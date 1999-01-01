Osobni podaci, ili osobne informacije, znače bilo koju informaciju o pojedincu iz koje ta osoba može biti izravno ili neizravno identificirana. Možemo obrađivati sljedeće osobne podatke o vama:

Gdje je to primjenjivo, možemo vam pružiti dodatne izjave o privatnosti ili obavijesti specifične za nadležnost kako bismo pružili dodatne informacije o našim aktivnostima obrade, u skladu s primjenjivim pravnim zahtjevima i lokalnim praksama.

Ova Izjava objašnjava vrste osobnih podataka koje obrađujemo o vama, svrhe za koje obrađujemo vaše osobne podatke, kako ih koristimo i štitimo, koliko ih dugo zadržavamo, te vaša prava u vezi s vašim osobnim podacima.

Kada posjetite neku od naših web stranica ili aplikacija (" Digitalno sredstvo "), sudjelujete u nekom od naših programa ili događanja, kontaktirate nas, kupujete naše proizvode i usluge, i/ili poslovno surađujete s nama na bilo koji drugi način, Castrol (" Castrol ", " mi ", " nas " ili " naš ") entitet ili podružnica može prikupljati i obrađivati vaše osobne podatke.

Tablica u nastavku detaljnije opisuje zašto prikupljamo i kako koristimo vaše podatke te naše zakonite osnove prema primjenjivim zakonima o zaštiti podataka.

Gdje je to propisano važećim zakonom, osiguravamo da imamo odgovarajući pravni temelj ili drugu valjanu opravdanost za obradu vaših osobnih podataka za svrhe opisane u ovoj Izjavi. Ovisno o nadležnosti i primjenjivim zahtjevima, možemo se osloniti na jedan ili više pravnih temelja ili osnova za obradu koji su nam dostupni, uključujući one opisane u nastavku:

Kada koristimo vaše osobne podatke za svrhe navedene u ovoj Izjavi o privatnosti, osiguravamo da imamo zakonsku osnovu za to.

Za više informacija o kolačićima koje koristimo i kako možete upravljati svojim postavkama, molimo vas da pogledate stranicu za postavke kolačića dostupnu na svakom našem Digitalnom sredstvu.

Svoje postavke kolačića možete upravljati putem naše stranice za postavke kolačića dostupne na našem Digitalnom sredstvu. Također možete konfigurirati postavke vašeg preglednika tako da odbija sve ili neke kolačiće ili da vas obavijesti kada se kolačići postavljaju. Imajte na umu da onemogućavanje određenih kolačića može utjecati na funkcionalnost ili dostupnost nekih značajki naših Digitalnih sredstava.

Kada posjetite naša Digitalna sredstva, mi i naši pružatelji usluga možemo koristiti kolačiće i slične tehnologije za prikupljanje informacija o vašem korištenju naših Digitalnih sredstava.

- kako bi se poštivali i provjeravali usklađenosti s važećim zakonima, pravilima i propisima, te internim politikama i procedurama;

- provođenje aktivnosti uvida u tržište; i/ili personaliziranje digitalnih sredstava ili usluga ili komunikacije na temelju profilnih podataka koje smo primijenili na vas.

- komunikaciju s vama kako bismo vam pružili informacije o uslugama, proizvodima i/ili događajima koji bi vas mogli zanimati putem e-maila, telefona, društvenih mreža

- provođenje aktivnosti uvida u tržište; i/ili personaliziranje digitalnih sredstava ili usluga ili komunikacije na temelju profilnih podataka koje smo primijenili na vas.

Privola samo tamo gdje je to potrebno prema važećem zakonu o zaštiti podataka, npr. u vezi s informacijama dobivenim iz nebitnih kolačića i sličnih tehnologija. Ovu privolu možete povući u bilo kojem trenutku u svojim postavkama kolačića.

- za statističko praćenje i analizu trenutnih napada na uređaje i sustave i za kontinuirano prilagođavanje rješenja kako bi se osigurali uređaji i sustavi protiv trenutnih napada.

- za provođenje otklanjanja poteškoća/analize potrebne za otkrivanje zlonamjernog koda/aktera i razumijevanje kako to može utjecati na vaš IT sustav; i/ili

- stalno pregledavanje i poboljšavanje informacija koje se pružaju na našim digitalnim sredstvima kako bi se osiguralo da su korisnički prilagođene i spriječili potencijalni poremećaji ili kibernetički napadi;

- za poboljšanje kvalitete, sadržaja i relevantnosti naših komunikacija (ako ste se pretplatili na primanje naših komunikacija) prateći vaše interakcije s tom komunikacijom, poput toga da li primite, otvorite ili kliknete na poveznicu unutar email komunikacije.

Za svrhe upravljanja kupcima i za administraciju i poboljšanje našeg poslovanja (uključujući naše usluge i proizvode) . Ovo uključuje:

Možete odabrati da nam ne date svoje osobne podatke. Međutim, ako odlučite ne dati ih, možda nećemo biti u mogućnosti ponuditi vam neke od naših usluga.

Profiliranje

Možemo primijeniti profile na vas na temelju gore navedenih osobnih podataka. Takvi profili mogu se koristiti za personalizaciju Digitalnih sredstava ili usluga, odlučivanje što će vam se oglašavati i/ili kao dio otkrivanja i sprječavanja sigurnosnih prijetnji.

4. Informacije koje dijelimo

Dijeljenje unutar grupe

Možemo dijeliti vaše osobne podatke s drugim subjektima unutar naše grupe kompanija kao dio naših poslovnih operacija.

Pružatelji usluga treće strane

Možemo dijeliti vaše osobne podatke s pružateljima usluga treće strane, agentima i izvođačima kako bi nam pružili usluge (na primjer, naši računovođe, profesionalni savjetnici i pružatelji IT i komunikacijskih usluga). Možemo također dijeliti vaše osobne podatke s našim poslovnim partnerima koji ih mogu koristiti za svoje vlastite svrhe (kako je dopušteno važećim zakonom o zaštiti podataka), kao što su administracija i promicanje njihovih proizvoda/usluga. Svaki treći pružatelj usluga kojeg imenujemo mora štititi vaše osobne podatke u skladu s ugovorno zahtijevanim sigurnosnim mjerama.

Društvene mreže

U ograničenoj mjeri u kojoj je primjenjivo, možemo koristiti vaše osobne podatke za provođenje reklamnih kampanja na društvenim mrežama kao što su LinkedIn, Instagram i Facebook kako bismo pružili informacije o nadolazećim uslugama ili novim proizvodima, te kako bismo osigurali da primate samo relevantne oglase o našim proizvodima i uslugama. Možemo dijeliti vaše osobne podatke s društvenim mrežama kako biste vidjeli oglašavanje o našim ili proizvodima i uslugama naših partnera, za koje mislimo da će vas zanimati kada komunicirate s relevantnom društvenom mrežom. Možemo također dijeliti vaše osobne podatke s društvenim mrežama kako bismo pomogli u prezentiranju relevantnih oglasa pojedincima za koje društvene mreže odrede da bi mogli imati slične interese kao vi.

Pravna i regulatorna otkrivanja

Možemo otkriti vaše osobne podatke kako to zahtijeva zakon ili kada vjerujemo da je otkrivanje potrebno za zaštitu naših prava i/ili usklađivanje s pravnim postupkom, sudskim nalogom, zahtjevom regulatora ili bilo kojim drugim pravnim procesom koji nam je uručen. Također možemo dijeliti vaše osobne podatke u vezi s pravnim postupcima. Ova tijela mogu biti smještena izvan vaše nadležnosti. U ovim slučajevima, pravno i/ili regulatorno tijelo smatrat će se voditeljem obrade podataka (ne djelujući prema našim uputama) i prvenstveno će biti odgovorno za odlučivanje kako će vaši osobni podaci biti držani i korišteni nakon što ih podijelimo.

Također možemo podijeliti vaše osobne podatke s agencijama za kreditno izvještavanje i agencijama za sprječavanje prevara u svrhu procjene kreditne sposobnosti i prikladnosti proizvoda, provjere vašeg identiteta, upravljanja vašim računom i sprječavanja kriminalnih aktivnosti.

Primatelji restrukturiranja

Možemo podijeliti vaše osobne podatke s trećim stranama (i njihovim savjetnicima) kojima se odlučimo prodati, prenijeti ili spojiti dijelove našeg poslovanja ili naše imovine.

5. Međunarodni prijenosi

Kao međunarodna tvrtka, možemo pohraniti ili prenijeti vaše osobne podatke drugim entitetima grupe diljem svijeta. U takvom slučaju, osigurat ćemo da uvozna nadležnost nudi odgovarajuću razinu zaštite podataka, ili ćemo pružiti osobne podatke pod sveobuhvatnim, fleksibilnim i globalnim okvirom za usklađenost koji provodi odgovarajuće mjere i zaštitne mjere (uključujući relevantni modul standardnih ugovornih klauzula EU i UK dopune, gdje je primjenjivo) kako bismo osigurali da su vaši osobni podaci zaštićeni u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka.

Slično tome, kada prenosimo osobne podatke trećoj strani koja se nalazi u različitoj nadležnosti, osigurat ćemo da su na snazi odgovarajuće mjere za osiguravanje odgovarajuće razine zaštite vaših osobnih podataka, na primjer, uključivanjem odgovarajućih klauzula u naše sporazume s trećim stranama.

Možete zatražiti dodatne informacije o našim međunarodnim prijenosima i ugovornim zaštitnim mjerama koje provodimo korištenjem kontaktnih podataka u nastavku.

6. Zadržavanje vaših podataka

Koliko dugo ćemo čuvati vaše osobne podatke razlikovat će se ovisno o svrsi za koju ih koristimo. Trebamo zadržati vaše osobne podatke onoliko dugo koliko je potrebno za svaku svrhu u skladu s našim poslovnim potrebama, kako je dokumentirano u našim internim politikama. To se može razlikovati među nadležnostima. Na primjer, ako ste u Ujedinjenom Kraljevstvu i imamo ugovor s vama, obično ćemo zadržati vaše osobne podatke 6 godina nakon raskida tog ugovora, osim ako se očekuje parnica, kada ćemo ih zadržati dulje.

Izračunavamo razdoblje zadržavanja na temelju vremena u kojem su osobni podaci potrebni za: (a) ispunjavanje svrha opisanih u ovoj Izjavi o privatnosti, (b) ispunjavanje vremenskih okvira koje zahtijevaju ili preporučuju regulativna tijela, stručna tijela ili udruženja, (c) poštivanje važećih zakona, pravnih zahvata i drugih pravnih obveza (uključujući ugovorne obveze), i (d) ispunjavanje vaših zahtjeva.

Mogu postojati zakoni ili propisi koji određuju minimalno razdoblje u kojem moramo zadržati vaše osobne podatke. Zadržavat ćemo vaše podatke samo za definirano razdoblje zadržavanja, prije nego što ih anonimiziramo ili izbrišemo. Anonimiziranje osobnih podataka znači osiguravanje da podaci više nisu osobno prepoznatljivi. To činimo ili agregiranjem podataka (na primjer, kako bismo donijeli zaključak o grupi ljudi, a ne o određenoj osobi) ili uklanjanjem svih osobnih identifikatora (na primjer, kontaktnih informacija) kako bismo i dalje mogli koristiti podatke za identifikaciju trendova i obrazaca, ali ne možemo povezati te podatke s vama.

Ako se odlučite odjaviti s usluge, možemo zadržati 'popis za suzbijanje' koji sadrži vaše podatke kako bismo znali da ste se odjavili i osigurali da vas više ne kontaktiramo. Vaši osobni podaci na popisu za suzbijanje neće se koristiti u bilo koju drugu svrhu.

7. Vaša prava

Neka ili sva prava navedena u nastavku primjenjivat će se na vas, ovisno o tome gdje se nalazite. Na primjer, ako se nalazite u EGP-u ili UK-u, imate sva prava navedena u nastavku, a ako ste u Australiji, imate pravo na pristup i ispravak svojih osobnih podataka.

7.1 Prava na zaštitu podataka

Pristup vašim osobnim podacima . Gdje je to primjenjivo, imate pravo primiti kopiju osobnih podataka koje čuvamo o vama.

. Gdje je to primjenjivo, imate pravo primiti kopiju osobnih podataka koje čuvamo o vama. Ispravak osobnih podataka koje imamo o vama. Možete zatražiti da ispravimo sve nepotpune ili netočne podatke koje čuvamo o vama, iako ćemo možda morati provjeriti točnost novih podataka koje ste nam dali. Važno je da su osobni podaci koje čuvamo o vama točni i aktualni. Molimo kontaktirajte nas koristeći kontaktne podatke u nastavku kako biste nas obavijestili o bilo kakvim promjenama vaših osobnih podataka.

Možete zatražiti da ispravimo sve nepotpune ili netočne podatke koje čuvamo o vama, iako ćemo možda morati provjeriti točnost novih podataka koje ste nam dali. Važno je da su osobni podaci koje čuvamo o vama točni i aktualni. Molimo kontaktirajte nas koristeći kontaktne podatke u nastavku kako biste nas obavijestili o bilo kakvim promjenama vaših osobnih podataka. Brisanje vaših osobnih podataka. Možete zatražiti da izbrišemo ili uklonimo osobne podatke ako ne postoji nužan razlog da ih nastavimo obrađivati. Također imate pravo zatražiti od nas brisanje ili uklanjanje vaših osobnih podataka ako ste uspješno ostvarili svoje pravo na prigovor na obradu (vidi dolje), ako smo vaše podatke obrađivali nezakonito ili ako smo obavezni izbrisati vaše osobne podatke kako bismo ispunili naše zakonske obveze.

Možete zatražiti da izbrišemo ili uklonimo osobne podatke ako ne postoji nužan razlog da ih nastavimo obrađivati. Također imate pravo zatražiti od nas brisanje ili uklanjanje vaših osobnih podataka ako ste uspješno ostvarili svoje pravo na prigovor na obradu (vidi dolje), ako smo vaše podatke obrađivali nezakonito ili ako smo obavezni izbrisati vaše osobne podatke kako bismo ispunili naše zakonske obveze. Ograničenje obrade vaših osobnih podataka. Možete zatražiti suspenziju obrade vaših osobnih podataka u sljedećim situacijama:

Ako želite da utvrdimo točnost podataka; - Ako je naša upotreba podataka nezakonita, ali ne želite da ih izbrišemo; Ako trebate da čuvamo podatke čak i ako ih više ne trebamo jer ih trebate za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva; ili Prigovorili ste našoj upotrebi vaših podataka, no trebamo provjeriti imamo li nadmoćne legitimne razloge za nastavak obrade.

Možete zatražiti suspenziju obrade vaših osobnih podataka u sljedećim situacijama: Prijenos određenih vaših osobnih podataka vama ili trećoj strani. Gdje se to pravo primjenjuje, osigurat ćemo vama ili trećoj strani koju ste odabrali vaše osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno korištenom, strojno čitljivom formatu. Napominjemo da se ovo pravo odnosi samo na informacije koje ste nam pružili i koje obrađujemo na temelju privole ili kada je potrebno za ispunjenje ugovora s vama.

Povucite privolu tamo gdje se oslanjamo na privolu za obradu vaših osobnih podataka. Povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade izvršene prije povlačenja vaše privole. Ako povučete svoj pristanak, možda vam nećemo moći pružiti određene proizvode ili usluge. Obavijestit ćemo vas ako je to slučaj u trenutku povlačenja vašeg pristanka. Kada tražimo privolu, može se povući putem digitalnog alata za upravljanje privolama ili slanjem e-pošte na dolje navedene kontaktne podatke.

7.2 Pravo na prigovor

Kada obrađujemo vaše osobne podatke na temelju legitimnih interesa, imate pravo prigovoriti takvoj obradi, uključujući profiliranje na temelju razloga povezanih s vašom specifičnom situacijom, u bilo kojem trenutku.

Ako iskoristite svoje pravo na prigovor, prestat ćemo obrađivati vaše osobne podatke u tom kontekstu. Međutim, u nekim slučajevima možemo pokazati da imamo uvjerljive legitimne razloge za nastavak obrade vaših osobnih podataka, a ako je to slučaj, obavijestit ćemo vas.

7.3 Pravo na pritužbu nadležnom nadzornom tijelu

Posvećeni smo suradnji s vama kako bismo dobili pošteno rješenje svih pritužbi o našem korištenju vaših podataka. Ako imate bilo kakve zabrinutosti ili želite uložiti pritužbu našim timovima za privatnost (uključujući relevantne službenike za zaštitu podataka), molimo koristite podatke navedene u nastavku u dijelu Kontaktirajte nas.

Možda imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

Molimo, imajte na umu da sva gore navedena prava nisu apsolutna i postoje situacije u kojima se ne mogu koristiti ili nisu relevantna.

8. Tko je odgovoran za vaše osobne podatke

Subjekt Castrol odgovoran za obradu vaših osobnih podataka je ili Castrol Group Holdings Limited, ili relevantna Castrol kompanija koja posluje u vašoj zemlji ili regiji. Ako je potrebno, pronađite više informacija o lokalnoj Castrol kompaniji u Dodatku specifičnom za vašu zemlju. Ovisno o aktivnosti obrade, druge kompanije iz Castrol grupe također mogu obrađivati vaše osobne podatke.

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj Izjavi, našim praksama privatnosti ili vašim pravima na zaštitu podataka, molimo kontaktirajte nas na privacy.response@castrol.com, uključujući službenike za zaštitu podataka ili druge kontakte za privatnost, gdje je primjenjivo.

Prilikom kontaktiranja, navedite zemlju i/ili državu u kojoj prebivate kako bismo vam mogli pružiti odgovarajuće informacije i obraditi vaš zahtjev u skladu s važećim zakonima.

Kada ostvarujete svoja prava na privatnost, možemo zatražiti od vas da pružite informacije potrebne za provjeru vašeg identiteta. Ako pošaljete zahtjev putem ovlaštene treće strane, možda ćemo zahtijevati dokaz da je treća strana ovlaštena djelovati u vaše ime prije obrade vašeg zahtjeva.

9. Web stranice trećih strana na koje se povezujemo

Naša Digitalna sredstva mogu sadržavati poveznice na vanjske web stranice, usluge ili sadržaj koje pružaju treće strane, a koji su izvan naše kontrole i nisu pokriveni ovom Izjavom. Interakcija s ovim vanjskim sadržajem može omogućiti trećim stranama da prikupljaju ili dijele informacije o vama. Prakse privatnosti ovih trećih strana regulirane su njihovim vlastitim izjavama o privatnosti. Potakujemo vas da pročitate uvjete trećih strana kako biste bolje razumjeli njihove prakse privatnosti.

10. Promjena ove Izjave o privatnosti

Ova izjava je zadnji put ažurirana u listopadu 2026. Ponovno ćemo je ažurirati kada to bude potrebno kako bismo odrazili promjene u zakonima i našim praksama. Ako napravimo materijalnu promjenu ove Izjave o privatnosti, bit ćete obaviješteni putem odgovarajuće poruke e-pošte u skladu sa zakonskim zahtjevima. Potičemo vas da periodično pregledavate ovu Izjavu kako biste ostali informirani o našoj obradi vaših osobnih podataka.