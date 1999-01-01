Aceite para motor Castrol GTX



Castrol GTX proporciona una protección superior contra los sedimentos para ayudar a prolongar la vida útil de su motor



Las condiciones de conducción exigentes, como el tráfico intenso, el combustible de baja calidad, las condiciones de conducción adversas o largos intervalos de cambio de aceite, pueden provocar la acumulación de una sustancia espesa similar al alquitrán denominada sedimento. Los sedimentos pueden bloquear los vitales canales de flujo del aceite como si fuera colesterol, que si no se trata, puede restar potencia al motor, así como su vida útil. Castrol GTX está diseñado especialmente para evitar la acumulación de sedimentos dañinos, mientras protege contra la formación de sedimentos nuevos y supera los estándares exigentes del sector.

Ayude a extender la vida útil del motor con Castrol GTX.

¿Cuáles son los beneficios de Castrol GTX?



Brinda protección superior contra el sedimentos del motor*

Brinda protección avanzada contra la descomposición térmica y la pérdida de viscosidad

Brinda aceite base de calidad prémium y aditivos antidesgaste para ayudar a extender la vida útil de su motor

Ayude a minimizar el consumo de aceite

*Cuando es probado en motores con alto nivel de sedimentos