Η νέα ιδιοκτησιακή δομή προσφέρει στην Castrol μεγαλύτερη οικονομική και λειτουργική ευελιξία για να υποστηρίξει την επόμενη φάση της ανάπτυξής της

της ανάπτυξής της Συγκροτείται νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Castrol, υπό την προεδρία του Ben van Beurden, Προέδρου της Clariant AG και πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου τηςShell plc

Λονδίνο και Νέα Υόρκη, 2 Νοεμβρίου 2026 – Η Stonepeak, μια κορυφαία εταιρεία εναλλακτικών επενδύσεων που ειδικεύεται στον τομέα των υποδομών, ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε την εξαγορά του 65% των μετοχών της Castrol, παγκόσμιου ηγέτη στον τομέα των λιπαντικών, από την BP p.l.c. («bp») (NYSE: BP) (LON: BP). Η bp θα διατηρήσει μειοψηφικό μερίδιο 35% στην Castrol.

Με την υποστήριξη της Stonepeak και τη συνεχή στήριξη της bp, η Castrol θα ενισχύσει τη θέση της ως ένας από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως προμηθευτές λιπαντικών κριτικής σημασίας και υγρών θερμικής διαχείρισης για τις τελικές αγορές των επιβατικών αυτοκινήτων, των επαγγελματικών οχημάτων και της βιομηχανίας. Η νέα ιδιοκτησιακή δομή προσφέρει στην Castrol μεγαλύτερη οικονομική και επιχειρησιακή ευελιξία, επιτρέποντας στην εταιρεία να επιταχύνει την ανάπτυξή της τόσο στις υπάρχουσες αγορές όσο και σε γειτονικές αγορές, με την υποστήριξη της τεχνολογίας της μάρκας, των σχέσεων με τους πελάτες και της παγκόσμιας εμβέλειάς της.

Αυτό αποτελεί ένα συναρπαστικό ορόσημο στην 127χρονη ιστορία της Castrol και είμαστε ενθουσιασμένοι που συμμετέχουμε σε αυτό. Σε στενή συνεργασία με την εξαιρετική ομάδα διοίκησης και το προσωπικό της Castrol, οι βραχυπρόθεσμες προσπάθειές μας θα επικεντρωθούν στη βελτίωση των λειτουργιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Πιστεύουμε ότι η Castrol έχει μπροστά της ένα εξαιρετικά λαμπρό μέλλον και ανυπομονούμε να βοηθήσουμε την εταιρεία να ενισχύσει την ηγετική της θέση στην αγορά, να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών της και να προωθήσει την επόμενη φάση της ανάπτυξής της. Anthony Borreca Senior Managing Director της Stonepeak

Η Castrol ξεκινά το επόμενο στάδιο της πορείας της από μια θέση πραγματικής ισχύος, με αξιόπιστες μάρκες, ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες, ταλαντούχους συνεργάτες και μια σαφή στρατηγική ανάπτυξης. Είμαι περήφανη για όσα έχουμε επιτύχει ως μέλη της bp. Είμαι επίσης ενθουσιασμένη που θα συνεργαστώ με την Stonepeak για να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυναμική, να αναδείξουμε το πλήρες δυναμικό της Castrol και να προσφέρουμε μεγαλύτερη αξία στους ενδιαφερόμενους μας. Michelle Jou Διευθύνουσα Castrol Chief Executive Officer

Όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου της ανακοίνωσης, η Canada Pension Plan Investment Board («CPP Investments») θα επενδύσει επίσης για τη στήριξη της συναλλαγής ως έμμεσος μέτοχος μειοψηφίας.

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της συναλλαγής, διορίστηκε ένα νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την Castrol, το οποίο θα προεδρεύεται από τον Ben van Beurden, Πρόεδρο της Clariant AG και πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο της Shell plc. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τέσσερις ανεξάρτητους συμβούλους, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, τρεις συμβούλους που συνδέονται με την Stonepeak, δύο συμβούλους από την bp και έναν σύμβουλο από την CPP Investments. Κάθε ένας από τους διευθυντές διαθέτει σημαντική και σχετική εμπειρογνωμοσύνη που θα αποβεί προς όφελος της Castrol.