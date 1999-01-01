Лични данни или лична информация означава всяка информация за дадено лице, от която то може да бъде идентифицирано пряко или косвено. Можем да обработваме следните лични данни за вас:

Когато е приложимо, може да ви предоставим допълнителни декларации за поверителност или уведомления, специфични за юрисдикцията, за да предоставим допълнителна информация за нашите дейности по обработка, в съответствие с приложимите законови изисквания и местни практики.

Тази декларация обяснява какви видове Ваши лични данни обработваме, целите, за които обработваме личните Ви данни, как ги използваме и защитаваме, колко дълго ги съхраняваме и какви са правата Ви във връзка с личните Ви данни.

Когато посещавате някой от нашите уебсайтове или приложения (" цифров ресурс "), участвате в някоя от нашите програми или събития, свързвате се с нас, закупувате наши продукти или услуги и/или имате делови отношения с нас по друг начин, дружество на Castrol (" "Castrol" ", " "ние" ", " "нас" " или " "наш" ") ще бъде администратор на личните Ви данни.

Когато законът изисква това, ние гарантираме, че имаме подходящо правно основание или друго валидно оправдание за обработка на вашите лични данни за целите, описани в тази Декларация. В зависимост от юрисдикцията и приложимите изисквания, можем да се позоваваме на едно или повече от наличните ни правни основания за обработка, включително тези, описани по-долу:

Когато използваме вашите лични данни за целите, описани в тази Декларация за поверителност, гарантираме, че имаме законово основание за това.

За повече информация относно „бисквитките“, които използваме, и начина, по който можете да управлявате предпочитанията си, моля, направете справка със страницата за предпочитания за „бисквитки“, достъпна във всеки от нашите цифрови ресурси.

Можете да управлявате предпочитанията си за „бисквитки“ чрез нашата страница за предпочитания за „бисквитки“, достъпна в нашия цифров ресурс. Също така можете да конфигурирате настройките на браузъра си, за да откажете всички или някои бисквитки, или да ви уведомява, когато бисквитки се поставят. Моля, имайте предвид, че деактивирането на определени „бисквитки“ може да повлияе на функционалността или наличността на някои функции на нашите цифрови ресурси.

Когато посещавате нашия цифров ресурс, ние и нашите доставчици на услуги може да използваме „бисквитки“ и подобни технологии, за да събираме информация за използването от Ваша страна на нашите цифрови ресурси.

- за провеждане на проверки KYC, проверки за борба с изпирането на пари и други проверки на благонадеждност;

- да провеждаме пазарни проучвания; и/или да персонализираме дигиталните активи или услуги или комуникация на базата на данните за профила, които сме приложили към вас.

- да комуникираме с вас, за да ви предоставим информация за услуги, продукти и/или събития, които може да са от интерес за вас по имейл, телефон, социални медии

- да провеждаме дейности за пазарно проучване; и/или за персонализиране на цифровите активи или услуги, или комуникацията въз основа на профилните данни, които сме приложили към вас.

Съгласие само когато се изисква от приложимото законодателство за защита на данните, например във връзка с информация, получена от несъществени „бисквитки“ и подобни технологии. Можете да оттеглите това съгласие по всяко време в предпочитанията си за "бисквитки".

- за статистическо наблюдение и анализ на настоящи атаки върху устройства и системи и за продължаваща адаптация на предоставените решения за защита на устройства и системи срещу настоящи атаки.

- извършване на отстраняване на неизправности/анализ, необходими за откриване на зловреден код/злонамерени лица и за разбиране как това може да засегне Вашата ИТ система; и/или

- Продължаващ преглед и подобрение на информацията, предоставена на нашите дигитални активи, за да се гарантира, че са удобни за потребителя и да се предотвратят потенциални смущения или кибератаки;

- да подобрим качеството, съдържанието и уместността на нашите комуникации (където сте се абонирали за нашите комуникации), като следим вашите взаимодействия с тази комуникация, като например дали я получавате, отваряте или кликвате върху връзка в имейл съобщение.

За целите на управлението на клиентите и за администриране и подобряване на нашия бизнес (включително нашите услуги и продукти) . Това включва:

Можете да изберете да не ни предоставите своите лични данни. Въпреки това, ако изберете да не ги предоставите, може да не успеем да ви предложим някои от нашите услуги.

Профилиране

Може да приложим профили към вас въз основа на изброените по-горе лични данни. Такива профили могат да бъдат използвани за персонализиране на цифровия актив или услуги, за да решим какво да рекламираме на вас и/или като част от откриване и превенция на заплахи за сигурността.

4. Информация, която споделяме

Споделяне вътре в групата

Може да споделяме вашите лични данни с други юридически лица в нашата група компании като част от нашите бизнес операции.

Доставчици на услуги от трети страни

Може да споделяме вашите лични данни с доставчици на услуги от трети страни, агенти и изпълнители, за да ни предоставят услуги (например, нашите счетоводители, професионални консултанти и ИТ и комуникационни доставчици). Можем също да споделяме вашите лични данни с нашите бизнес партньори, които може да ги използват за свои собствени цели (както е позволено от приложимото законодателство за защита на данните), като например за управление и популяризиране на техните продукти/услуги. Всеки доставчик трета страна, когото наемаме, трябва да защитава вашите лични данни в съответствие с договорно изискваните мерки за сигурност.

Платформи за социални медии

До ограничената степен, в която е приложимо, можем да използваме вашите лични данни, за да провеждаме рекламни кампании в платформи за социални медии като LinkedIn, Instagram и Facebook, за да предоставяме информация за предстоящи услуги или нови продукти и за да гарантираме, че получавате само релевантна реклама за нашите продукти и услуги. Можем да споделяме вашите лични данни с платформи за социални медии, за да виждате реклама за нашите, или на нашите партньори, продукти и услуги, които смятаме, че ще ви интересуват, когато взаимодействате със съответната социална медийна платформа. Можем също да споделяме вашите лични данни с платформи за социални медии, за да ни помогнат да представяме релевантна реклама на лица, които социалните медийни платформи определят, че вероятно имат интереси, подобни на вашите.

Правни и регулаторни разкрития

Можем да разкриваме вашите лични данни, както е изисквано от закона, или когато вярваме, че разкриването е необходимо за защита на нашите права и/или спазване на съдебни производства, съдебни заповеди, изисквания от регулатор или всякакъв друг правен процес, на който сме подложени. Можем също да споделяме вашите лични данни във връзка с правни производства. Тези органи могат да са разположени извън вашата юрисдикция. В тези случаи правният и/или регулаторният орган ще се счита за администратор на данни (който не действа по наши указания) и ще бъде основно отговорен за решаването как вашите лични данни ще бъдат държани и използвани, след като бъдат споделени от нас.

Може също да споделяме вашите лични данни с агенции за кредитна информация и агенции за предотвратяване на измами за целите на оценка на кредитоспособността и приложимостта на продукти, проверка на вашата идентичност, управление на вашия акаунт и предотвратяване на престъпна дейност.

Реструктурирането на получателите

Може да споделим вашите лични данни с трети страни (и техните съветници), на които можем да изберем да продадем, прехвърлим или обединим части от нашия бизнес или нашите активи.

5. Международни трансфери

Като международна компания, можем да съхраняваме или прехвърляме вашите лични данни към други групови субекти по света. Когато случаят е такъв, ще гарантираме, че юрисдикцията, в която се предават данните, осигурява адекватно ниво на защита на данните, или ще предоставяме личните данни в рамките на цялостна, гъвкава и глобална рамка за съответствие, която прилага подходящи мерки и гаранции (включително съответния модул на стандартните договорни клаузи на ЕС и допълнението на Обединеното кралство, когато е приложимо).

По същия начин, когато прехвърляме лични данни на трета страна, разположена в различна юрисдикция, ще осигурим, че са налице подходящи мерки за осигуряване на адекватно ниво на защита за вашите лични данни, като например чрез включване на подходящи клаузи в нашите договори с трети страни.

Можете да поискате допълнителна информация относно международното предаване на Вашите лични данни и договорните гаранции, които прилагаме, като използвате данните за контакт по-долу.

6. Съхранение на вашите данни

Колко време ще съхраняваме Вашите лични данни ще варира в зависимост от целта, за която ги използваме. Ще трябва да запазим вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за всяка цел, в съответствие с нашите бизнес нужди, както е документирано в нашите вътрешни политики. Те могат да варират между юрисдикции. Например, ако сте в Обединеното кралство и имаме договор с вас, обикновено ще съхраняваме вашите лични данни за 6 години след прекратяването на този договор, освен ако не се очаква съдебен процес, когато ще ги задържим по-дълго.

Изчисляваме периода на съхранение въз основа на времето, през което личните данни са необходими за: (a) изпълнение на целите, описани в тази Политика за поверителност, (b) спазване на сроковете, изисквани или препоръчвани от регулаторни органи, професионални тела или асоциации, (c) спазване на приложимите закони, правни запазвания и други правни задължения (включително договорни задължения) и (d) спазване на вашите искания.

Може да има закони или разпоредби, които определят минимален период, за който трябва да съхраняваме вашите лични данни. Ще съхраняваме вашите данни само за определения период на съхранение, преди да ги анонимизираме или изтрием. Анонимизирането на личните данни означава осигуряване на това, че данните вече не могат да бъдат идентифицирани с вас лично. Правим това или чрез агрегиране на данните (например, за да направим извод за група хора, а не за конкретен индивид) или чрез премахване на всякакви лични идентификатори (например, информация за контакт), за да можем все още да използваме данните за идентифициране на тенденции и закономерности, но да не можем да свържем тези данни обратно с вас.

Ако решите да се отпишете от дадена услуга, можем да запазим „списък на отказалите се потребители“, съдържащ Вашите данни, за да знаем, че сте се отписали, и за да гарантираме, че няма да се свързваме с Вас отново. Вашите лични данни, съхранявани в списък на отказалите се потребители, няма да бъдат използвани за друга цел.

7. Вашите права

Някои или всички права, изложени по-долу, ще се отнасят за вас в зависимост от това къде се намирате. Например, ако се намирате в ЕИП или Великобритания, ви се предоставят всички права, изложени по-долу, а ако сте в Австралия, имате право на достъп и корекция на вашите лични данни.

7.1 Права за защита на данните

Достъп до вашите лични данни . Когато е приложимо, имате право да получите копие от личните данни, които съхраняваме за Вас.

. Когато е приложимо, имате право да получите копие от личните данни, които съхраняваме за Вас. Коригиране на личните данни, които съхраняваме за вас. Можете да поискате да коригираме всички непълни или неточни данни, които съхраняваме за Вас, въпреки че може да се наложи да проверим точността на новите данни, които ни предоставяте. Важно е личните данни, които съхраняваме за Вас, да са точни и актуални. Моля, свържете се с нас, използвайки данните за контакт по-долу, за да ни уведомите в случай на промени в личните ви данни.

Можете да поискате да коригираме всички непълни или неточни данни, които съхраняваме за Вас, въпреки че може да се наложи да проверим точността на новите данни, които ни предоставяте. Важно е личните данни, които съхраняваме за Вас, да са точни и актуални. Моля, свържете се с нас, използвайки данните за контакт по-долу, за да ни уведомите в случай на промени в личните ви данни. Изтриване на вашите лични данни. Можете да поискате да изтрием или премахнем лични данни, когато няма първостепенна причина да продължим да ги обработваме. Също така имате право да поискате от нас да изтрием или премахнем вашите лични данни, когато успешно сте упражнили правото си да възразите срещу обработката (вижте по-долу), когато сме обработили вашата информация неправомерно или когато сме задължени да изтрием вашите лични данни, за да се съобразим с нашите законови задължения.

Можете да поискате да изтрием или премахнем лични данни, когато няма първостепенна причина да продължим да ги обработваме. Също така имате право да поискате от нас да изтрием или премахнем вашите лични данни, когато успешно сте упражнили правото си да възразите срещу обработката (вижте по-долу), когато сме обработили вашата информация неправомерно или когато сме задължени да изтрием вашите лични данни, за да се съобразим с нашите законови задължения. Ограничаване на обработката на вашите лични данни. Може да поискате да се спре обработката на вашите лични данни в следните сценарии:

Ако искате да установим точността на данните; - Където нашето използване на данните е незаконно, но не искате да ги изтрием; Където се нуждаете от нас да пазим данните, дори ако вече не се нуждаем от тях, защото имате нужда да ги използвате за установяване, упражняване или защита на правни претенции; или Възразили сте срещу използването на вашата информация, но трябва да проверим дали имаме основателни правни основания да продължим да я обработваме.



Може да поискате да се спре обработката на вашите лични данни в следните сценарии: Прехвърляне на определени лични данни към вас или трето лице. Когато това право се прилага, ще ви предоставим на вас или на избрано от вас трето лице вашите лични данни в структуриран, широко използван, машинно четим формат. Моля, имайте предвид, че това право се прилага само за информацията, която сте ни предоставили и която обработваме въз основа на съгласие или когато е необходимо за изпълнението на договор с вас.

Оттегляне на съгласието, когато разчитаме на съгласие за обработка на вашите лични данни. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено преди да оттеглите съгласието си. Ако оттеглите съгласието си, може да не сме в състояние да Ви предоставим определени продукти или услуги. Ще Ви уведомим, ако случаят е такъв в момента, в който оттеглите съгласието си. Когато търсим съгласие, то може да бъде оттеглено чрез цифров инструмент за управление на съгласията или чрез изпращане на имейл до контактите, посочени по-долу.

7.2 Право на възражение

Когато обработваме вашите лични данни въз основа на легитимни интереси, имате право да възразите срещу такава обработка, включително профилиране по причини, свързани с вашата конкретна ситуация, по всяко време.

Ако упражните правото си на възражение, ще спрем обработката на вашите лични данни в този контекст. В някои случаи обаче може да демонстрираме, че имаме убедителни легитимни основания да продължим да обработваме вашите лични данни и ако това е така, ще ви информираме.

7.3 Право на жалба до вашия надзорен орган

Ние се ангажираме да работим с Вас, за да получим справедливо решение на всяко оплакване относно използването на Вашата информация от наша страна. Ако имате някакви притеснения или желаете да подадете жалба до нашите екипи по защита на личните данни (включително съответните длъжностни лица по защита на данните), моля, използвайте информацията, предоставена по-долу в секцията Свържете се с нас.

Може да имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган.

Моля, имайте предвид, че всички изброени по-горе права не са абсолютни и съществуват ситуации, в които те не могат да бъдат упражнени или са нерелевантни.

8. Кой е отговорен за вашите лични данни

Юридическото лице на Castrol, отговорно за обработката на вашите лични данни, е или Castrol Group Holdings Limited, или съответната компания на Castrol, оперираща във вашата страна или регион. Където е необходимо, моля, намерете повече информация за местната компания на Castrol в добавката за вашата страна. В зависимост от дейността по обработка, други компании от групата на Castrol също могат да обработват вашите лични данни.

Ако имате въпроси относно тази декларация, нашите практики за поверителност или правата Ви във връзка със защитата на данните, моля, свържете се с нас на privacy.response@castrol.com, включително с длъжностните лица по защита на данните или други контакти по въпроси на поверителността, когато е приложимо.

Когато се свържете с нас, моля, посочете страната и/или щата, в който пребивавате, за да можем да ви предоставим подходящата информация и да обработим вашето запитване в съответствие с приложимото законодателство.

Когато упражнявате своите права за защита на личните данни, може да ви помолим да предоставите информация, необходима за удостоверяване на вашата самоличност. Ако подадете искане чрез упълномощено трето лице, може да изискаме доказателство, че третото лице е упълномощено да действа от ваше име, преди да обработим вашето искане.

9. Уебсайтове на трети страни, към които ние свързваме

Нашите цифрови ресурси може да съдържат връзки към външни уебсайтове, услуги или съдържание, предоставени от трети страни, които са извън нашия контрол и не са обхванати от тази декларация. Взаимодействието с това външно съдържание може да позволи на трети страни да събират или споделят информация за вас. Практиките за поверителност на тези трети страни се управляват от техните собствени декларации за поверителност. Ние ви препоръчваме да прочетете условията на тези трети страни, за да разберете по-добре техните практики за поверителност.

10. Промяна на тази декларация за поверителност

Тази декларация е последно актуализирана през октомври 2026 г. Ние ще го актуализираме отново, когато е необходимо, за да отразяваме промените в закона и нашите практики. Ако направим съществена промяна в тази декларация за поверителност, ще Ви бъде изпратено подходящо уведомление по електронна поща в съответствие със законовите изисквания. Препоръчваме Ви периодично да преглеждате тази декларация, за да сте информирани за начина, по който обработваме личните Ви данни.