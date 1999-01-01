Personopplysninger, eller personlig informasjon, betyr enhver informasjon om en enkeltperson som vedkommende kan identifiseres direkte eller indirekte ut fra. Vi kan behandle følgende personopplysninger om deg:

Der det er aktuelt, kan vi gi deg supplerende personvernerklæringer eller jurisdiksjonsspesifikke varsler for å gi ytterligere informasjon om våre behandlingsaktiviteter, i samsvar med gjeldende lovkrav og lokale praksiser.

Denne erklæringen forklarer hvilke typer personopplysninger vi behandler om deg, formålene vi behandler dine personopplysninger for, hvordan vi bruker og beskytter dem, hvor lenge vi oppbevarer dem og dine rettigheter i forhold til dine personopplysninger.

Når du besøker noen av våre nettsteder eller apper (« digitale ressurser »), deltar i et av våre programmer eller arrangementer, kontakter oss, kjøper våre produkter og tjenester, og/eller gjør forretninger med oss på noen annen måte, kan en enhet eller et tilknyttet selskap av Castrol (« Castrol », « vi », « oss » eller « vår/vårt/våre ») innhente og behandle dine personopplysninger.

Tabellen nedenfor gir en mer detaljert oversikt over hvorfor vi samler inn og hvordan vi bruker opplysningene dine, samt våre rettslige grunnlag i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Når det kreves av gjeldende lov, sørger vi for at vi har et passende rettslig grunnlag eller annen gyldig begrunnelse for behandling av dine personopplysninger for formålene som er beskrevet i denne erklæringen. Avhengig av jurisdiksjon og gjeldende krav kan vi bygge på ett eller flere av de rettslige grunnlagene eller andre behandlingsgrunnlag som er tilgjengelige for oss, inkludert de som er beskrevet nedenfor:

Når vi bruker dine personopplysninger for de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, sørger vi for at vi har et lovlig grunnlag for å gjøre det.

For mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan administrere innstillingene dine, se siden for innstillinger av informasjonskapsler som er tilgjengelig på hver av våre digitale ressurser.

Du kan administrere innstillingene dine for informasjonskapsler via siden Innstillinger for informasjonskapsler, som er tilgjengelig på vår digitale ressurs. Du kan også konfigurere nettleserinnstillingene dine for å avvise alle eller noen informasjonskapsler eller for å varsle deg når informasjonskapsler blir plassert. Merk at deaktivering av visse informasjonskapsler kan påvirke funksjonaliteten eller tilgjengeligheten til noen funksjoner på våre digitale ressurser.

Når du besøker vår digitale ressurs, kan vi og våre tjenesteleverandører bruke informasjonskapsler og lignende teknologier for å samle inn opplysninger om din bruk av våre digitale tjenester.

- å gjennomføre markedsundersøkelser; og/eller for å tilpasse digitale ressurser, tjenester eller kommunikasjon basert på profildataene vi har knyttet til deg.

- å kommunisere med deg for å gi deg informasjon om tjenester, produkter og/eller arrangementer som kan være av interesse for deg via e-post, telefon, sosiale medier

- å gjennomføre markedsundersøkelser; og/eller for å tilpasse digitale ressurser, tjenester eller kommunikasjon basert på profildataene vi har knyttet til deg.

Samtykke kun der det er påkrevd av gjeldende databeskyttelseslov, f.eks. i forhold til informasjon som samles inn gjennom ikke-essensielle informasjonskapsler Du kan trekke tilbake dette samtykket når som helst i innstillingene for informasjonskapsler.

- for statistisk overvåking og analyse av aktuelle angrep på enheter og systemer, samt for løpende tilpasning av løsningene som tilbys for å sikre enheter og systemer mot aktuelle angrep.

- å utføre feilsøking og analyse som er nødvendig for å oppdage skadelig kode eller aktører og forstå hvordan dette kan påvirke IT-systemet deres, og/eller

- løpende vurdering og forbedring av informasjonen som tilbys på våre digitale ressurser for å sikre at de er brukervennlige og for å forhindre eventuelle potensielle forstyrrelser eller cyberangrep,

- for å forbedre kvaliteten, innholdet og relevansen i vår kommunikasjon (der du har registrert deg for å motta vår kommunikasjon) ved å følge med på hvordan du reagerer på denne kommunikasjonen, for eksempel om du mottar, åpner eller klikker på en kobling i en e-postmelding.

For kundeadministrering og for å administrere og forbedre vår virksomhet (inkludert våre tjenester og produkter) . Dette inkluderer:

Du kan velge å ikke gi oss dine personopplysninger. Hvis du imidlertid velger å ikke oppgi opplysningene, kan det hende at det er noen av tjenestene våre som vi ikke kan tilby til deg.

Profilering

Vi kan bruke profiler på deg basert på personopplysningene nevnt ovenfor. Slike profiler kan bli brukt til å tilpasse den digitale ressursen eller tjenestene, bestemme hva som skal annonseres til deg og/eller som en del av oppdagelse og forebygging av sikkerhetstrusler.

4. Informasjon vi deler

Deling innen konsernet

Vi kan dele dine personopplysninger med andre enheter innen vårt konsern som en del av forretningsvirksomheten vår.

Tredjeparts tjenesteleverandører

Vi kan dele dine personopplysninger med tredjeparts tjenesteleverandører, agenter og kontraktører for å yte tjenester til oss (for eksempel regnskapsførere, profesjonelle rådgivere, samt IT- og kommunikasjonsleverandører). Vi kan også dele dine personopplysninger med våre forretningspartnere, som kan bruke dem til egne formål (i henhold til gjeldende personvernlovgivning), for eksempel til å administrere og markedsføre sine produkter og tjenester. Alle tredjepartsleverandører vi engasjerer, må beskytte dine personopplysninger i samsvar med de sikkerhetstiltakene som er fastsatt i kontrakten.

Sosiale medier-plattformer

I den begrensede grad dette er aktuelt, kan vi bruke dine personopplysninger til å gjennomføre reklamekampanjer på sosiale medier som LinkedIn, Instagram og Facebook for å gi informasjon om kommende tjenester eller nye produkter, og for å sikre at du kun mottar relevant reklame om våre produkter og tjenester. Vi kan dele dine personopplysninger med sosiale medier-plattformer slik at du ser annonser om våre, eller våre partneres, produkter og tjenester, som vi tror du vil være interessert i når du samhandler med den relevante sosiale medier-plattformen. Vi kan også dele dine personopplysninger med sosiale medier-plattformer for å hjelpe oss med å vise relevant reklame for enkeltpersoner som de sosiale medier-plattformene fastslår sannsynligvis vil ha lignende interesser som deg.

Utlevering til juridiske og regulatoriske formål

Vi kan videreformidle dine personopplysninger dersom loven krever det, eller når vi mener at videreformidling er nødvendig for å beskytte våre rettigheter og/eller etterkomme en rettslig prosess, en rettskjennelse, en forespørsel fra en tilsynsmyndighet eller enhver annen rettslig prosess som er rettet mot oss. Vi kan også dele dine personopplysninger i forbindelse med rettslige prosesser. Disse organene kan befinne seg utenfor din jurisdiksjon. I slike tilfeller vil den juridiske og/eller tilsynsmyndigheten bli ansett som behandlingsansvarlig (uten å handle etter våre instrukser) og vil ha hovedansvaret for å avgjøre hvordan dine personopplysninger skal oppbevares og brukes etter at vi har videreformidlet dem.

Vi kan også dele dine personopplysninger med kredittopplysningsbyråer og byråer for forebygging av svindel for å vurdere kredittverdighet og produktets egnethet, kontrollere identiteten din, administrere kontoen din og forhindre kriminell virksomhet.

Omstrukturering av mottakere

Vi kan dele dine personopplysninger med tredjeparter (og deres rådgivere) som vi kan velge å selge, overføre eller slå sammen deler av vår virksomhet eller våre ressurser med.

5. Internasjonale overføringer

Som et internasjonalt selskap kan vi lagre eller overføre dine personopplysninger til andre konsernselskaper rundt om i verden. I slike tilfeller vil vi sikre at mottakerlandet tilbyr et tilstrekkelig nivå av personvern, eller vi vil overføre personopplysningene innenfor rammen av et omfattende, fleksibelt og globalt regelverk som ivaretar passende tiltak og sikkerhetsmekanismer (herunder den relevante modulen i EUs standardkontraktsklausuler og det britiske tillegget, der dette er aktuelt) for å sikre at dine personopplysninger beskyttes i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

På samme måte vil vi, når vi overfører personopplysninger til en tredjepart som befinner seg i en annen jurisdiksjon, sørge for at det er iverksatt egnede tiltak for å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for dine personopplysninger, for eksempel ved å innlemme egnede klausuler i våre avtaler med tredjeparter.

Du kan be om ytterligere informasjon om våre internasjonale overføringer og de kontraktsmessige sikkerhetstiltakene vi iverksetter ved å bruke kontaktopplysningene nedenfor.

6. Oppbevaring av dine data

Hvor lenge vi oppbevarer personopplysningene dine vil variere basert på formålet vi bruker dem til. Vi må oppbevare dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for hvert enkelt formål, i tråd med våre forretningsbehov, slik det fremgår av våre interne retningslinjer. Disse kan variere mellom jurisdiksjoner. Hvis du for eksempel befinner deg i Storbritannia og vi har en avtale med deg, vil vi vanligvis oppbevare dine personopplysninger i seks år etter at avtalen er opphørt, med mindre det forventes rettssaker, da vil vi oppbevare dem lenger.

Vi beregner oppbevaringsperioden ut fra hvor lenge personopplysningene er nødvendige for å: (a) oppfylle formålene beskrevet i denne personvernerklæringen, (b) overholde tidsfrister som er påkrevd eller anbefalt av tilsynsmyndigheter, fagorganer eller foreninger, (c) overholde gjeldende lover, rettslige oppbevaringskrav og andre juridiske forpliktelser (inkludert kontraktsmessige forpliktelser), og (d) imøtekomme dine forespørsler.

Det kan være lover eller forskrifter som setter en minimumsperiode for hvor lenge vi må oppbevare dine personopplysninger. Vi vil kun oppbevare dine data i den definerte oppbevaringsperioden, før vi anonymiserer dataene eller sletter dem. Anonymisering av personopplysninger betyr å sikre at dataene ikke lenger kan identifiseres til deg personlig. Vi gjør dette enten ved å aggregere dataene (for eksempel for å trekke en konklusjon om en gruppe mennesker i motsetning til en bestemt person) eller ved å fjerne alle personlige identifikatorer (for eksempel kontaktopplysninger), slik at vi fortsatt kan bruke dataene til å identifisere trender og mønstre, men ikke kan knytte disse dataene tilbake til deg.

Hvis du velger å melde deg av en tjeneste, kan det hende at vi opprettholder en «ekskluderingsliste» som inneholder opplysningene dine, slik at vi vet at du har meldt deg av og for å sikre at du ikke blir kontaktet igjen. Personopplysninger som holdes på en ekskluderingsliste vil ikke bli brukt til noe annet formål.

7. Dine rettigheter

Avhengig av hvor du befinner deg, vil noen eller alle rettighetene som er angitt nedenfor gjelde for deg. Hvis du for eksempel befinner deg i EØS eller Storbritannia, har du alle rettighetene som er beskrevet nedenfor, og hvis du befinner deg i Australia, har du rett til å få tilgang til og rette dine personopplysninger.

7.1 Retten til databeskyttelse

Tilgang til dine personopplysninger Når det er aktuelt, har du rett til å motta en kopi av personopplysninger vi har om deg.

Når det er aktuelt, har du rett til å motta en kopi av personopplysninger vi har om deg. Korrigering av personopplysningene vi har om deg. Du kan be om at vi korrigerer eventuelle ufullstendige eller unøyaktige data vi har om deg, selv om vi kanskje må verifisere nøyaktigheten av de nye dataene du gir oss. Det er viktig at personopplysningene vi har om deg er nøyaktige og oppdaterte. Kontakt oss ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor for å oppdatere oss ved eventuelle endringer i dine personopplysninger.

Du kan be om at vi korrigerer eventuelle ufullstendige eller unøyaktige data vi har om deg, selv om vi kanskje må verifisere nøyaktigheten av de nye dataene du gir oss. Det er viktig at personopplysningene vi har om deg er nøyaktige og oppdaterte. Kontakt oss ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor for å oppdatere oss ved eventuelle endringer i dine personopplysninger. Sletting av dine personopplysninger. Du kan be om at vi sletter eller fjerner personopplysninger der det ikke er noen overordnet grunn til at vi skal fortsette å behandle dem. Du har også rett til å be oss om å slette eller fjerne dine personopplysninger dersom du har utøvd din rett til å fremme en innsigelse mot behandlingen (se nedenfor), dersom vi har behandlet opplysningene dine på ulovlig vis eller dersom vi er pålagt å slette personopplysningene dine for å oppfylle våre lovmessige forpliktelser.

Du kan be om at vi sletter eller fjerner personopplysninger der det ikke er noen overordnet grunn til at vi skal fortsette å behandle dem. Du har også rett til å be oss om å slette eller fjerne dine personopplysninger dersom du har utøvd din rett til å fremme en innsigelse mot behandlingen (se nedenfor), dersom vi har behandlet opplysningene dine på ulovlig vis eller dersom vi er pålagt å slette personopplysningene dine for å oppfylle våre lovmessige forpliktelser. Begrensning av behandling av dine personopplysninger. Du kan be om at behandlingen av dine personopplysninger stoppes under følgende scenarioer:

Hvis du vil at vi skal fastslå dataenes nøyaktighet, – I de tilfeller hvor vår bruk av dataene er ulovlig, men du ikke ønsker at vi skal slette dem, I de tilfeller hvor du har behov for at vi oppbevarer dataene selv om vi ikke lenger trenger dem, da du trenger dem for å fastslå, utøve eller forsvare rettskrav, eller Du har protestert mot vår bruk av din informasjon, men vi må bekrefte om vi har overordnede legitime grunner til å fortsette å behandle den.

Du kan be om at behandlingen av dine personopplysninger stoppes under følgende scenarioer: Overføring av visse av dine personopplysninger til deg eller en tredjepart. Der denne retten gjelder, vil vi utlevere dine personopplysninger til deg eller en tredjepart du har valgt, i et strukturert, alminnelig brukt og maskinlesbart format. Vær oppmerksom på at denne retten kun gjelder opplysninger du har gitt oss, og som vi behandler på grunnlag av samtykke eller når det er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

Trekke tilbake samtykke der vi baserer oss på samtykke for å behandle dine personopplysninger. Tilbaketrekking vil ikke påvirke lovligheten av noen behandling som utføres før du trekker tilbake samtykket ditt. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, kan det hende at vi ikke kan levere visse produkter eller tjenester til deg. Vi vil gi deg råd hvis dette er tilfelle på det tidspunktet du trekker tilbake samtykket ditt. I de tilfeller hvor vi ber om samtykke, kan dette trekkes tilbake ved hjelp av et digitalt verktøy for samtykkehåndtering, eller ved å sende en e-post til kontaktopplysningene som er angitt nedenfor.

7.2 Rett til å protestere

I de tilfeller hvor vi behandler dine personopplysninger basert på legitime interesser, har du rett til å protestere mot slik behandling, inkludert profilering på grunnlag knyttet til din spesifikke situasjon, når som helst.

Hvis du utøver din rett til å protestere, vil vi stoppe behandlingen av dine personopplysninger i den sammenhengen. I enkelte tilfeller kan vi imidlertid påvise at vi har tungtveiende, legitime grunner til å fortsette å behandle dine personopplysninger, og dersom dette er tilfelle, vil vi informere deg om det.

7.3 Rett til å klage til din tilsynsmyndighet

Vi er forpliktet til å samarbeide med deg for å få en rettferdig løsning på eventuelle klager om vår bruk av informasjonen din. Hvis du har spørsmål eller ønsker å sende inn en klage til våre personvernteam (inkludert de relevante personvernansvarlige), kan du bruke kontaktopplysningene nedenfor i avsnittet Kontakt oss.

Du kan ha rett til å klage til en kompetent tilsynsmyndighet.

Vær oppmerksom på at de ovennevnte rettighetene ikke er absolutte, og at det finnes situasjoner der de ikke kan utøves eller ikke er relevante.

8. Hvem som er ansvarlig for dine personopplysninger

Castrol-enheten som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger er enten Castrol Group Holdings Limited, eller det relevante Castrol-selskapet som opererer i ditt land eller din region. Der det er nødvendig, finner du mer informasjon om det lokale Castrol-selskapet i det landsspesifikke tillegget. Avhengig av hvilken behandling det dreier seg om, kan også andre selskaper i Castrol-konsernet behandle dine personopplysninger.

Hvis du har spørsmål om denne erklæringen, vår personvernpraksis eller dine rettigheter når det gjelder personvern, kan du kontakte oss på privacy.response@castrol.com, herunder personvernansvarlige eller andre kontaktpersoner for personvern, der det er aktuelt.

Når du kontakter oss, ber vi deg oppgi hvilket land og/eller hvilken delstat du bor i, slik at vi kan gi deg riktig informasjon og behandle henvendelsen din i samsvar med gjeldende lovgivning.

Når du utøver dine personvernrettigheter, kan det hende vi ber deg om å oppgi opplysninger som er nødvendige for å bekrefte identiteten din. Hvis du sender inn en forespørsel via en autorisert tredjepart, kan det hende vi må se bevis på at tredjeparten er autorisert til å handle på dine vegne før vi behandler forespørselen din.

9. Tredjepartsnettsteder vi lenker til

Våre digitale ressurser kan inneholde koblinger til eksterne nettsteder, tjenester eller innhold som tilbys av tredjeparter, og som ligger utenfor vår kontroll og ikke omfattes av denne erklæringen. Hvis du bruker dette eksterne innholdet, kan det føre til at tredjeparter samler inn eller deler opplysninger om deg. Disse tredjepartenes personvernpraksis reguleres av deres egne personvernerklæringer. Vi oppfordrer deg til å lese vilkårene til disse tredjepartene for å få en bedre forståelse av deres personvernpraksis.

10. Endring av denne personvernerklæringen

Denne erklæringen ble sist oppdatert i oktober 2026. Vi vil oppdatere den igjen når det er nødvendig for å gjenspeile endringer i loven og vår praksis. Hvis vi gjør en vesentlig endring i denne personvernerklæringen, vil du bli informert på en egnet måte, for eksempel med e-post, i henhold til lovpålagte krav. Vi oppfordrer deg til regelmessig å gjennomgå denne erklæringen for å holde deg informert om vår behandling av dine personopplysninger.