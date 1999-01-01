Cấu trúc sở hữu mới mang lại cho Castrol sự linh hoạt về tài chính và vận hành, để hỗ trợ cho giai đoạn phát triển tiếp theo

Thành lập Hội đồng quản trị mới của Castrol do Ben van Beurden, Chủ tịch của Clariant AG và cựu Giám đốc điều hành của Shell plc làm Chủ tịch

London và New York, ngày 2 tháng 11 năm 2026 – Stonepeak, một công ty đầu tư thay thế hàng đầu chuyên về cơ sở hạ tầng, hôm nay công bố đã hoàn tất việc mua lại 65% cổ phần của Castrol, một công ty hàng đầu thế giới về dầu nhờn, từ BP p.l.c. (“bp”) (NYSE: BP) (LON: BP). bp sẽ giữ lại 35% cổ phần thiểu số trong Castrol.

Với sự hậu thuẫn của Stonepeak và sự hỗ trợ tiếp tục từ bp, Castrol sẽ tiếp tục phát huy vị thế là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về dầu nhờn và dung dịch tản nhiệt tối quan trọng cho khách hàng ở các thị trường xe máy, ô tô, xe tải và các ngành công nghiệp. Cấu trúc sở hữu mới mang lại cho Castrol sự linh hoạt hơn về tài chính và vận hành, cho phép công ty tăng tốc phát triển trên nền tảng hiện tại và mở rộng sang các thị trường lân cận, dựa trên công nghệ thương hiệu, mối quan hệ khách hàng và hoạt động kinh doanh trên phạm vi toàn cầu.

Đây là một cột mốc đáng phấn khởi trong lịch sử 127 năm của Castrol, và chúng tôi rất vui mừng được là một phần của sự kiện này. Trong thời gian trước mắt, chúng tôi sẽ tập trung vào nâng cao hiệu quả hoạt động và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, thông qua sự hợp tác chặt chẽ với đội ngũ lãnh đạo và nhân viên xuất sắc của Castrol. Chúng tôi tin rằng Castrol có một tương lai đầy triển vọng và mong muốn hỗ trợ Castrol củng cố vị thế dẫn đầu trên thị trường, tiếp tục phục vụ khách hàng và thúc đẩy giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Anthony Borreca Giám đốc Điều hành Cấp cao của Stonepeak

Castrol bắt đầu hành trình tiếp theo từ một nền tảng vững mạnh, với các thương hiệu được tin cậy, mối quan hệ khách hàng bền chặt, đội ngũ nhân sự tài năng và một chiến lược tăng trưởng rõ ràng. Tôi tự hào về những gì chúng tôi đã đạt được khi Castrol là một phần của bp, đồng thời rất hào hứng khi làm việc với Stonepeak để tiếp nối đà phát triển đó, phát huy tối đa tiềm năng của Castrol và mang lại giá trị lớn hơn cho các chủ sở hữu. Michelle Jou Tổng Giám đốc Điều hành của Castrol

Như đã nêu trong thông cáo báo chí, Hội đồng Đầu tư Kế hoạch Hưu trí Canada (“CPP Investments”) cũng sẽ đầu tư để hỗ trợ giao dịch với tư cách là cổ đông thiểu số gián tiếp.

Cùng với việc hoàn tất giao dịch, một Hội đồng Quản trị mới của Castrol đã được bổ nhiệm, do Ben van Beurden, Chủ tịch của Clariant AG và cựu Tổng Giám đốc Điều hành của Shell plc làm Chủ tịch. Hội đồng quản trị sẽ bao gồm bốn giám đốc độc lập, cơ cấu gồm có vị trí Chủ tịch, ba giám đốc đến từ Stonepeak, hai giám đốc đến từ bp, và một giám đốc đến từ CPP Investments. Mỗi giám đốc đều sở hữu những kinh nghiệm và chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực liên quan, góp phần mang lại giá trị cho Castrol.