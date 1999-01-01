Castrol® GTX® es un aceite para motor convencional/mezcla sintética prémium que ha estado ayudando a prolongar la vida útil del motor desde 1968.
Las condiciones de conducción exigentes, como el tráfico intenso, el combustible de baja calidad, las condiciones de conducción adversas o largos intervalos de cambio de aceite, pueden provocar la acumulación de una sustancia espesa similar al alquitrán denominada sedimento. Los sedimentos pueden bloquear los vitales canales de flujo del aceite como si fuera colesterol, que si no se trata, puede restar potencia al motor, así como su vida útil. Castrol GTX está diseñado especialmente para evitar la acumulación de sedimentos dañinos, mientras protege contra la formación de sedimentos nuevos y supera los estándares exigentes del sector.
Ayude a extender la vida útil del motor con Castrol GTX.