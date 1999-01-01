La presente declaración de privacidad (“Declaración de Privacidad”) explica quiénes somos, qué información recopilamos sobre usted, cómo la utilizamos, con quién la compartimos, la base legal para su tratamiento y durante cuánto tiempo la conservamos, en relación con su uso del número SMS gratuito en el sitio web de Castrol en los Estados Unidos (“SMS”). El sitio web de Castrol también dispone de una declaración de privacidad genérica. En caso de conflicto entre ambos documentos, prevalecerá la presente Declaración de Privacidad.



INFORMACIÓN SOBRE EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

Castrol Lubricants USA Inc., Attn: Privacy Matters, 1500 Valley Road, Wayne, New Jersey 07470, Estados Unidos (“Castrol”, “nosotros” o “nuestro”), es responsable de los datos personales tratados para el agente en vivo.



RECOPILACIÓN Y USO DE LOS DATOS PERSONALES

Recopilamos su [nombre] y datos de contacto, como su número de teléfono. Sus datos personales serán recopilados y utilizados únicamente para los siguientes fines: (i) responder consultas técnicas relacionadas con lubricantes y/o promociones; y (ii) contactarle vía SMS, si fuera necesario.



Nos basamos en el interés legítimo para los fines (i) y (ii), conforme a las leyes aplicables y la presente Declaración de Privacidad. Cuando corresponda, usted puede darse de baja de futuras comunicaciones SMS en cualquier momento respondiendo al mensaje con palabras clave como ‘STOP’, ‘UNSUBSCRIBE’ o ‘STOPALL’.



Ningún dato móvil será vendido ni compartido con terceros para fines de mercadeo o promoción.



INFORMACIÓN SOBRE COOKIES

Cuando corresponda, utilizamos cookies (y tecnologías similares, como balizas web, píxeles, etiquetas y JavaScript) para recopilar información sobre su uso del sitio web, como el registro de su visita mediante la dirección IP. Usted puede configurar su navegador para rechazar todas o algunas cookies, o para recibir alertas cuando se establezcan o accedan a cookies. Si desactiva o rechaza las cookies, tenga en cuenta que algunas partes de este sitio de campaña podrían volverse inaccesibles o no funcionar correctamente. Para obtener más información sobre las cookies, puede visitar el siguiente sitio web de terceros: www.allaboutcookies.org.

DESTINATARIOS DE LOS DATOS PERSONALES

Sus datos personales podrán ser divulgados a terceros proveedores de servicios con quienes colaboramos para administrar la Campaña y, cuando usted lo haya consentido, para enviarle comunicaciones por correo electrónico de Castrol. Las divulgaciones a proveedores de servicios externos que actúen en nuestro nombre estarán sujetas a cláusulas contractuales que garantizan la existencia de medidas técnicas y organizativas adecuadas en materia de privacidad y seguridad. Una copia de dichas cláusulas está disponible previa solicitud.

Asimismo, nos reservamos el derecho de divulgar sus datos personales cuando lo exija la ley, o cuando dicha divulgación sea necesaria para proteger nuestros derechos y/o cumplir con un procedimiento judicial, orden judicial, solicitud de un organismo regulador o cualquier otro proceso legal notificado a Castrol.



TRANSFERENCIA DE LOS DATOS PERSONALES

Castrol podrá divulgar sus datos personales a otras entidades del Castrol que puedan estar ubicadas fuera de su país. En tal caso, sus datos personales permanecerán protegidos en todo momento bajo el marco de cumplimiento global, flexible e integral de Castrol, que implementa las medidas y salvaguardias apropiadas (incluidas las cláusulas contractuales estándar) para garantizar la protección de sus datos personales conforme a las leyes aplicables de protección de datos.



PERÍODO DE CONSERVACIÓN

El tiempo durante el cual conservaremos sus datos personales variará en función del propósito para el cual los utilicemos. Calculamos el período de conservación en base al tiempo necesario para: (a) cumplir con los fines descritos en esta Declaración de Privacidad; (b) atender los plazos exigidos o recomendados por autoridades regulatorias, organismos profesionales o asociaciones; (c) cumplir con las leyes aplicables, retenciones legales y demás obligaciones legales (incluidas las contractuales); y (d) atender sus solicitudes. Para esta Campaña, planeamos conservar sus [datos personales durante el tiempo que sea necesario desde el día en que los recibimos de usted para cumplir los fines descritos en esta Declaración de Privacidad o para cumplir con los requisitos legales y regulatorios].



DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN Y SUPRESIÓN

Usted dispone de los siguientes derechos:

Acceso a sus datos personales. Cuando corresponda, usted tiene derecho a recibir una copia de los datos personales que poseemos sobre usted.

Rectificación de los datos personales que poseemos sobre usted. Usted puede solicitar que corrijamos cualquier dato incompleto o inexacto que tengamos sobre usted, aunque es posible que debamos verificar la exactitud de los nuevos datos que nos proporcione. Es importante que los datos personales que poseemos sobre usted sean precisos y estén actualizados.

Supresión de sus datos personales. Usted puede solicitar que eliminemos o suprimamos sus datos personales cuando no exista una razón imperiosa para que sigamos tratándolos. También tiene derecho a solicitar la eliminación o supresión de sus datos personales cuando haya ejercido con éxito su derecho a oponerse al tratamiento (véase más abajo), cuando hayamos tratado sus datos personales de manera ilícita o cuando debamos suprimir sus datos personales para cumplir con nuestras obligaciones legales.

Transferencia de determinados datos personales a usted o a un tercero. Cuando este derecho sea aplicable, le proporcionaremos a usted, o a un tercero que usted designe, su información personal en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica.

Retiro del consentimiento. El retiro del consentimiento no afectará la licitud del tratamiento realizado antes de dicho retiro. Si retira su consentimiento, es posible que no podamos proporcionarle ciertos productos o servicios. Le informaremos si este es el caso en el momento en que retire su consentimiento.

Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control. Estamos comprometidos a colaborar con usted para lograr una resolución justa de cualquier reclamación sobre el uso de su información. Usted puede presentar una reclamación ante nuestros equipos de privacidad (incluidos los responsables de protección de datos pertinentes) utilizando el correo electrónico que se indica a continuación.



Correo electrónico: contactus@bp.com

Si desea ejercer cualquiera de sus otros derechos de privacidad, por favor comuníquese al [1-888-227-8765].



CAMBIOS A ESTA DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD

Revisamos periódicamente la presente Declaración de Privacidad y podemos modificarla ocasionalmente. Esta Declaración de Privacidad fue actualizada por última vez en octubre de 2025.

En caso de discrepancia entre la Declaración de Privacidad de SMS y la Declaración de Privacidad principal de Castrol, prevalecerá la Declaración de Privacidad de SMS.