Ulja Castrol MAGNATEC STOP-START prikladna su za vozila s ugrađenom tehnologijom motora za vožnju stani-kreni* i bez nje, a mogu se sigurno miješati s prethodnim gradacijama MAGNATEC iste viskoznosti i istih specifikacija.

Dio „STOP-START” u nazivu proizvoda Castrol MAGNATEC ne odnosi se ustvari na tehnologiju motora gdje se automobil automatski pokreće i zaustavlja radi uštede goriva i smanjenja emisija. MAGNATEC STOP-START odnosi se na „vrstu” vožnje kojom mnogi od nas svakodnevno vozimo.

Kod svake vožnje na posao ili djece u školu morate stati na semaforu ili čekati na raskrižjima ili u kolonama u sporom prometu. Sav taj prazni hod dok ste u prometu uzrokuje štetno trošenje motora. Castrol MAGNATEC STOP-START posebno štiti vaš motor u uvjetima gustog prometa pružajući 20 %* veću zaštitu od oštećenja uzrokovanog trošenjem motora zbog vožnje stani-kreni.