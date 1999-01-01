Pogledajte odgovore na često postavljana pitanja koja prima naša tehnička služba za korisnike.
U priručniku za korištenje vašeg vozila vjerojatno je navedeno koja vam viskoznost i specifikacija trebaju, a možda je preporučen i točno određen proizvod. Te informacije možete upotrijebiti kako biste pregledali Castrolov paket u trgovini ili na našoj internetskoj stranici i kako biste utvrdili koji je najprikladniji.
Ulja Castrol MAGNATEC STOP-START prikladna su za vozila s ugrađenom tehnologijom motora za vožnju stani-kreni* i bez nje, a mogu se sigurno miješati s prethodnim gradacijama MAGNATEC iste viskoznosti i istih specifikacija.
Dio „STOP-START” u nazivu proizvoda Castrol MAGNATEC ne odnosi se ustvari na tehnologiju motora gdje se automobil automatski pokreće i zaustavlja radi uštede goriva i smanjenja emisija. MAGNATEC STOP-START odnosi se na „vrstu” vožnje kojom mnogi od nas svakodnevno vozimo.
Kod svake vožnje na posao ili djece u školu morate stati na semaforu ili čekati na raskrižjima ili u kolonama u sporom prometu. Sav taj prazni hod dok ste u prometu uzrokuje štetno trošenje motora. Castrol MAGNATEC STOP-START posebno štiti vaš motor u uvjetima gustog prometa pružajući 20 %* veću zaštitu od oštećenja uzrokovanog trošenjem motora zbog vožnje stani-kreni.
Kako biste bili sigurni da uvijek koristite ulja ispravnih specifikacija / viskoznosti, proučite priručnik
* U usporedbi s prihvaćenom graničnom vrijednošću prema testu motora OM646LA.
SEC LUBES d.o.o.
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castrol.croatia@castrol-seclubes.com
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