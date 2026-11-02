Nova lastniška struktura daje Castrolu večjo finančno in operativno prilagodljivost za podporo naslednji fazi rasti

Vzpostavlja nov Upravni odbor za Castrol pod vodstvom Bena van Beurdena, predsednika Clariant AG in nekdanjega glavnega izvršnega direktorja podjetja Shell plc

London in New York, 2. november 2026 – Stonepeak, vodilno alternativno investicijsko podjetje, specializirano za infrastrukturo, je danes objavilo, da je zaključilo prevzem 65-odstotnega deleža v družbi Castrol, vodilnem svetovnem podjetju na področju maziv, od BP p.l.c. ("bp") (NYSE: BP) (LON: BP). bp bo obdržal 35-odstotni manjšinski delež v Castrolu.

S podporo Stonepeaka in ob nadaljnji podpori bp bo Castrol gradil na svojem položaju enega največjih svetovnih ponudnikov ključnih maziv in tekočin za termično upravljanje za potrošniške avtomobilske, komercialne in industrijske končne trge. Nova lastniška struktura daje Castrolu večjo finančno in operativno fleksibilnost, kar podjetju omogoča, da pospeši rast v okviru svoje obstoječe prisotnosti in na sosednjih trgih, pri čemer se opira na tehnologijo blagovne znamke, odnose s strankami in globalni doseg.

To je pomemben mejnik v 127-letni zgodovini Castrola in veseli smo, da smo del tega. V tesnem sodelovanju z izjemno vodstveno ekipo in zaposlenimi Castrola se bodo naši kratkoročni napori osredotočali na operativne izboljšave in trajnostno rast. Verjamemo, da ima Castrol izjemno svetlo prihodnost pred seboj in se veselimo pomoči Castrolu pri širjenju njegovega vodilnega tržnega položaja, nadaljnjem zagotavljanju zadovoljstva njegovih strank in poganjanju njegove naslednje faze rasti. Anthony Borreca Višji generalni direktor v podjetju Stonepeak

Castrol začne naslednji del svoje poti iz položaja prave moči, z zaupanja vrednimi znamkami, močnimi odnosi s strankami, talentiranimi sodelavci in jasno strategijo rasti. Ponosna sem na to, kar smo dosegli kot del bp. Prav tako sem navdušena nad sodelovanjem s Stonepeakom, da nadgradimo ta zagon, odklenemo polni potencial Castrola in dostavimo večjo vrednost za naše deležnike. Michelle Jou Izvršna direktorica Castrola

Kot je navedeno v objavi za javnost, bo Kanadski svet za naložbe pokojninskih načrtov (“CPP Investments”) prav tako investiral v podporo transakciji kot posredni manjšinski lastnik.

Ob zaključku je bil imenovan na novo oblikovani upravni odbor za Castrol, ki mu bo predsedoval Ben van Beurden, predsednik Clariant AG in nekdanji izvršni direktor Shell plc. Upravni odbor bo sestavljen iz štirih neodvisnih direktorjev, vključno s predsednikom, tremi direktorji, povezanimi s Stonepeakom, dvema direktorjema iz bp in enim direktorjem iz CPP Investments. Vsak od direktorjev prinaša pomembno in ustrezno strokovno znanje, ki bo koristno za Castrol.