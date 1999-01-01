Ko obiščete katero koli od naših spletnih mest ali aplikacij ("digitalno sredstvo"), sodelujete v eni od naših shem ali dogodkov, stopite v stik z nami, kupite naše izdelke in storitve in/ali poslujete z nami na kakršen koli drug način, lahko Castrol ("Castrol", "mi", "nas" ali "naš") ali podružnica zbira in obdeluje vaše osebne podatke.
Ta izjava o zasebnosti (»izjava o zasebnosti« ali ta »izjava«) zajema osebne podatke naslednjih posameznikov:
Ta izjava pojasnjuje vrste osebnih podatkov, ki jih obdelujemo o vas, namene, za katere obdelujemo vaše osebne podatke, kako jih uporabljamo in varujemo, kako dolgo jih hranimo in vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki.
Kjer je to primerno, vam lahko zagotovimo dodatne izjave o zasebnosti ali obvestila, specifična za zadevno jurisdikcijo, da vam zagotovimo dodatne informacije o naših dejavnostih obdelave v skladu z veljavnimi zakonskimi zahtevami in lokalnimi praksami.
Osebni podatki ali osebne informacije so vse informacije o posamezniku, iz katerih je mogoče neposredno ali posredno identificirati to osebo. Obdelujemo lahko naslednje osebne podatke o vas:
|Kategorija
|Tipične podatkovne točke
|Tipični viri
|Biografski in kontaktni podatki
|Telefonska številka in poštni ali e-poštni naslov.
|Vi/vmesnik, ki ste ga sprožili
|Poverilnice računa
|Uporabniška imena, gesla
|Vi/ustvarjeno pri nas
|Podatki o transakcijah
|Podrobnosti o transakcijah, ki jih izvajate prek naših kanalov, o izpolnjevanju storitev, ki jih ponujamo, in podrobnosti o plačilu.
|Vi/ustvarjeno pri nas
|Profesionalni podatki
|Naziv delovnega mesta, ime podjetja, e-poštni naslov podjetja, telefonska številka podjetja, poslovni naslov.
|Vi/tretja oseba
|Podatki o preferencah
|Prednostne nastavitve trženja ali uporabe, ki nam jih posredujete ali kar lahko sklepamo iz drugih podatkov, ki nam jih posredujete.
|Ustvarjeno pri nas/tretji osebi
|Korespondenca
|Običajno vodimo evidenco o korespondenci z vami. To lahko vključuje telefonske klice, ki jih beležimo, da nam pomagajo pri usposabljanju našega osebja in izvajanju preverjanja kakovosti.
|Vi/prepisi, ki jih ustvarimo mi
|Podatki o uporabi digitalnega sredstva
|IP-naslov, vrsta in različica brskalnika, nastavitev in lokacija časovnega pasu, vrste in različice vtičnikov brskalnika, operacijski sistem in platforma ter druge tehnologije na napravah, ki jih uporabljate za dostop do naših digitalnih sredstev (npr. s piškotki in drugimi sledilci).
|Ustvarjeno pri nas ali tretji osebi
Ko obiščete naše digitalno sredstvo, lahko mi in naši ponudniki storitev uporabljamo piškotke in podobne tehnologije za zbiranje informacij o vaši uporabi naših digitalnih sredstev.
Vaše nastavitve piškotkov lahko upravljate prek naše strani z nastavitvami piškotkov, ki so na voljo na našem digitalnem sredstvu. Prav tako lahko konfigurirate nastavitve brskalnika tako, da zavrnete vse ali nekatere piškotke ali da ste obveščeni, ko se namestijo piškotki. Upoštevajte, da lahko onemogočanje določenih piškotkov vpliva na funkcionalnost ali razpoložljivost nekaterih funkcij naših digitalnih sredstev.
Za več informacij o piškotkih, ki jih uporabljamo, in o tem, kako lahko upravljate svoje nastavitve, glejte stran »Nastavitve piškotkov«, ki je na voljo na vsakem od naših digitalnih sredstev.
Ko vaše osebne podatke uporabljamo za namene, opisane v tej izjavi o zasebnosti, zagotavljamo, da imamo za to zakonito podlago.
Pravne podlage
Kjer to zahteva veljavna zakonodaja, zagotavljamo, da imamo ustrezno pravno podlago ali drugo veljavno utemeljitev za obdelavo vaših osebnih podatkov za namene, opisane v tej izjavi. Glede na pristojnost in veljavne zahteve se lahko opiramo na eno ali več pravnih podlag ali razlogov za obdelavo, ki so nam na voljo, vključno s spodaj opisanimi:
Spodnja tabela podrobneje opisuje, zakaj zbiramo in kako uporabljamo vaše podatke, ter naše zakonite podlage v skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov.
|Dejavnost obdelave
|Informacije, ki jih uporabljamo
|Ustrezne pravne podlage
Za namene upravljanja strank ter za upravljanje in izboljšanje našega poslovanja (vključno z našimi storitvami in izdelki). To vključuje:
– kot del postopka registracije uporabnika;
– za korespondenco z vami;
– za vodenje in upravljanje naših strank in poslovanja;
– za izboljšanje in razvoj našega poslovanja (vključno z usposabljanjem sistemov umetne inteligence) in/ali
– za izboljšanje kakovosti, vsebine in ustreznosti naših komunikacij (kjer ste se naročili na prejemanje naših sporočil) z upoštevanjem vaših interakcij s to komunikacijo, na primer, ali prejemate, odpirate ali kliknete povezavo v e-poštnem sporočilu.
– Biografski in kontaktni podatki
– Poverilnice računa
– Profesionalni podatki
– Podatki o preferencah
– Podatki o uporabi digitalnega sredstva
– Korespondenca
|Legitimni interesi (za učinkovito upravljanje in zagotavljanje storitev za vas in za izboljšanje naših storitev), razen če je privolitev potrebna v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov.
Za vzdrževanje in upravljanje digitalnih sredstev. To vključuje:
– stalen pregled in izboljševanje informacij o naših digitalnih sredstvih, da se zagotovi, da so uporabnikom prijazna, in da se preprečijo morebitne motnje ali kibernetski napadi;
– za odpravljanje težav/analizo, ki je potrebna za odkrivanje zlonamerne kode/napadalcev in razumevanje, kako to lahko vpliva na vaš informacijski sistem; in/ali
– za statistično spremljanje in analizo trenutnih napadov na naprave in sisteme ter za stalno prilagajanje rešitev za zaščito naprav in sistemov pred trenutnimi napadi.
Prav tako lahko anonimiziramo vaše osebne podatke za ta namen.
– Biografski in kontaktni podatki
– Poverilnice računa
– Profesionalni podatki
– Podatki o preferencah
– Podatki o uporabi digitalnega sredstva
– Korespondenca
|Legitimni interesi (vzdrževanje in upravljanje storitev informacijske tehnologije, varnost omrežij in podatkov ter preprečevanje goljufij), razen če je privolitev zahtevana v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov.
|Za namene, opisane v naši izjavi o piškotkih
– Poverilnice računa
– Podatki o preferencah
– Podatki o uporabi digitalnega sredstva
Legitimni interes (zagotavljanje potrebne funkcionalnosti našega digitalnega sredstva), razen če je privolitev zahtevana z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov.
Soglasje samo, če to zahteva veljavna zakonodaja o varstvu podatkov, npr. v zvezi z informacijami, pridobljenimi iz nebistvenih piškotkov in podobnih tehnologij. To soglasje lahko kadar koli prekličete v svojih nastavitvah piškotkov.
Za namene analitike, statistike, profiliranja in vpogleda. To vključuje:
– razumevanje potreb in interesov naših strank;
– izvajanje segmentacije trga (vključno za namene trženja);
– izvajanje dejavnosti vpogleda za trg in/ali za prilagoditev digitalnih sredstev ali storitev ali komunikacije na podlagi podatkov o profilu, ki smo jih uporabili za vas.
Prav tako lahko anonimiziramo vaše osebne podatke za ta namen.
– Biografski in kontaktni podatki
– Poverilnice računa
– Profesionalni podatki
– Podatki o preferencah
– Podatki o uporabi digitalnega sredstva
– Korespondenca
|Legitimni interesi (izboljševanje in izpopolnjevanje našega poslovnega modela in storitev, boljše razumevanje naših strank), razen če je privolitev zahtevana v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov.
Za namene trženja/promocije, to vključuje:
– komunikacijo z vami, da vam zagotovimo informacije o storitvah, izdelkih in/ali dogodkih, ki bi vas lahko zanimali po e-pošti, telefonu, družbenih medijih;
– izvajanje segmentacije trga (vključno za namene trženja);
– izvajanje dejavnosti vpogleda za trg in/ali za prilagoditev digitalnih sredstev ali storitev ali komunikacije na podlagi podatkov o profilu, ki smo jih uporabili za vas.
V ta namen lahko tudi anonimiziramo vaše osebne podatke.
– Biografski in kontaktni podatki
– Poverilnice računa
– Profesionalni podatki
– Podatki o preferencah
– Podatki o uporabi digitalnega sredstva
– Korespondenca
|Legitimni interes (obveščanje naših strank o digitalnih sredstvih ter naših izdelkih in storitvah), razen če je soglasje zahtevano v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov.
To soglasje lahko kadar koli prekličete oz. se odjavite s klikom na povezavo za odjavo v vsakem sporočilu.
Za pravne in regulativne namene to vključuje:
– skladnost z veljavnimi zakoni, pravili in predpisi ter notranjimi politikami in postopki ter za ocenjevanje skladnosti z njimi;
– izvajanje pregledov KYC, pregledov proti pranju denarja in drugih pregledov potrebne skrbnosti;
– preprečevanje in odkrivanje goljufij in/ali drugih kriminalnih dejavnosti ali kršitev; in/ali
– vzpostavitev in obravnavanje pravnih zahtevkov.
– Biografski in kontaktni podatki
– Profesionalni podatki
– Podatki o uporabi digitalnega sredstva
– Korespondenca
– Identifikacija/podatki KYC (poznaj svojo stranko)
– Podatki o preprečevanju pranja denarja
– Podatki o transakcijah
|Pravne obveznosti, kadar je dejavnost obdelave zahtevana z zakonom ali predpisom.
Vse druge primere legitimnih interesov (za izpolnjevanje naših obveznosti in uveljavljanje naših zakonskih pravic).
|Za prejemanje poslovne podpore (kot so svetovanje, bančništvo, pravne, zavarovalne in računovodske storitve) ali za prestrukturiranje našega poslovanja, kar vključuje kontekst prodaje, prenosov, združitev in prevzemov (in pogajanj o zgoraj navedenem).
– Biografski in kontaktni podatki
– Poverilnice računa
– Profesionalni podatki
– Podatki o preferencah
– Podatki o uporabi digitalnega sredstva
– Korespondenca
|Legitimni interes (prestrukturiranje našega poslovanja), razen če je privolitev zahtevana v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov.
Lahko se odločite, da nam ne boste posredovali svojih osebnih podatkov. Če se odločite, da jih ne boste posredovali, vam morda ne bomo mogli ponuditi nekaterih naših storitev.
Za vas lahko uporabljamo profile na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov. Takšni profili se lahko uporabijo za prilagoditev digitalnega sredstva ali storitev, odločitev, kaj naj vam oglašujemo, in/ali kot del odkrivanja in preprečevanja varnostnih groženj.
Skupna raba znotraj skupine
Vaše osebne podatke lahko delimo z drugimi subjekti v naši skupini podjetij kot del našega poslovanja.
Zunanji ponudniki storitev
Vaše osebne podatke lahko delimo s tretjimi ponudniki storitev, zastopniki in pogodbeniki, da nam zagotovijo storitve (na primer z našimi računovodji, strokovnimi svetovalci ter ponudniki storitev IT in komunikacij). Vaše osebne podatke lahko delimo tudi z našimi poslovnimi partnerji, ki jih lahko uporabljajo za lastne namene (kot to dovoljuje veljavna zakonodaja o varstvu podatkov), na primer za upravljanje in promocijo njihovih izdelkov/storitev. Vsak tretji ponudnik storitev, s katerim sodelujemo, mora varovati vaše osebne podatke v skladu s pogodbeno določenimi varnostnimi ukrepi.
Platforme družbenih medijev
V omejenem obsegu, kot je to ustrezno, lahko vaše osebne podatke uporabimo za izvajanje oglaševalskih kampanj na platformah družbenih medijev, kot so LinkedIn, Instagram in Facebook, da zagotovimo informacije o prihajajočih storitvah ali novih izdelkih in zagotovimo, da prejmete samo ustrezno oglaševanje o naših izdelkih in storitvah. Vaše osebne podatke lahko delimo s platformami družbenih medijev, tako da vidite oglaševanje o naših izdelkih in storitvah ali storitvah naših partnerjev, za katere menimo, da vas bodo zanimali, ko boste sodelovali z ustrezno platformo družbenih medijev. Vaše osebne podatke lahko delimo tudi s platformami družbenih medijev, da nam pomagajo predstaviti ustrezno oglaševanje posameznikom, za katere platforme družbenih medijev menijo, da imajo verjetno podobne interese kot vi.
Pravna in regulativna razkritja
Vaše osebne podatke lahko razkrijemo, ko to zahteva zakon ali ko verjamemo, da z razkritjem ščitimo svoje pravice, in/ali ko je to v skladu s sodnim postopkom, sodno odločbo, zahtevkom upravnega organa ali katerega koli pravnega postopka, ki nam je uradno vročen. Vaše osebne podatke lahko delimo tudi v zvezi s pravnimi postopki. Ti organi se lahko nahajajo zunaj vaše jurisdikcije. V teh primerih bo pravni in/ali regulativni organ obravnavan kot upravljavec podatkov (ne deluje po naših navodilih) in bo v prvi vrsti odgovoren za odločanje o tem, kako se vaši osebni podatki hranijo in uporabljajo, ko jih bomo delili z njimi.
Vaše osebne podatke lahko delimo tudi z agencijami v zvezi z referenčnimi kreditnimi podatki in agencijami za preprečevanje goljufij za namene ocenjevanja kreditne sposobnosti in primernosti izdelkov, preverjanja vaše identitete, upravljanja vašega računa in preprečevanja kriminalne dejavnosti.
Prejemniki prestrukturiranja
Vaše osebne podatke lahko delimo s tretjimi osebami (in njihovimi svetovalci), za katere se lahko odločimo za prodajo, prenos ali združitev delov našega poslovanja ali našega premoženja.
Kot mednarodno podjetje lahko vaše osebne podatke shranjujemo ali prenašamo drugim subjektom skupine po vsem svetu. V tem primeru bomo zagotovili ustrezno raven varstva podatkov v jurisdikciji uvoza ali pa bomo osebne podatke zagotovili v okviru celovitega, prilagodljivega in globalnega okvira skladnosti, ki zagotavlja ustrezne ukrepe in zaščito (vključno z ustreznim modulom standardnih pogodbenih klavzul EU in dodatkom Združenega kraljestva, kjer je to primerno), da zagotovimo, da so vaši osebni podatki zaščiteni v skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov.
Podobno bomo pri prenosu osebnih podatkov tretji osebi, ki se nahaja v drugi jurisdikciji, zagotovili, da bodo vzpostavljeni ustrezni ukrepi za zagotovitev ustrezne ravni varstva vaših osebnih podatkov, na primer z vključitvijo ustreznih klavzul v naše sporazume s tretjimi osebami.
Dodatne informacije o naših mednarodnih prenosih in pogodbenih zaščitnih ukrepih, ki jih izvajamo, lahko zahtevate prek spodnjih kontaktnih podatkov.
Koliko časa bomo hranili vaše osebne podatke, je odvisno od namena, za katerega jih uporabljamo. Vaše osebne podatke bomo morali hraniti tako dolgo, kot je potrebno za vsak namen, v skladu z našimi poslovnimi potrebami, kot je dokumentirano v naših notranjih pravilnikih. To se lahko razlikuje med jurisdikcijami. Na primer, če ste v Združenem kraljestvu in imamo z vami pogodbo, bomo vaše osebne podatke običajno hranili 6 let po prenehanju te pogodbe, razen če je pričakovati pravdni postopek, zaradi česar bo hramba daljša.
Obdobje hrambe osebnih podatkov izračunamo glede na obdobje, ki se zahteva za: (a) izpolnitev namenov, opisanih v tej izjavi o zasebnosti, (b) izpolnitev rokov, ki jih zahtevajo ali priporočajo regulativni organi, strokovni organi ali združenja, (c) skladnost z veljavnimi zakoni, zakonskimi roki in drugimi pravnimi obveznostmi (vključno s pogodbenimi obveznostmi) in (d) izpolnjevanje vaših zahtev.
Obstajajo lahko zakoni ali predpisi, ki določajo minimalno obdobje, za katerega moramo hraniti vaše osebne podatke. Vaše podatke bomo hranili le za določeno obdobje hrambe, preden jih bomo anonimizirali ali izbrisali. Anonimizacija osebnih podatkov pomeni zagotavljanje, da podatki niso več osebno prepoznavni. To storimo bodisi z združevanjem podatkov (na primer za ugotovitve glede skupine ljudi, ne pa posameznika) bodisi z odstranitvijo osebnih identifikatorjev (na primer kontaktnih podatkov), tako da lahko še vedno uporabljamo podatke za prepoznavanje trendov in vzorcev, vendar teh podatkov ne moremo povezati z vami.
Če se odločite za odjavo od storitve, lahko vodimo »seznam odjav«, ki vsebuje vaše podatke, tako da vemo, da ste se odjavili, in da zagotovimo, da vas ne bomo več kontaktirali. Vaši osebni podatki, shranjeni na seznamu odjav, se ne bodo uporabljali za noben drug namen.
Nekatere ali vse spodaj navedene pravice veljajo za vas v odvisnosti od tega, kje se nahajate. Na primer, če se nahajate v EGP ali Združenem kraljestvu, imate vse pravice, navedene v nadaljevanju, in če ste v Avstraliji, imate pravico do dostopa in popravka vaših osebnih podatkov.
Kadar obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi legitimnih interesov, imate pravico, da kadar koli ugovarjate takšni obdelavi, vključno s profiliranjem na podlagi vaše posebne situacije.
Če uveljavljate svojo pravico do ugovora, bomo v tem kontekstu prenehali obdelovati vaše osebne podatke. V nekaterih primerih pa lahko dokažemo, da imamo utemeljene legitimne razloge za nadaljnjo obdelavo vaših osebnih podatkov, in o tem vas bomo obvestili.
Prizadevamo si za sodelovanje z vami, da najdemo pošteno rešitev vsakršne pritožbe glede tega, kako uporabljamo vaše podatke. Če imate kakršne koli pomisleke ali se želite pritožiti našim ekipam za varstvo zasebnosti (vključno z ustreznimi pooblaščenci za varstvo podatkov), uporabite spodaj navedene podatke v razdelku Stopite v stik z nami.
Lahko se pritožite pristojnemu nadzornemu organu.
Upoštevajte, da vse zgoraj navedene pravice niso absolutne in da obstajajo situacije, ko jih ni mogoče uveljavljati ali niso relevantne.
Castrolov subjekt, odgovoren za obdelavo vaših osebnih podatkov, je bodisi Castrol Group Holdings Limited, bodisi ustrezno podjetje Castrol, ki deluje v vaši državi ali regiji. Po potrebi lahko več informacij o lokalnem podjetju Castrol najdete v dodatku za posamezno državo. Glede na dejavnost obdelave lahko tudi druga podjetja skupine Castrol obdelujejo vaše osebne podatke.
Če imate kakršna koli vprašanja o tej izjavi, naših praksah varovanja zasebnosti ali vaših pravicah do varstva podatkov, se obrnite na nas na privacy.response@castrol.com, kar vključuje pooblaščene osebe za varstvo podatkov ali druge kontaktne osebe glede zasebnosti, kjer je to primerno.
Ko stopite v stik z nami, navedite državo in/ali regijo, v kateri prebivate, da vam lahko zagotovimo ustrezne informacije in obravnavamo vaš zahtevek v skladu z veljavno zakonodajo.
Ko uveljavljate svoje pravice do zasebnosti, vas lahko prosimo, da posredujete podatke, potrebne za preverjanje vaše identitete. Če pošljete zahtevek prek pooblaščene tretje osebe, lahko zahtevamo dokazilo, da je tretja oseba pooblaščena za ukrepanje v vašem imenu, preden obravnavamo vaš zahtevek.
Naša digitalna sredstva lahko vsebujejo povezave do zunanjih spletnih mest, storitev ali vsebin, ki jih zagotavljajo tretje osebe in so zunaj našega nadzora in ki niso zajete v tej izjavi. Interakcija s to zunanjo vsebino lahko tretjim osebam omogoči zbiranje ali deljenje informacij o vas. Prakse zasebnosti teh tretjih oseb urejajo njihove lastne izjave o zasebnosti. Priporočamo vam, da preberete zadevna določila teh tretjih oseb za boljše razumevanje njihovih praks zasebnosti.
Ta Izjava o zasebnosti je bila zadnjič posodobljena oktobra 2026. Po potrebi jo bomo ponovno posodobili, da bo odražala spremembe v zakonodaji in naših praksah. Če bomo bistveno spremenili to Izjavo o zasebnosti, vam bomo poslali ustrezno e-poštno obvestilo v skladu z zakonskimi zahtevami. Priporočamo vam, da redno pregledujete to izjavo, da ostanete obveščeni o naši obdelavi vaših osebnih podatkov.