Ayuda a prevenir fallas en el sistema de emisiones



El aceite para motor Castrol® GTX® High Mileage es la marca líder de consumo de alto kilometraje. No tendrá que preocuparse por usar un aceite o sintético de alto kilometraje porque ambos lo son. Es un aceite para motor de mezcla sintética que ayuda a prolongar la vida útil de su motor al protegerlo contra los sedimentos, el desgaste y la combustión, y también diseñado mediante ingeniería líquida para proteger su sistema de emisiones. Una de las principales causas de las luces de 'verificar motor' que se encienden en los automóviles de alto kilometraje es en realidad la falla catalítica del convertidor, que puede ser causada por el fósforo en el aceite para motor. Si bien el fósforo está presente en todos los aceites para motor por su capacidad para reducir el desgaste, es efectivamente venenoso para los convertidores catalíticos.



Castrol GTX High Mileage está diseñado con tecnología de reemplazo de fósforo para reemplazar parte del fósforo por un aditivo avanzado que mantiene una sólida protección antidesgaste. Cuando desee prolongar la vida útil de su motor de alto kilometraje y su sistema de emisiones, no hay mejor opción que Castrol GTX High Mileage.



¿Cuáles son los beneficios de Castrol GTX High Mileage?

Tecnología de reemplazo de fósforo para ayudar a extender la vida útil del sistema de emisión

Dispersión superior que combate la acumulación de sedimentos

Excepcional protección contra la quema de aceite que supera los estándares de la industria*

Acondicionadores de sellado para ayudar a reducir las fugas

Aditivos avanzados que minimizan el desgaste del motor

Economía de combustible mejorada**

* Basado en las especificaciones de volatilidad de API y ACEA



** En los grados 5W-20, 5W-30 y 10W-30 frente a las especificaciones de la industria