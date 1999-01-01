Ayuda a prevenir fallos en el sistema de emisiones con GTX Full Synthetic High Mileage



Castrol GTX Full Synthetic High Mileage es un aceite de motor totalmente sintético especialmente formulado para vehículos con más de 75,000 millas. Ha sido diseñado para proporcionar Protección Superior en 7 Áreas Críticas que incluyen prevención de corrosión, control de lodos, desgaste de tiempo y fricción y protección única para su sistema de emisiones.

A medida que su vehículo envejece, se vuelve más propenso a fallos del convertidor catalítico, uno de los problemas más comunes y costosos que enfrentan los vehículos con mayor kilometraje. Todo el aceite de motor contiene fósforo para evitar el desgaste del motor, pero se sabe que el fósforo es efectivamente venenoso para los convertidores catalíticos. Castrol GTX Full Synthetic High Mileage está formulado con Tecnología de Reemplazo de Fósforo, un aditivo propietario que reduce el nivel de fósforo dañino para proteger el convertidor catalítico y preservar la vida de su sistema de emisiones.



Su fórmula completamente sintética proporciona una protección mejorada contra temperaturas internas extremas e incluye aditivos especializados para reducir fugas, quema de aceite y depósitos que roban potencia. Castrol GTX Full Synthetic High Mileage proporciona una protección máxima para ayudar a extender la vida de su automóvil con alto kilometraje.

