní údaje uložené na seznamu potlačení nebudou použity k žádnému jinému účelu.
Některá nebo všechna níže uvedená práva se na vás budou vztahovat v závislosti na tom, kde se nacházíte. Například pokud se nacházíte v EHP nebo Spojeném království, náleží vám všechna níže uvedená práva. Pokud jste v Austrálii, máte právo na přístup a opravu svých osobních údajů.
Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů, máte právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování, včetně profilování, z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.
Pokud uplatníte své právo vznést námitku, přestaneme v tomto kontextu vaše osobní údaje zpracovávat. V některých případech však můžeme prokázat, že máme závažné oprávněné důvody pokračovat v zpracování vašich osobních údajů, a pokud tomu tak je, budeme vás informovat.
Zavazujeme se, že s vámi budeme spolupracovat na spravedlivém vyřešení jakékoli stížnosti týkající se používání vašich údajů. Pokud máte nějaké obavy nebo chcete podat stížnost našim týmům pro ochranu osobních údajů (včetně příslušných pověřenců pro ochranu osobních údajů), použijte prosím níže uvedené údaje v části Kontaktujte nás.
Můžete mít právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.
Uvědomte si prosím, že všechna výše uvedená práva nejsou absolutní a existují situace, kdy nelze tato práva uplatnit nebo nejsou relevantní.
Subjekt Castrol, který je zodpovědný za zpracování vašich osobních údajů, je buď Castrol Group Holdings Limited, nebo příslušná společnost Castrol působící ve vaší zemi nebo regionu. V případě potřeby naleznete více informací o místní společnosti Castrol v dodatku specifickém pro vaši zemi. V závislosti na činnosti zpracování mohou vaše osobní údaje zpracovávat také jiné společnosti skupiny Castrol.
Pokud máte jakékoli otázky týkající se tohoto prohlášení, našich postupů v oblasti ochrany soukromí nebo vašich práv na ochranu osobních údajů, kontaktujte nás na adrese privacy.response@castrol.com, v příslušných případech kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiné kontakty na ochranu soukromí.
Když nás kontaktujete, uveďte prosím stát a/nebo zemi vašeho bydliště, abychom vám mohli poskytnout příslušné informace a vyřídit vaši žádost v souladu s platnými zákony.
Při uplatňování vašich práv na ochranu soukromí vás můžeme požádat o poskytnutí informací potřebných k ověření vaší identity. Pokud podáte žádost prostřednictvím oprávněné třetí strany, můžeme požadovat doklad, že třetí strana je oprávněna jednat vaším jménem, než vaši žádost zpracujeme.
Naše digitální aktiva mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky, služby nebo obsah poskytovaný třetími stranami, které jsou mimo naši kontrolu a na které se toto prohlášení nevztahuje. Při interakci s tímto externím obsahem mohou třetí strany shromažďovat nebo sdílet informace o vás. Postupy ochrany soukromí těchto třetích stran se řídí jejich vlastními prohlášeními o ochraně soukromí. Doporučujeme vám přečíst si podmínky těchto třetích stran, abyste lépe pochopili jejich postupy v oblasti ochrany soukromí.
Toto prohlášení bylo naposledy aktualizováno v říjnu 2026. Podle potřeby budeme toto prohlášení aktualizovat tak, aby zohledňovalo změny právních předpisů a našich postupů. Pokud provedeme podstatnou změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, obdržíte příslušné oznámení e-mailem v souladu s právními požadavky. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat toto prohlášení, abyste měli aktuální informace o tom, jak vaše osobní údaje zpracováváme.