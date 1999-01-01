Stonepeak hoàn tất mua cổ phần kiểm soát đa số trong Castrol từ bp
London và New York, ngày 2 tháng 11 năm 2026 – Stonepeak, một công ty đầu tư thay thế hàng đầu chuyên về cơ sở hạ tầng, hôm nay công bố đã hoàn tất việc mua lại 65% cổ phần của Castrol, một công ty hàng đầu thế giới về dầu nhờn, từ BP p.l.c. (“bp”) (NYSE: BP) (LON: BP). bp sẽ giữ lại 35% cổ phần thiểu số trong Castrol.
Với sự hậu thuẫn của Stonepeak và sự hỗ trợ tiếp tục từ bp, Castrol sẽ tiếp tục phát huy vị thế là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về dầu nhờn và dung dịch tản nhiệt tối quan trọng cho khách hàng ở các thị trường xe máy, ô tô, xe tải và các ngành công nghiệp. Cấu trúc sở hữu mới mang lại cho Castrol sự linh hoạt hơn về tài chính và vận hành, cho phép công ty tăng tốc phát triển trên nền tảng hiện tại và mở rộng sang các thị trường lân cận, dựa trên công nghệ thương hiệu, mối quan hệ khách hàng và hoạt động kinh doanh trên phạm vi toàn cầu.
Như đã nêu trong thông cáo báo chí, Hội đồng Đầu tư Kế hoạch Hưu trí Canada (“CPP Investments”) cũng sẽ đầu tư để hỗ trợ giao dịch với tư cách là cổ đông thiểu số gián tiếp.
Cùng với việc hoàn tất giao dịch, một Hội đồng Quản trị mới của Castrol đã được bổ nhiệm, do Ben van Beurden, Chủ tịch của Clariant AG và cựu Tổng Giám đốc Điều hành của Shell plc làm Chủ tịch. Hội đồng quản trị sẽ bao gồm bốn giám đốc độc lập, cơ cấu gồm có vị trí Chủ tịch, ba giám đốc đến từ Stonepeak, hai giám đốc đến từ bp, và một giám đốc đến từ CPP Investments. Mỗi giám đốc đều sở hữu những kinh nghiệm và chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực liên quan, góp phần mang lại giá trị cho Castrol.
Castrol là một trong những thương hiệu dầu nhờn hàng đầu thế giới, phục vụ khách hàng và người tiêu dùng trong các ngành hàng ô tô, xe máy, hàng hải, công nghiệp và năng lượng. Thương hiệu Castrol được công nhận trên toàn cầu với chất lượng hàng đầu và hiệu suất cao, được tạo nên từ cam kết đổi mới và ứng dụng công nghệ tiên tiến. Với các sản phẩm được kinh doanh ở hơn 150 quốc gia, trong hơn 127 năm qua, Castrol đã góp phần giúp mọi hoạt động vận tải được nhịp nhàng, từ đường bộ và đường đua đến trên không, dưới biển và trong không gian.
Castrol được hỗ trợ và đầu tư bởi Stonepeak, một công ty đầu tư thay thế hàng đầu nắm giữ cổ phần kiểm soát đa số, và BP p.l.c. (“bp”) (NYSE: BP) (LON: BP). Castrol có trụ sở chính tại Vương quốc Anh và có hơn 6.000 nhân viên trên toàn thế giới. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.castrol.com
Stonepeak là một công ty đầu tư thay thế hàng đầu chuyên về cơ sở hạ tầng, với tổng tài sản đang quản lý khoảng 98 tỷ đô la Mỹ. Thông qua việc đầu tư vào các doanh nghiệp có tài sản hữu hình và có vị thế vững chắc trên toàn cầu, Stonepeak hướng tới việc kiến tạo giá trị cho các nhà đầu tư và công ty trong danh mục đầu tư của mình, với trọng tâm là bảo toàn giá trị đầu tư và mang lại lợi nhuận hấp dẫn sau khi điều chỉnh theo rủi ro. Stonepeak, với tư cách là đơn vị quản lý các quỹ đầu tư vốn cổ phần tư nhân và tín dụng, cung cấp vốn, hỗ trợ vận hành và cam kết hợp tác để phát triển các khoản đầu tư trong các lĩnh vực trọng tâm, bao gồm cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, năng lượng và chuyển dịch năng lượng, vận tải, dịch vụ logistics và bất động sản.
Stonepeak có trụ sở chính tại New York với các văn phòng ở Houston, Washington, D.C., London, Hồng Kông, Seoul, Singapore, Sydney, Tokyo, Abu Dhabi và Riyadh. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.stonepeak.com
Stonepeak:
Maya Brounstein
publicaffairs@stonepeak.com
Castrol:
Victoria Johnson