Osebni podatki ali osebne informacije so vse informacije o posamezniku, iz katerih je mogoče neposredno ali posredno identificirati to osebo. Obdelujemo lahko naslednje osebne podatke o vas:

Kjer je to primerno, vam lahko zagotovimo dodatne izjave o zasebnosti ali obvestila, specifična za zadevno jurisdikcijo, da vam zagotovimo dodatne informacije o naših dejavnostih obdelave v skladu z veljavnimi zakonskimi zahtevami in lokalnimi praksami.

Ta izjava pojasnjuje vrste osebnih podatkov, ki jih obdelujemo o vas, namene, za katere obdelujemo vaše osebne podatke, kako jih uporabljamo in varujemo, kako dolgo jih hranimo in vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki.

Ko obiščete katero koli od naših spletnih mest ali aplikacij (" digitalno sredstvo "), sodelujete v eni od naših shem ali dogodkov, stopite v stik z nami, kupite naše izdelke in storitve in/ali poslujete z nami na kakršen koli drug način, lahko Castrol (" Castrol ", " mi ", " nas " ali " naš ") ali podružnica zbira in obdeluje vaše osebne podatke.

Spodnja tabela podrobneje opisuje, zakaj zbiramo in kako uporabljamo vaše podatke, ter naše zakonite podlage v skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov.

Kjer to zahteva veljavna zakonodaja, zagotavljamo, da imamo ustrezno pravno podlago ali drugo veljavno utemeljitev za obdelavo vaših osebnih podatkov za namene, opisane v tej izjavi. Glede na pristojnost in veljavne zahteve se lahko opiramo na eno ali več pravnih podlag ali razlogov za obdelavo, ki so nam na voljo, vključno s spodaj opisanimi:

Ko vaše osebne podatke uporabljamo za namene, opisane v tej izjavi o zasebnosti, zagotavljamo, da imamo za to zakonito podlago.

Za več informacij o piškotkih, ki jih uporabljamo, in o tem, kako lahko upravljate svoje nastavitve, glejte stran »Nastavitve piškotkov«, ki je na voljo na vsakem od naših digitalnih sredstev.

Vaše nastavitve piškotkov lahko upravljate prek naše strani z nastavitvami piškotkov, ki so na voljo na našem digitalnem sredstvu. Prav tako lahko konfigurirate nastavitve brskalnika tako, da zavrnete vse ali nekatere piškotke ali da ste obveščeni, ko se namestijo piškotki. Upoštevajte, da lahko onemogočanje določenih piškotkov vpliva na funkcionalnost ali razpoložljivost nekaterih funkcij naših digitalnih sredstev.

Ko obiščete naše digitalno sredstvo, lahko mi in naši ponudniki storitev uporabljamo piškotke in podobne tehnologije za zbiranje informacij o vaši uporabi naših digitalnih sredstev.

– izvajanje dejavnosti vpogleda za trg in/ali za prilagoditev digitalnih sredstev ali storitev ali komunikacije na podlagi podatkov o profilu, ki smo jih uporabili za vas.

– komunikacijo z vami, da vam zagotovimo informacije o storitvah, izdelkih in/ali dogodkih, ki bi vas lahko zanimali po e-pošti, telefonu, družbenih medijih;

– izvajanje dejavnosti vpogleda za trg in/ali za prilagoditev digitalnih sredstev ali storitev ali komunikacije na podlagi podatkov o profilu, ki smo jih uporabili za vas.

Soglasje samo, če to zahteva veljavna zakonodaja o varstvu podatkov, npr. v zvezi z informacijami, pridobljenimi iz nebistvenih piškotkov in podobnih tehnologij. To soglasje lahko kadar koli prekličete v svojih nastavitvah piškotkov.

– za statistično spremljanje in analizo trenutnih napadov na naprave in sisteme ter za stalno prilagajanje rešitev za zaščito naprav in sistemov pred trenutnimi napadi.

– za odpravljanje težav/analizo, ki je potrebna za odkrivanje zlonamerne kode/napadalcev in razumevanje, kako to lahko vpliva na vaš informacijski sistem; in/ali

– stalen pregled in izboljševanje informacij o naših digitalnih sredstvih, da se zagotovi, da so uporabnikom prijazna, in da se preprečijo morebitne motnje ali kibernetski napadi;

– za izboljšanje kakovosti, vsebine in ustreznosti naših komunikacij (kjer ste se naročili na prejemanje naših sporočil) z upoštevanjem vaših interakcij s to komunikacijo, na primer, ali prejemate, odpirate ali kliknete povezavo v e-poštnem sporočilu.

Lahko se odločite, da nam ne boste posredovali svojih osebnih podatkov. Če se odločite, da jih ne boste posredovali, vam morda ne bomo mogli ponuditi nekaterih naših storitev.

Profiliranje

Za vas lahko uporabljamo profile na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov. Takšni profili se lahko uporabijo za prilagoditev digitalnega sredstva ali storitev, odločitev, kaj naj vam oglašujemo, in/ali kot del odkrivanja in preprečevanja varnostnih groženj.

4. Informacije, ki jih delimo

Skupna raba znotraj skupine

Vaše osebne podatke lahko delimo z drugimi subjekti v naši skupini podjetij kot del našega poslovanja.

Zunanji ponudniki storitev

Vaše osebne podatke lahko delimo s tretjimi ponudniki storitev, zastopniki in pogodbeniki, da nam zagotovijo storitve (na primer z našimi računovodji, strokovnimi svetovalci ter ponudniki storitev IT in komunikacij). Vaše osebne podatke lahko delimo tudi z našimi poslovnimi partnerji, ki jih lahko uporabljajo za lastne namene (kot to dovoljuje veljavna zakonodaja o varstvu podatkov), na primer za upravljanje in promocijo njihovih izdelkov/storitev. Vsak tretji ponudnik storitev, s katerim sodelujemo, mora varovati vaše osebne podatke v skladu s pogodbeno določenimi varnostnimi ukrepi.

Platforme družbenih medijev

V omejenem obsegu, kot je to ustrezno, lahko vaše osebne podatke uporabimo za izvajanje oglaševalskih kampanj na platformah družbenih medijev, kot so LinkedIn, Instagram in Facebook, da zagotovimo informacije o prihajajočih storitvah ali novih izdelkih in zagotovimo, da prejmete samo ustrezno oglaševanje o naših izdelkih in storitvah. Vaše osebne podatke lahko delimo s platformami družbenih medijev, tako da vidite oglaševanje o naših izdelkih in storitvah ali storitvah naših partnerjev, za katere menimo, da vas bodo zanimali, ko boste sodelovali z ustrezno platformo družbenih medijev. Vaše osebne podatke lahko delimo tudi s platformami družbenih medijev, da nam pomagajo predstaviti ustrezno oglaševanje posameznikom, za katere platforme družbenih medijev menijo, da imajo verjetno podobne interese kot vi.

Pravna in regulativna razkritja

Vaše osebne podatke lahko razkrijemo, ko to zahteva zakon ali ko verjamemo, da z razkritjem ščitimo svoje pravice, in/ali ko je to v skladu s sodnim postopkom, sodno odločbo, zahtevkom upravnega organa ali katerega koli pravnega postopka, ki nam je uradno vročen. Vaše osebne podatke lahko delimo tudi v zvezi s pravnimi postopki. Ti organi se lahko nahajajo zunaj vaše jurisdikcije. V teh primerih bo pravni in/ali regulativni organ obravnavan kot upravljavec podatkov (ne deluje po naših navodilih) in bo v prvi vrsti odgovoren za odločanje o tem, kako se vaši osebni podatki hranijo in uporabljajo, ko jih bomo delili z njimi.

Vaše osebne podatke lahko delimo tudi z agencijami v zvezi z referenčnimi kreditnimi podatki in agencijami za preprečevanje goljufij za namene ocenjevanja kreditne sposobnosti in primernosti izdelkov, preverjanja vaše identitete, upravljanja vašega računa in preprečevanja kriminalne dejavnosti.

Prejemniki prestrukturiranja

Vaše osebne podatke lahko delimo s tretjimi osebami (in njihovimi svetovalci), za katere se lahko odločimo za prodajo, prenos ali združitev delov našega poslovanja ali našega premoženja.

5. Mednarodni prenosi

Kot mednarodno podjetje lahko vaše osebne podatke shranjujemo ali prenašamo drugim subjektom skupine po vsem svetu. V tem primeru bomo zagotovili ustrezno raven varstva podatkov v jurisdikciji uvoza ali pa bomo osebne podatke zagotovili v okviru celovitega, prilagodljivega in globalnega okvira skladnosti, ki zagotavlja ustrezne ukrepe in zaščito (vključno z ustreznim modulom standardnih pogodbenih klavzul EU in dodatkom Združenega kraljestva, kjer je to primerno), da zagotovimo, da so vaši osebni podatki zaščiteni v skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov.

Podobno bomo pri prenosu osebnih podatkov tretji osebi, ki se nahaja v drugi jurisdikciji, zagotovili, da bodo vzpostavljeni ustrezni ukrepi za zagotovitev ustrezne ravni varstva vaših osebnih podatkov, na primer z vključitvijo ustreznih klavzul v naše sporazume s tretjimi osebami.

Dodatne informacije o naših mednarodnih prenosih in pogodbenih zaščitnih ukrepih, ki jih izvajamo, lahko zahtevate prek spodnjih kontaktnih podatkov.

6. Hramba vaših podatkov

Koliko časa bomo hranili vaše osebne podatke, je odvisno od namena, za katerega jih uporabljamo. Vaše osebne podatke bomo morali hraniti tako dolgo, kot je potrebno za vsak namen, v skladu z našimi poslovnimi potrebami, kot je dokumentirano v naših notranjih pravilnikih. To se lahko razlikuje med jurisdikcijami. Na primer, če ste v Združenem kraljestvu in imamo z vami pogodbo, bomo vaše osebne podatke običajno hranili 6 let po prenehanju te pogodbe, razen če je pričakovati pravdni postopek, zaradi česar bo hramba daljša.

Obdobje hrambe osebnih podatkov izračunamo glede na obdobje, ki se zahteva za: (a) izpolnitev namenov, opisanih v tej izjavi o zasebnosti, (b) izpolnitev rokov, ki jih zahtevajo ali priporočajo regulativni organi, strokovni organi ali združenja, (c) skladnost z veljavnimi zakoni, zakonskimi roki in drugimi pravnimi obveznostmi (vključno s pogodbenimi obveznostmi) in (d) izpolnjevanje vaših zahtev.

Obstajajo lahko zakoni ali predpisi, ki določajo minimalno obdobje, za katerega moramo hraniti vaše osebne podatke. Vaše podatke bomo hranili le za določeno obdobje hrambe, preden jih bomo anonimizirali ali izbrisali. Anonimizacija osebnih podatkov pomeni zagotavljanje, da podatki niso več osebno prepoznavni. To storimo bodisi z združevanjem podatkov (na primer za ugotovitve glede skupine ljudi, ne pa posameznika) bodisi z odstranitvijo osebnih identifikatorjev (na primer kontaktnih podatkov), tako da lahko še vedno uporabljamo podatke za prepoznavanje trendov in vzorcev, vendar teh podatkov ne moremo povezati z vami.

Če se odločite za odjavo od storitve, lahko vodimo »seznam odjav«, ki vsebuje vaše podatke, tako da vemo, da ste se odjavili, in da zagotovimo, da vas ne bomo več kontaktirali. Vaši osebni podatki, shranjeni na seznamu odjav, se ne bodo uporabljali za noben drug namen.

7. Vaše pravice

Nekatere ali vse spodaj navedene pravice veljajo za vas v odvisnosti od tega, kje se nahajate. Na primer, če se nahajate v EGP ali Združenem kraljestvu, imate vse pravice, navedene v nadaljevanju, in če ste v Avstraliji, imate pravico do dostopa in popravka vaših osebnih podatkov.

7.1 Pravice do varstva podatkov

Dostop do osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas . Kjer je to primerno, ste upravičeni pridobiti izvod osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas.

. Kjer je to primerno, ste upravičeni pridobiti izvod osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas. Popravljanje osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas. Zahtevate lahko, da popravimo vsak nepopoln ali netočen podatek, ki ga hranimo o vas, vendar pa lahko preverimo točnost novih podatkov, ki nam jih posredujete. Pomembno je, da so osebni podatki, ki jih hranimo o vas, točni in aktualni. Prosimo, kontaktirajte nas prek spodnjih kontaktnih podatkov, da nas obvestite v primeru kakršnih koli sprememb vaših osebnih podatkov.

Zahtevate lahko, da popravimo vsak nepopoln ali netočen podatek, ki ga hranimo o vas, vendar pa lahko preverimo točnost novih podatkov, ki nam jih posredujete. Pomembno je, da so osebni podatki, ki jih hranimo o vas, točni in aktualni. Prosimo, kontaktirajte nas prek spodnjih kontaktnih podatkov, da nas obvestite v primeru kakršnih koli sprememb vaših osebnih podatkov. Izbris osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas. Zahtevate lahko, da izbrišemo ali odstranimo osebne podatke, ki jih hranimo o vas, če ni nobenega prevladujočega razloga, da jih še naprej obdelujemo. Prav tako imate pravico, da od nas zahtevate izbris ali odstranitev svojih osebnih podatkov, če ste uspešno uveljavili svojo pravico do ugovora zoper obdelavo podatkov (glej spodaj), če smo vaše podatke obdelali nezakonito ali če smo dolžni izbrisati vaše osebne podatke, da bi izpolnili svoje zakonske obveznosti.

Zahtevate lahko, da izbrišemo ali odstranimo osebne podatke, ki jih hranimo o vas, če ni nobenega prevladujočega razloga, da jih še naprej obdelujemo. Prav tako imate pravico, da od nas zahtevate izbris ali odstranitev svojih osebnih podatkov, če ste uspešno uveljavili svojo pravico do ugovora zoper obdelavo podatkov (glej spodaj), če smo vaše podatke obdelali nezakonito ali če smo dolžni izbrisati vaše osebne podatke, da bi izpolnili svoje zakonske obveznosti. Omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. Za prekinitev obdelave vaših osebnih podatkov lahko zaprosite v naslednjih primerih:

če želite, da ugotovimo točnost podatkov; kadar je naša uporaba podatkov nezakonita, vendar ne želite, da jih izbrišemo; kadar nas potrebujete za hrambo podatkov, tudi če jih ne potrebujemo več, ker jih potrebujete za vzpostavitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; ali če ste nasprotovali naši uporabi vaših podatkov, vendar moramo preveriti, ali imamo prevladujoče legitimne razloge za nadaljnjo obdelavo.

Za prekinitev obdelave vaših osebnih podatkov lahko zaprosite v naslednjih primerih: Prenos nekaterih vaših osebnih podatkov vam ali tretji osebi. Kadar se uveljavlja ta pravica, bomo vam ali tretji osebi, ki ste jo izbrali, posredovali vaše osebne podatke v strukturirani, splošno uporabljeni, strojno berljivi obliki. Upoštevajte, da ta pravica velja samo za podatke, ki ste nam jih posredovali in ki jih obdelujemo na podlagi soglasja, ali kjer je to potrebno za izpolnitev pogodbe z vami.

Preklic soglasja, kjer je soglasje podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov. Preklic soglasja ne bo vplival na zakonitost obdelave, ki je bila izvedena pred preklicem soglasja. V primeru preklica soglasja vam morda ne bomo mogli zagotoviti določenih izdelkov ali storitev. O tem vas bomo obvestili v trenutku preklica vašega soglasja. V primerih, ko potrebujemo soglasje, je soglasje mogoče preklicati z digitalnim orodjem za upravljanje soglasja ali s pošiljanjem e-pošte prek spodaj navedenih kontaktnih podatkov.

7.2 Pravica do ugovora

Kadar obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi legitimnih interesov, imate pravico, da kadar koli ugovarjate takšni obdelavi, vključno s profiliranjem na podlagi vaše posebne situacije.

Če uveljavljate svojo pravico do ugovora, bomo v tem kontekstu prenehali obdelovati vaše osebne podatke. V nekaterih primerih pa lahko dokažemo, da imamo utemeljene legitimne razloge za nadaljnjo obdelavo vaših osebnih podatkov, in o tem vas bomo obvestili.

7.3 Pravica do pritožbe pri vašem nadzornem organu.

Prizadevamo si za sodelovanje z vami, da najdemo pošteno rešitev vsakršne pritožbe glede tega, kako uporabljamo vaše podatke. Če imate kakršne koli pomisleke ali se želite pritožiti našim ekipam za varstvo zasebnosti (vključno z ustreznimi pooblaščenci za varstvo podatkov), uporabite spodaj navedene podatke v razdelku Stopite v stik z nami.

Lahko se pritožite pristojnemu nadzornemu organu.

Upoštevajte, da vse zgoraj navedene pravice niso absolutne in da obstajajo situacije, ko jih ni mogoče uveljavljati ali niso relevantne.

8. Kdo je odgovoren za vaše osebne podatke

Castrolov subjekt, odgovoren za obdelavo vaših osebnih podatkov, je bodisi Castrol Group Holdings Limited, bodisi ustrezno podjetje Castrol, ki deluje v vaši državi ali regiji. Po potrebi lahko več informacij o lokalnem podjetju Castrol najdete v dodatku za posamezno državo. Glede na dejavnost obdelave lahko tudi druga podjetja skupine Castrol obdelujejo vaše osebne podatke.

Če imate kakršna koli vprašanja o tej izjavi, naših praksah varovanja zasebnosti ali vaših pravicah do varstva podatkov, se obrnite na nas na privacy.response@castrol.com, kar vključuje pooblaščene osebe za varstvo podatkov ali druge kontaktne osebe glede zasebnosti, kjer je to primerno.

Ko stopite v stik z nami, navedite državo in/ali regijo, v kateri prebivate, da vam lahko zagotovimo ustrezne informacije in obravnavamo vaš zahtevek v skladu z veljavno zakonodajo.

Ko uveljavljate svoje pravice do zasebnosti, vas lahko prosimo, da posredujete podatke, potrebne za preverjanje vaše identitete. Če pošljete zahtevek prek pooblaščene tretje osebe, lahko zahtevamo dokazilo, da je tretja oseba pooblaščena za ukrepanje v vašem imenu, preden obravnavamo vaš zahtevek.

9. Spletna mesta tretjih oseb, na katera smo povezani

Naša digitalna sredstva lahko vsebujejo povezave do zunanjih spletnih mest, storitev ali vsebin, ki jih zagotavljajo tretje osebe in so zunaj našega nadzora in ki niso zajete v tej izjavi. Interakcija s to zunanjo vsebino lahko tretjim osebam omogoči zbiranje ali deljenje informacij o vas. Prakse zasebnosti teh tretjih oseb urejajo njihove lastne izjave o zasebnosti. Priporočamo vam, da preberete zadevna določila teh tretjih oseb za boljše razumevanje njihovih praks zasebnosti.

10. Spremembe te Izjave o zasebnosti

Ta Izjava o zasebnosti je bila zadnjič posodobljena oktobra 2026. Po potrebi jo bomo ponovno posodobili, da bo odražala spremembe v zakonodaji in naših praksah. Če bomo bistveno spremenili to Izjavo o zasebnosti, vam bomo poslali ustrezno e-poštno obvestilo v skladu z zakonskimi zahtevami. Priporočamo vam, da redno pregledujete to izjavo, da ostanete obveščeni o naši obdelavi vaših osebnih podatkov.