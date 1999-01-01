Когато посещавате някой от нашите уебсайтове или приложения ("цифров ресурс"), участвате в някоя от нашите програми или събития, свързвате се с нас, закупувате наши продукти или услуги и/или имате делови отношения с нас по друг начин, дружество на Castrol (""Castrol"", ""ние"", ""нас"" или ""наш"") ще бъде администратор на личните Ви данни.
Тази декларация за поверителност (“Декларация за поверителност” или тази “Декларация”) обхващат личните данни на следните лица:
Тази декларация обяснява какви видове Ваши лични данни обработваме, целите, за които обработваме личните Ви данни, как ги използваме и защитаваме, колко дълго ги съхраняваме и какви са правата Ви във връзка с личните Ви данни.
Когато е приложимо, може да ви предоставим допълнителни декларации за поверителност или уведомления, специфични за юрисдикцията, за да предоставим допълнителна информация за нашите дейности по обработка, в съответствие с приложимите законови изисквания и местни практики.
Лични данни или лична информация означава всяка информация за дадено лице, от която то може да бъде идентифицирано пряко или косвено. Можем да обработваме следните лични данни за вас:
|Категория
|Типични данни
|Типични източници
|Биографични и контактни данни
|Телефонен номер и пощенски или имейл адрес.
|Вие/интерфейс, активиран от вас
|Данни за достъп до профила
|Потребителски имена, пароли.
|Вие/генерирани от нас
|Данни за транзакции
|Подробности за транзакции, които извършвате чрез нашите канали, изпълнение на услугите, които предоставяме, и данни за плащанията.
|Вие/ генерирани от нас
|Професионални данни
|Длъжност, име на компанията, имейл адрес на компанията, служебен телефонен номер, служебен адрес.
|Вие/Трета страна
|Данни за предпочитания
|Маркетингови или потребителски предпочитания, които ни предоставяте или които можем да извлечем от другите данни, предоставени на нас.
|Генерирано от нас/Трета страна
|Кореспонденция
|Обикновено ще съхраняваме запис на кореспонденцията с вас. Това може да включва телефонни разговори, които записваме, за да ни помогнат в обучението на нашите служители и извършването на проверки за качество.
|Вие/Транскрипции, генерирани от нас
|Данни за използване на дигитални активи
|IP адрес, вид и версия на браузъра, настройка на часовата зона и местоположение, видове и версии на плъгини на браузъра, операционна система и платформа, както и други технологии на устройствата, които използвате за достъп до нашите дигитални активи (напр. използване на бисквитки и други тракери).
|Генерирано от нас или от трета страна
Когато посещавате нашия цифров ресурс, ние и нашите доставчици на услуги може да използваме „бисквитки“ и подобни технологии, за да събираме информация за използването от Ваша страна на нашите цифрови ресурси.
Можете да управлявате предпочитанията си за „бисквитки“ чрез нашата страница за предпочитания за „бисквитки“, достъпна в нашия цифров ресурс. Също така можете да конфигурирате настройките на браузъра си, за да откажете всички или някои бисквитки, или да ви уведомява, когато бисквитки се поставят. Моля, имайте предвид, че деактивирането на определени „бисквитки“ може да повлияе на функционалността или наличността на някои функции на нашите цифрови ресурси.
За повече информация относно „бисквитките“, които използваме, и начина, по който можете да управлявате предпочитанията си, моля, направете справка със страницата за предпочитания за „бисквитки“, достъпна във всеки от нашите цифрови ресурси.
Когато използваме вашите лични данни за целите, описани в тази Декларация за поверителност, гарантираме, че имаме законово основание за това.
Законни основания
Когато законът изисква това, ние гарантираме, че имаме подходящо правно основание или друго валидно оправдание за обработка на вашите лични данни за целите, описани в тази Декларация. В зависимост от юрисдикцията и приложимите изисквания, можем да се позоваваме на едно или повече от наличните ни правни основания за обработка, включително тези, описани по-долу:
Таблицата по-долу посочва по-подробно защо събираме и как използваме вашите данни, както и нашите законни основания съгласно приложимите закони за защита на данните.
|Дейност по обработка
|Информация, която използваме
|Относимо законово основание
За целите на управлението на клиентите и за администриране и подобряване на нашия бизнес (включително нашите услуги и продукти). Това включва:
- като част от нашия процес на регистрация на потребители;
- съвместна кореспонденция с вас;
- за управление и администриране на нашите клиенти и бизнес;
- за подобряване и развитие на нашия бизнес (включително чрез обучаване на системи за изкуствен интелект); и/или
- да подобрим качеството, съдържанието и уместността на нашите комуникации (където сте се абонирали за нашите комуникации), като следим вашите взаимодействия с тази комуникация, като например дали я получавате, отваряте или кликвате върху връзка в имейл съобщение.
- Биографични и контактни данни
- Данни за достъп до профила
- Професионални данни
- Данни за предпочитанията
- Данни за използването на цифрови ресурси
- Кореспонденция
|Законни интереси (за ефективно управление и предоставяне на услуги на вас и за подобряване на нашите услуги), освен ако не се изисква съгласие от приложимото законодателство за защита на данните.
За поддръжка и управление на дигиталния актив. Това включва:
- Продължаващ преглед и подобрение на информацията, предоставена на нашите дигитални активи, за да се гарантира, че са удобни за потребителя и да се предотвратят потенциални смущения или кибератаки;
- извършване на отстраняване на неизправности/анализ, необходими за откриване на зловреден код/злонамерени лица и за разбиране как това може да засегне Вашата ИТ система; и/или
- за статистическо наблюдение и анализ на настоящи атаки върху устройства и системи и за продължаваща адаптация на предоставените решения за защита на устройства и системи срещу настоящи атаки.
Може също така да анонимизираме вашите лични данни за тази цел.
- Биографични и контактни данни
Данни за достъп до профила
- Професионални данни
- Данни за предпочитанията
- Данни за използването на цифрови ресурси
- Кореспонденция
|Легитимни интереси (поддържане и управление на информационните технологични услуги, сигурността на мрежата и данните и предотвратяването на измами), освен ако приложимото законодателство за защита на данните не изисква съгласие.
|За целта, посочена в нашата декларация за „бисквитки“
- Данни за достъп до профила
- Данни за предпочитания
- Данни за използване на дигитални активи
Легитимен интерес (осигуряване на необходимата функционалност на нашия цифров ресурс), освен ако приложимото законодателство за защита на данните не изисква съгласие.
Съгласие само когато се изисква от приложимото законодателство за защита на данните, например във връзка с информация, получена от несъществени „бисквитки“ и подобни технологии. Можете да оттеглите това съгласие по всяко време в предпочитанията си за "бисквитки".
За аналитични, статистически, профилиращи и изследователски цели. Това включва:
- да разберем нуждите и интересите на нашите клиенти
- да извършим пазарна сегментация (включително за маркетингови цели);
- да провеждаме дейности за пазарно проучване; и/или за персонализиране на цифровите активи или услуги, или комуникацията въз основа на профилните данни, които сме приложили към вас.
Можем също да анонимизираме вашата лична информация за тази цел.
- Биографични и Контактни Данни
- Данни за достъп до профила
- Професионални Данни
- Данни за Предпочитания
- Данни за Използване на Дигитални Активи
- Кореспонденция
|Легитимни интереси (подобряване и усъвършенстване на нашия бизнес модел и услуги, по-добро разбиране на нашите клиенти), освен ако приложимото законодателство за защита на данните не изисква съгласие.
За маркетингови/промоционални цели, това включва:
- да комуникираме с вас, за да ви предоставим информация за услуги, продукти и/или събития, които може да са от интерес за вас по имейл, телефон, социални медии
- да извършваме пазарно сегментиране (включително за маркетингови цели);
- да провеждаме пазарни проучвания; и/или да персонализираме дигиталните активи или услуги или комуникация на базата на данните за профила, които сме приложили към вас.
Можем също да анонимизираме вашата лична информация за тази цел.
- Биографични и Контактни Данни
- Данни за достъп до профила
- Професионални Данни
- Данни за Предпочитания
- Данни за Използване на Дигитални Активи
- Кореспонденция
|Законен интерес (информиране на нашите клиенти за Дигиталния актив и нашите продукти и услуги), освен ако не е необходимо съгласие според приложимия закон за защита на данните.
Можете да оттеглите това съгласие/да се отпишете по всяко време, като кликнете върху линка за отказ във всяка комуникация.
За правни и регулаторни цели, това включва:
- за спазване и оценка на спазването на приложимите закони, правила и разпоредби и вътрешни политики и процедури;
- за провеждане на проверки KYC, проверки за борба с изпирането на пари и други проверки на благонадеждност;
- за предотвратяване и откриване на измами и/или друга престъпна дейност или неправомерност; и/или
- Установяване и обработка на правни претенции
- Биографични и контактни данни
- Професионални Данни
- Данни за Използване на Дигитални Активи
- Кореспонденция
- Идентификационни/Познай Своят Клиент данни
- Данни за борба с изпирането на пари
- Данни за транзакции
|Правни задължения, където дейността по обработка е задължителна по закон или наредба.
Във всички други случаи, легитимни интереси (за да спазваме задълженията си и да упражняваме законните си права).
|За да получим бизнес подкрепа (като консултации, банкови, юридически, застрахователни и счетоводни услуги) или за да преструктурираме нашия бизнес, включително в контекста на продажби, трансфери, сливания и придобивания (и преговорите за горепосочените).
- Биографични и Контактни Данни
- Данни за достъп до профила
- Професионални Данни
- Данни за Предпочитания
- Данни за Използване на Дигитални Активи
- Кореспонденция
|Законен интерес (преструктуриране на нашия бизнес), освен ако не се изисква съгласие съгласно приложимото законодателство за защита на данните.
Можете да изберете да не ни предоставите своите лични данни. Въпреки това, ако изберете да не ги предоставите, може да не успеем да ви предложим някои от нашите услуги.
Може да приложим профили към вас въз основа на изброените по-горе лични данни. Такива профили могат да бъдат използвани за персонализиране на цифровия актив или услуги, за да решим какво да рекламираме на вас и/или като част от откриване и превенция на заплахи за сигурността.
Споделяне вътре в групата
Може да споделяме вашите лични данни с други юридически лица в нашата група компании като част от нашите бизнес операции.
Доставчици на услуги от трети страни
Може да споделяме вашите лични данни с доставчици на услуги от трети страни, агенти и изпълнители, за да ни предоставят услуги (например, нашите счетоводители, професионални консултанти и ИТ и комуникационни доставчици). Можем също да споделяме вашите лични данни с нашите бизнес партньори, които може да ги използват за свои собствени цели (както е позволено от приложимото законодателство за защита на данните), като например за управление и популяризиране на техните продукти/услуги. Всеки доставчик трета страна, когото наемаме, трябва да защитава вашите лични данни в съответствие с договорно изискваните мерки за сигурност.
Платформи за социални медии
До ограничената степен, в която е приложимо, можем да използваме вашите лични данни, за да провеждаме рекламни кампании в платформи за социални медии като LinkedIn, Instagram и Facebook, за да предоставяме информация за предстоящи услуги или нови продукти и за да гарантираме, че получавате само релевантна реклама за нашите продукти и услуги. Можем да споделяме вашите лични данни с платформи за социални медии, за да виждате реклама за нашите, или на нашите партньори, продукти и услуги, които смятаме, че ще ви интересуват, когато взаимодействате със съответната социална медийна платформа. Можем също да споделяме вашите лични данни с платформи за социални медии, за да ни помогнат да представяме релевантна реклама на лица, които социалните медийни платформи определят, че вероятно имат интереси, подобни на вашите.
Правни и регулаторни разкрития
Можем да разкриваме вашите лични данни, както е изисквано от закона, или когато вярваме, че разкриването е необходимо за защита на нашите права и/или спазване на съдебни производства, съдебни заповеди, изисквания от регулатор или всякакъв друг правен процес, на който сме подложени. Можем също да споделяме вашите лични данни във връзка с правни производства. Тези органи могат да са разположени извън вашата юрисдикция. В тези случаи правният и/или регулаторният орган ще се счита за администратор на данни (който не действа по наши указания) и ще бъде основно отговорен за решаването как вашите лични данни ще бъдат държани и използвани, след като бъдат споделени от нас.
Може също да споделяме вашите лични данни с агенции за кредитна информация и агенции за предотвратяване на измами за целите на оценка на кредитоспособността и приложимостта на продукти, проверка на вашата идентичност, управление на вашия акаунт и предотвратяване на престъпна дейност.
Реструктурирането на получателите
Може да споделим вашите лични данни с трети страни (и техните съветници), на които можем да изберем да продадем, прехвърлим или обединим части от нашия бизнес или нашите активи.
Като международна компания, можем да съхраняваме или прехвърляме вашите лични данни към други групови субекти по света. Когато случаят е такъв, ще гарантираме, че юрисдикцията, в която се предават данните, осигурява адекватно ниво на защита на данните, или ще предоставяме личните данни в рамките на цялостна, гъвкава и глобална рамка за съответствие, която прилага подходящи мерки и гаранции (включително съответния модул на стандартните договорни клаузи на ЕС и допълнението на Обединеното кралство, когато е приложимо).
По същия начин, когато прехвърляме лични данни на трета страна, разположена в различна юрисдикция, ще осигурим, че са налице подходящи мерки за осигуряване на адекватно ниво на защита за вашите лични данни, като например чрез включване на подходящи клаузи в нашите договори с трети страни.
Можете да поискате допълнителна информация относно международното предаване на Вашите лични данни и договорните гаранции, които прилагаме, като използвате данните за контакт по-долу.
Колко време ще съхраняваме Вашите лични данни ще варира в зависимост от целта, за която ги използваме. Ще трябва да запазим вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за всяка цел, в съответствие с нашите бизнес нужди, както е документирано в нашите вътрешни политики. Те могат да варират между юрисдикции. Например, ако сте в Обединеното кралство и имаме договор с вас, обикновено ще съхраняваме вашите лични данни за 6 години след прекратяването на този договор, освен ако не се очаква съдебен процес, когато ще ги задържим по-дълго.
Изчисляваме периода на съхранение въз основа на времето, през което личните данни са необходими за: (a) изпълнение на целите, описани в тази Политика за поверителност, (b) спазване на сроковете, изисквани или препоръчвани от регулаторни органи, професионални тела или асоциации, (c) спазване на приложимите закони, правни запазвания и други правни задължения (включително договорни задължения) и (d) спазване на вашите искания.
Може да има закони или разпоредби, които определят минимален период, за който трябва да съхраняваме вашите лични данни. Ще съхраняваме вашите данни само за определения период на съхранение, преди да ги анонимизираме или изтрием. Анонимизирането на личните данни означава осигуряване на това, че данните вече не могат да бъдат идентифицирани с вас лично. Правим това или чрез агрегиране на данните (например, за да направим извод за група хора, а не за конкретен индивид) или чрез премахване на всякакви лични идентификатори (например, информация за контакт), за да можем все още да използваме данните за идентифициране на тенденции и закономерности, но да не можем да свържем тези данни обратно с вас.
Ако решите да се отпишете от дадена услуга, можем да запазим „списък на отказалите се потребители“, съдържащ Вашите данни, за да знаем, че сте се отписали, и за да гарантираме, че няма да се свързваме с Вас отново. Вашите лични данни, съхранявани в списък на отказалите се потребители, няма да бъдат използвани за друга цел.
Някои или всички права, изложени по-долу, ще се отнасят за вас в зависимост от това къде се намирате. Например, ако се намирате в ЕИП или Великобритания, ви се предоставят всички права, изложени по-долу, а ако сте в Австралия, имате право на достъп и корекция на вашите лични данни.
Когато обработваме вашите лични данни въз основа на легитимни интереси, имате право да възразите срещу такава обработка, включително профилиране по причини, свързани с вашата конкретна ситуация, по всяко време.
Ако упражните правото си на възражение, ще спрем обработката на вашите лични данни в този контекст. В някои случаи обаче може да демонстрираме, че имаме убедителни легитимни основания да продължим да обработваме вашите лични данни и ако това е така, ще ви информираме.
Ние се ангажираме да работим с Вас, за да получим справедливо решение на всяко оплакване относно използването на Вашата информация от наша страна. Ако имате някакви притеснения или желаете да подадете жалба до нашите екипи по защита на личните данни (включително съответните длъжностни лица по защита на данните), моля, използвайте информацията, предоставена по-долу в секцията Свържете се с нас.
Може да имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган.
Моля, имайте предвид, че всички изброени по-горе права не са абсолютни и съществуват ситуации, в които те не могат да бъдат упражнени или са нерелевантни.
Юридическото лице на Castrol, отговорно за обработката на вашите лични данни, е или Castrol Group Holdings Limited, или съответната компания на Castrol, оперираща във вашата страна или регион. Където е необходимо, моля, намерете повече информация за местната компания на Castrol в добавката за вашата страна. В зависимост от дейността по обработка, други компании от групата на Castrol също могат да обработват вашите лични данни.
Ако имате въпроси относно тази декларация, нашите практики за поверителност или правата Ви във връзка със защитата на данните, моля, свържете се с нас на privacy.response@castrol.com, включително с длъжностните лица по защита на данните или други контакти по въпроси на поверителността, когато е приложимо.
Когато се свържете с нас, моля, посочете страната и/или щата, в който пребивавате, за да можем да ви предоставим подходящата информация и да обработим вашето запитване в съответствие с приложимото законодателство.
Когато упражнявате своите права за защита на личните данни, може да ви помолим да предоставите информация, необходима за удостоверяване на вашата самоличност. Ако подадете искане чрез упълномощено трето лице, може да изискаме доказателство, че третото лице е упълномощено да действа от ваше име, преди да обработим вашето искане.
Нашите цифрови ресурси може да съдържат връзки към външни уебсайтове, услуги или съдържание, предоставени от трети страни, които са извън нашия контрол и не са обхванати от тази декларация. Взаимодействието с това външно съдържание може да позволи на трети страни да събират или споделят информация за вас. Практиките за поверителност на тези трети страни се управляват от техните собствени декларации за поверителност. Ние ви препоръчваме да прочетете условията на тези трети страни, за да разберете по-добре техните практики за поверителност.
Тази декларация е последно актуализирана през октомври 2026 г. Ние ще го актуализираме отново, когато е необходимо, за да отразяваме промените в закона и нашите практики. Ако направим съществена промяна в тази декларация за поверителност, ще Ви бъде изпратено подходящо уведомление по електронна поща в съответствие със законовите изисквания. Препоръчваме Ви периодично да преглеждате тази декларация, за да сте информирани за начина, по който обработваме личните Ви данни.