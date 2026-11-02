Stonepeak fullfører oppkjøpet av en kontrollerende majoritetsandel i Castrol fra bp
London og New York, 2. november 2026 – Stonepeak, et ledende alternativt investeringsselskap som spesialiserer seg innen infrastruktur, kunngjorde i dag at det har fullført oppkjøpet av en eierandel på 65 % i Castrol, en global leder innen smøreoljer, fra BP p.l.c. («bp») (NYSE: BP) (LON: BP). bp beholder en minoritetsandel på 35 % i Castrol.
Med Stonepeaks støtte og videre støtte fra bp, bygger Castrol videre på sin posisjon som en av verdens største leverandører av driftskritiske smøreoljer og kjølevæsker til markedene for personbil, næringstransport og industri. Den nye eierstrukturen gir Castrol større finansiell og operasjonell fleksibilitet. Dette gjør at selskapet kan skape raskere vekst i eksisterende markeder og bevege seg inn i tilstøtende markeder, underbygd av merkevarens teknologi, kunderelasjoner og globale rekkevidde.
Som det fremgår av pressemeldingen om offentliggjøringen, går også Canada Pension Plan Investment Board («CPP Investments») inn med kapital i transaksjonen som en indirekte minoritetsaksjonær.
I forbindelse med gjennomføringen er det oppnevnt et nytt styre i Castrol, ledet av Ben van Beurden, som er styreleder i Clariant AG og tidligere konsernsjef i Shell plc. Styret består av fire uavhengige styremedlemmer, inkludert styrelederen, tre styremedlemmer fra Stonepeak, to styremedlemmer fra bp og ett styremedlem fra CPP Investments. Hver av styremedlemmene tilfører betydelig og relevant kompetanse som kommer Castrol til gode.
Castrol er et av verdens ledende smøremiddelsmerker, som betjener kunder og forbrukere innen bil-, maritim-, industri- og energisektoren. Castrols merkevarer er verdenskjente for sin høye kvalitet og ytelse, formet av selskapets satsing på innovasjon og nyskapende teknologi. Med produkter som selges i over 150 land, har Castrol i mer enn 127 år bidratt til å holde hjulene i gang – på veier og racerbaner, i luften, til sjøs og i rommet.
Castrol har Stonepeak – et ledende alternativt investeringsselskap som har en kontrollerende majoritetsandel – samt BP p.l.c. («bp») (NYSE: BP) (LON: BP) som eiere. Castrol har hovedkontor i Storbritannia og har mer enn 6000 ansatte over hele verden. Du finner mer informasjon på www.castrol.com
Stonepeak er et ledende alternativt investeringsselskap som har spesialisert seg innen infrastruktur, og som forvalter kapital for omtrent 98 milliarder dollar. Gjennom sine investeringer i skjermede, kapitalintensive virksomheter verden over har Stonepeak som mål å skape verdier for sine investorer og porteføljeselskaper, med vekt på nedsidebeskyttelse og god risikojustert avkastning. Som tilrettelegger for private equity- og kredittinvesteringsfond bidrar Stonepeak med kapital, operasjonell støtte og et forpliktende partnerskap for å skape vekst i investeringene innen sine målområder, som omfatter digital infrastruktur, energi og energiomstilling, transport og logistikk samt eiendom.
Stonepeak har hovedkontor i New York og avdelingskontorer i Houston, Washington, D.C., London, Hongkong, Seoul, Singapore, Sydney, Tokyo, Abu Dhabi og Riyadh. Du finner mer informasjon på www.stonepeak.com
Stonepeak:
Maya Brounstein
publicaffairs@stonepeak.com
Castrol:
Victoria Johnson