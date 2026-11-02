Stonepeak je od bp prevzel večinski kontrolni delež v Castrolu
London in New York, 2. november 2026 – Stonepeak, vodilno alternativno investicijsko podjetje, specializirano za infrastrukturo, je danes objavilo, da je zaključilo prevzem 65-odstotnega deleža v družbi Castrol, vodilnem svetovnem podjetju na področju maziv, od BP p.l.c. ("bp") (NYSE: BP) (LON: BP). bp bo obdržal 35-odstotni manjšinski delež v Castrolu.
S podporo Stonepeaka in ob nadaljnji podpori bp bo Castrol gradil na svojem položaju enega največjih svetovnih ponudnikov ključnih maziv in tekočin za termično upravljanje za potrošniške avtomobilske, komercialne in industrijske končne trge. Nova lastniška struktura daje Castrolu večjo finančno in operativno fleksibilnost, kar podjetju omogoča, da pospeši rast v okviru svoje obstoječe prisotnosti in na sosednjih trgih, pri čemer se opira na tehnologijo blagovne znamke, odnose s strankami in globalni doseg.
Kot je navedeno v objavi za javnost, bo Kanadski svet za naložbe pokojninskih načrtov (“CPP Investments”) prav tako investiral v podporo transakciji kot posredni manjšinski lastnik.
Ob zaključku je bil imenovan na novo oblikovani upravni odbor za Castrol, ki mu bo predsedoval Ben van Beurden, predsednik Clariant AG in nekdanji izvršni direktor Shell plc. Upravni odbor bo sestavljen iz štirih neodvisnih direktorjev, vključno s predsednikom, tremi direktorji, povezanimi s Stonepeakom, dvema direktorjema iz bp in enim direktorjem iz CPP Investments. Vsak od direktorjev prinaša pomembno in ustrezno strokovno znanje, ki bo koristno za Castrol.
Podjetje Castrol je ena od vodilnih znamk na področju maziv, strankam ter potrošnikom služi v avtomobilskem, pomorskem, industrijskem in energetskem sektorju. Castrolovi izdelki so svetovno znani po vrhunski kakovosti in visoki zmogljivosti zahvaljujoč naši zavezi vrhunski kakovosti in najsodobnejši tehnologiji. Z izdelki, prodajanimi v več kot 150 državah, Castrol že več kot 127 let pomaga ohranjati stvari v gibanju na cestah in dirkališčih, v zraku, morju in vesolju.
Castrol podpira Stonepeak, ki je vodilna alternativna naložbena družba, ki ima večinski nadzorni delež, ter BP p.l.c. (“bp”) (NYSE: BP) (LON: BP). Sedež Castrola je v Združenem kraljestvu in ima več kot 6.000 zaposlenih po svetu. Za več informacij obiščite: www.castrol.com
Stonepeak je vodilno podjetje za alternativne naložbe, specializirano za infrastrukturo s približno 98 milijardami dolarjev premoženja v upravljanju. S svojo investicijo v odporna podjetja z oprijemljivimi sredstvi po vsem svetu Stonepeak stremi k ustvarjanju vrednosti za svoje vlagatelje in portfeljska podjetja, s poudarkom na zaščiti pred padci in močnih donosih, prilagojenih tveganju. Kot pokrovitelj zasebnih kapitalskih in kreditnih investicijskih vozil Stonepeak zagotavlja kapital, operativno podporo in zavezanost partnerstvu za rast naložb v svojih ciljnih sektorjih, ki vključujejo digitalno infrastrukturo, energijo in energetski prehod, transport in logistiko ter nepremičnine.
Stonepeak ima sedež v New Yorku in pisarne v Houstonu, Washingtonu D.C., Londonu, Hongkongu, Seulu, Singapurju, Sydneyju, Tokiu, Abu Dabiju in Rijadu. Za več informacij obiščite: www.stonepeak.com
Stonepeak:
Maya Brounstein
publicaffairs@stonepeak.com
Castrol:
Victoria Johnson