Ny eierstruktur gir Castrol større finansiell og operasjonell fleksibilitet til å støtte sin neste vekstfase

Oppretter et nytt styre for Castrol under ledelse av Ben van Beurden, styreleder i Clariant AG og tidligere konsernsjef i Shell plc

London og New York, 2. november 2026 – Stonepeak, et ledende alternativt investeringsselskap som spesialiserer seg innen infrastruktur, kunngjorde i dag at det har fullført oppkjøpet av en eierandel på 65 % i Castrol, en global leder innen smøreoljer, fra BP p.l.c. («bp») (NYSE: BP) (LON: BP). bp beholder en minoritetsandel på 35 % i Castrol.

Med Stonepeaks støtte og videre støtte fra bp, bygger Castrol videre på sin posisjon som en av verdens største leverandører av driftskritiske smøreoljer og kjølevæsker til markedene for personbil, næringstransport og industri. Den nye eierstrukturen gir Castrol større finansiell og operasjonell fleksibilitet. Dette gjør at selskapet kan skape raskere vekst i eksisterende markeder og bevege seg inn i tilstøtende markeder, underbygd av merkevarens teknologi, kunderelasjoner og globale rekkevidde.

Dette er en spennende merkedag i Castrols 127 år lange historie, og vi gleder oss til å være en del av den. I tett samarbeid med Castrols dyktige ledelse og ansatte rettes innsatsen på kort sikt mot operasjonelle forbedringer og bærekraftig vekst. Vi har stor tro på at Castrol har en svært lys fremtid i vente, og vi ser frem til å bidra til at Castrol styrker sin markedsledende posisjon, fortsetter å levere for kundene sine og driver sin neste vekstfase. Anthony Borreca Senior Managing Director i Stonepeak

Castrol tar fatt på neste etappe av sin reise fra en svært sterk posisjon, med velkjente merkevarer, sterke kunderelasjoner, dyktige medarbeidere og en tydelig vekststrategi. Jeg er stolt over det vi har oppnådd som en del av bp. Jeg ser også frem til å samarbeide med Stonepeak for å bygge videre på denne fremdriften, få ut Castrols fulle potensial og skape større verdier for interessentene våre. Michelle Jou Administrerende direktør i Castrol

Som det fremgår av pressemeldingen om offentliggjøringen, går også Canada Pension Plan Investment Board («CPP Investments») inn med kapital i transaksjonen som en indirekte minoritetsaksjonær.

I forbindelse med gjennomføringen er det oppnevnt et nytt styre i Castrol, ledet av Ben van Beurden, som er styreleder i Clariant AG og tidligere konsernsjef i Shell plc. Styret består av fire uavhengige styremedlemmer, inkludert styrelederen, tre styremedlemmer fra Stonepeak, to styremedlemmer fra bp og ett styremedlem fra CPP Investments. Hver av styremedlemmene tilfører betydelig og relevant kompetanse som kommer Castrol til gode.