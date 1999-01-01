Společnost Stonepeak dokončila akvizici většinového kontrolního podílu ve společnosti Castrol od skupiny bp
Londýn a New York, 2. listopadu 2026 – Společnost Stonepeak, přední firma v oboru alternativních investic specializující se na infrastrukturu, dnes oznámila, že dokončila akvizici 65% podílu ve společnosti Castrol, světovém lídrovi v oblasti maziv, od společnosti BP p.l.c. („bp“) (NYSE: BP) (LON: BP). Společnost bp si v Castrolu ponechá 35% menšinový podíl.
Se zázemím společnosti Stonepeak a s pokračující podporou ze strany bp bude Castrol dále posilovat svou pozici jednoho z největších světových dodavatelů klíčových maziv a kapalin pro tepelný management pro segment osobních automobilů, komerční sektor a průmysl. Nová vlastnická struktura dává společnosti Castrol větší finanční a provozní flexibilitu a umožní jí urychlit růst na trzích, kde již působí, i expanzi na související trhy. Opřít se přitom může o technologie, vztahy se zákazníky a globální dosah své značky.
Jak bylo uvedeno v tiskové zprávě k oznámení transakce, svou investicí ji podpoří také Canada Pension Plan Investment Board („CPP Investments“), která tak získá nepřímý menšinový podíl.
V souvislosti s dokončením transakce bylo jmenováno nové představenstvo společnosti Castrol, v jehož čele bude stát Ben van Beurden, předseda představenstva společnosti Clariant AG a bývalý generální ředitel společnosti Shell plc. Představenstvo se bude skládat ze čtyř nezávislých členů (včetně předsedy), tří členů za společnost Stonepeak, dvou členů za skupinu bp a jednoho člena z CPP Investments. Každý z členů přináší významné a relevantní odborné znalosti, které budou pro společnost Castrol přínosem.
Castrol patří mezi přední světové značky maziv a dodává své výrobky zákazníkům a spotřebitelům v automobilovém, námořním, průmyslovém i energetickém sektoru. Značky Castrol jsou po celém světě oceňovány pro svou špičkovou kvalitu a vysoký výkon, k nimž přispívá důraz společnosti na inovace a vyspělé technologie. Castrol prodává výrobky ve víc než 150 zemích. Už víc než 127 let pomáhá udržovat věci v pohybu na cestách i závodních tratích, ve vzduchu, na moři i ve vesmíru.
Společnost Castrol má podporu přední firmy v oboru alternativních investic Stonepeak, která v ní drží většinový kontrolní podíl, i společnosti BP p.l.c. („bp“) (NYSE: BP) (LON: BP). Společnost Castrol sídlí ve Spojeném království a má přes 6 000 zaměstnanců po celém světě. Další informace naleznete na webu: www.castrol.com.
Stonepeak je přední alternativní investiční firma specializující se na infrastrukturu. Spravuje aktiva ve výši přibližně 98 miliard dolarů. Společnost Stonepeak investuje po celém světě do odolných podniků s významným hmotným majetkem. Snaží se tak vytvářet hodnotu pro své investory a portfoliové společnosti, přičemž klade důraz na ochranu před ztrátami a na vysoké výnosy po zohlednění rizika. Společnost Stonepeak jako sponzor investičních struktur v oblasti private equity a úvěrových investic poskytuje kapitál, provozní podporu a spolehlivé partnerství pro rozvoj investic ve svých cílových odvětvích. Patří mezi ně digitální infrastruktura, energetika a energetická transformace, doprava a logistika a nemovitosti.
Společnost Stonepeak má sídlo v New Yorku a pobočky v Houstonu, Washingtonu, D.C., Londýně, Hongkongu, Soulu, Singapuru, Sydney, Tokiu, Abú Dhabí a Rijádu. Další informace naleznete na webu www.stonepeak.com.
Stonepeak:
Maya Brounstein
publicaffairs@stonepeak.com
Castrol:
Victoria Johnson