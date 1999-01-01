Η Stonepeak ολοκληρώνει την εξαγορά του πλειοψηφικού ελέγχου της Castrol από την bp
Λονδίνο και Νέα Υόρκη, 2 Νοεμβρίου 2026 – Η Stonepeak, μια κορυφαία εταιρεία εναλλακτικών επενδύσεων που ειδικεύεται στον τομέα των υποδομών, ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε την εξαγορά του 65% των μετοχών της Castrol, παγκόσμιου ηγέτη στον τομέα των λιπαντικών, από την BP p.l.c. («bp») (NYSE: BP) (LON: BP). Η bp θα διατηρήσει μειοψηφικό μερίδιο 35% στην Castrol.
Με την υποστήριξη της Stonepeak και τη συνεχή στήριξη της bp, η Castrol θα ενισχύσει τη θέση της ως ένας από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως προμηθευτές λιπαντικών κριτικής σημασίας και υγρών θερμικής διαχείρισης για τις τελικές αγορές των επιβατικών αυτοκινήτων, των επαγγελματικών οχημάτων και της βιομηχανίας. Η νέα ιδιοκτησιακή δομή προσφέρει στην Castrol μεγαλύτερη οικονομική και επιχειρησιακή ευελιξία, επιτρέποντας στην εταιρεία να επιταχύνει την ανάπτυξή της τόσο στις υπάρχουσες αγορές όσο και σε γειτονικές αγορές, με την υποστήριξη της τεχνολογίας της μάρκας, των σχέσεων με τους πελάτες και της παγκόσμιας εμβέλειάς της.
Όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου της ανακοίνωσης, η Canada Pension Plan Investment Board («CPP Investments») θα επενδύσει επίσης για τη στήριξη της συναλλαγής ως έμμεσος μέτοχος μειοψηφίας.
Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της συναλλαγής, διορίστηκε ένα νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την Castrol, το οποίο θα προεδρεύεται από τον Ben van Beurden, Πρόεδρο της Clariant AG και πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο της Shell plc. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τέσσερις ανεξάρτητους συμβούλους, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, τρεις συμβούλους που συνδέονται με την Stonepeak, δύο συμβούλους από την bp και έναν σύμβουλο από την CPP Investments. Κάθε ένας από τους διευθυντές διαθέτει σημαντική και σχετική εμπειρογνωμοσύνη που θα αποβεί προς όφελος της Castrol.
Η Castrol είναι μία από τις κορυφαίες μάρκες λιπαντικών παγκοσμίως, εξυπηρετώντας πελάτες και καταναλωτές στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της ναυτιλίας, της βιομηχανίας και της ενέργειας. Οι μάρκες της Castrol είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένες για την κορυφαία ποιότητα και τις υψηλές επιδόσεις τους, που διαμορφώνονται από τη δέσμευση της εταιρείας στην καινοτομία και την τεχνολογία αιχμής. Με προϊόντα που πωλούνται σε περισσότερες από 150 χώρες, η Castrol συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία των μεταφορών σε δρόμους και πίστες αγώνων, στον αέρα, στη θάλασσα και στο διάστημα εδώ και πάνω από 127 χρόνια.
Η Castrol υποστηρίζεται από την Stonepeak, μια κορυφαία εταιρεία εναλλακτικών επενδύσεων που κατέχει πλειοψηφικό ελέγχον μερίδιο, καθώς και από την BP p.l.c. («bp») (NYSE: BP) (LON: BP). Η Castrol έχει την έδρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο και απασχολεί περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.castrol.com
Η Stonepeak είναι μια κορυφαία εταιρεία εναλλακτικών επενδύσεων που ειδικεύεται στον τομέα των υποδομών, με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση ύψους περίπου 98 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μέσω των επενδύσεών της σε επιχειρήσεις παγκοσμίως που δραστηριοποιούνται στον τομέα των αμυντικών, υλικών περιουσιακών στοιχείων, η Stonepeak στοχεύει στη δημιουργία αξίας για τους επενδυτές της και τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου της, με έμφαση στην προστασία από τις πτώσεις και στις ισχυρές αποδόσεις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο. Η Stonepeak, ως χορηγός επενδυτικών οχημάτων ιδιωτικού κεφαλαίου και πιστωτικών επενδύσεων, παρέχει κεφάλαια, λειτουργική υποστήριξη και σταθερή συνεργασία με στόχο την ανάπτυξη των επενδύσεων στους τομείς-στόχους της, οι οποίοι περιλαμβάνουν την ψηφιακή υποδομή, την ενέργεια και την ενεργειακή μετάβαση, τις μεταφορές και την εφοδιαστική, καθώς και τον τομέα των ακινήτων.
Η Stonepeak έχει την έδρα της στη Νέα Υόρκη και διαθέτει γραφεία στο Χιούστον, στην Ουάσιγκτον, στο Λονδίνο, στο Χονγκ Κονγκ, στη Σεούλ, στη Σιγκαπούρη, στο Σίδνεϊ, στο Τόκιο, στο Αμπού Ντάμπι και στο Ριάντ. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.stonepeak.com
Stonepeak:
Maya Brounstein
publicaffairs@stonepeak.com
Castrol:
Victoria Johnson