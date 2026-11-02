Neue Eigentümerstruktur verschafft Castrol grössere finanzielle und operative Flexibilität und unterstützt damit die nächste Wachstumsphase des Unternehmens

Neuer Verwaltungsrat unter dem Vorsitz von Ben van Beurden, Aufsichtsratsvorsitzender Clariant AG und ehemaliger Chief Executive Officer von Shell plc, konstituiert

London und New York, 2. November 2026 – Stonepeak, eine führende, auf Infrastruktur spezialisierte alternative Investmentgesellschaft, gab heute den Abschluss der Übernahme einer 65-prozentigen Beteiligung an Castrol, einem weltweit führenden Anbieter von Schmierstoffen, von BP p.l.c. («bp») (NYSE: BP) (LON: BP) bekannt. bp behält eine Minderheitsbeteiligung von 35% an Castrol.

Mit der Unterstützung von Stonepeak und der fortgesetzten Beteiligung von bp wird Castrol seine Position als einer der weltweit führenden Anbieter unverzichtbarer Schmierstoffe und Wärmemanagement-Flüssigkeiten in den Bereichen Automobil, Nutzfahrzeuge und Industrie weiter stärken. Die neue Eigentümerstruktur verleiht Castrol grössere finanzielle und operative Flexibilität. Dadurch kann das Unternehmen sein Wachstum sowohl in seinen bestehenden Märkten als auch in angrenzenden Geschäftsfeldern beschleunigen und dabei auf die technologische Kompetenz der Marke, langjährige Kundenbeziehungen und seine globale Präsenz aufbauen.

Dies ist ein bedeutender Meilenstein in der 127-jährigen Geschichte von Castrol, und wir freuen uns sehr, Teil dieses neuen Kapitels zu sein. Gemeinsam mit dem starken Führungsteam und den Mitarbeitenden von Castrol werden wir uns zunächst darauf konzentrieren, die operative Leistungsfähigkeit weiter zu verbessern und nachhaltiges Wachstum voranzutreiben. Wir sind überzeugt, dass Castrol eine sehr erfolgreiche Zukunft vor sich hat. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen dabei zu unterstützen, seine führende Marktposition weiter auszubauen, seinen Kunden auch künftig erstklassige Leistungen zu bieten und die nächste Wachstumsphase voranzutreiben. Anthony Borreca Senior Managing Director von Stonepeak

Castrol startet aus einer Position echter Stärke in das nächste Kapitel seiner Unternehmensgeschichte: mit etablierten und vertrauenswürdigen Marken, starken Kundenbeziehungen, talentierten Mitarbeitenden und einer klaren Wachstumsstrategie. Ich bin stolz auf das, was wir als Teil von bp erreicht haben. Nun freue ich mich darauf, gemeinsam mit Stonepeak auf diesen Erfolgen aufzubauen, das volle Potenzial von Castrol auszuschöpfen und einen noch grösseren Mehrwert für unsere Stakeholder zu schaffen. Michelle Jou Chief Executive Officer von Castrol

Wie bereits in der Medienmitteilung zur Transaktion bekannt gegeben, wird sich auch das Canada Pension Plan Investment Board («CPP Investments») zur Unterstützung der Transaktion als indirekter Minderheitsinvestor beteiligen.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion wurde ein neu gebildeter Verwaltungsrat für Castrol ernannt. Den Vorsitz übernimmt Ben van Beurden, Verwaltungsratspräsident der Clariant AG und ehemaliger Chief Executive Officer von Shell plc. Der Verwaltungsrat setzt sich aus vier unabhängigen Mitgliedern zusammen. Dazu gehören der Präsident, drei mit Stonepeak verbundene Mitglieder, zwei Vertreter von bp und ein Vertreter von CPP Investments. Alle Mitglieder bringen umfassende und für Castrol relevante Erfahrungen und Fachkenntnisse ein.